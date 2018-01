La situación de Zidane, al debate

Voz 1 00:00 y el partido alguno

Voz 1501 00:02 los motivos contigo no está viendo

Voz 1576 00:05 una pasada porque es verdad que no es tan pronunciado como las guerreras un cambio generacional sin embargo ha cambiado varios jugadores y ha estado absolutamente soberbio yo creo que es un nivelazo la pena lo que dices tú yo estoy más la de Viran yo creo que la Liga Asobal tiene que darse una vuelta por supuesto pero no me extraña que se rigen los jóvenes españoles en en medio mundo

Voz 0985 00:26 bueno no iba Liga Asobal si quiere dar una vuelta pues hay bienvenidos serán otros clubes que como el Barça hacen un gran esfuerzo por sus secciones deportivas si algún club no quiero decir nombres pues quiere hacer ese esfuerzo para que tenga secciones a la altura

Voz 2 00:40 que refieres nombre pero hay otros grandes clubes

Voz 0985 00:42 con el mismo en con recursos

Voz 2 00:45 te lo has una enfermedad que se puede tratar pero sí que lo pero

Voz 1296 00:50 trae al hilo de lo que decía tala

Voz 2 00:53 es un gran madridista

Voz 1501 00:57 trata de Klopp que si hace un año

Voz 1887 01:01 la OMS Atlético de Madrid dejó morir una sección

Voz 2 01:04 he oído no

Voz 1576 01:06 no porque esta última era el Ciudad Real que al final viene aquí

Voz 2 01:09 en fin sería cuando Jesule Gil ese cargo

Voz 1576 01:11 el equipo que llegó a dos finales de Copa de Europa contra la meta lo plástica

Voz 2 01:15 ahí donde bueno Cecilio Alonso

Voz 1576 01:17 montón de gente bueno pues vamos a don Jesús Gil

Voz 1 01:19 que donde quiera que esté estará viendo lo que pasa ahora con el balonmano

Voz 1887 01:24 Diego cerramos en Croacia

Voz 0497 01:27 pues nada que que que es una es una gozada contar una una una cosa así no porque yo me había tragado tres de las cuatro platas y ya estaba bien no me lo recordaba en la revisión en Carrusel Miguel Ángel Amigo decía es que Diego se me llama y hacemos y estamos velada de verdad esta vez ya ha sido diferente no haya sí diferente

Voz 2 01:45 pero sobre todo la sensación tú cuando bajas a la sala de prensa

Voz 0497 01:47 a todos los colegas de todas las el resto de selecciones dan la mano te felicita dice enhorabuena vaya equipo que tenéis pues hombre también también te gusta no que que reconozcan que el balonmano español a pesar de todos los problemas que tú has comentado combinan pues se sigue estando en lo más alto con con la mitad el equipo jugando en Francia con tres cuatro jugadores jugando en Alemania y solamente con los jugadores del Barça Adrián bueno de que el gafe pero claro

Voz 1296 02:12 el Barça

Voz 1887 02:15 si damos por despedido a A

Voz 2 02:18 Diego González fantástico que ha hecho una gran carrera en cadena ha tocado techo y por eso el lunes perfectamente ideados por despedido por esta noche hipotecada gente su trabajo en oro gentuza en el gente estaba ahí para que vamos ha perdido dijo no he dicho da mejor despedida Diego que estaban echando todos ya a la calle que dio expedido que te vale vale vale

Voz 1 02:47 fantástico trabajo ahora que no me ollas pero te lo digo cuánto

Voz 2 02:49 el trabajo de la selección española y también el tuyo en este Europeo pues muchas gracias Manu venga cerramos la cortar otra vez pues si un abrazo Diego hasta luego otro y bueno dos

Voz 1887 03:02 sí dieciocho enseguida a primera tanda de mensajes de los oyentes que estáis

Voz 1 03:07 reventando el Lubasa con vuestra opinión es que ahora ponemos la pregunta es muy clara creéis que el Barça gana por el árbitro ya perjudicaba a la vez sí o no seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta tenemos mensajes para poner tres largos hasta que llega la Super Bowl de la semana que se sí

Voz 1887 03:23 algo más del tema arbitral es el momento de que le digáis a Iturralde y hablamos de el partido de lo que ha hecho el Atlético de Madrid lo del Madrid ayer de lo de Benzema y el mosqueo con Zidane y de cómo están las cosas algo más del tema arbitral de esta noche que no haya hay dicho algún

Voz 1 03:35 es que no tenía que haber arbitrado Iglesias Villanueva no hablábamos antes de entrar aquí esto sí cuando Sánchez Arminio los que reparten los partidos

Voz 1670 03:45 estamos convencidos que dejará humano en algún momento que les había no la tiene que volver a pita al Barça por el este partido que esto es un cuatro cero facilitó ya está ahí pasamos el trámite y fuera Issam venado al partido y al final Itu me lo niega pero yo estoy convencido que quieras que no hay ahí en el fondo de la cabeza tienes que hace nada será de al Barça

Voz 1005 04:03 yo quería decir otra cosa y es que sería interesante que los Piqué Jordi Alba Busquets y los dirigentes del Barça guardaran en la retina este partido para cuando un arbitro perjudique al Barça no salgan en zona mixta diciendo que hay una confabulación contra el Barça esto es que unas veces te dan y otras veces te quitan lo que pasa es que esta noche nadie del Barça sale diciendo que igual que igual han ganado el partido porque el árbitro se ha equivocado o no

Voz 1296 04:30 eso no es decir no sólo lo dicen cuando les perjudica por lo tanto carece de sentido

Voz 2 04:36 Valverde Valverde de Barcelona

Voz 1296 04:38 lo mejor del Barcelona dijera que el partido lo han ganado por las

Voz 0985 04:41 pero esto sería incierto el Barça ha ganado el partido porque has sabido competir ha sabido sobreponerse a un mal inicio Ésta es la verdad ya ha hecho un gran partido Iniesta ya hablaremos sería Julio incierto mas que aún jugador del Barça

Voz 2 04:55 ha dicho no saber la verdad es que objetivamente

Voz 1501 04:57 el Barcelona ha ganado hoy gracias a que el árbitro se equivocó gravemente eso eso eso es un hecho otra cosa es que un día te

Voz 2 05:02 de hecho como estaba pero pasa nada vamos a esto

Voz 1296 05:05 quisiera decir que yo quisiera

Voz 2 05:08 jugada que obviamente igual es algo de lo que pasa es que piensa poner que los obviamente ha perjudicado más al día te dan o te puedo

Voz 0985 05:23 o como factor determinante de la victoria del Barça que el árbitro le haya supuestamente ayudado creo que ha habido más también

Voz 1501 05:29 no nos queda fuera ha jugado bien en la falta de porque es un hecho sale no no eso no es un supuesto es una

Voz 2 05:36 a que quisiéramos tener a Messi tocando la falta luego tiene una Messi lo que digo es lo que tenemos que también entiende lo que yo creo que no

Voz 1 05:44 mensaje que tenemos que mandar a los oyentes de El Larguero que nos escuchan saben más de esto que nosotros es que si hoy el árbitro le a beneficiar al Barça quién lo puede negar pues claro que sí ahora que la semana que viene o la pasada pues no fue así

Voz 1887 05:57 Mané que beneficiarán al Atleti y la otra semifinal es más viejo que el fútbol y esto es así

Voz 0919 06:03 pero no he visto una cosa beneficiar y otra cosa es que han pierde tampoco por el que bueno nunca pierde en pleno es que había ido a mí nunca pierde bien pero ha habido jugadores

Voz 1005 06:13 nunca se pierde os verdad el Barça que han dicho que es lo que da da igual el Barça es lo que ya pero es que a mí me importa lo que diga lo de lo dirigente del Barça Barça

Voz 2 06:22 no seré yo diez de julio va para los directivos dicen que yo te digo que el Barça no ha ganado hoy por el árbitro es decir que ha perjudicado si el Barça también se pues porque la metió Suárez y luego metió la falta Messi usted ya está es es decir pero siempre venía precedida de una rosa pero en no

Voz 1576 06:38 no sé porque ahí hay tanto tanto miedo o no se puede decir en Valencia el Barcelona no ganó por un error de Villanueva y hoy le ha beneficiado y no pasa nada ilegal marcado sobre todo en ese segundo gol de Messi de falta una falta que no es porqué de fuera de juego antes y no pasa nada por decirlo

Voz 2 06:52 estas cuestiones vamos que no podéis lo que no puede hacer es vivir en

Voz 0231 06:55 una vida paralela es decir ahí

Voz 2 06:58 bueno no gana por el árbitro hay una jugada

Voz 0514 07:02 si esa jugada Lafita seguimos luego es el partido totalmente diferente no se puede decir al partir al uno noventa y dos no Bescamp beneficiar al perjudicado porque el partido cambia porque estamos hablando del penalti Umtiti para mí no es bueno perfecto el gol de Alcácer es claro que es el no pero el gol de Messi es fuera de juego de Alcácer versos está olvidando que hay un penalti de Wakaso tenían haber sido expulsada acto pero en esa

Voz 3 07:21 nada haciendo eso no yo Gijón

Voz 2 07:27 sus hijos puso saber acaba Iturralde

Voz 0231 07:30 esta tala si se expulsa a Wakaso igual

Voz 0414 07:32 el Alavés con diez nueve y darle la oportunidad cierre la última cuenta si no no me hagáis trampas no hace sino la trampa lo haces tú lo mismo que el Barça no gana en Valencia por el árbitro mentira que le quita un gol cierto pero luego el Valencia tendrá cincuenta minutos para cada partido podéis decir quita un gol más

Voz 1576 07:54 pero lo que te digo yo lo que te digo es que lo que no puedes decir tú es que su partido evidentemente es otro partido esto es que a lo mejor si no está perdiendo dos uno el Alavés no sale no le coge esa contra de Messi Wakaso hace penalti a Messi evidentemente pero lo que estamos hablando es que las jugadas decisiva de los goles que han subido al marcador el segundo del Barça que le da tres puntos viene de una jugada que no tiene que pitar si todo pues ya está

Voz 2 08:15 yo es el foco también el penalti Messi o no que les interese Marcos lo que pasa es que aquí la gente de Barcelona parece que sistema ha ido no además que he dicho que me da igual El Larguero pero siempre pero siempre dices un pero

Voz 1424 08:28 sí pero no porque se haya beneficiado no

Voz 2 08:30 el señor Talavera antes que usted

Voz 1424 08:33 que ha habido un penalti clarísimo en Tití que Itu dice que no lleve un penalti clarísimo de Messi que no se pone el foco para mí el penalti clarísimo penalti Messi es clarísimo ya está ya si queréis podemos debatir hubiera cambió el partido ahora se queda con diez la falta

Voz 1576 08:47 ahora tiene que tirar Messi Isère gol sí o no

Voz 1296 08:50 falta tal vais él es que tiras nadie ha protestado en el campo pero nadie la ha protestado este ver repetida por televisión el fuera de juego de aforado por tenemos claro

Voz 1887 09:02 toda la polémica masticado hay que cada uno como quiera y enseguida escuchamos la las opiniones también de los oyentes y del partido

Voz 1 09:11 qué os ha parecido la fije

Voz 1887 09:14 patera parecía que desde que llegó Coutinho Gudiño por Inés

Voz 1 09:16 esta o Coutinho o Iniesta pues hoy Valverde primera Tito

Voz 1887 09:19 el área de Coutinho con Iniesta los dos en el campo más Messi Emma Suárez y luego cambiando a los dos laterales que también

Voz 1 09:24 te ha sido llamativo han empezado los dos

Voz 1887 09:27 habituales suplentes remedo Semedo y dañe los a cambiar rápidamente ha metido a Berto Jordi Alba eso también ha cambiado de Ken

Voz 0231 09:33 pero al partido de un Coutinho que ha estado discreto hoy no

Voz 2 09:35 no sé cómo lo atribuyó de Coutinho te diría que le va a costar más

Voz 1296 09:38 entrar en el engranaje del Barça así lo pone en la derecha que si lo ponen en un lado más natural para Elia sé que en Brasil juega por esa banda derecha pero igual es un juego diferente me da que Coutinho en en ebullición mucho más rápido siendo el perfil izquierdo que por el derecho

Voz 1 09:50 lo tres contra Espanyol fue correcto

Voz 1296 09:53 serán las acciones en las las pocas porque prácticamente no ha aportado nada que reconocerlo pero lo poco que aportaba ha sido cuando seguida de la banda es en la hacia el centro me parece que es un es que Valverde para empezar muy inteligente lo Valverde de poner a Iniesta haya Gutiña de entrada juntos porque ha desactivado el debate y son compatibles con lo cual es esta esa aquí

Voz 2 10:09 sí sienta Iniesta ya tenemos asentarlo mira los dos

Voz 1296 10:14 lo de Coutinho hebreo insisto que la derecha me va a costar más o creo que le va a costar más adaptarse al joven

Voz 1424 10:19 luego al final fútbol acaba poniendo cada uno en su sitio nadie duda de que Coutinho es un fantástico jugador

Voz 1887 10:24 eso es indiscutiblemente pero dediquen

Voz 1424 10:26 en gana el partido es Iniesta en la segunda parte partidazo dada la jugada

Voz 2 10:33 hicimos de centro cómo llega hasta la línea de fondo para poner las no es late un futbolista que se va a retirar

Voz 0919 10:38 sólo por eso te digo que al final si al final todo tiene un proceso en la vida todo tiene esto es es evidente que en este tiene treinta y tres veinticuatro años

Voz 1424 10:46 pero que Coutinho ha visto que Valverde tampoco le ha temblado el pulso que lo fácil era quizá de Iniesta o o quitara Paulinho ha dicho no no Coutinho tuyas cumplido el proceso sesenta minutos al banquillo el Barça perdía cero uno cuando Coutinho abandona el campo el Barça ha remontado el partido para mí con una versión extraordinaria de Iniesta que ha sido decisivo en el en el primer gol sobre todo fuera

Voz 0985 11:06 déjeme interpretar que cuando vengan partidos grandes en el once inicial del Barcelona once de gala conviven Iniesta y Coutinho éste es entiende que es el equipo

Voz 2 11:15 no tanto los laterales digo hombre falta Busquets bueno claro corre usted a Rakitic está claro afortunadamente

Voz 0919 11:27 partidazo

Voz 1887 11:28 sí pero me refiero cuando éste Busquets que es evidente es más titular que ninguno pero este es el equipo titular con Messi Suárez Coutinho más Iniesta creéis que esto va a ser en los partidos importantes

Voz 1296 11:37 para mí sí para mí este es el mensaje de Valverde que hoy ha dejado claramente que jerarquía del cable en ese triángulo de control del centro de Callejón Saviola no juega

Voz 1501 11:48 venta de verdad que que hay que seguir ganando para seguir ganando seguir mantenía la ventaja pero el Barça no tiene partido las realmente importantes

Voz 2 11:56 cuando vieron el Valencia no esta nada malo no no digo eso

Voz 1501 11:58 ya que que es algo que no que no cosa que tiene que gestionar obviamente que hay que hay que seguir haciendo camino andando y tal pero que no es una parte importante buenas en la Champions y en la Champions no puede Coutinho

Voz 2 12:09 no es obligatoriamente

Voz 0919 12:12 a ver si hoy está precisamente la la semifinal de Copa con el Valencia ha condicionado el once de supuesto porque lo que Valverde ha sido rotar a jugadorazo la y los dos laterales

Voz 1501 12:23 yo pero que hoy lo que es lo que puede hacer pero o Iniesta o Coutinho parece también una semifinal de la Copa ya que uno de los dos va a entrar y que yo creo que Siniesta el saque que todavía la vitola de titular de de de gran titular la tiene a Iniesta

Voz 2 12:36 es es que le

Voz 1576 12:39 los de desactivar como decía que el debate yo creo que en un primer momento se la intención de Valverde pero yo creo que dejó desactivarlo al final se ha demostrado que con ellos dos en el campo el Barcelona no ha estado ni mucho menos fluido y que de hecho cuando se ha retirado uno de los dos que en este caso ha sido Coutinho Iniesta ha sido el que ha vuelto a sentir otra de más cómoda cogido la batuta

Voz 0919 12:56 yo no creo que en el Barça va a haber un centro del campo fijo yo creo que Valverde va a rotar ahí va a administrar en todo lo mismo un día jugarán los dos finos estilistas como y otro día uno ir al banquillo y entrará Paulinho con Rakitic y Busquets Valverde eso como administrador y los laterales que jugase Messi con con el Valencia un partido

Voz 2 13:15 durísimo que te que en ese partido te puedes asegura

Voz 0919 13:17 dar la primera final del año ya ha dicho Busquets al banquillo de Jansa Jordi Alba dejarse caer el otro lateral Hinault pasa nada y encima el Barça gana

Voz 1670 13:26 ya pero aquí la claves Si hubiera al la final de la Champions en tres

Voz 2 13:30 semana que va a hacer igual jugaba lo que pasa que de que como Coutinho no pueden jugar Champions que el Barça este año

Voz 0919 13:36 pues ya lo vemos desde a lo mejor depende de quién es el rival también

Voz 2 13:40 yo creo que cuando haya Champions Rakitic

Voz 1 13:42 E Iniesta y Paulinho más los dos bichos arribo se en Liga quita Paulinho

Voz 2 13:47 para meter a Coutinho en este centro en el campo tan ofensivo

Voz 1296 13:52 quién ha dejado muchas lagunas atrás es decir el Alavés en la primera mitad descanso Barça como y cuando ha querido decir vi yo en un partido gordo Mestalla Ponte semifinal dentro de diez días que el Barça se juegue porque el dedo y equilibrado no sé yo si Valverde se atreve a presentar Juanma es la vida

Voz 1501 14:07 sobre todo el control del juego al no no ha habido ningún momento y al final cada movimiento del Alavés que que ha sido Ma mucho al básico Abelardo lo tiene claro defender muy bien muy juntos atrás evidentemente pero cuando ha salido ya salieron de manera fantástica con una precisión brutal osea que es ese esa falta de control yo creo que viene por esa alineación en el campo que para mí circunstancial

Voz 2 14:26 doce noche Jordi si acaba

Voz 0985 14:28 es decir que quizá también podríamos ser comprensivos en que a veces el Barça son también personas humanas Devesa diecinueve puntos viene un rival que en principio es inferior a la Copa es un gran desgaste bueno además juega Coutinho pues hoy hay puede ser que haya habido un punto de relajación de no entrar al cien por cien

Voz 2 14:46 pero bueno es comprensivo con a doce y media tenemos que hablar de el Madrid perdóname Jordi también de

Voz 1887 14:52 a a escuchar la tanda de mensajes de los oyentes del Atleti a ver qué nos cuenta todo lo que ha hecho Jiménez después de la victoria de hoy

Voz 1 15:00 de Zinedine Zidane que de momento pues ahí está preparando la eliminatoria contra el Paris Saint Germain pero yo creo dije la semana pasada creo que el efecto Zidane se ha acabado y que se ha quedado sin efecto aunque ayer ganaron al Valencia Mi impresión es que es no sé cómo definirlo como si ante estuviera inmunidad y ahora ya no la tiene algo así no se no se habla lo algunos políticos que usted tiene inmunidad no puede pasarle nada porque tiene esa inmunidad que tiene algunos políticos pues creo que esa inmunidad de la que hago zafiedad ya no la tiene esto no quiere decir nada más que eso que estoy diciendo que ya no la tiene que no es poco que es bastante

Voz 1887 15:39 las doce y media tandas de mensajes de los oyentes

Voz 2 15:43 hablamos de Zidane del gesto de ayer de Benzema del partido en Madrid

Voz 1887 15:45 Betty del resto de cosas pero opiniones de los oyentes de El Larguero pausa y seguimos aquí

Voz 1296 15:50 enseguida el Madrid tiene su puesto

Voz 5 15:54 de estos seis puntos pueden vale vale una Liga el gol en Betis del año pasado si valía una Liga no se adjudicó al Barça de la misma forma que este año algunos goles también nos han quitado buena no

Voz 6 16:09 hola buenas noches en mi opinión el Barça siempre gana Pauls

Voz 7 16:13 no hable más tontería Menbrado el Barça nada no porque ganó a Melzer meter un penalti que cometió un penalti es tan parejas obsequió cual el para doblado a unir el hospital encontrar valerse de estaros a Benzema el segundo penalti aunque sólo fuera penalti Manu

Voz 8 16:34 bueno porque Carlos pues sí ha perjudicado el Alavés perros siempre el Barcelona juega incluso osea gana el mejor así porque en rueda bien y la mete pues gana

Voz 9 16:47 Carreño si la agresión perpetrada hoy por Luis Suárez la hubiera hecho Sergio Ramos estarían pidiendo cárcel para él de Mendo la impunidad e inmunidad con que actúa este individuo es un peligro público

Voz 10 17:09 buenas noches en el sorteo de Sueldazo del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años dos cientos mil euros al contado ha sido treinta año en mil setecientos cincuenta

Voz 6 21:34 que con Manu Carreño

Voz 2 21:38 bueno enseguida hablamos del partido en Madrid ayer pero que ha dicho hoy el Cholo después de la victoria tres cero ante la Unión Deportiva Las Palmas tala

Voz 1576 21:45 comprendo ya sabes que justo antes de empezar el partido se conocía que Kevin Gameiro tenía problemas estomacales Isaac ha ido del once de la convocatoria entrado un juvenil Joana estomacales coincido

Voz 2 21:55 Puerta de la premio si uno está ligado a una cosa

Voz 1576 21:57 ha llegado si bueno pero la oferta era buena para él quizá pues en El beso Atlético de Madrid contempla porque no quiere que desprenderse de otro futbolista más sobre todo porque no llega a los emolumentos que que quiere el Atlético de Madrid en cualquier caso se caía entra Fernando Torres buen partido de F mando yo creo que gran partido Antoine Griezmann recordando sus mejores tardes Victoria plácida muchos problemas es demoraba no sólo por las bajas de hoy sino por todo lo que ha condicionado la temporada del Atlético de Madrid esto decía Simeone

Voz 6 22:23 tiene que compensar hace seis meses atrás cuando no podíamos fichar que no se vayan porque lo necesitábamos para obviamente trabajar en pos de lo que necesitaba el club la verdad que te años no tengo ninguna duda que vía termina siendo mejor entrenador

Voz 1576 22:38 porque ha habido más ha habido muchos problemas de temporada pero en cualquier caso bueno segundo certifica un poquito más esa posición porque le mete tres puntos más al Valencia porque ya son seis los que les saca al equipo de Marcelino ocho con un partido más al Real Madrid y bueno con el Barcelona ha ganado pues mantiene la diferencia con el equipo de Valverde

Voz 1 22:53 pero tú crees

Voz 1576 22:54 yo creo que el mercado invierno no porque de hecho dejó dejó ayer vía

Voz 1 22:58 cuánto veinte kilos de alrededor de los alrededores

Voz 1576 23:00 veinte kilos y yo creo que dijo ayer Simeone le dio un toque Gaitán diciendo que se decida si va va va querer irse para buscar minutos de cara al Mundial porque quiere saber con que cuenta y sobre todo porque si se va tras la salida de de Augusto vea contaba Marta gasas este fin de semana en El Larguero se va a alguien más tienen que traer porque hoy por ejemplo para completar la convocatoria tenía dos bajas por lesión Diego Costa y Filipe más Vrsaljko por sanción ha tenido que llamar a dos chavales uno del filial Roberto Olabe y uno de juvenil Yoani porque tiene

Voz 1 23:28 los efectivos bueno pues nada a ver si alguien

Voz 1887 23:31 la veinte vamos irán veinte kilos lo no si pero elimine con veinte millones pero Atleti lo dice adiós a Gameiro algo tendría que has visto al remiendos

Voz 1501 23:39 a una buena venta de Gameiro de momento en el Atlético de Madrid no ha demostrado nada de hecho es verdad que por ejemplo Vietto tampoco tuvo ninguna suerte de cara a portería ese Valencia buscarse la vida Gameiro yo creo que haría bien en hacer lo mismo porque para ese para ese viaje mejor las alforjas de Torres que jugó en el Sevilla vamos con el con el fútbol en sí

Voz 2 23:56 mejor Torre hemos visto dos partidos dos ratos buenos ha tenido Gameiro en el Athletic claro pero si yo hablaba antes contra la que

Voz 1501 24:02 Torres ya no ya no está para decir desde septiembre le pongo todos los partidos y me rindo pero llega un momento en el que el motor de Torres que ya es un motor de de jugador más veterano va rindiendo y ahora es el momento de que va rindiendo es que para ese viaje mejor digo yo

Voz 1576 24:15 P I te salte ganábamos por arriba y te gana duelo si estamos

Voz 1296 24:19 las cosas Mallet ala que las que el Barça está guardando el siete

Voz 1576 24:23 pues si no no ha sentado nada mal porque ya te digo hoy ha hecho un gran partido yo creo que es sino el mejor partido de la temporada de los partidos más completos asistido ha marcado pero sobre todo participativo y bueno demuestra lo que es acabe donde acabe la próxima temporada que yo no recuerdo una Adrienne Rich

Voz 1887 24:39 puede una mega estaría bueno bueno el Madrid también

Voz 1576 24:42 le le ha hecho Ojos alguna vez está escogiendo

Voz 2 24:44 diría Griezmann nota no es nota todo es más es todo lo contrario si yo te digo quiero

Voz 1576 24:54 no recuerdo ni un jugador déjame terminar no recuerdo jugador de ese nivel hasta hace dos días ha sido el tercero en el balón el de de oro que Curry para el equipo como hace a mí me parece mejor espectacular

Voz 2 25:06 llevaba ya se quede no se vaya donde se vaya propia

Voz 0231 25:09 es una crítica no que el entorno atlético y no hablo de la prensa habló de la afición del hincha del periodista es cálido con el Atlético le tiene cariño los jugadores siente la camiseta valora el esfuerzo y creo que últimamente a Griezmann los comentarios de las encuestas que vemos en la puerta del estadio de gente como tal a qué opina del Atlético de Madrid

Voz 2 25:29 no todos si le hemos tratado últimamente llevaban varios meses

Voz 1501 25:36 eh desde que tienes de que en verano se dejó querer por Keith Emerson tiene dio frío en general Bono ha demostrado hoy a pie de campo cuando la entrevista de los compañeros de de bienes por la debió durar unos cuarenta y cinco segundos has ido eh

Voz 2 25:47 el perfil en los aportado bien no yo creo que no ha respetado a lo que es más frío no

Voz 1576 25:52 también hay que separarlo vejados porque tiene Bondi mismo

Voz 2 25:55 hace frío y otra por yo yo y le he visto estamos ante en su en su frontal del área

Voz 1501 26:00 el reverendo balones al suelo sea quiero decir que una cosa es una cosa yo todas otra también te digo que ovación de la grada te digo Flagey que por mucho que lo guarden el siete todo el mundo tiene un pasado eh así que mejor no escarbar demasiado pero hay veces hay veces que tú o él es que alguien te la va a clavar y aún así le mantiene fidelidad el Atlético

Voz 0231 26:17 ya en los la va a clavar vamos dándonos ya no vaya a ser que el día que no es la clave estemos todavía

Voz 2 26:23 no enamorados con la camiseta de Granma

Voz 26 26:26 puesta Isea tarde pero no sé porque te dan Parlamento hoy con eso sí tiene de de verano con esa situación el Atlético de Madrid desde que se quiso ir al Manchester United el atleta aquí lo del siete

Voz 2 26:35 además si no lo hacen tertulia antes del brote es que el mosqueo y con razón que tiene tala del de verdad no de ella pudieron hablar de lo que puso demonio furiosos desde la que visitas

Voz 0919 26:47 que también pesa en lo de Griezmann el desencanto general de agente del Athletic que pusiese ha ganado Las Palmas que es el penúltimo

Voz 2 26:54 está claro que estas fiestas

Voz 0919 26:56 Copa del Rey hace cuatro días con Griezmann jugando el Sevilla y tal y nada está fuera de la Champions con Griezmann jugando tal ese desencanto

Voz 2 27:05 si os llega la hora

Voz 0919 27:07 José gana en la Europa League José va a tener el resquemor de Vaya temporadita

Voz 1887 27:12 estés y es que sabes qué pasa que generalmente cuando eso ocurre en un equipo de estas características apunta a dos sitios o al banquillo o la principal estrella del Madrid están apuntando a Zidane y apuntan a Cristiano en el Atlético es que el entrenador está fuera de todo debate entonces bueno bueno bueno bueno

Voz 2 27:28 sólo una hora pero no dijo lo que vamos a Cerezo que el futuro desechó una afinidad lo que diga el club pero se puede debatir es muy claro que se puede esto hay que decirlo pero que yo creo que hoy por hoy que creo que hoy por hoy

Voz 1 27:42 te comparas

Voz 2 27:43 en la situación de Griezmann que van a exactamente bueno es es que era la fiebre de creador del entrenador ese padre de por favor por el abuelo ya bueno bueno

Voz 1424 27:58 si el entrenador es el padre el abuelo el bisabuelo de equipo en el éxito también tiene que ser el padre el abuelo y bisabuelo rastro nota pues esto

Voz 2 28:05 totalmente y lo es porque es decir sí

Voz 1424 28:07 el Simeone que lleva al al al Atlético a ganar

Voz 0919 28:10 en la Liga aquí en el Camp Nou o a Ghana o perdón o a quedar

Voz 1424 28:13 el finalista de Champions en dos en dos finales por lo tanto no ahora que queda fuera de la Champions que ha sido eliminado por el Sevilla en la Copa del Rey que tampoco ahora el sería ya ya hemos visto lo que está

Voz 2 28:23 yo estoy yo voy en Milán y en los dos sitios también asumió lo suyo eh no no fue justo es que ahora parece que no que en hecho el equipo el Atlético

Voz 1 28:33 día de hoy yo creo que el Cholo seguirá cuando él quiera eso sí que a mi me parece que eso sigue siendo así que es de los pocos entrenadores que tienen esa situación por ejemplo Zidane no sé

Voz 1887 28:43 para ir cuando él quiera algo Joseba dentro de dos semanas pero que no tiene visos nadie puede decir en el Madrid no Zidane aquí definido no o en el yo que sé cualquiera un montón de clubes sin embargo chulo es la sensación de que tiene las llaves y que han dicho cuando usted quiera cierra la puerta del merecimiento me para igual dentro de un año Noe pero a día de hoy yo creo que ese debate no existe sí que existe en el Madrid yo os pregunto por lo de Madrid ayer victoria importantísima en Valencia

Voz 1 29:05 es importantísima en Valencia porque hay mucho en juego no sólo hablo de la Champions está en juego la cuarta plaza de la Liga que es la leche que es que estamos hablando toda la semana el Madrid Champions bueno el Madrid Champions eh el Madrid Champions tiene que asegurar la eh que está con XXXVIII el Villarreal con treinta y siete un punto este bajar los brazos te has el quinto que es que no es ninguna broma que este equipo quinto es eso sí que es una ruina

Voz 1501 29:30 ahora a ver aquí entrenador pero claro claro BT llamara no que a se viene Pochettino para jugar la Europa League a Harry Kane de la Europa League y corriendo la animar la Liga ha vuelto a ser la Liga porque el objetivo es verdad pero eso no es cuarto como si sale bien lo que puede salir bien porque el Madrid tiene hay jugadores muy buenos igual ya lo sabes Spies Anne Germaine si sale bien no sale mal es de octavos a cuál es muy gracioso pero estamos Aqualia lo sabes esto estamos acuerdos que se nota nada más pero es que cuartos una ronda ya está ahí a jugarlo y a ver qué pasa pero lo que te da la verdad es que en la Liga tienes que mantenerte en el puesto que el año que viene la planificación pero es radicalmente opuesta de una manera que otros la Liga vuelve a la Liga

Voz 1887 30:11 junto a todos por lo de ayer gallego Pulido Meana Mario y todos en Barcelona también lo de la Victoria qué es importante pero que deja claro primero cuál es el once ya de que a final de temporada Zidane que sí tenían alguien alguna duda pues yo creo que ayer ya está despejado y la semana anterior también lo del equipo B

Voz 1 30:29 pues acabó Hanoi Copa así que la BBC con esto va a morir Zidane esta temporada para bien o para mal la BBC Isco suplente Asensio algún rato y esto va a morir decida y luego el futuro de Zidane que era intocable después de haber hecho lo que ha hecho ocho títulos en dos años no es intocable cable ya no tiene esa inmunidad o el ya no es una

Voz 1887 30:49 Prado llamando como queráis Zidane se tiene que ir

Voz 1 30:52 cuando las lentejas como decía la película de Rambo día a día a día y esto es así

Voz 1887 30:59 así que el mosqueo de Benzema déjame de que sí

Voz 1501 31:03 hay muchos jugadores se juegan su prestigio y el prestigio su futuro día a día

Voz 1 31:08 eso es así ahora mismo movernos parecía impensable hace unos meses bueno es la sensación es que es es injusto con Zidane sinceramente porque viene de ganar dos Champions consecutivas y que menos que le dejen acabar esta temporada tranquilamente sin discutirle el puesto dicho esto

Voz 0231 31:25 sí es decididas no no a verlo

Voz 2 31:28 a la posible gira a la derecha de todas las maneras posibles ya este injusto claro está no tengo está notando tú durante todo esto no es verdad he equivocado en los últimos meses muchos sí que viene algo que no ha conseguido nadie con por lo menos hace dos días que me decías que se Larguero ya estaba hecho

Voz 1005 31:50 por la dispersión no está en Zidane primer va a terminar la temporada no que yo creo que la va a terminar sin ninguna duda pase lo que pase pase lo que pase yo creo que eso no tiene debate la historia es si Zidane va a ser capaz de enderezar el juego en este equipo para que pueda todavía competir por lo menos en la Champions y terminar la Liga como corresponde esa es la gran duda

Voz 2 32:12 de lo el club Kline clubes

Voz 1005 32:14 la mente Jesse Zidane va a terminar dando con la tecla por cierto quería decir una cosa el partido ayer ayer la segunda parte el Valencia momento en el que tiene ahí el partido incidan toma la decisión de quitar del campo a Bale Benzema y entran en el campo Asensio y Lucas Vázquez el Madrid recupera el balón en los quince últimos minutos del Madrid son extraordinarios de juego y extraordinario de dominio del balón lo dejo ahí sólo como apunte futbolístico sea lo mejor el minuto

Voz 1501 32:44 cuatro cuatro dos de los mejores minutos del Madrid

Voz 1005 32:47 dominó al Valencia fueron cuando Bale y Benzema dejaron el campo y entraron al campo Asensio

Voz 1887 32:52 que en la primera parte jugaron bastante bien ahí estaban los dos también

Voz 1 32:56 justo es decirlo aunque es verdad que cuando estaba Masako agotado por no decir otra cosa en la segunda parte entran Benzema pero sí es verdad entra Lucas

Voz 2 33:05 cambio en la primera parte jugaron estaban Bale y Benzema viendo que esos cambios según

Voz 1501 33:10 Julios hacerme Toni no porque no no como ciudad no hace nada bien

Voz 2 33:12 ya no son dando siempre que va a hacer pues me extraña mucho que sí sí

Voz 1005 33:15 para que veas que te estoy diciendo que ayer Zidane desde mi punto de vista a cierta con los cambios y con ese cambio el equipo mejor

Voz 0919 33:23 pero final lo siento en el minuto setenta setenta y dos que cuando lo hace siempre lo cambio

Voz 2 33:27 hice los mismos cambios de siempre sabíamos que iba

Voz 1576 33:29 ver del campo Benzema y Bale y sabíamos que iba a entrar claro si ella eso es yo no estaba yo creo yo estoy dispuesto ha estado cambiados hubiera disco

Voz 2 33:38 yo no yo no sabía que iba a quitar a ver porque a mí Bale está siendo bastante más eso sí pero bueno pero lo quita siempre voy a decir una cosa previsible Lucas

Voz 0231 33:45 y luego si lo siento pinchar el globo

Voz 1576 33:48 ha pulido pero en los últimos quince veinte minutos que el de muy superior que el Valencia se viene jugar la prórroga en Vitoria viene desfondado una paliza evidentemente practicar tienen que jugar los mismos los dos partidos porque es el fondo al Madrid tiene Marcelino bueno tenía

Voz 1 34:01 de un central Garay constantemente

Voz 1576 34:04 en las que aun con todo las pasó canutas

Voz 2 34:08 pero oye una pero

Voz 0919 34:10 cuando deja de Jordi que es que estuve no estuve muy corrientes

Voz 2 34:13 semana disco Isco estuvo fuera de la convocatoria por lesión

Voz 0231 34:17 el viento en la cadera que le vino

Voz 1 34:20 ya para evitarse uno Suecia

Voz 27 34:22 si te perdona perdona

Voz 0231 34:25 sí iba a ser suplente en la que fue su casa en Mestalla tiene un pinzamiento en la cadera que yo no discuto porque no pongo en duda los partes

Voz 1 34:33 Cortés doctores del Real Madrid pero que les viene de maravilla

Voz 0231 34:35 porque no saben ustedes una semana era una semana de baja contra el Levante si quiere puede estar se pierde un partido pues pinzamiento en la cadera que le puede pasar a cualquiera pero en este caso

Voz 0985 34:47 Jordi Hereu no estaba pensando en esto pinzamiento pero más allá de Mario de constatar que fue una victoria balsámica y de crédito de mérito la de Mestalla eh yo creo que aquí en el Real Madrid lo que persisten de fondo son las preguntas que nos hemos hecho desde hace ya algunos meses estamos convencidos de que el Madrid ya ha superado lo mal que está físicamente en las segundas partes donde suele caer yo creo que no ha superado la lesión angulas pendiente que no genera fútbol

Voz 2 35:18 otro lado segunda Jones y muestras de un amigo no sé si no pero te lo digo porque yo creo que sí

Voz 1501 35:22 Sami te digo que yo ayer vi que físicamente durante veinticinco treinta minutos en la segunda parte el Valencia les superó por todas partes y lo pasó realmente mal del Real Madrid luego se

Voz 2 35:30 en los últimos quince pero yo malo si estoy

Voz 1501 35:36 en que en que cuando ya el fuelle del contrario sacaba que es el fuelle que tenía el Valencia el Real Madrid anímicamente se viene arriba ve que recupera el balón y se viene arriba ya para rematar el partido pero lo vais a energía lo mal Margi psíquicamente

Voz 1005 35:47 el Madrid tiene que tener el balón cuando el Madrid tiene el balón es un equipo que domina los partidos y esa fue la seña identidad de Zidane los dos años que consiguió títulos tener él

Voz 2 35:58 no no que ya pasó el año pasado sólo el primer año consumando el año pasado sí pero es una claro

Voz 1005 36:05 cada deporte no lo dijo nada diferente

Voz 2 36:07 pero entonces eso no lo dijo con eso por eso por eso lo digo por decir que kilos les saca al partido

Voz 0919 36:17 vaya si la pregunta es entonces ya la BBC ha vuelto para quedarse y el cuatro cuatro dos con Isco y demás vaya al al olvido una duda

Voz 2 36:25 yo creo que el día catorce de febrero en el Bernabéu

Voz 1887 36:28 por contra el París Saint Germaine si están todos bien el equipo titulares Kroos Modric Casemiro Bale Benzema

Voz 0231 36:33 hemos ido un paso atrás sino hechos no

Voz 2 36:36 no iba bien pero a mí lo que me pone la última final de la Champions ganó con Isco veinte segundos para decirte que la Supercopa de España Supercopa de Europa sin segundo parcial de clubes ya ganó con eso no vale pero si la mano

Voz 1501 36:50 veinte segundos para decir que durante estos meses es obvio que algo ha fallado en la Copa del Rey en la liga eso es obvio es algo que es obvio que otra cosa es lo que ha fallado es la alineación que tenía puesta en otra

Voz 2 36:59 a pasear pero habrá fallado ahí no te digo que no no tiene nombre cuál ha sido el que si él cree que tiene

Voz 1501 37:07 la BBC será por lo menos va cambiará algo quiero decir que es error que lo que estamos haciendo todos los domingos están recibiendo error sigue con el error error chico pues igual va de error está perdido todos los partidos tendrán que cambiar algo yo Isco y claro generó bueno yo creo yo cambiaría coros yo yo cambiaría pero a mi me parece que Kroos aporta menos al juego defensivo y ofensivo que del del Real Madrid que por ejemplo aportaría Isco por ejemplo yo yo lo retrasaría no tendría ningún problema Hadi me parece que como mediapunta igual e Isco es mejor que Benzema ahora mismo porque Benzema está en mala forma

Voz 1576 37:39 era gallego quiere Iturralde algo no simplemente que he leído no sé en qué medio de oficio en la verdad que me perdone el medio pero yo creo que las tres goleadas cava ganado

Voz 1 37:47 que que ha conseguido el Madrid que este año han sido sin Isco vaya si el cero tres del Barça también eh

Voz 2 37:53 han dicho no no son nada aquí calle Gallego

Voz 0919 38:00 siendo que tenía que hacer algo porque será había caído el equipo entre otras cosas por sus errores aparte de mala racha goleadora si además su su decisión ha sido la BBC el máximo perjudicado de esa noticia es Isco que

Voz 2 38:13 a mí fue fundamental el año pasado

Voz 0919 38:16 pero en los últimos tres meses de competición en los últimos dos meses del inicio de esta pero no creo que hubiera ningún jugador por encima de su nivel y de pronto el señalado

Voz 1 38:25 ser

Voz 1296 38:26 ahora al final es coherente decir el va a morir con esta plantilla no es porque que eso lo que quiere y luego es coherente con sus ideas él siempre ha creído que la BBC es su mejor apuesta de hecho el año pasado aparece disco porque se lesiona

Voz 1501 38:38 Bale

Voz 1296 38:38 pero cierto atención era insistir insistir pues ahora con el Paris Saint Germain donde él sabe que se la juega ya del todo por el todo el ir con su idea y su idea es la BBC

Voz 0231 38:46 yo creo que la clave pasa es que es que puede que no sea ni el primer cambio sabes qué dicen

Voz 2 38:51 bueno no tanto y eso no lo pródigo pero no digo el cambio durante

Voz 0231 38:54 partidos pero dice si están todos bien sabemos el once no está bien Bale es posible que no entre Isco contra el PSG

Voz 2 39:00 lo que soy es ya más que comentar conjurado esos argumento meramente futbolística el Barça vaya algo más que un poco igual

Voz 1 39:07 llevaba más de todas formas yo creo que el debate ahora mismo creíble

Voz 1501 39:10 los perdona fue un invento concreto que estoy como ha salido bien pero que puede ser

Voz 0231 39:13 mal no pero es siempre lo sabía todo

Voz 1501 39:15 quién es el mal

Voz 2 39:18 vale pero ese es el arreglo también lo que estaba diciendo

Voz 0231 39:25 sale que salió mal ese partido pero salió muy bien

Voz 0514 39:27 la de la Supercopa por ejemplo siento el valor

Voz 2 39:29 totalmente eso sí con gaseosa a si te sale bien

Voz 1 39:33 digo de que si Kovacic Isco tal Pascual creo que el debate que ya empieza a estar encima de la mesa es si la renovación deportiva de la plantilla del Real Madrid hay que seguirla dejando en manos de Zidane o no ese es el gran debate que empieza ya aquí hay que ir a ganar la Champions hay que quedar cuartos esos son los objetivos inmediatos del Real Madrid pero en el Madrid no se para nunca después de dos años sin fichar Se va a traer un gran portero sea lo de Zidane ya ya no ya no cuenta a ver no es que vayan a ningunear al Madrid ha

Voz 1887 40:07 el Madrid de Zidane vaya a este tú que dice no que no

Voz 1 40:10 no es que el Madrid ha tomado la decisión de hacer una serie de fichajes los van a hacer un paso adelante delantero decisión tomada ya ha hablado con un pedazo de portero Un pero bueno pero Zidane lleva dos años diciendo porteros Keylor iban a traer a De Gea sino drenaje van a intentar a Courtois Zidane siga diciendo que es Keylor lo han dicho comprende que vamos a ver exactamente a eso entonces lo que es lo que yo pero

Voz 1887 40:29 o es que el debate que empieza a ver en el Real Madrid es primero ganar la Champions objetivo prioritario ganar al

Voz 1 40:34 el segundo no es no bajar los brazos en la Liga de no la podemos pegar ojo a la prioridad de la cuarta plaza asegurar la Champions por favor que está el Villarreal han punto además de eso el futuro inmediato que pasa por después repito de dos años sin hacer grandes fichajes este año toca pero Ilha amortiguada va a ser de traer a dos o tres jugadores

Voz 2 40:51 cuatro vamos a ver lo que trae el Real Madrid y duda

Voz 1 40:53 es Si ese proyecto deportivo está sí sí en manos decidan o no pero esta información

Voz 0231 41:00 porque tú traes no si digo no no enfoca

Voz 1 41:03 este debate que yo tengo no señala Zidane porque no

Voz 0231 41:05 claro claro porque Zidane pidió a tiempos a más pero pidió a poco haya Mbappé electricidad no pidió a Ceballos Zidane no sabía quien era Dani Ceballos que me entiendan

Voz 1501 41:14 de no si no quería de dos años

Voz 0231 41:16 hace dos años no quería a Vallejo esta gente no la una política del Madrid que señala más a gente como Juni Calafat que trabaja en la estructura de Madrid que a Zinedine Zidane o a Florentino Pérez es decir a Florentino hay una serie de gente que le hablo ficha gente joven vamos a entrar a Ceballos Fillon me parece un acierto vamos a entregaba a Vallejo

Voz 2 41:37 lo peor nadie pero eso no

Voz 0231 41:39 se le ocurre a Zidane Zidane a esa gente no les dirige la palabra durante el año entró es Zidane no

Voz 1 41:43 dice oye he visto del Alavés me encanta

Voz 0231 41:46 pero eso no pasa en la vida real en la vida real hay gente cercana Florentino Pérez que le dice vamos a hacer esta apuesta y apuesta Florentino esto que le ha salido mal que lo que tiene que hacer el fichar buenos consolidados que marquen ya goles y corten ya balones Ipar de balón entonces tiene que escuchaba yo soy poco a a él que es lo que sí que es lo que le ha ido bien a José Ángel a ella Zidane que es lo que les guste lo que le funciona al Madrid esto de fichar gente que al entrenador no le gusta duele ha funcionado pone a los que les gusta a poner nunca me ha Vallejo ha ni siquiera ni Asensio que no él quiere estrellas como él pero él

Voz 1005 42:19 Madrid por ejemplo este verano no ficha porque

Voz 1 42:22 Zidane pide mantener la planes

Voz 1005 42:24 ella porque Zidane tiene fuerza de cara al club

Voz 1576 42:28 bueno no Zidane no sólo traen

Voz 1005 42:30 a ver vamos a ver Zidane le pide a

Voz 2 42:33 voy a Madrid lo que pidió al Real Madrid