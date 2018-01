"Hoy los jóvenes, si se independizan, lo hacen solo a tiempo parcial"

Voz 2

00:27

no es diez Segre Lleida ha dado a quince años tienen el cincuenta y tres años es edad me casé ni Antonella se indemnizó a los dieciocho años viejo Argentina porque no podíamos pagar la universidad y ahora estudia Derecho trabaja no depende de nosotros lamentablemente fue a causa de la situación económica muchas gracias quizá años