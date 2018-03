Iturralde González: "La mano de Umtiti es involuntaria no hay penalti"

Voz 1375 00:00 ahora hablaremos de del partido de la victoria del Barça que sigue manteniendo a raya a los rivales a unas distancias tremendas es que no sé cuándo once saca al Atlético de Madrid diecisiete Lesaka el Valencia diecinueve les sigue sacando al Madrid que sigue con un partido menos para terminar con la polémica que yo recuerde esas dos son las dos juegas más importantes y tú y luego hay otra de Luis Suárez que le ha pegado una coz a esa Duarte esa parte el fíjate si es verdad que creo que la hacen penalti que harán pero al suele después de suele pega una coz de esas made in Luis Suárez es para para que si el árbitro la vea Le que le metan ya una sanción ejemplar que se la merece Luis Suárez

Voz 0514 00:40 porque no es que el PP con la con la pierna derecha con la pierna izquierda que te dio una comuna para atrás y le golpea son jugadas que pasan un poco desapercibidas pero luego cuando las ves a Valente tienen literalmente pero bueno e los amigos otra más los amigos

Voz 1 00:54 de Antón Meana como no entran de

Voz 0514 00:57 de oficio pues iremos seguiremos seguiremos admitiendo las agresiones

Voz 1501 01:01 la Bolsa Patrick buenas noches todas maneras nada maneras que luego para te lo tengo una cadena que va a defender hasta ahora Torrejón luego para terminar es decir estaba excelente el agua

Voz 0514 01:10 ya ha estado excelente el presidente del Alavés habrá critica lo que sea pero son unos cobardes

Voz 1501 01:17 pero el presidente no se lo has dicho a bueno bueno si no no no no no el presidente árabe

Voz 0514 01:22 no el presidente el Alavés el presente el Athletic de Bilbao el presidente del Barça el presidente el Madrid todos los presidentes de Primera División son unos cobardes rerpeto porque tú lo que no explica el porqué

Voz 1375 01:31 que lo que tiene que hacer que es lo que tiene que hacer el presidente árabes ahora es

Voz 0514 01:34 tender a su jugador y lo que tiene que hacer es denunciar mandar el vídeo al Comité de Competición de señor Luis Suárez Easy mandan el vídeo cuatro Cruise de cuatro agresiones ten por seguro que los jugadores no va a volver a cometer una agresión pero se defienden unos con otros por lo tanto son unos cobardes nosotros los árbitros nos equivocaríamos pero ellos unos cobardes que no denuncian las agresiones

Voz 1375 01:55 pues tome si tiene estás diciendo que el Alavés podría mandar el vídeo mañana ahí lo tenéis que es lo que quiere y lo que se inició cuatro partidos el Comité de Competición no va a entrar dos

Voz 0514 02:04 yo porque quiere que alguien es que alemán

Voz 1375 02:07 que el reglamento a entrar difícil por eso te digo

Voz 0514 02:09 es decir hay aquí alguien que no está haciendo su trabajo el árbitro se puede equivocar durante el partido que eso qué derechos le hechas aquí porque el gol de la victoria del Barça llega

Voz 1501 02:18 por un gol clarísimo fuera de juego de Alcácer que no lo ha visto el asistente condenaron otro correcto

Voz 0514 02:24 se equivocado pero una vez dicho todo eso lo saben los Juan los eh clubs tienen que dar un paso adelante y no me vale critican sólo a los árbitros mirar para vuestro ombligo todos los presidentes de los blues y con ese grandísimo bufetes de abogados que tenis pactar una amarilla

Voz 2 02:40 que lo tenéis meter caña para acciones y en el caso de Luis Suárez también los árbitros y los lideres se Kagan con Luis Suárez les llamase a la cara los así les de los insulta la cara día sí día también miran a otro lado cobardes también

Voz 3 02:56 hombre valiente lo sostiene que no son Talavera no la que esto nunca ni ni están pidiendo ni están pidiendo el bar están escondidos lo que pase no piden el bar que les beneficia solamente a ellos es a los que les viene bien el bar pero Iturralde prefiere atacar a los que se resultan aún metro defenderá gente

Voz 1501 03:12 es muy buena persona pero para otro lado

Voz 1375 03:15 ese giran en el caso de en el caso de la Talavera bueno eh

Voz 0514 03:19 las cosas que es la palabra

Voz 1501 03:22 mira atrás siempre sanedrín bien

Voz 0514 03:26 decir simplemente que es un visionario porque las protestas escuchan no se ven Itu las protestas del usual en las ves por televisión pero nos escuchan no sabes si la escucha el árbitro he mirado si las escuchas ojos

Voz 1501 03:39 también es la que tiene muy cabreados los jugadores de la la

Voz 1375 03:43 si la directiva del Alavés por el arbitraje consideran que les ha perjudicado claramente el Barça contento y feliz porque el gol de Suárez primero y el de Messi después les da tres puntos más para mantener las diferencias en el en la clasificación hola Pablo Pinto muy buenas además de me

Voz 4 03:57 a Pinto Talavera y Torrejón

Voz 1375 04:00 en esta recta final de Carrusel está por ahí toda la banda hola

Voz 4 04:03 Jordi Martí qué tal

Voz 1501 04:06 desde una Barcelona no no yo no engaño era justo hoy no tiene coletilla tal pero una Barcelona indignada con todos los malos arbitrajes realizada por tiene el apoyo de Iturralde pues bueno ya son dos cero no

Voz 1375 04:22 Jordi decías ya no no lo hago porque a veces cuando hago esta pequeña broma esto Page totalmente regañan que justo hoy los estoy que tenías que decir que estás apoyando el buen arbitraje tal justo hoy precisamente siempre hay un momento para dejar de Lope muy buenas hola Marcos Távora Marcos hola qué tal buenas noches desde el penalti de diga lo que diga ahí tú para mí en el campo me pareció penalti

Voz 1501 04:46 pero es lo primero que dijo para mí era mi tío no no no no no no no

Voz 1 04:49 es que a mí me pareció penalti ni más ni menos que ahora Symbian el vídeo los del Alavés quién viene el vídeo con las entradas de Wakaso

Voz 1375 04:58 vale está por ahí ahora analizamos todo hay que también hay que hablar de las entradas de caso y sobre todo la de

Voz 1 05:04 casado Alcácer aunque repito venir o no hay verdad no hay otra Messi que es penalti que es penalti que no se hable de ese penalti de Messi

Voz 1375 05:12 lo ves Lois Iturralde no he dicho lo has dicho lo hemos dicho en directo si os parece que no

Voz 1 05:18 nacido en Tití yo digo que el penalti no es penalti penalti a Messi Messi no es es antes

Voz 1375 05:24 a Iturralde dice que no es penalti dice que es penalti que no aguanta eso eso pero Iturralde dice que la mano donde no es penalti pero sí

Voz 1 05:33 si es penal pero Marcos que además hay un penalti

Voz 1375 05:35 si acaso a Messi con esto y lo hemos y descaro se pero versión perdona a mano

Voz 1 05:39 esa sensación que sólo hay el penalti Umtiti no hay dos penaltis uno a Messi que como Messi bien sabe y tú no lo protesta no se convierte en ningún daño a mí tú dijera que era penalti

Voz 1501 05:49 no no aquí pero era no no lo era que lo correcto era no lo voy a cambiar

Voz 1375 05:57 yo sigo nuevo rector y a aquí

Voz 1 06:00 me parece muy bien que se que con toda la razón del mundo en este caso me parece muy bien pero insisto cuando miramos un área miramos el otro

Voz 0985 06:07 ahora aquí de todos los que estamos aquí el único que se ha leído concienzudamente el reglamento las circulares gracias señor Iturralde por lo tanto lo hecho de que sale y los reglamento las circulares Le concedo una autoridad entonces no sé porque no porque él ha documentado perfectamente ya explicado perfectamente en qué dos puntos concretos se sitúa la jugada entonces no sé qué vamos a discutir esta noche correcto

Voz 1501 06:34 que no que simplemente Marcos ha dicho que le parece Bennati yo he dicho me parecía penalti luego he dicho que lo que dice Iturralde

Voz 1375 06:40 ha dicho que las manos son interpretativas el interprete una cosa el noventa y nueve coma nueve por ciento de la humanidad interpreta otro no

Voz 0985 06:47 ya he dicho a un metro de distancia no te da tiempo quitarla segundos Un gesto no

Voz 1501 06:52 pero tiene que llevar ahora tienen que llevar metro los árbitros no lo bueno lo bueno es que las interpretaciones a Jordi siempre vienen bien no se hace un giro otro pomposidad

Voz 0985 07:00 eminencia la vehemencia que veo que esta noche se va a utilizar contra Luis Suárez me gustaría que se produjera en todos los casos en que hay jugadores también la del Atlético de Madrid que hacen sí

Voz 1501 07:11 que no que no saque al digo a Diego Costa que no quede con secuelas hecho que no ha hecho nada en esta caliente yo creo que cuando hemos hablado de Costa

Voz 1375 07:20 aquí se habla de Costa cuando hemos hablado de Cristiano aquí se habla Cristiano esta noche el que le pega una coz

Voz 5 07:25 aún joven rival otra vez

Voz 1375 07:27 además

Voz 1501 07:29 el día del Espanyol cuando no del todo de hacer nada sin balón en una todos los partidos

Voz 1375 07:34 hacen una falta Luis Suárez que es un delantero como la copa de un pino que está hinchándose meter gol y que es un killer pero que les sobra pegarle esa cruz al rival es verdad que es de tarjeta roja y que si el árbitro veo pueden caer unos cuantos partidos eso no quiere decir que mañana haga otra cosa y la diremos igual está ahora hay gallego ahí muy buenas tras hoy de cenar hamburguesa te arbitro con reglamento entonces echarle la salsa que quieras pero no da crédito picante picantes de si está Julio Pulido la Julio muy buenas qué tal buenas noches Donald enteramente de acuerdo de Enel

Voz 1 08:05 su punto de las denuncias de los clubes pero

Voz 1375 08:09 les quiero decir que hubo un tiempo en el que sí

Voz 6 08:12 actuaba de oficio hubo un tiempo en el que actuaba de oficio y no pasaba nada no hace mucho peso

Voz 1375 08:19 pero claro estaba habitantes y ahí te quitaba Iturralde

Voz 0514 08:23 es más creo que el último que sancionado por fueron Giovanni no le cayeron cuatro partidos por unas butifarras hizo o algo así

Voz 1501 08:30 además a del Barça dice quién es decir que sólo una pregunta

Voz 1375 08:35 podría entrar de oficio si quisiera en el comité mañana quiero decir que una cosa es que no entre porque esa así la costumbre en España pero que si quisieran mañana podrían entrar en nada lo impide ninguna ley le tiene muy reglamento lo impide Kuko un tiempo os encontráis tiempo no lo repito para enfado de mucha gente uno de los motivos el principal por el que no entrando de oficio es porque ellos juzgan igual la primera la segunda la segunda B y la Tercera no ven todos los partidos consideran injusto entrar de oficio en este partido no entrar en una posible agresión que haya ocurrido en un partido de Tercera que no han visto dijo no sé si sirve o no pero velados momento SS ellos juzgan todo porque igual no irse y no el de segunda B no entran

Voz 0985 09:18 Antón tienes razón pero sí un guardia urbano es verdad que no están todos los cruces pero si te pillan un cruce un guarde urbanos atando ten rojo tiene que mudar

Voz 1501 09:25 eh eh Rice hasta ahora no estaba bien no no pero ellos sí

Voz 1375 09:29 no puedo decir que no lo han visto pero es que eso es una es una trampa que hará que sabe que lo ha visto en tú tú sabes que el presidente del Comité de Competición ha visto el partido del Barça no yo sí sé que no lo han visto bueno

Voz 1501 09:38 por qué no ya empezamos estarán que no está haciéndolo no hombre que hace que evite que vale no está bien lo está viendo no ve el partido el tú te tienes buena amor

Voz 0514 09:49 si hace una vez una vez que una vez una vez cogió en Semana Santa y no pudieron sancionar porque estaban de vacaciones

Voz 1501 09:55 algo pero es como si hubiera seguramente corto pero un punto en que no se grabaran los partidos el puente estuvieron viendo su Puentes Leira hubiera sido más largo hay dos datos que son la leche Juan Cano eh