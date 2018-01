Rakitic: "Wakaso tuvo que haber sido expulsado"

Voz 0839

00:44

buenos cada una tira tira por su lado creo que te ahí también en alguna ocasión podría para haber sido expulsado Wakaso antes así que todo eso es también padre de fútbol creo que es una una situación que se de esos veinte centímetros será la mano a ah es amo no creo que si la edad no pasa nada si no se lo no pitan tampoco creo que es una decisión que puede que puede tener para otro lado el el árbitro decidió así creo que no es no es un error ni mucho menos que es protestan también están mal yo he estando en su lugar también lo haría eh pues sé que a lo mejor podía haber sido la expulsión de Wakaso mucho con sabes pero bueno son cosas que que pasan muy buenas bueno ya está