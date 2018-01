El espectáculo continúa

Voz 1727

muy buenos días nadie sabe qué va a pasar exactamente esta semana en el Parlament de Cataluña porque depende de alguien que declaró una república hay sin avisar ni a sus socios se fue a Bruselas y que sigue presentándose allí como presidente de esa república volverá para someterse a la investidura como presidente de una comunidad autónoma muy pocos lo saben lo que sí sabemos es que el Tribunal Constitucional ha ordenado la hoja de ruta de aquí a mañana en su discutida resolución de este fin de semana el Tribunal no admitió a trámite el recurso preventivo del Gobierno contra la sesión de investidura por lo que la convocatoria de la sesión sigue en pie pero si Puigdemont quiere presentarse tiene que hacerlo físicamente tras pedir permiso a la justicia de cuya jurisdicción huyó camino de centro Europa así que el Tribunal de Garantías Le marca el camino a él y al presidente del Parlament en manos de los independentistas está la decisión de cuanto tiempo pretenden tener bloqueada su comunidad ya ha tenido que ser el Tribunal de Garantías quién lo haga sometido a un enorme estrés ante la evidente falta de dirección política que padecemos en un momento tan delicado este último envite demuestra que el Gobierno central se ve sorprendido permanentemente actúa improvisando a la defensiva delegando en los tribunales toda la responsabilidad aún a costa de forzar las costuras y sin más estrategia política que intentar que Ciudadanos no le coma más terreno mañana sigue convocado el pleno del Parlament al menos dos de los consejeros huidos compuso a Bruselas han renunciado esta noche al acta de diputado para que corra la lista y los separatistas tengan garantizada la mayoría absoluta algunas fuentes le dicen a la SER que el Supremo no es proclive a conceder el permiso a Puigdemont Si viene lo solicitan habría que ver si ocurre con qué argumentos porque existe el precedente jurídico de un etarra al que existe autorizó acudir a una sesión de investidura al Parlamento de Vitoria así que desgraciadamente el espectáculo continuo para bueno