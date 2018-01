Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos de victoria pírrica en victoria pírrica desoyendo el Consejo de Estado y obligando al Constitucional hacer contorsionismo el Gobierno salvó la situación con una fórmula cojitranca no consiguió lo que pretendía la suspensión del pleno de investidura pero sí logró frenar a Puigdemont las posibilidades quedan oficialmente reducidas a la que siempre me pareció su única estrechísima salida regresar ser detenido pedir permiso para acudir al Parlament invocando lo ocurrido con el etarra Yoldi en el año mil novecientos ochenta y siete ser investido presidente e irse a la cárcel Coronado pero Puigdemont considera que a día de hoy aunque no sea etarra y represente a una mayoría parlamentaria esperan un permiso como aquel es creer en el hada Campanilla Ike Si viene sería directamente a la cárcel sin investidura tal parece por tanto que el independentismo sólo eleva a quedar culminar lo cundía yo definir como la ruta dadaísta tras la declaración simbólica de independencia tras la proclamación simbólica de la República la proclamación simbólica de Puigdemont president y acto seguido elegir a otro o a otra eso o que siga la bronca nuevas elecciones pero por de pronto para ir paso a paso lo primero es saber qué pasa con el permiso Si Se pide o no se pide si se concede o no se concede