"El auto del Constitucional veta totalmente una investidura telemática"

no del sábado es sin duda una solución de compromiso tanto hacia fuera en el sentido de que el Constitucional con este auto logra dar una respuesta al Gobierno y otra hacia dentro ya que consigue que el Tribunal Constitucional no se rompa en dos no que era uno de los miedos que se tenía hice aprueba por unanimidad y entonces respecto el contenido el lo que viene a ser este auto es el planteamiento unas medidas cautelarísimas en las que siguiendo el hilo que planteaba por cierto el Consejo de del del Consejo de Estado también la pasada semana eh se reconoce la autonomía parlamentaria y la las potestades el presidente del Parlament de Cataluña he también se reconocen los derechos de participación de de Carles Puigdemont en tanto que el tribunal constitucional lo que dice es que no tiene restricción alguna hay que por tanto no se le puede negar presentarse a la investidura pero lo que sí que veta totalmente es la posibilidad de hacer una investidura telemática por delegación o toda aquella que no sea una investidura presencial me por tanto tiene que estar presente el candidato o candidata el día treinta en el pleno es decir mañana para en su caso poder ser investido

Voz 0247

02:04

hacía el el auto del otro día de de este sábado bien responde a esa solución de compromiso no porque en teoría este el recurso que presenta el Gobierno sólo daba sólo podía dar pie a dos soluciones una admitir y por tanto que se produjera la suspensión automática recordemos del nombramiento propuesto por el presidente del Parlament que eso es lo que el Tribunal Constitucional no ha hecho de momento no o por otra decir no miren no se cumplen los requisitos formales no admitimos no ha hecho ni una cosa ni la otra sino lo que ha hecho es dejamos esa decisión para un momento posterior pero para salvar lo que derecho hicimos salvar el objeto del proceso de estamos una serie de medidas que es cierto son una innovación absoluta porque no están previstas específicamente en la ley pero yo creo que el tribunal constitucional lo que ha hecho es dar una respuesta a esa situación de tenso tensiona miento continuo al que viene sometiendo por una parte pulsa Mon al ordenamiento jurídico no que es una encantando utilizar Ri retorcer todos los posibles vericuetos digamos jurídicos por una parte y por otra parte a esa presión que también desde el Gobierno Rajoy se está ejerciendo en el que la falta decisiones políticas que está llevando al Tribunal Constitucional en muchas ocasiones a sustituir a través de decisiones jurídico-políticas esa esa esa toma decisiones que debería adoptar el Poder Ejecutivo eh