Laura: "Mi hija me dice que su colegio es raro. Estudia en barracones"

Voz 1

00:00

me llamo Laura Alonso me vine me vine en septiembre a vivir a Valencia con mi familia tengo una hija de de ocho años en el barrio en el que nos hemos instalado hay varios colegios dos son públicos uno está al lado del otro oí eh bueno uno es el Colegio ciento tres no tiene no tiene más nombre y eso un colegio instalado en prefabricados en barracones este es ahora el el cole de mi hija es el cole que me ha tocado es un colegio con cuatrocientos alumnos es decir es es bastante grande lleva diez años se funcionando en los barracones de llama a mi hija me dice que se Un colegio raro no porque no tiene ni gimnasio ni aula de informática e no en el salón de actos si en el patio pues eh no hay arena ni ni columpios ni árboles ese solamente cemento que a la vuelta de las vacaciones de Navidad en maestro de de mi hija no se no se reincorporó porque porque estaba enfermo icono desde el siete de enero hasta el veinticinco de enero aunque nombraron al sustituto lo chiquillo la puesta en Estados si maestro han entrado darles clase cada o cada hora o un maestro del del colegio pues también la niña me me decía que estaba nerviosa porque no sabía muy bien qué más de uno avenir a la hora siguiente entonces bueno me inquieta mucho que este deterioro tan grande no creo yo que es de las condiciones de la de la educación y de la de la mitad de los niños en general pues se haya normalizado hay hay de hecho niños diez años funcionando el colegio el niño se que no conocen otra cosa