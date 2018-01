Viran Morros: "Es más difícil ganar un Europeo que un Mundial"

Voz 1 00:00 es que antes de meternos ya de lleno y remangarse

Voz 0497 00:02 que hablar de todo lo que ha pasado en la jornada de liga hay

Voz 1 00:05 que felicitar a los campeones de Europa de balonmano está por ahí Diego González en Croacia viene acompañado con los campeones de Europa ahora Diego

Voz 0497 00:13 sí señor y con la medalla que tal mano de oro colgada en el pecho de estos dos campeones eh que en la tiene tiene vida amorosa tiene están señal de gente que no la suelen aquí está inmediata en Figueras que venía aquí también de nuevo y fíjate que debuta hecho te voy a decir una cosa en Figueras es el único jugador de todo el campeonato que no ha fallado un lanzamiento desde su puesto es el decirles pivote todo lo que tiró desde el pívot desde los seis metros ha ido para dentro solamente soy un contrataque pero desde los seis metros desde su puesto ha sido infalible el Ivima Morros todos los demás han hecho felices hoy a la a la parroquia de balonmano a toda la afición española a muchos no que enganchado a este deporte porque el partido además ha sido Manu espectacular en la segunda parte con una una godello porque es para guardarla en vídeo y enseñarla en todos los colegios y en todos los crines de de Balonmano tienes en la sintonía del Larguero a Viran Morros y a Adrián Figueras Irán

Voz 1 01:03 hola qué tal hombre de campeón muchas gracias bonita esa medalla que cómo cómo brilla la medalla de oro

Voz 2 01:10 estamos muy muy felices el otro día cuando hablamos yo creo que ni ni pensábamos imaginado más carbón se podía pasar pero mira lo hemos conseguido si ahora disfrutarlo

Voz 1 01:19 el y Adrián está por ahí también Adriano hola hola qué tal cómo estáis cuánto tiempo has estado mirando la medalla dime la verdad pues no sé la verdad que muy contentos no como decía Viran El vestuario está

Voz 1938 01:31 hasta fólico hemos hecho un trabajo muy bueno durante muchísimos días si yo creo que hoy pues nos sentimos recompensados no

Voz 1 01:38 ya sé que hoy ha sido un partidazo sobre una segunda parte que hemos estado viendo esa defensa cinco uno que intensidad pero olvidan crees que la y de verdad el el toro el toro bravo era el el viernes no que hablábamos el jueves como tú dices en El Larguero desde Leganés que hicimos el programa y en Butarque ganarle ganarle como les tras seis a a Francia la semifinal ha sido la leche no

Voz 2 02:00 es verdad que hemos tenido tres finales seguidas porque el partido Alemania también fue muy muy complicado muy difícil para meternos en semifinales el viernes ganar a todo poderoso a Francia la verdad que fue casi épico y hoy teníamos que rematar si no se nos podía escapar esta y la verdad que el equipo ha salido un pelín nervioso al principio pero pero mira al final hemos sacado adelante hay campeones de Europa

Voz 1 02:22 más difícil ganar un campeonato Europa que un Mundial o Quirón

Voz 2 02:25 os olímpico sin duda sin duda porque el final el balonmano es un deporte meramente europeo hoy y aquí se conociendo las mejores selecciones sí la verdad que es muy muy difícil habíamos jugado bueno sección había joya cuatro finales y por fin Se puede traer la de oro para casa

Voz 1 02:43 quién sea quién sea queda más afónico reabrirán ya le veo que poco digo Adrian Adrián piensa quedarse afónico seleccionador Jordi obtuvo Viran quién ha sido

Voz 1938 02:52 bueno yo creo que estamos todos igual no la verdad es que hay tocados

Voz 1 02:55 visto casi todo

Voz 1938 02:56 estamos porque estamos muy contentos no la verdad que que un poco cansado ya

Voz 1 03:03 tras dos tirado empezaba a mira por delante esta noche va a ser larga no no seguro seguro que se alargará hasta mañana sábado repasa que Figueras es más prudente ya está aquí el hombre de esperando que lo quiten lo que has tras cinco no se podía llegar hoy hasta las ocho hasta las ocho de la mañana no oye esto esto y esto demuestra el buen estado de salud nuestro balonmano aunque no podemos decir lo mismo de la Liga que es verdad que la Liga Asobal está como está y que os obliga a muchos a ir a jugar fuera entre ellos tú dirán que te vas que te vas ahora a París después de cuando acabe la temporada eh pero sí que demuestra que la selección tiene un tiene un potencial para para estar en lo más alto no qué pena que no le acompaña en la Liga Asobal Viran

Voz 2 03:49 bueno poco a poco estamos jugando la Liga no yo creo que en unos años igual con un poquito de suerte podemos podemos tener una liga competitiva como la que teníamos hace unos años este tipo éxitos ayuda mucho no para de los ayuntamientos diputaciones vuelvan a apoyar a este deporte que que es muy bonito y que arrastra a mucha gente como como se puede ver

Voz 1 04:08 oye que que que ven torneo bueno que que torneo que dos partidos del de Sterbik no que hay que hay que llega hay un poco de venga ponte aquí vaya partido Guecho oye

Voz 1938 04:15 sí sí sí la verdad que que ha hecho dos partidos increíbles es primero en el pleno para parando prácticamente todos los penaltis yo ya jugó la segunda parte la la verdad que te ahí están los datos no veo que al minuto veinte o veinticinco llevaban tres goles ellos no una aparte creo que el grupo ya los conocía mucho sí bueno has hecho dos partidos

Voz 1 04:36 increíbles decía Diego para cualquiera de los dos que quiera contestar pero decía Diego lo de la defensa de verdad casi un recital no ese cinco uno La segunda parte ha sido la clave de la victoria

Voz 2 04:46 sí creo que sí hemos subido el nivel de intensidad hemos ayudado a crear para balones y eso nos ha permitido correr y cuando corremos en la verdad que que todo es mucho más fácil como te digo es que hay mucho trabajo detrás no es sólo un día a los entrenadores los jugadores trabajamos mucho para para conseguir puede estoy el habrá que hoy

Voz 0497 05:06 pues es es precioso pueblo celebrarlo con todos porque es muy grande lo que hemos hecho no hay una cosa Manu que déjeme que me que me meta en medio pero es que yo no sé Si por la edad lógicamente hay unos cuantos jugadores que que va a ser muy difícil que serán de nuevo en una de estas no en una final e intentar ganarla es complicadísimo llegar a ellas tremendo ical lógicamente había había gente que no que no podía dejar pasar hasta hace de esta esta oportunidad mira no me mires así

Voz 1 05:30 diciendo que no no ya no me queda cuerda acuerdo

Voz 2 05:35 aquí no retiro nada eh que yo voy a seguir luchando y esta sección que Jordi espero que siga contando conmigo hoy ya unos que acuerdas aún quedan cosas por la

Voz 1 05:46 pero sí que es verdad que había que sacarse esa espina no cuatro no no era justo perder cuatro finales europeos no está fíjate que a la quinta final ha conseguido la medalla de oro era era ya como un mal fario no

Voz 1938 05:57 sí bueno como tú dices no ya la hora de que de que consiguiéramos es también medalla de oro yo creo que como decíamos antes de empezar el Europeo el objetivo era entrar en las semifinales ya a partir de aquí a dos partidos cualquier cosa puede pasar no como bien comentábamos antes el partido contra Francia fue fue increíble y incluso épico y bueno hoy lo hemos acaba de de rematando contra Suecia la verdad que muy contento Si muy agradecido sobre toda la gente que no ha podido desde España a gente que no ha ido siguiendo a Radio Si la gente que que ha podido venir aquí a Zagreb a animarnos

Voz 1 06:27 sí señor siempre pendientes de los hispanos que siempre siempre nos dais buenas noticias eh cada es una apuesta segura Viran así que tú tus últimas palabras de Cop de uno de los veteranos de la selección de lo que quieras decir

Voz 2 06:39 estamos muy felices que muchas gracias por el apoyo que siempre nos da es que esta noche va a ser larga lo vamos a celebrar de hasta

Voz 1 06:46 los ocho de la mañana pero cuidado a Diego a costar lo pronto eh Diego el mandado para casa ya dejó para casita que no estoy

Voz 0497 06:52 me contar la crónica tiene boletines cada cada hora tiene boletín la verdad casi muy grande de consiguientes de Europa ha sido muy grande esto no está la mano de la mano de cualquiera y la verdad es que es es muy muy muy importante lo que ha pasado en el en el día de hoy y durante todo este este campeonato es muy muy muy difícil repito es una gesta lo que han hecho estos tíos después de dos

Voz 1 07:12 Campeonatos del Mundo que se lograron en Túnez y también aquí en España hoy primer Campeonato de Europa que logra esta selección española de balonmano así que chapeau nos quitamos el sombrero y que siga la racha pero hoy a disfrutarlo así que un abrazo Adrián y otro para tiran nada otro para vosotros muchas gracias a vosotros chao chao un abrazo desde aquí para los campeones de de Europa de balonmano ha visto el partido alguno contigo

Voz 1576 07:39 una pasada porque es verdad que no es tan pronunciado como las guerreras y cambio generacional sin embargo ha cambiado varios jugadores y ha estado absolutamente soberbios yo creo que es un nivelazo la pena lo que dices tú yo estoy más en tu línea que en la de Viran yo creo que la Liga Asobal tiene que darse una vuelta pero no me extraña que los jóvenes españoles en en medio mundo

Voz 3 07:59 bueno bueno no la Liga Asobal si quiere dar una vuelta pues hay bienvenidos serán otros clubes que como el Barça hacen un gran esfuerzo por sus secciones deportivas si algún club quiero decir nombres pues quiere hacer ese esfuerzo para que tenga secciones a la altura de la Alameda

Voz 1 08:14 te refieres pero otros grandes clubes con el

Voz 3 08:16 como en con recursos dominante dialogo dos una enfermedad habrá que esto puede tratar pero sí esa árabe pero eso te al hilo de lo que decía tal

Voz 1 08:27 os propongo una entendió yo a Madrid

Voz 3 08:30 dice tratan salir ayuden a un club que si hace un esfuerzo con las secciones deportivas

Voz 1576 08:35 cuál ponerme el ético de Madrid dejó morir una sección de obra no esta última porque esta última era el Ciudad Real que al final bien aquí pero sí en su día cuando Jesús Gil se cargó a aquel equipo que llegó a dos finales de Copa de Europa contra la meta lo plástica

Voz 1 08:48 y donde bueno Cecilio Alonso un montón de gente bueno pues dejamos a don Jesús Gil que donde quiera que esté estará viendo lo que pasa ahora con el balonmano y Diego cerramos en Croacia

Voz 0497 09:01 pues nada que que que es una es una gozada contra contar una una una cosa así no que yo me había tragado tres de las cuatro platas y ya estaba bien no me lo recordaba en la revisión en Carrusel Miguel Ángel Amigo decía que hacemos y te vuelves la verdad esta vez ya ya ha sido diferente no haya sí diferente pero sobre todo la sensación tú cuando bajas a la sala de prensa y todos los colegas de todas las selecciones

Voz 1 09:24 dan la mano te felicita te dicen enhorabuena vaya equipo que tenéis pues hombre también también te gusta no que que reconozcan que el balonmano español de todos los problemas que tú has comentado como

Voz 0497 09:33 miran pues se sigue estando en lo más alto

Voz 1 09:35 con la mitad del equipo jugando en Francia y tres jugadores jugando en Alemania y solamente con los jugadores del Barça Adriano no tenemos duda de que Diego su gafe pero claro

Voz 3 09:46 Barça falla fijado

Voz 1 09:49 es que damos por despedido a a Diego González que ha hecho un fantástico trabajo ha hecho una gran carrera en la cara se ha tocado techo

Voz 3 10:03 no sabemos si está bien