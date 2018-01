“Espero poder vivir al menos como mis padres”

Voz 1 00:00 los jubilados soportaron mejor los peores años de la crisis económica entre dos mil once y dos mil catorce apoyados en las pensiones mientras los jóvenes vieron cómo su renta y su riqueza cayeron en picado

Voz 2 00:32 que antes lo que podrían ser la generación de mis padres podría tiene a lo mejor uno vosotros los precarios pero su transición a la vida adulta era mucho más temprana conseguían digamos cierta estabilidad laboral mucho antes

Voz 3 00:42 yo como Pedro una pensión más alta que los jóvenes que conozco con lo cual internos en unos este sistema de pensiones que es totalmente inviable

Voz 2 00:54 el resultado dramático es que las personas jóvenes somos el colectivo de edad con mayor riesgo de pobreza pisos sociales

Voz 4 01:03 el equipo tanto mi padre como un abuelo cobrando pensó más que yo trabajando eso no es lo que es vergonzoso porque el primero han trabajado y luchado Qorei o lo que es vergonzoso y penoso son los salarios que tenemos hoy en día son irrisorios

Voz 1727 01:29 durante los peores años de la Gran Recesión las rentas que más sufrieron fueron las de los jóvenes las que menos se vieron afectadas en términos absolutos las de los pensionistas mayores de sesenta y cinco años aunque después en muchos casos esa pensión tuvieron que compartirla con la familia que se quedaban el paro sencillamente que ese empobrecido la renta es sólo uno de los indicadores de algo que sigue creciendo es lo que se llama la brecha generacional padres e hijos pertenecen a mundos tecnológicamente diferentes con realidades laborales y vitales muy distintas una brecha que hace tambalear el paradigma o la promesa bajo el cual crecieron los jóvenes de generaciones anteriores el Progress haría más económicamente que sus padres una década después del comienzo de la gran crisis que ser joven hoy comparado con lo que era por ejemplo hace sólo treinta años un padre y un hijo Se lo han contado a María Angela en una nueva entrega de nuestra memoria de una crisis hola soy Ramón

Voz 5 02:27 tengo treinta y un años ir Ramones mi padre hola soy Ramón tengo sesenta años que Ramón es mi hijo un padre y un hijo casi tres décadas de diferente

Voz 6 02:38 que a ambos

Voz 5 02:41 es estudiar ingeniería fiestas eran sus expectativas cuando estaban en la carrera

Voz 7 02:45 mi horizonte cuando estaba finalizando la carrera pues era comenzar a trabajar tan pronto como pudiera Mi reto más inmediato digamos era hacer la mili pero con el objetivo de al volver de la mili empezar a trabajar te estoy hablando del año mil novecientos ochenta y uno cuando yo tenía veintitrés años estudió ingeniería e informática siempre se comentó durante la carrera que nosotros no teníamos problemas con el empleo que era una carrera

Voz 5 03:13 muchas salidas y que podíamos otra a muchísimos puestos pero siempre está

Voz 7 03:16 de ahí esa esa idea del del programa

Voz 5 03:19 por informático el desarrollador de aplicaciones cuando empezaron a trabajar en qué condiciones empecé en el año mil novecientos ochenta y tres

Voz 7 03:25 es a trabajar cuando contaba veinticinco años afortunadamente entre como profesor en la Escuela de Ingeniería de Béjar que pertenece a la Universidad de Salamanca puesto en el que continuó hasta el día de hoy ya empecé a trabajar con veintiséis años que estuvo enlazando contratos temporales contratos de becario sueldos muy bajos de hecho la primera vez que empecé a trabajar no cobre durante cuatro meses ningún tipo de salarios y he ido enlazando hasta el día de hoy ese tipo de contratos hasta un total de cinco seis contratos temporales hace unos tres meses encontré mi primer trabajo con un contrato en ir pero siempre con la incertidumbre de que un contrato indefinido hoy tampoco me da una seguridad de que esto ya vaya a ser para siempre y no se vaya a acabar el día mañana

Voz 5 04:10 cómo se imaginan su jubilación reglamentaria

Voz 7 04:12 la gente debería jubilarme con sesenta y cinco años pero sé que por mi el tipo de contrato que tengo que me vincula con la universidad puedo jubilarme con sesenta y tres años y bueno con una pensión espero que digna porque en función de la cotización que hago pues más o menos sería la pensión máxima que se puede percibir ahora mismo ni me la imagino es una cosa en la que supongo que la gente de mi edad lo ve todavía lejos y no piensa en ello pero sí es cierto que que si te paras a pensarlo sigue te preocupa porque digamos que las expectativas no

Voz 5 04:43 con buenas yo llevo cotizando poco tiempo para lo que yo creo que debería llevar o por lo menos lo que entiendo que sería lo normal cuando tenía la edad que hoy tiene su hijo ya era padre esperaba el nacimiento de su segundo hijo

Voz 8 04:58 estabilidad en el puesto de trabajo y bueno pues hay que reconocer también un sueldo digno me ha permitido pues hacer una serie de cosas en mis primeros años digamos de vida laboral como por ejemplo pues cuando apenas tenía treinta años comprarme mi primera vivienda no yo tuve me casé a los veintisiete años tuve a mi primer hijo Ramón a los veintinueve años

Voz 5 05:17 eso es algo que evidentemente piensas sobre todo cuando tienes una pareja estable como la que tengo ya de hace cinco años pues si es una cosa que te planteas si sale muchas conversaciones y es algo que como que lo ves que va a llegar en algún momento pero parece que los años van pasando nunca es el momento adecuado sobretodo la estabilidad laboral comprar una casa tampoco está de momento en los planes de Ramón es más yo ahora mismo vivo con mi novia pero si tuviera que plantearme el el vivir por mi cuenta yo sólo probablemente con los sueldos que tenemos y demás y en una ciudad como Madrid donde el alquiler está ahora mismo por las nubes probablemente me viera obligado a buscar compañeros de piso y a compartir un piso evidentemente a mi edad con treinta y un años una experiencia que creo que ya he vivido y que hoy día creo que ya no me toca miren su entorno Ramón que gana veintiocho mil euros brutos al año se siente bastante afortunado tengo amigos que todavía viven en casa de sus padres con miedo

Voz 9 06:14 ya con algún año menos sólo con algún año más siguen viviendo en casa de sus padres pero porque no todos tienen el la suerte de tener un sueldo que les permita independizarse y hay algunos de ellos que tienen que seguir viviendo en casa

Voz 5 06:28 cuenta Ramón se le pregunta si cree que vivirá mejor que sus padres duda yo espero vivir como mínimo igual que

Voz 8 06:35 ellos tu padre no es optimista yo creo que nos encontramos lamentablemente tiene el primer momento de la historia reciente en que eso no va a ser así solamente con mirar en mi entorno familiar tengo la suerte de que Ramón bueno pues hizo Ingeniería Informática ahí está trabajando y bueno pues de alguna manera bien no digamos pero el segundo que es Carlos pues no tuvo la suerte de hacer una carrera universitaria tienen una formación a nivel de formación profesional que ahora mismo se encuentra en desempleo de nuestra hija pequeña Cristina pues también siguió el camino de Carlos

Voz 5 07:06 sí se encuentra trabajando por contratos ese si hay algo que Ramón la envidia su hijo que naturalmente los treinta

Voz 8 07:12 hay un años no puede ser otra cosa no

Voz 10 07:16 de

Voz 5 07:22 la idea es eso lo que le pide a Ramón padre Ramón hijo pero

Voz 11 07:25 a los treinta años que les separa no sólo marca la distancia en su presente sino en algo que las sociedades del bienestar conquistaron y ahora está rodeado de incertidumbre la seguridad económica para el tramo final de la vida las pensiones le hemos pedido a nuestro compañero Rafa Bernardo que eche cuentas nos diga que retiro pueden tener Ramón padre Ramón hijo

Voz 1762 07:45 la carrera de Ramón padre le llevará jubilarse en el entorno de la pensión máxima ahora en dos mil quinientos ochenta euros al mes pero el golpe de la crisis sobre el empleo y los salarios que propició además las dos últimas reformas de pensiones harán que a Ramón hijo les Perec casi seguro otra pensión tal y como están hoy las normas al hijo le pilla de lleno el factor de sostenibilidad que desde dos mil diecinueve bajará la pensión inicial de los nuevos pensionistas a medida que aumente la esperanza de vida

Voz 12 08:07 claro el que se marche ahora el caso del padre respecto de lo que tendría su hijo que se marcharía en el año dos mil cincuenta y dos pues la diferencia diferencias muy notable estamos hablando alude con recorte de la pensión de casi el veintidós por ciento

Voz 1762 08:23 es Carlos Bravo responsable de pensiones de Comisiones Obreras por su parte Robert Menéndez profesor de la Universidad de valencianos hace un cálculo teórico una simulación para ilustrar si todo sigue como ahora Sidi Ramón hijo continuase en su trabajo actual con su sueldo actual

Voz 13 08:36 más hipótesis es irrazonable de IPC de crecimiento salarial del uno coma ocho por Zidane la pensión a la que tendría derecho a estar personas serían en el valor actual de una unos mil setecientos euros

Voz 1762 08:50 novecientos euros de diferencia con la pensión de Ramón padre eso sí la edad de jubilación sería la misma

Voz 13 08:55 eran los sesenta y cinco años dado que según la legislación actual podría jubilarse a esa edad con el cien por cien de

Voz 1762 09:02 al empezar a trabajar a los veintiséis años Ramón hijo evita justos lo de tener que esperar a los sesenta y siete años para retirarse de lo que no se librarán y el hijo ni el padre cuando se retiren este perder poder adquisitivo si siguen los aumentos de pensión anual es del cero veinticinco por ciento

Voz 12 09:16 algo de veintitrés años que se pueden estimar que la vida media de una persona cobrando la pensión desde que se jubila significa un ajuste del trece por ciento

Voz 5 09:25 aumentos del cero veinticinco que vienen sucediendo desde la reforma de dos mil tres

Voz 11 09:29 en esta mañana hemos adelantado la entrada de Pablo Simón en Hoy por hoy hola Pablo buenos días hola buenos días que Pablo Simón es coautor del libro el muro invisible que publicó a finales del dos mil diecisiete finales del año pasado el colectivo político todos los autores del libro nacido a partir de los años ochenta sí que aportan su experiencia Sobrequés el joven hoy además de su conocimiento científico para analizarlo es el muro invisible porque salieron los jóvenes más perjudicados de la crisis

Voz 1671 09:56 bueno el muro invisible básicamente lo que señala es esa Barrera que existe al menos tangible muchas veces el mercado de trabajo y en el sistema de bienestar entre los cortes de edad que están nacidos a partir de los años ochenta respecto a todas la generación anterior y es cierto que con los datos que tenemos en la mano el incremento de la pobreza ha sido en dieciséis por ciento entre los jóvenes que estaban entre dieciocho y veinticuatro años los Jove estoy en el problema de encadenar siempre contratos temporales prácticas contratos de falsos autónomos lo cual hace que cuando hay una crisis económica como la que hemos vivido sean los primeros era abandona el mercado de trabajo y son los que más han sufrido en renta han perdido casi un sesenta por ciento de su renta disponible para además hay un problema adicional que es que nuestro sistema de bienestar está muy basado en cotizaciones a la Seguridad Social es decir tienes que trabajar para poder llenar un poco la mochila de prestaciones que después recibidas y eso nos aboca a una situación muy complicada para todas estas

Voz 5 10:47 en la que sólo se corrige desde los poder

Voz 11 10:49 es públicos en libros argumenta algo que te escuchado varias veces en el programa que puesto que decidieron recortar al aplicar las políticas de austeridad prefirieron hacerlo de las políticas que afectaban a los jóvenes tocar lo menos posible las políticas que afectaban a los mayores por razones electorales

Voz 1671 11:07 claro porque al final los jóvenes Sears tienen más son un corte de de población menos numeroso hizo menos interesantes para los políticos porque se movilizan en situaciones muy concretas ponemos casi siempre el mismo ejemplo las pensiones que siguen siendo bajas en España teniendo ciertos problemas fueron lo último en ser tocado lo primero que cayeron fueron las ve casi por ejemplo las prestaciones en escuelas de infancia la educación de cero a seis años lógico no los niños no se movilizan no votan por lo tanto son menos interesantes desde una perspectiva electoral y eso nos aboca a un problema casi sistémico porque al final la viabilidad de nuestro modelo de bienestar depende en gran medida de en qué grado I habían está en nuestra sociedad para nuestros jóvenes

Voz 11 11:45 a nuestros niños los niños de de la primera infancia no votan pero sus padres sí probablemente sus padres tienen mucho que ver con la irrupción de Podemos y Ciudadanos en el panorama político español sin embargo eso no ha cambiado mucho la política las políticas

Voz 1671 11:58 no ha terminado de cambiarse porque al final estamos en una situación un poco extraña de impacto en términos de transición política es verdad que tanto ciudadanos como Podemos tiene un electorado en promedio más joven que el que tiene tanto PSOE como Partido Popular yo creo que esto tal vez a partir de dos mil diecinueve podamos verlo corregido porque en el momento en el que para formar gobierno tenga que hacerse coaliciones entre partidos de carácter más y partidos de carácter más Junior que tal vez veamos algún cambio en las políticas públicas no yo por ejemplo era esto tal vez podamos ser un poquito más optimista con temas tan cruciales como los permisos de paternidad a las escuelas a primera infancia las becas o incluso modificar nuestro sistema de prestaciones en el mercado de trabajo