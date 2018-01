El Larguero: los campeones de Europa de balonmano, el Sanedrín de los domingos y la polémica arbitral del Barcelona - Alavés (28/01/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena Sir

Voz 1201 00:31 doce de la noche tiempo para El Larguero calentando motores

Voz 1375 00:35 sanedrín como habéis escuchado en la recta final de Carrusel deportivo y aquí empieza el larguero enseguida el sanedrín de todos los domingos con Romero Gallego Pulido Meana Mario Torrejón Talavera Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Lluís la que Iturralde Tale contigo el oyente del área que ya pues opinar también seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta le ha perjudicado el árbitro al Alavés sí o no cree que el Barça gana por el árbitro en el Camp Nou sí o no la pregunta muy directa esta noche seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta enseguida ponemos

Voz 2 01:06 las opiniones en el Whatsapp de en el mensaje de voz en El Larguero

Voz 1375 01:10 seis cuatro ocho cuatro siete tres siete seis cero mandas tu nota de voz le pega un palo Iturralde si quieres otro a mi otro allí Jordi otro al árbitro al que quiero sobre todo ahí tu opinión

Voz 0985 01:20 porque ser

Voz 1375 01:22 sí yo claro Pablo ha dicho por un dato de que algo

Voz 0985 01:24 eso aparecer no le han pitado un penalti en los últimos dos años en ligas así Pablo

Voz 1375 01:28 bueno al parecer no es así pues eso

Voz 0985 01:31 cuatro jornadas pues esto Pablo es un dato absoluto y los datos absolutos sino los estás relativos no nos valen tú tienes que decir mira al Barça que es el equipo al que menos veces la han llegado o ha llegado portería contraria porque entonces no podemos saber

Voz 1375 01:44 hoy LAN llegaba hoy no lo han pitado oye estemos

Voz 0985 01:47 en esta comparación de setenta de de dos años mal también es comparado Si al Barcelona es el equipo al que menos le han llegado su portería porque no datos fruto nos vale Pablo

Voz 1375 01:55 queda clara la estatua

Voz 3 01:58 la enmienda Jordi Martí

Voz 1375 02:00 que además del Barça dos Alavés uno cierra enseguida en el Camp Nou para saber lo que han dicho tanto el pito hablarlo como Ernesto Valverde ya ha ganado el Atlético de Madrid tres cero a la Unión Deportiva Las Palmas goles de Griezmann de Fernando Torres y de Thomas Party ahora nos cuenta Talavera lo que ha dicho el Cholo y el Sevilla y Getafe han empatado a uno Se adelantaron los de Montera con el gol de Muriel empataron los de Bordalás con ese gol polémico también de AGE en el último minuto en el que para mí también hay falta de Cala sobre sobre Sergio Rico el portero el Sevilla Iturralde González te pregunto a ti que estúpido en lo que va a misa con esto

Voz 0514 02:39 exacto perfecta una disputa de balón

Voz 1375 02:41 sí más vale a mí me da presente que cala se olvida el balón y que va más pendiente del árbitro me parece pero donde montaban padrazo que más veinte del portero perder es no pero me parece no es falta por tanto gol válido además Leganés tres español dos no se ha visto porque en la radio no se ve pero él me ha dicho así en la cabeza así como cuando haces no a preguntas de hecho ha dicho que no lo digo porque no era considerado por si la gente lo ha oído que el raro pero así a ti te ha valido la respuesta exacta verdad porque he dicho no es penalti y aunque no sea habido nada Iturralde ha dicho que lleva dos años aquí pero que no que hay que hablar a micrófono pero vamos esto sí lo sabe otras cosas pero deja digo esta mañana Leganés tres Espanyol dos dos goles en propia puerta de hermoso y uno de Guerrero para los pepino dos para los pericos Mar Navarro y el propio hermoso que ha marcado un curioso hat trick esta jornada mañana se completa esta jornada vigésima primera con el Celta B a las nueve de la noche así que líder el Barça con cincuenta y siete once más que el Atlético diecisiete más que el Valencia diecinueve más que el Madrid en Europa League Villarreal treinta y siete Sevilla XXXIII por abajo colista al Málaga con trece penúltimo Las Palmas con catorce antepenúltimo el Depor con diecisiete en segunda jugados hoy cinco partidos de la jornada vigesimocuarta cultural dos Cultural Leonesa dos Sevilla Atlético uno Sporting dos Nástic cero Almería cero Numancia cero Huesca uno Osasuna cero sigue líder el equipo de Rubi Tenerife cero Valladolid cero segundo es el Cádiz ambos en ascenso directo a Primera puestos de play off para Oviedo Rayo Lugo y Osasuna y ahora mismo bajarían a Segunda B Almería Córdoba Sevilla Atlético Lorca el contará Bruno Alemany lo más destacado de fútbol internacional destaca la victoria de Nápoles que empezaba al mando cero uno con el Bolonia ganó tres uno al fin tal en la F A K en Inglaterra Chelsea tres Newcastle cero gol de Marcos Alonso uno de los tres Cardiff City cero Manchester City dos en Francia jugó ayer el PSE-EE eh hoy lo más destacado el Olympic de Marsella dos Mónaco dos en tenis vigésimo grandes lámparas Fede el VI Open de Australia baloncesto Liga ACB luego vendrá Pacojó sigue ganando el Real Madrid y sobre todo enhorabuena a los hispanos que seguro de haber visto todos mientras daba siendo el Barça no me digáis que no por el rabillo junto al balonmano de que ha ganado por primera vez en la historia la medalla de oro en un campeonato Europa así que chapeau para los de Jordi Ribera enseguida estamos en Croacia con algún protagonista he cerramos en el Camp Nou sí que que han dicho los entrenadores Valverde Alberdi Abelardo que titulares nos han dejado Adelardo que se marcha fastidiado porque el Alavés

Voz 4 05:04 ha podido puntuar en el Camp Nou pero se ha ido con con cero aunque ha destacado la imagen de su equipo y cree que está creciendo mucho y por lo tanto es optimista de cara al final de Ernesto Valverde ha reconocido al principio les ha costado que mentalmente el equipo está fuerte y que por eso remonta además estos partidos hacen que la afición pues que se ponga más en el equipo porque hay emoción y sobre Coutinho que hay que darle tiempo y sobre las jugadas polémicas ninguno de los dos entrenadores a ha querido valorarlas porque dicen que no las ha visto

Voz 1375 05:37 pues nada eso es lo que han dicho los entrenador aunque a mí lo que me

Voz 1560 05:40 me ha gustado de Valverde entró el fin de semana es lo que ayer

Voz 1375 05:42 dijo de la frase absurda chorrada de Gerard Piqué después de la Copa del español de Cornellà El español de Cornellà que ya tenemos una edad Pacer determinadas gracias

Voz 2 05:51 que mañana ayer Le preguntaron a tal

Voz 1375 05:53 Valverde en la previa al partido de dijo el español siempre ha sido el Español de Barcelona como diciendo gilipollez es las justas con este tema bueno te otras cosas porque hay una puerta en Cornellà que lleva el nombre de Ernesto Valverde pero insisto Valverde lo que dijo es el Español de Barcelona siempre ha sido y lo sigue siendo al margen de la opinión de Piqué que que es muy graciosa pero que no le hacía parecer la misma gracia Valverde bueno eso los entrenadores he cerramos hay también con habría algo más imagino que el Alavés Se marcha muy cabreado no

Voz 0017 06:18 Se muy fastidiados con el arbitraje de Iglesias Villanueva y de hecho nos apuntaba a nuestro compañero Kevin Fernández desde Vitoria que el Alavés como club no descarta presentar una queja al colectivo arbitral porque se siente el Alavés perjudicado en los últimos tres partidos por los árbitros como club como institución no descartan presentar esta queja al colectivo arbitral se ha marchado ya todos los jugadores los del Barça entrenan mañana Manu a las once de la mañana en la Ciudad Deportiva hay después esta rueda de prensa de Gerard Piqué aquí en el Camp Nou porque el central catalán va a firmar su renovación

Voz 1375 06:50 un abrazo hasta luego sí que cerramos ahí en el campo se queda aquí por ahí para el San Jordi mete esto no es opinión esta información es decir todos los lunes victoriano recibe más de diez quejas

Voz 5 07:02 se imparte con ella recibe Aguinaga habían habría a mano a los dirigentes del Alavés que les diga que no hace falta que no sirve absolutamente este les recomiendo que no se moleste lo Iturralde lo reconoce claramente

Voz 1375 07:17 no se moleste lo que no se moleste

Voz 5 07:19 además vitoriana imagínate con el trabajo que tiene

Voz 1375 07:22 bueno dejadme que hago un paréntesis que sí

Voz 5 07:24 mucho tiene mucho trabajo déjame que ocupa

Voz 2 07:28 la tesis que antes de meternos ya de lleno y arremangarnos sí

Voz 1375 07:31 hablar de todo lo que ha pasado la jornada de liga hay que felicitar a los campeones de Europa de balonmano está por ahí Diego González en Croacia viene acompañado con los campeones de Europa hola Diego

Voz 0497 07:41 sí señor y con la medalla que tal mano de oro colgada en el pecho de estos dos campeones que en la tiene la tiene vida amorosa tiene hasta enseñarles ponemos teclista no las suelen aquí está ideada en Figueras que venía aquí también de nuevo hit fíjate que debuta hecho te voy a hacer una cosa en Figueras es el único jugador de todo el campeonato que no ha fallado un lanzamiento desde su puesto es decir el ex pivote todo lo que tiró desde el pívot desde los seis metros ha ido para atrás fallado un tiro solamente un contrataque pero desde los seis metros desde su puesto ha sido infalible él Viran Morros todos los demás han hecho felices hoy a la a la parroquia de balonmano a toda la afición española irá a muchos no que se han enganchado a este deporte porque el partido de Mas ha sido mano espectacular en la segunda parte con una cosa en agosto

Voz 5 08:20 no es para guardarla en vídeo y enseñarles

Voz 0497 08:22 en todos los colegios y en todas las crisis de Balonmano tienes en la sintonía del Larguero a Viran Morros y a Adrián Figueras

Voz 5 08:29 Irán

Voz 1375 08:31 mira hola qué tal hombre campeón muchas gracias bonita esa medalla de cómo cómo brilla la medalla de oro

Voz 6 08:38 estamos muy muy felices el otro día cuando hablamos yo creo que ni ni pensábamos a imaginar

Voz 0497 08:43 más que a lo hemos podía pasar

Voz 6 08:45 y lo hemos conseguido si ahora a disfrutarlo

Voz 2 08:48 sí está por ahí también Adriano hola

Voz 0497 08:51 hola qué tal cómo estáis cuánto tiempo has estado mirando la medalla dime la verdad dinero se la verdad que muy contentos no como decía Viran

Voz 6 08:59 estaba ahí está estar fólico hemos hecho un trabajo muy bueno durante muchísimos días si yo creo que hoy pues nos sentimos recompensados no

Voz 1375 09:06 ya sé que hoy ha sido un partidazo sobre tengo una segunda parte que hemos estado viendo

Voz 2 09:10 con esa defensa cinco uno que intensidad pero olvidan crees que la es de verdad el el toro el toro bravo era el viernes no que hablábamos el jueves como tú dices en El Larguero desde Leganés que hicimos el programa ahí en Butarque ganarle ganarle como Le ganasteis a a Francia en las semifinales

Voz 0497 09:27 yo no

Voz 6 09:28 sí es verdad que hemos tenido tres finales seguidas porque el partido Alemania también fue muy muy complicado muy difícil para meternos ahí al final es el viernes ganar a la todopoderosa Francia la verdad que fue casi épico yo hoy teníamos que rematar solo si no se nos podía escapar esta ahí la verdad que el equipo ha sido un pelín nervioso al principio pero pero mira al final hemos echado para delante hay campeones de Europa son es más difícil ganar un campeonato Europa aquí

Voz 1375 09:52 mundial o quiero juegos olímpicos sin duda

Voz 6 09:55 sin duda porque el final el balonmano es un deporte meramente europeo hoy y aquí se conocieron las mejores selecciones sí la verdad es que es muy muy difícil habíamos jugado sección había juego ya cuatro finales por fin Se se puede traer la de oro para casa

Voz 1375 10:10 eh Jordi quién sea quién sea quedado más afónico le veo que está

Voz 2 10:14 tampoco digo Adrian Adrián quién se queda más afónico seleccionador Jordi obtuvo Viran quién ha sido

Voz 6 10:21 yo creo que estamos todos igual no la verdad es que hay

Voz 1375 10:23 visto todo

Voz 6 10:24 estábamos estábamos muy contentos no la verdad que que un poco cansado ya de él

Voz 1375 10:31 Ebrard no es que no se ha empezado a ir a por delante esta noche va a ser larga no no

Voz 7 10:39 no

Voz 6 10:40 seguro seguro que se alargará hasta mañana

Voz 0497 10:43 claro verdad que Figueras es más prudente ya está aquí el hombre de esperando

Voz 5 10:48 que hasta las cinco no se podía llegar hoy hasta las ocho

Voz 6 10:52 hasta las ocho de la mañana no

Voz 1375 10:54 oye esto esto y esto demuestra el buen estado de salud de nuestro balonmano aunque no podemos decir lo mismo de la Liga que es verdad que la Liga Asobal está como está y que obliga a muchos a ir a jugar fuera entre ellos tú miran que te vas que te vas ahora a París después de cuando acabe la temporada

Voz 2 11:09 pero sí que demuestra que la selección tiene un tiene potencial para para estar en lo más alto

Voz 1375 11:14 bueno qué pena que no le acompaña en la Liga Asobal Viran

Voz 6 11:17 bueno poco a poco estamos jugando la Liga no yo creo que en unos años igual con un poquito de suerte podemos podemos tener una liga competitiva como la que teníamos hace unos años y este tipo éxitos ayudan mucho no para que las entidades los ayuntamientos diputaciones vuelvan a apoyar a este deporte que que es muy bonito y que arrastra a mucha gente como como se puede ver

Voz 1375 11:36 oye que que que torneo de bueno que que torneo

Voz 2 11:39 que dos partidos del de Sterbik no que hay que hay que llega I

Voz 1375 11:41 poco de venga ponte aquí vaya partido Guecho oye

Voz 6 11:44 sí sí sí la verdad que que ha hecho dos partidos increíbles

Voz 1375 11:48 pero en el pleno preparando prácticamente todos los penal

Voz 6 11:51 this yo ya jugó la segunda parte la la verdad es que te ahí están los datos no veo que

Voz 1375 11:57 ciento veinte o veinticinco llevaban tres goles ellos no

Voz 6 11:59 aparte yo creo que el grupo ya los conocía mucho sí bueno has hecho dos partidos increíbles

Voz 1375 12:05 decía Diego para cualquiera de los que quiera contestar pero decía Diego lo de la defensa de verdad casi un recital no ese cinco uno La segunda parte ha sido la clave de la victoria

Voz 6 12:14 sí que lo que sí hemos subido también el nivel de intensidad hemos ayudado a crear para balones y eso nos ha permitido correr y cuando corremos en la verdad que que todo es mucho más fácil como te digo aquí hay mucho trabajo detrás es sólo un día a los entrenadores los jugadores trabajamos mucho para para conseguir estoy y la verdad que hoy hoy una pues es es precioso pueden celebrarlo con todos porque es que hemos hecho falla

Voz 0497 12:38 no hay una cosa Manu que déjeme que me que me meta en medio pero es que yo no sé si por la edad lógicamente hay unos cuantos jugadores que que va a ser muy difícil que sean de nuevo en una de estas no en una final intentar ganarla es complicadísimo llegará ella es tremendo Ícaro lógicamente había había gente que no que no podía dejar pasa hasta hace de esta esta parte la vida no me mires así

Voz 3 12:59 diciendo porque por ahí no no no me queda cuerda una de acuerdo

Voz 6 13:03 aquí no me retiro eliminada eh que yo voy a seguir luchando a esta selección que que Jordi espero que siga contando conmigo hoy ya unos que de acuerdo a lo que está creciendo aún le quedaban cosas por la

Voz 1375 13:14 pero sí que es verdad que vea que sacarse esa espina no cuatro no no era justo perder cuatro finales europeos no está fíjate que a la quinta final ha conseguido la medalla de oro era el haya como un mal fario no

Voz 6 13:25 sí bueno como tú dices no ya la hora de que de que consiguiéramos es también me haría de oro yo creo que como decíamos antes de empezar el Europeo el objetivo era entrar en las semifinales ya partir de aquí a dos partidos cualquier cosa puede pasar no como bien comentábamos antes el partido cuenta Francia fue fue increíble e incluso épico y bueno hoy lo hemos acabado de de rematando contra Suecia la verdad que muy contento Si muy agradecido sobre toda la gente que no ha podido desde España a gente que no ha ido siguiendo a Radio Si la gente que que podía venir aquí a Zagreb a animarnos

Voz 2 13:55 sí señor siempre pendientes de los hispanos que siempre siempre no os dais buenas noticias cada es una apuesta segura Viran así que tú tus últimas palabras de Cop de uno de los veteranos de la selección de lo que quieras decir

Voz 6 14:08 estamos muy felices que muchas gracias por el apoyo que siempre nos da es que esta noche va a ser larga pero hasta las

Voz 0497 14:14 el ocho de la mañana pero cuidado a Diego a costar lo pronto eh Diego ha mandado para casa ya Diego para casita que nos tiene que contar

Voz 1375 14:21 la crónica tiene boletines cada cada hora tiene boletín eh

Voz 0497 14:23 las que no a ver si es verdad que ha sido muy grande de Europa ha sido muy grande esto no está la mano de la mano de cualquiera y la verdad es que es es muy muy muy importante lo que ha pasado en el en el día de hoy y durante todo este este campeonato es muy muy muy difícil repito es una gesta lo que han hecho estos tíos después dos

Voz 1375 14:40 Campeonatos del Mundo que se lograron en Túnez y también aquí en España hoy primer Campeonato de Europa que logra esta selección española de balonmano así que chapeau nos quitamos el sombrero y que siga la racha pero hoy a disfrutarlo así que un abrazo a Adrián y otra vivirán a otro para vosotros muchas gracias gracias a vosotros chao chao un abrazo desde aquí para los campeones de de Europa los mano ha visto el partido alguno lo para contigo se está viendo

Voz 1576 15:07 es una pasada porque es verdad que no ha sido tan pronunciado como las guerreras el cambio generacional sin embargo ha cambiado varios jugadores y ha estado absolutamente de soberbios yo creo que es un nivelazo la pena lo que dices tú yo estoy más en tu línea que la de Viran yo creo que la Liga Asobal tiene que darse una vuelta bailo algo pero no me extraña que los jóvenes españoles en en medio mundo

Voz 0985 15:28 bueno ni la Liga Asobal si quiere dar una vuelta pues hay bienvenidos serán otros clubes que como el Barça hacen un gran esfuerzo por sus secciones deportivas si algún club no quiero decir nombres pues quiere hacer ese esfuerzo para que tenga secciones a la altura

Voz 1375 15:42 a la vez que refieres hombre pero hay otros grandes clubes con

Voz 0985 15:45 mismo con recursos

Voz 1201 15:47 no has una enfermedad que se puede tratar pero sí señora lo veo pero eso te hace pocos entrara al hilo de lo que decía tala

Voz 1375 15:55 yo no entendió yo tendré a Madrid yo discrepo

Voz 0985 16:00 un club que si hace un esfuerzo con las secciones deportivas vale

Voz 2 16:03 son M Atlético de Madrid dejó morir

Voz 5 16:06 esto no esta última

Voz 1576 16:09 porque esta última era el Ciudad Real que al final viene aquí pero sí en su día cuando Jesús Gil se cargó a aquel equipo que llegó a dos finales de Copa de Europa contra el plástica donde bueno Cecilio Alonso montones

Voz 1375 16:20 bueno pues dejamos a don Jesús Gil que donde quiera que esté estará viendo lo que pasa ahora con el Balonmano Diego cerramos en Croacia

Voz 0497 16:30 pues nada que que que es una es una gozada contra contar una una una cosa así no que yo me había tragado tres de las cuatro platas y ya estaba bien no me lo recordaba en la revisión en Carrusel

Voz 1375 16:41 Miguel Ángel Amigo decía es que Diego si me llama iré hacemos

Voz 0497 16:44 sí es verdad de verdad esta vez ya ha sido diferente no haya sí diferente pero sobre todo la sensación tú cuando bajas a la sala de prensa y todos los colegas de todas las selecciones te dan la mano te felicita dice enhorabuena vaya equipo que tenéis pues hombre también también te gusta no que que reconozcan que el Balonmano

Voz 1375 16:59 yo a pesar de todos los problemas que tú has comentado con vida

Voz 0497 17:01 bueno pues se sigue estando en lo más alto con con la mitad el equipo jugando en Francia con tres jugadores jugando en Alemania y solamente con los jugadores del Barça Adrián Barbón el gafe pero claro

Voz 1201 17:14 el Barça

Voz 1375 17:17 claro que damos por despedido a a Diego González que ha hecho fantástico que ha hecho una

Voz 1201 17:22 no se ha tocado techo y el lunes perfectamente

Voz 1375 17:35 damos por despedido por esta noche y la gente eso trabajo en oro gentuza de la gente por ahí para que estás viendo que vamos a perdido dijo no he dicho nada mejor despedida Diego te estaban echando todos ya a la calle

Voz 5 17:47 qué digo que vamos por despedido que te vale vale vale

Voz 1375 17:49 antártico trabajo ahora que no me ollas pero te lo digo fantástico trabajo de la selección española y también el tuyo en este europea en Croacia pues muchas gracias Manu venga cerramos ha cortado otra vez pues si alguna Diego hasta luego otro que bueno doce

Voz 2 18:04 sí dieciocho enseguida la primera tanda de mensajes de los oyentes que estáis

Voz 1375 18:09 reventando el Lubasa como estas opiniones que ahora ponemos la pregunta es muy clara creéis que el Barça ha ganado el árbitro ya perjudicaba a la vez sí o no seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta tenemos mensajes para poner tres largos hasta que llegue la Super Bowl de la semana que viene algo más del tema arbitral es el momento de que le digáis a Iturralde y hablamos de el partido de lo que ha hecho el Atlético de Madrid lo del Madrid ayer de lo de Benzema y el mosqueo con Zidane de cómo están las cosas algo más del tema arbitral de esta noche que no haya hay dicho alguno que no tenía que haber arbitrado Iglesias Villanueva no hablábamos antes de entrar aquí esto sí cuando Sánchez Arminio los que reparten los partidos estamos convencidos que dijera humano en algún momento que les había no ha tiene que volver a pitar al Barça por este partido que esto es un cuatro cero facilitó ya está ahí pasamos del trámite y fuera Issam venado al partido y al final tú me lo niega pero yo estoy convencido que quieras que no hay ahí en el fondo en la cabeza tienes que hace nada será de al Barça

Voz 8 19:05 yo quería decir otra cosa es que sería interesante que los Piqué Jordi Alba Busquets y los dirigentes del Barça guardaran en la retina este partido para cuando un árbitro perjudique al Barça no salgan en zona mixta diciendo que hay una confabulación contra el Barça esto es que unas veces te dan y otras veces te quitan lo que pasa es que esta noche nadie del Barça sale diciendo que igual que igual han ganado el partido porque el árbitro se equivocó

Voz 0985 19:32 no no eso no es decir no sólo lo dicen cuando les perjudica por lo tanto carece de sentido magnesio Ballmer merecido Barcelona Design de Barcelona dijera que el partido lo han ganado por la árbitro esto sería incierto el Barça ha ganado el partido porque has sabido competir ha sabido sobreponerse a un mal inicio Ésta es la verdad y ha hecho un gran partido Iniesta ya hablaremos sería Ajuria incierto que un jugador del Barça dijera que tiene la prosa Rizzo

Voz 1501 19:58 a saber la verdad objetivamente el Barcelona ha ganado hoy gracias a que el árbitro se ha equivocado gravemente eso eso es un hecho otra cosa es que un día te

Voz 1201 20:04 de hecho no pasa nada vamos a veces tú quisiera decir que yo obviando el que obviamente hay poca varias veces lo que pasa en la que queda en la retina es la obviamente ha perjudicado día te dan o te puedo

Voz 0985 20:26 comprar como factor determinante de la victoria del Barça que del árbitro le haya supuestamente ayudado creo que ha habido más también

Voz 1501 20:32 no os queda fuera de la jugada del en la falta de mes incisivo pero es un hecho no no es un no su supuesto es una

Voz 1375 20:39 del deseo es tener a Messi falta luego tiene a Messi que sí que digo lo que tenemos que también tanto lo que yo creo que que el mensaje que tenemos que mandar a los oyentes de El Larguero que nos escuchan saben más de esto que nosotros es que si hoy el árbitro le beneficia al Barça quién lo puede negar pues claro que sí ahora que la semana que viene o la pasada pues no fue así sí que la semana que beneficiarán al Atleti y la otra cosa es más viejo que el fútbol y esto es así

Voz 9 21:05 pero no he visto una cosa es no gana una cosa beneficia y otra cosa es que gane pierden tampoco por el cubano nunca pierde porque no es que abierto a mí nunca pierde bien pero ha habido jugadores

Voz 5 21:16 nunca se pierde usted Canarias verdad el Barça que han dicho que el Barça es lo que ya aquí no importa lo que digan lo que lo dirigente del Barça Barça a G de julio va para los directivos dicen pero yo te digo que el Barça no ha ganado hoy por el árbitro es decir que la perjudicado si el Barça también se pues juzgado también porque la metió Suárez y luego metió la falta Messi usted ya está es es decir pero siempre venía precedida de una rosa pero pero no

Voz 1576 21:40 no sé porque ahí hay tanto tanto miedo o no se puede decir en Valencia el Barcelona no ganó por un error de Villanueva

Voz 1375 21:47 y hoy le ha beneficiado y no pasa nada y le ha marcado

Voz 1576 21:50 sobre todo en ese segundo gol de Messi de falta una falta que no es porqué de fuera de juego antes y no pasa nada por decirlo

Voz 1375 21:55 esto es lo que no puede hacer es vivir en una vida paralela es decir eh

Voz 5 22:00 bueno no no gana por el árbitro hay una jugada

Voz 0514 22:04 si esa jugada la pista seguimos luego en el partido totalmente diferente no se puede decir al partir al uno noventa y dos no es beneficiar al perjudica porque el partido cambia porque estamos hablando del penalti Umtiti para mí no es bueno perfecto el gol de Alcácer es claro que es el no pero el gol de Messi es fuera de juego de Alcácer versos está olvidando que hay un penalti de Wakaso

Voz 5 22:21 por ha tenía que haber sido expulsada Bento pero en esa jugada

Voz 10 22:24 estos nombres no pero eso no excusa exigía más

Voz 11 22:30 sí sí sí a saber acaba Iturralde contesta tala si se expulsa a Wakaso igual era la ves con diez no ve la oportunidad tiene la última cuenta sí sí no no no me hagáis trampas no la haces tú no la trampa la haces tú lo mismo que el Barça no gana en Valencia por el árbitro mentira que le quita un gol cierto pero luego el Valencia tendrá cincuenta minutos para el partido podéis decir cita un gol más

Voz 1576 22:57 pero lo que te digo yo lo que te digo es que lo que no puedo decir tú es que es otro partido evidentemente otro partido esto es que a lo mejor si no está perdiendo dos uno el Alavés no sale no le coge esa contra de Messi Wakaso hace penalti a Messi evidentemente pero lo que estamos hablando es que las jugadas decisiva de los goles que han subido al marcador el segundo del Barça que le da tres puntos viene de una jugada que no tiene que pitar si todo pues ya está

Voz 5 23:17 oye te has porque eso puede el foco también

Voz 1201 23:20 no no me interese Marcos no

Voz 5 23:22 lo que pasa es que aquí la gente de Barcelona parece que sistema ha ido mucho ha dicho que no me da igual el larguero pero siempre pero siempre dices un pero

Voz 9 23:30 sí pero no porque ella

Voz 5 23:32 Ana Palacio señor Talavera Santo las Circus

Voz 9 23:35 de que ha habido un penalti clarísimo en Titi que Itu dice que no lleve un penalti clarísimo de Messi que no se pone el foco para mí el penalti clarísimo penalti Messi es carísimo ya está ya si queréis podemos debatir si hubiera cambió el partido Ara se queda con diez la falta la tiene que tirar Messi

Voz 1576 23:51 el gol sino la FAO

Voz 1201 23:53 es que tira protesta en el campo claro nadie a protestar es repetida por televisión el fuera de juego de jugar a juegos Portrait lo que queda claro

Voz 1560 24:05 toda la polémica castigada y que cada uno como quiera y enseguida escuchamos la las opiniones también de los oyentes y del partido

Voz 1375 24:13 qué os ha parecido la Fiscalía debate era parecía que desde que llegó Coutinho o Coutinho por Iniesta o Coutinho o Iniesta Valverde primera titularidad de Coutinho con Iniesta los dos en el campo más Messi Emma Suárez y luego cambiando los dos laterales que también ha sido llamativo han empezado los dos habituales suplentes Semedo y dañe los a cambiar rápidamente ha metido a Berto Jordi Alba eso también ha cambiado de qué manera al partido de un Coutinho que ha estado discreto hoy no no sé cómo lo ves

Voz 0497 24:38 yo de cómo he tenido te diría que le va a costar más entrar en el engranaje del Barça así lo pone en la derecha que si lo ponen a un lado más natural para él ya sé que en Brasil juega por esa banda derecha pero igual es un juego diferente me da que Coutinho en en ebullición mucho más rápido el perfil izquierdo que pone el derecho

Voz 1375 24:53 el otro día contra Espanyol fue correcto

Voz 0497 24:55 dan las acciones en las las pocas porque y prácticamente no ha aportado nada que reconocer

Voz 7 24:58 no pero lo poco que ha aportado ha sido cuando se ha ido de la banda

Voz 0497 25:01 hacia el centro me parece que Sun que Valverde para empezar muy inteligente lo Valverde de poner a Iniesta haya Gutiña de entrada juntos porque ha desactivado el debate si son compatibles con lo cual eso está esa actitud

Voz 1375 25:12 hoy hoy sienta Iniesta ya tenemos ya a mira los dos

Voz 8 25:16 lo de Coutinho yo creo insisto que la derecha me va

Voz 0497 25:18 estar más o creo que le va a costar más adaptarse al joven

Voz 9 25:21 luego al final acaba poniendo cada uno en su sitio nadie duda de que Coutinho es un fantástico jugador lo es indiscutiblemente pero vi quién quién gana el partido es Iniesta en la segunda parte

Voz 1375 25:32 partidazo eh

Voz 9 25:35 hasta la jugada de sí sí sí

Voz 1375 25:37 la línea de fondo para poner la verdad no es late un futbolista

Voz 5 25:40 ese va a retirar por eso te digo que al final al final todo tiene un proceso en la vida todo tiene de esto es es evidente que en este tiene treinta y tres veinticuatro

Voz 9 25:48 pero que Coutinho ha visto que Valverde tampoco le ha temblado el pulso que lo fácil era que de Iniesta o o quitara Paulinho ha dicho no no Coutinho tuyas cumplidor procesos sesenta minutos al banquillo el Barça perdía cero uno cuando Coutinho abandona el campo el Barça ha remontado el partido para mí con una versión extraordinaria de Iniesta que ha sido decisivo en el en el primer gol sobre todo FENAVIN

Voz 0985 26:08 el informe interpretar que cuando vengan partidos grandes en el once inicial del Barcelona once de gala conviven

Voz 2 26:15 Iniesta este es entiende que el

Voz 1375 26:17 porque sólo laterales digo hombre falta Busquets bueno

Voz 5 26:20 claro claro usted Rakitic más está claro esto Semedo afortunadamente

Voz 1560 26:30 pues sí pero me refiero cuando esté

Voz 1375 26:33 Busquets que es evidente es es más titular que ninguno pero éste el equipo titular con Messi Suárez Gutiña más Iniesta creéis que esto va a ser en los partidos importantes

Voz 0985 26:39 para mí para mí este es el mensaje de Valverde que hoy ha dejado claramente que la jerarquía de inmoralidad e intocable en ese triángulo de control del centro del campo

Voz 1201 26:47 lejos quedan juega claro pero sí

Voz 1501 26:50 no hay de verdad que que hay que seguir ganando para seguir ganando seguir mantendrá ventaja pero el Barça no tiene partido sala realmente importantes

Voz 1375 26:58 cuando el Valencia no está nada mal no no digo en Liga que que parecían hallados es algo que no

Voz 1501 27:03 o sea que tiene que gestionar obviamente que tiene que hay que seguir haciendo camino andando y tal pero que no es una parte importante buenas en la Champions y en la Champions no puede Coutinho

Voz 1201 27:11 no vale obligatoriamente

Voz 7 27:15 ese hoy está precisamente la la semifinal de Copa con el Valencia ha condicionado el once de supuesto porque lo que ha hecho Valverde ha sido rotar a tres jugadorazo que Israel y los dos

Voz 5 27:25 yo creo que o lo que es lo que puede

Voz 7 27:28 hacer pero sólo el Niesta o Coutinho parece también no

Voz 1501 27:30 el final de la Copa que uno de los dos y que yo creo que Iniesta saque que todavía la vitola de titular de de de gran titular la tiene a Iniesta

Voz 5 27:37 estoy muy que

Voz 1576 27:41 jo de desactivar como decía y el debate yo creo que en un primer momento se intención de Valverde pero yo creo que lejos desactivarlo al final se ha demostrado que con ellos dos en el campo el Barcelona no ha estado ni mucho menos fluido y que de hecho cuando se ha retirado uno de los dos que en este caso ha sido cutáneo Iniesta ha sido el que ha vuelto a sentir otra vez más como le ha cogido a la guapa

Voz 7 27:59 que en el Barça vaya a haber un centro del campo títulos dijo yo creo que Valverde va a rotar ahí va administrarle me huerto

Voz 5 28:05 sí sí si un día jugarán los dos

Voz 7 28:07 los estilistas como el otro día uno ir al banquillo y entrará Paulinho con Rakitic y Busquets Valverde y como administrador y los laterales que jugasen con con el Valencia un partido durísimo que te que en ese partido te puedes asegurar la primera final del año ya ha dicho Busquets al banquillo de Jansa Jordi Alba de él otro lateral Hinault pasa nada decir el Barça gana allí la claves si hubiera

Voz 1375 28:30 al la final de la Champions en tres semanas hace igual jugaba lo que pasa que el que como Coutinho no puede jugar Champions que el Barça está ahí

Voz 5 28:38 pues a lo mejor depende de quién es el rival también yo creo que

Voz 1375 28:42 cuando haya Champions Rakitic Busquets Iniesta y Paulinho más los dos bichos arribo se le haga quita Paulinho para meter a Coutinho Madrid estaréis a que cuando en este centro

Voz 0497 28:53 el campo tan ofensivo hoy también ha dejado muchas lagunas atrás es decir el Alavés en la primera mitad el Barça como y cuando ha querido decir

Voz 5 28:59 sí yo era un partido gordo Mestalla Aponte

Voz 0497 29:01 al final dentro de diez días que el Barça se juegue porque el partido de ida ido y equilibrado no sé yo si Valverde

Voz 1375 29:08 a ver si aquí sobre todo el control del

Voz 1501 29:10 o al no no ha habido ningún momento lo que visto

Voz 0497 29:14 al final cada movimiento de la ley

Voz 1501 29:15 ves que que ha sido más mucho más básico Abelardo lo tenía claro defender muy bien muy juntos atrás evidentemente pero cuanto ha salido ya salieron de manera fantástica con una precisión brutal es ese esa falta de control yo creo que viene por esa alineación en el campo que para mí circunstancias

Voz 1375 29:28 sí adelante Jordi si acaba no

Voz 0985 29:31 el que quizá también podríamos ser comprensivos en que a veces el Barça son también personas humanas Devesa diecinueve puntos viene un rival que en principio es inferior a la Copa es un gran desgaste en bueno además juega Coutinho pues hoy hay puede ser que haya habido un punto de relajación de no entrar a cien

Voz 1375 29:48 pero bueno que te ves comprensivo a doce y media tenemos que hablar de el Madrid perdóname Jordi también

Voz 1560 29:55 escuchar la tanda de mensajes de los oyentes del Atleti a ver qué nos cuenta todo lo que ha dicho Jiménez después de la victoria de hoy

Voz 1375 30:02 de Zinedine Zidane que de momento pues ahí está preparando la eliminatoria contra el Paris Saint Germain pero yo creo dije la semana pasada creo que el efecto Zidane se ha acabado y que se ha quedado sin efecto que ayer ganaron al Valencia Mi impresión es que es no sé cómo definirlo como si antes estuviera inmunidad y ahora ya no la tiene algo así no se no se ha hablado ha sido lo algunos políticos que si te no estoy tiene inmunidad no puede pasar nada porque tiene esa inmunidad que tiene algunos políticos pues creo que esa inmunidad de la que hago ciudad ya no la tiene esto no quiere decir nada más que eso que estoy diciendo que ya no la tiene que no es poco que es bastante

Voz 2 30:42 doce y media tandas de mensajes de los oyentes ahora hablamos de Zidane del gesto de ayer de Benzema del partido en Madrid del Athletic y del resto de cosas pero opiniones de los oyentes de El Larguero pausa y seguimos

Voz 1375 30:53 ningún tiene sí

Voz 0497 30:55 que supuestamente estos dos puntos

Voz 12 30:58 en varios valer una diga el gol en Betis del año pasado si valía una Liga no se adjudicó al Barça de la misma forma que este año algunos goles también nos han quitado buena no

Voz 8 31:11 hola buenas noches en mi opinión el Barça siempre a la policía

Voz 13 31:15 no hable más tontería Barenboim goles el Barcelona no porque nuevo a Melzer es meter un penalti que cometió un penalti están parece cual para doblado a unir el hospital encontrar Palencia de estar va a Benzema el segundo penalti aunque sólo fue penalti Manu

Voz 14 31:37 bueno cogí dedicarlo pues sí pues juega todo el Alavés perros siempre el Barcelona juega hijos osea gana en mejor sexo quien juegue da bien bien la mete pues gana dotes Carreño

Voz 1501 31:50 si la agresión perpetrada hoy por Luis Suárez la huida de georradar no estarían pidiendo cárcel para él de Mendo la impunidad inmunidad con que actúa este individuo es un peligro público

Voz 1375 36:41 bueno él enseguida hablamos del partido en Madrid ayer pero que ha dicho hoy el Cholo después de la victoria tres cero ante la Unión Deportiva Las Palmas tala bueno pues

Voz 1576 36:48 descontento ya sabes que justo antes de empezar el partido se conocía que Kevin Gameiro tenía problemas estomacales esa caído del once de la convocatoria ha entrado un juvenil Joana

Voz 1375 36:56 estomacales coincidiendo con una oferta de la premio sí

Voz 1576 36:59 Zapatero está ligado llegado si bueno pero la oferta era buena para él quizá pues universo Atlético Madrid contempla porque no quiere que desprenderse de otro futbolista más sobre todo porque no llega a los emolumentos que que quiere el Atlético de Madrid en cualquier caso se caía entra Fernando Torres buen partido de Fernando yo creo que gran partido de Antoine Griezmann recordando sus mejores tardes Victoria plácida muchos problemas esta temporada no sólo por las bajas de hoy sino por todo lo que ha condicionado la temporada del Atlético de Madrid y decía Simeone

Voz 8 37:25 tiene que compensar hace seis meses atrás cuando no podíamos fichar que no se vayan porque lo necesitábamos para obviamente trabajar en pos de lo que necesitaba el club deberá que te años no tengo ninguna duda que veía termina siendo mejor entrenador

Voz 1576 37:40 porque ha habido ha habido muchos problemas de temporada pero en cualquier caso bueno segundo certifica un poquito más esa posición porque le mete tres puntos más al Valencia porque ya son seis los que les saca al equipo de Marcelino ocho con un partido más al Real Madrid y bueno con el Barcelona ha ganado pues mantiene la diferencia con el equipo de Valverde se va a ir Gameiro tu crees yo creo que el mercado invierno no porque de hecho dejó dejó ayer día

Voz 1375 38:00 cuánto veinte kilos si alrededor de al

Voz 1576 38:03 veinte kilos y yo creo que dijo ayer Simeone le dio un toque Gaitán diciendo que se decida si va va va a querer irse para buscar minutos de cara al Mundial porque quiere saber con que cuenta y sobre todo porque si se va tras la salida de de Augusto Beacon daba Marta gasas este fin de semana en El Larguero se va alguien más tiene que traer porque hoy por ejemplo para completar la convocatoria tenía dos bajas por lesión Diego Costa y Filipe más Vrsaljko por sanción ha tenido que llamar a dos chavales uno del filial Roberto Olabe y uno de juvenil Yoani porque tiene poco

Voz 1375 38:31 efectivos bueno pues nada a ver si alguien

Voz 1560 38:33 a veinte vamos a Irán veinte kilos de lo no

Voz 2 38:36 sí pero realmente con veinte millones pero Atleti lo dice adiós a algo tendrá que has visto el rendimiento

Voz 1501 38:41 será una buena venta porque el horario Gameiro de momento en el Atlético de Madrid no ha demostrado nada hay de hecho es verdad que por ejemplo Vietto tampoco tengo ninguna suerte de cara a portería ese grado Valencia buscarse la vida Gameiro yo creo que haría bien en hacer lo mismo porque para

Voz 1375 38:53 ese para ese viaje mejor las alforjas de Torres que jugó en el Sevilla vamos lo con el con el fútbol que lo mismo en su mejor momento Torres visto dos partidos dos ratos buenos ha tenido Gameiro en el Athletic claro claro yo hablaba antes contra la que

Voz 1501 39:04 Torres ya no ya no está para decir desde septiembre le pongo todos partidos y me rindo pero llega un momento en el que el motor de Torres que ya es su motor de de jugador más veterano va rindiendo y ahora es el momento de que va a René no es que para ese viaje mejor que bueno

Voz 1576 39:18 P I te salta de Ganabaro y te gana duelos si estamos de otras cosas

Voz 0497 39:23 en la que el Barça le estaba dando el siete

Voz 1576 39:25 pues si no no ha sentado nada mal porque ya te digo hoy ha hecho un gran partido yo creo que es si no el mejor partido de la temporada de los partidos más completos asistido ha marcado pero sobre todo participativo y bueno demuestra lo que es acabe donde acaba la próxima temporada que yo no recuerdo una Madrid no puede no una megaestrella bueno bueno el Madrid también le le ha hecho Ojos alguna vez

Voz 1375 39:46 estáis cogiendo a Griezmann nota no ya nota todo

Voz 1201 39:52 es todo lo contrario yo te yo te digo quiero dio

Voz 1576 39:57 no recuerdo ni un jugador déjame terminar no recuerdo jugador de ese nivel hasta hace dos días ha sido el tercero en el balón el de de oro

Voz 0231 40:05 qué ocurre para el equipo más cercano a mi me parece mejor espectacular Guede se vaya donde se vaya problema no ha sido una crítica no que el entorno atlético y no hablo de la prensa habló de la afición del hincha del periodista es cálido con el Atlético le tiene cariño a los jugadores siente la camiseta valora el esfuerzo y creo que últimamente a Griezmann los comentarios de las encuestas que vemos en la puerta del estadio de gente como tal aquí opina del Atlético de Madrid

Voz 1201 40:31 no todo si le hemos tratado

Voz 1375 40:34 a Griezmann otorgaría nota que

Voz 1201 40:36 tampoco pues últimamente por el meses eh

Voz 1375 40:39 desde que se que en verano se dejó querer por tiene ir

Voz 1501 40:41 hombre eso dio frío en general bueno lo ha demostrado hoy a pie de campo cuando la entrevista en los compañeros de de bienes por vía debió durar unos cuarenta y cinco segundos has ido

Voz 1375 40:49 hoy los aportado bien no yo creo que no ha respetado sus comportamientos pero hay que separarlo que tiene convive la ficción cobra una cosa Solís frío y otra por yo yo hoy le he visto estamos ante un hombre de su frontal del área es regañando balón

Voz 1501 41:03 a suelo sea quiero decir que una cosa es una cosa yo todas otra

Voz 1375 41:06 también te digo que ovación de la grada

Voz 1501 41:09 mucho que lo guarden el siete todo el mundo tiene un pasado eh así que mejor no escarbar demasiado pero hay veces hay veces que

Voz 1375 41:15 tú huele es que alguien te la va a clavar Diagonal

Voz 1501 41:18 sí le mantiene fidelidad el Atlético ya dices