Acento Robinson: La pesadilla de Foxcatcher y la lucha de Elías Pereyra (28/01/2018)

con acento Robinson

Voz 1913 00:02 yo nipón fue uno de los hombres más ricos de Estados Unidos un filántropo que fundó el Museo de Historia Natural de Delaware un ornitólogo con una colección de más de sesenta y cinco mil pájaros un aficionado los sellos reunió más de dos millones un coleccionista de armas y un entusiasta de los deportes John tipo fue también un asesino dicen que era un niño retraído y sin amigos y que por esa razón se obsesionó con la colección de objetos su sueño era conseguir la gloria deportiva pero le faltaba talento el dinero le permitió vivir esos éxitos a través de otros para eso a mediados de los ochenta transformó su granja en el Centro Nacional de Capacitación Fox cachear un lugar donde entrenar a los mejores luchadores de su país en mil novecientos ochenta y ocho dipolo abría las puertas de su casa a una televisión

Voz 1913 01:07 Jon Anza lo primero que enseña las cámaras de televisión es el salón de los Trofeos fue en ese año mil novecientos ochenta y ocho cuando Mar Schultz campeón olímpico de lucha libre y entrenador del equipo decide abandonar la granja tenía una oferta de una universidad vio el camino abierto para salir del sofocante entorno criado y pon un año después el hermano de Marc de ir ocupó su lugar se instaló en la Granja con su mujer y sus dos hijos hidrantes seis años formó a los luchadores entre no para competir en Atlanta noventa y seis el inicio de los noventa tipo empezó manifestar un comportamiento errático y paranoico entre otras cosas se hacía pasar por Jesús cuenta Dalai Lama decía que los árboles caminaban y que sus caballos le enviaban mensajes desde Marte a pesar de esta deriva que fue en aumento nadie pudo prever su reacción al saber que Day pensada abandonarla gran el primer disparo le hirió en el codo el segundo fue directo al pecho y el tercero a la espalda de Dave cayó muerto sobre la nieve la radio la prensa y la televisión se hicieron eco del asesinato

Voz 1913 02:40 durante dos días escapó al cerco policial

Voz 3 02:59 John dipolo fue declarado culpable de asesinato mentalmente enfermo pero capaz de diferenciar entre el bien y el mal murió en la cárcel a los setenta y dos años

Voz 1546 03:12 bienvenidos acento Robinson pues el hermano de Sesma también campeón olímpico y doble campeón del mundo en acento Robinson mar source muchísimo ha acudido la llamada edad centro Robinson es un proceso colgarle

Voz 1546 03:31 a una vida de éxito tragedia es cierto que muchos deportistas lo hace pero no de tu manera tú saboreado la cloro de ser simplemente el mejor si bien como a un luchador olímpico como en la FC y luego el dolor de perder tu hermano asesinado y ahora cuando John Du Pont llevó la vida de tu hermano

Voz 0744 04:07 bueno del yo éramos como gemelos sólo unos llevábamos diecisiete meses teníamos el mismo estilo de pelear el tenía algunos movimientos distintos a los niños pero compartíamos el mismo espíritu porque habíamos crecido juntos y aprendimos prácticamente lo mismo de Ifema más diría que tenía más ganas de enseñar lo que sabía a otra gente porque yo empecé más tarde y sentía que no podía permitirme desvelar Mis secretos había miles de movimientos y cuando descubría alguno que era muy efectivo alguno que funciona con este u otro luchador cuando encontraba uno no se lo iba a enseñar nadie

Voz 1546 04:42 entonces yo era un poco como la la espionaje industrial

Voz 0744 04:50 sabes este es un mundo realmente atroz brutal y competitivo

Voz 0744 05:16 sí sí significó como un billón de veces más que una medalla

Voz 1546 05:25 bueno habrá sido algo histórico lo lo nunca hecho dos hermanos ganando en el mismo juegos

Voz 0744 05:36 sí dijimos que habíamos sido los primeros hermanos en ganar dos oros en los mismos Juegos eso es cierto técnicamente hablando pero lupa Enic participó en el combate que iba justo después de mi ellos ganaron también así que los hermanos Baena también ganaron dos oros pero decidió seguimos siendo los únicos hermanos estadounidenses que hemos ganado los Juegos del Mundial llena pues esto

Voz 1546 05:54 los Juegos han Tour rompisteis el la el codo de un rival mientes Davis también destrozó la rodilla de otro oponente algunos decían que esos dos hermanos son demasiado agresivos hay algo de cierto en aquello es una envidia o una especie de mal perder digamos

Voz 0744 06:17 Simón en un deporte como la lucha como vas a ser demasiado agresivo

Voz 1546 06:22 pues sí es mucho juntos Sacyl Spar en juntos con tu hermano pero además había mucha rivalidad entre los dos

Voz 6 06:30 desde Sampedro voy voy

Voz 0744 06:34 sí una rivalidad competitiva que la rivalidad competitiva más intensa que te puedas imaginar quiero decir los hermanos Brines y seguro que los hermanos también la tenía y eso es lo que te une tanto ha habido muchos hermanos en la lucha por qué es lo que hacen como familia y nadie quiere perder con su hermano así que es algo que eleva el nivel de ambos porque se retroalimentan yo estaba inmerso en esa increíblemente intensa rivalidad de la que no pudo salir nunca

Voz 8 07:03 bueno me llamaba mi participación aquí en Ser es como atleta Treno aquí trabajo contó con los programas de entrenamiento para mí también ayudas de otras maneras echo una mano con el entrenamiento de los atletas cuáles son los objetivos a largo plazo para de cara a los próximos años campeón del mundo en mil novecientos noventa y uno y campeón olímpico en mil novecientos noventa y dos y luego quiero retirar antes de que se me caigan

Voz 0744 07:58 sí definitivamente yo le veía a él como al mayor sabes yo tenía casi un año menos que mis compañeros de clase así que siempre era el más pequeño físicamente pero me escogió a mucho más que habéis porque cuando era un niño era gigante tenía como gigantón

Voz 0744 08:15 tenía el tamaño de un adulto y además tenía dislexia y los niños pensaban que la retrasado le metían en clases de refuerzo y una vez niños estaba arriendo del inmueble pero hoy tuvo que la ambulancia desde entonces nadie más le vacilón y nadie me vacila Babic formidable y era un Gran Hermano en el momento me parecía una maldición pero echando la vista atrás te das cuenta de que era genial tener

Voz 1546 08:38 hay un libro que se titula Es la era dorada luche libros años ochenta inician que tú eras el mejor otros consideraba como el atleta más pura de la lucha libre a Mc como tú te acuerdas de cómo recuérdese aquella época

Voz 0744 09:00 bueno yo siempre fui muy buen deportista era rápido estaba cifrado tenía capacidad aeróbica no tenía mucha resistencia que es clave en la lucha pero sabía solo de verlo que los gimnastas son los mejores atletas del mundo ellos pueden hacer cualquier cosa así que en vez de ir directamente a la lucha me apunté a gimnasia ayer a bastante bueno fui campeón de California pero no tenía la confianza que sabía que necesitaba tener para ser feliz sí que veía esa confianza así que dejé la gimnasia y me metía Lucho bueno en realidad apuntaba un arte marcial un arte llamativas Pelé con Delphi siempre me decía y me daba cuenta de que tenía mucho para aprender así que cuál era la pregunta

Voz 1546 09:39 en ese libro la época dorada de la lucha libre en los años ochenta dice que tú eras el mejor mientras otros de y tú eres la leche más puro de la lucha libre han preguntado por cómo cómo recordadas o cómo te recuerdas aquella época

Voz 0744 09:59 sí eso fue un gran honor que mis compañeros votaran por mil para esa distinción pero yo sabía que si podía combinar la capacidad atlética de un gimnasta con la preparación física en la técnica de un luchador sería tan bueno o mejor que cualquiera porque si miras a las personas que hacen break dance o los chicos hacen parkour ellos son todos muy atlético si son geniales pero los gimnastas están a otro nivel son mejores atletas que cualquier otro no tienen una condición física como la de los luchadores o como la de un corredor de maratón pero yo sabía que una combinación entre la gimnasia y la lucha serían mejor

Voz 9 10:28 a mi hermano eh

Voz 9 10:33 hoy vivimos

Voz 10 10:36 la urgencia si preguntamos dónde está te y su Los Llanos dijo sea ido yo pregunté pero a donde lo han llevado de nuevo nos dijo no se ha ido y nadie sabía qué hacer nadie decía nada

Voz 8 10:48 estábamos todos hecha

Voz 11 10:53 al salir del hospital me llevaron a comisaría para hacer una declaración de lo ocurrido yo solo podía pensar en llegar a casa con sus hijos porque no lo sabe

Voz 8 11:04 mi madre llevaba a casa de mi hermana y a mí al piso de arriba y los adultos bajaron todos al sótano

Voz 12 11:11 se sentó en la cama respiró un poco voy nos dijo hoy ha venido a casa

Voz 8 11:25 disparado con una pistola

Voz 1546 11:32 pues poco después del asesinato de tu hermano de Adif decidiste en tomar otro rumbo con tu deporte no de hecho fuiste el me metáis unos Juegos Olímpicos a entrar en la UE FECE a además ganando a cara para proclamarse el nuevo campeón en entrar en el asesinato del tiene algo que ver

Voz 0744 12:07 sí creo que sí que tiene algo que ver Silex mi libro Fosca a Orio su nombre pero sí les mi libro bueno tú conoces toda la historia detrás de todo eso y por qué lo hice en realidad yo me retiré de la lucha en mil novecientos ochenta y ocho después de una experiencia realmente negativa en la que intente sobrevivir como luchador en la finca de Dupont era muy negativo y pensaba porque estoy haciendo esto por qué no me voy a ir tres años después conoció a un chico que fue su nombre era un alumno Pedrosa vivía mi pueblo así que me convertía en alumno de Pedro y me enseñó el arte del Judith sus tres años después empezó la UE en Estados Unidos y en la novena edición Pedro me llamó para que ayudará a entrenar a muchas por allí le entrené dos semanas pero en los entrenamientos este chico se rompió la mano y le tuvieron que ingresar en el hospital al principio dijeron que sí que podría pelear digo que iba a estar en su esquina pese que la cosa iba muy mal siempre podíamos salir a pelear y si las cosas no iban bien tiraremos la toalla pero después los médicos dijeron que era muy peligroso que pelear así que fui a los promotores y les dije déjenme ocupa su lugar empezamos a negociar el contrato y pelea al día siguiente no lo tenía planeado pero estaba preparado porque había estado entrenando durante bastante tiempo así que no estaba en las mejores condiciones para competir pero sabía que entonces que había sólo dos reglas que era que estaba prohibido meter los dedos en los ojos y morder que si energías llevar zapatillas no podía pegar patadas esas eran todas las reglas todo lo demás será legal Se podría estrangular romper el cuello Jobs dedos cualquier cosa daba muchísima miedo pero yo pensaba me tengo que enfrentar a esos miedos conquistarlos y entonces ser feliz y lo hice es lo mejor que he hecho

Voz 1546 13:45 me su está considerado como uno de los a artes marciales más importantes en el FC no pero a la vez porque claro los crisis considere que el momento que un luchador pierde el equilibrio Ibar suelo ya sabes el encuentro no es que con el ya suya le matan no ha sin embargo lo tuyo duró nueve asaltos

Voz 0744 14:13 si la superioridad del Judith sus porque ellos practican la sumisión es todo el día cada día es todo lo que hacen en la lucha la sumisión es ilegal nosotros nunca practicamos sexo pero las técnicas de Jude Suso muy simple al igual que las técnicas de la lucha que son muy simples puedo ver a alguien hacer una llave y yo la puedo hacer igual diez segundos pues es muy fácil de aprender hay un infinito número de posiciones que pueden confundir a la gente pero la mayoría de las peleas son en la calle donde el suelo es duro así que obviamente tú no quieres estar con la espalda apoyada en ese suelo dure siempre quieres estar encima para poder reventar la cabeza contra el suelo

Voz 1546 14:49 pues ganaste y además ganaste cincuenta mil dólares que tampoco tampoco está mal no ha pero cuando este y eres un hombre Cabriado eres un hombre todo día con dolor tras el asesinato de ahí o o el dolor ya había desvanecido Ilha aires con él

Voz 0744 15:13 no

Voz 0744 15:18 lo que yo estaba en la universidad y la muerte de Weis sucedió cuatro meses antes de lo de la web FC mucha gente pensó que yo participaba en Lugo FC para pasar página de la muerte de mi hermano y eso es algo que no es demasiado preciso yo ya llevaba mucho tiempo aprendiendo Gitgit su ni siquiera tenía planeado luchar decidí que iba a luchar el día de antes veinticuatro horas antes no lo tenía planeado yo no estaba internado para pelear la jaula pero cuando la oportunidad apareció sabía que tenía que hacerlo y realmente no tenía opción

Voz 1546 15:49 mormón A S F S que está ayudando es decir que a al abrazar la religión de los mormones es te ayuda mucho

Voz 0744 16:04 lo primero jodió la palabra religión creo que es una palabra maldita creó la verdad solo en la verdad intenté demostrar a partir de una base científica histórica literaria ya arqueológica que un libro mormón era falso no encontré ninguna manera de que Joseph Smith se pudiera inventar la intrahistoria de América desde el año dos mil antes de Cristo al cuatrocientos después de Cristo porque la gente se ríe de los mormones llaman estúpidos a los mormones simplemente lo leyeran en irían lo he leído ocho veces y lo he puesto a prueba científicamente simplemente no puede ser aprobado está fundamentado en la ciencia y eso es algo que me cabrea mucho cuando la gente dice lo tienes que creer en la evolución no tienes que creer en una religión yo digo escucha si Dios existe yo sé que existe el invento la ciencia no es una contradicción creer en la ciencia la religión es imposible es una contradicción

Voz 1546 16:55 es que esa fe ciega que tienes en el movimiento en mormón ayuda a vivir

Voz 0744 17:04 bueno soy un buscador de la verdad siempre lo es cuando se trataba de encontrar la mejor manera de ser el mejor atleta estudié todos los deportes pensé en la gimnasia esos deportistas serán los mejores atletas que yo nunca había visto me involucre ahí porque ésa era mi percepción de la verdad en ese momento eso es quién soy yo simplemente busco la verdad en todo siempre ha sido así antes de m uniera a la iglesia lo hizo mi mujer si alguien tiene pruebas para demostrar que la doctrina de los Borbones es falsa yo abandonaría mañana mismo pero sé que eso no va a pasar porque ellas aprobado

Voz 13 17:45 en el diálogo

Voz 1546 19:05 no pero cambiando el tema el otro día sé que esta es la palabra Fox cachete pero está viendo Tim Fox Cachero Netflix Inc no resistir la tentación de pensar de que los otros luchadores las Vicente que había en la mansión es que todo el mundo será la que gracias a ese destino que es Dupont no fue algo así en Turquía y no pudiste decir a tu hermano cuidado ese tipo es una es un boquete

Voz 0744 19:43 de él se casara no separamos se fue a la universidad yo fui al programa de lucha de Vilanova ese es otro error de la película yo no fui a Fosca a buscar trabajo yo fui allí como entrenador y esa fue la razón por la que me contrataron John Dupont ofreció un trabajo y pensé Ok no ese sillón ahora queda eso pero es tu vida tu decisión la decisión de mi hermano era muy diferente a la mía

Voz 0744 20:04 él tenía a su familia con él vivía lejos de toda la gente que vivía en la partida en ese momento cuando yo estaba allí yo era la única persona cuando estuvo allí había unos quince tíos más entrenando todos los días así que Paul no estaba tal como lo estuvo pero no sé qué le pasaba conmigo pero Dupont estaba muy centrado en la situación se convirtió en algo que me distraía

Voz 8 20:32 yo se volvió más nocturno a eso de las once de la noche empezaba a dar vueltas como descubrimos más tarde todo era debido a sustancias químicas

Voz 19 20:45 añadió que yo sabía que él estaba dando a la cocaína porque permanecía desvía

Voz 8 20:49 no me quedaba en su casa y le oí a camino

Voz 19 20:52 dando por los pasillos toda la noche

Voz 8 20:54 creía que tenía bichos debajo de su piel rascado hasta que sangraba ahí pensábamos

Voz 20 21:00 no está haciendo algo lo está tomando drogas se estaban volviendo loco subjetivamente según mis observaciones iba tenía periodos en los que aparecía ropa de color rojo y diciendo que era el Dalai Lama

Voz 1546 21:15 ya por mucha grima quitaba todo muy no que que queda nadie podía imaginar que va a coger una una pistola matar a que como digo pop muy cretino que sea el tipo imposible imaginar que podía hacer semejante cosa es cierto no obstante que su adicción a la droga al alcohol iba en aumento según pasan los meses pero nadie podía imaginar que iba a hacer lo que hizo no

Voz 1546 21:49 qué has dicho sí es terrible triste que el dinero puede procurar que la gente mirar para otro lado

Voz 0744 22:01 especialmente la lucha es un deporte muy vulnerable porque no hay dinero estos chicos tenían que entrenar cada minuto de todos los días para conseguir ese uno por ciento de ventaja sobre el rival porque esa es la diferencia entre los mejores del mundo es algo racional un uno por ciento es casi suerte las distancias son muy cortas cuando llegas a la Elche todo el mundo intenta conseguir ese punto más de condición física es una batalla constante no hay dinero aguas los universitarios sobreviven porque tienen becas pero después el noventa y cinco por ciento de los luchadores lo deja porque no hay dinero yo lo intenté durante seis años después de la universidad trabajaba por siete mil quinientos dólares al año por acción dólares al año estos estuvo un año en el paro después iba repente estábamos compitiendo contra los soviéticos que eran porque sonares y tres pagaban una millonada fue increíble no podía creer lo que estábamos haciendo no podía creer que decidió estuviéramos intentando aquel era un imposible

Voz 1546 22:56 además conducción sin cuente que Dave optimist familia estaba casado con hijos y es que hay que tener dinero para mantener la familia si no fuese por sin Fox Fox Cacho a lo mejor no puede haber continuado con su deporte

Voz 0744 23:15 totalmente lo que pasó pues Valentín Jordi

Voz 1546 23:17 el el búlgaro que era muy amigo de mi amigo ha vivido junto a su casa digamos con su familia a ochenta por cien del testamento de de John Dupont esto me resulta muy curioso decir que yo Civic todo este dinero del asesino de su mejor amigo a es curioso ser muy incómodo con cómo turbia

Voz 1546 23:50 eh si no puedo hablar por Valentín no lo sé

Voz 1546 23:55 en aquel mansión no es que ahí Vall de enero Isidre otro lado no

Voz 0744 24:01 hasta ahora el presidente de la Federación búlgara de lucha bueno vamos a hablar de algo

Voz 1546 24:07 más bonito no ha cuando piensas en tu hermano de Adif

Voz 0744 24:20 debido a que me han pasado algunas cosas de las que no voy a hablar ahora de sé que vive ni yo sé que está en un lugar tan maravilloso que no se puede describir se que nos volveremos a encontrar no sé exactamente cómo va a suceder porque no sé nada pero sé que vive se que Jesucristo vive y no puedo decirte cómo lo sé porque pensarás que estoy como una cabra pero lo sé

Voz 1546 24:46 bueno sí esto sí es un pensamiento bonito pero vamos a hablar del lado glorioso tuyo porque has ganado tantas cosas tantas cosas cuando piensas en tus logros cuál es lo que te hace sentir más orgulloso

Voz 0744 25:10 supongo que ser padre salen las cosas importantes de verdad nadie es mejor que nadie todos intentamos hacerlo lo mejor posible para sobrevivir todos intentamos apoyar a nuestros hijos y a nuestras familias supongo que eso es de lo que las orgulloso de ser padre Dennis sí Mike

Voz 22 25:35 ya unos minutos hablando contigo que su placer porque además sin tu

Voz 1546 25:43 además está llena de cosas de Sonrisas y lágrimas de grandes momentos y momentos trágicos a compartirlo con nosotros gracias ha sido un placer charlar contigo mal y además tienes esa fe que ayudó mucho a espero que este es feliz muchísimas gracias

enseguida volvemos con más acento Robinson

Voz 28 28:06 acento Robinson en el caso de Celia Pereira actual jugador de San Lorenzo está en la reserva combine también en primera trece años tenía el cuando le detectaron leucemia hay empieza una historia de mucha lucha pero también una historia muy linda porque ayuda a San Lorenzo club mucho lo ayudan hasta los jugadores de San Lorenzo vamos a ver una nota con el Pipi Romagnoli ídolo de San Lorenzo y una historia que termina como ejemplo para sus compañeros

Voz 29 28:31 el recuerdo ese día sí que me dijeron que que había problemas a la sangre que era lamentablemente la leucemia era como una angustia que sabe eh una angustia conozco aquella grave la enfermedad pero también a la vez una fortaleza decir decirlo vamos a salir adelante no nos quedamos no nos quedamos en un momento bueno si Dios quiere tienen posibilidad de de Figaro algo he olvidado lo olvidarse de de todas las uvas porque eso es lo que para mí es lo que más vale

Voz 30 28:58 piden conocen muy bien la historia estuviste muy cerca el proceso que te significa que hoy ha debutado que has estado dentro de la cancha Elías Pereira

Voz 1546 29:09 ahora que una masiva Elise para ida muchísimas gracias acento Robinson con cómo se encuentra

Voz 31 29:16 no sabía si estoy trabajando fuerte una pretemporada no es pretemporadas sale cara con la tesis viene campeonato

Voz 1546 29:26 pues yo creo que cualquier sufrimientos que te supone el fútbol estás muy preparados poquico trece años diagnosticaron con luces mía es un golpe terrible para cualquiera pero consciente del peligro que tenía ese enfermedades

Voz 0500 29:44 sí la verdad es que que uno no no piensa no en lo malo que les pues yo era con los señas trata de afrontarlo los tratamiento lo entonces otra cosa pero pero no piensan lo mando no pinta para bien y que una cura

Voz 1546 29:59 así que dejemos médicos y entendiste era una pose validado ni nadie mencionaba

Voz 32 30:09 sí sí que porque muchos chicos de que no haya posibilidades pero pero siempre confiando en yo que nada más leer me voy llevando la mi

Voz 1546 30:22 en las horas y ahora es conectado a una máquina recibiendo quimioterapia como ocupase tiempo enchufado digamos Si paso a esas horas y como ocupase la mente

Voz 0500 30:37 sí la verdad es que sí son muchas horas al día

Voz 32 30:42 pero nada que venía siempre lo tuve que tiene mi

Voz 0500 30:47 deja lo mío porque era chiquito yo masiva montó la concertada que te lo hizo que tenía la tele que amenaza con tan pues cuando la crisis imperial

Voz 1546 30:59 sí claro con otros chicos y chicas que están padeciendo de una cosa parecida a él siente en ese Salas en un hospital en como lo define es lleno de esperanza son poco

Voz 0500 31:18 pues bien

Voz 1546 31:20 qué ambiente hay con seis todos Aiko padeciendo de ese problema no

Voz 32 31:26 ya es complicado porque hay muchos chicos os tres año cuatro y yo es que los chicos

Voz 33 31:36 ellos vomita ni esas cosas hay

Voz 32 31:38 no me deprime no uno

Voz 33 31:41 asimismo

Voz 32 31:44 nació con trece años imagínate eso cuatro años que es horrible pero tratada es no pensar en eso de verdad que era muy chico cuando podía que era una lo Mother and entre comillas de l trata hablar y le decía que te tranquilo el a los chicos y eso sonaba un poco faltaba motor mejor momento pero pero con eso con tres o cuatro años eh en Haití

Voz 1546 32:10 bueno en principio Elías debes que ve dejado el balón de fútbol apartado un par de años pero entiendo leyendo de Tim impiendo alguna entrevista en en Youtube

Voz 34 32:21 a mí Souto que no todo día a canasta un balón en momentos Si

Voz 1546 32:25 algún otro compañero del hospital

Voz 34 32:28 es te tocase la pelota no

Voz 0500 32:31 exactamente en los ratos libres que teníamos que esperar ahí en hospitales sólo tenía un compañero a una amiguita que estábamos pasando por lo mismo y jugábamos a la pelota no podíamos jugar pero vamos lo pita el hijo bajando

Voz 1546 32:47 pero supongo que eso eso es lo más duro no hay que estás viendo en la tele partidos y tal no se te habrán picado lo pies un poco no

Voz 0500 32:57 sí la verdad que uno cuando era jugador yo estoy no podía hacer sueño jugar en ningún lado y te pone mal no pero bueno te juegan el hospital ya verse cuando me daban la tarde en casa o el día en casa jugar a la casi todo no podía Ari cuanto podía tenían contratada de Hong

Voz 1546 33:19 que te dice tu madre te abre cañón poco no

Voz 0500 33:24 así exigió Hoyos no tenía el puñal para jugar acá con con Mis amigos me escapaba ahí pues iban casa ahí Mario mi padre me me cada Ana de una era en el querer jugar mucho

Voz 1546 33:40 pues así está siempre en en el club de de tu padre no el San Lorenzo entiendo que se portan muy bien contigo la largo de tu enfermedad

Voz 0500 33:49 sí sí la verdad es que sí porque porque no me dejaron solo en tratamiento con dinero y después se cuando volví me abrieron la puerta como si fuera Dínamo ha zanjado Nano tranquilamente mi me pudiera nada cerrado la puerta porque no era fácil aceptar que un chico consta de Huelva Louis Mariola puesto otra vez soy poniendo en forma a poco voy y me dieron la oportunidad de que de que pueda volver a jugar ahí

Voz 1546 34:19 cómodo del primer equipo con contrato profesional como te han recibido en el Vestuario yo supongo que te habrán visto con con muy buenos ojos

Voz 0500 34:29 bien bien gracias a y ahora en esta pretemporada Mi primera pretemporada con primera ahí la verdad que que si no lo compañera mi primera son tanto buena compañero de que te aconseja que quieren lo mejor para voz y yo

Voz 32 34:43 frente para el equipo no pero pero dos buenas

Voz 0500 34:46 suena igual que que el cuerpo tienen dotó la verdad que que son muy buenas

Voz 1546 34:51 bueno eres una figura para para admira te lo que lo que has padecido lo que has superado poco entiendo que a enfermar ya está superado han pasado cinco años ya se recibido la luz verde no que que estas estas bien no

Voz 0500 35:08 sí sí yo eso diosa estoy bien hace dos años en estos años de trate de forzar me parece hoy está Cano en el primer equipo y estoy muy contento no ir ahora en marzo no que en la creen que habrá me carreras a disfrutarlo no dotar que te

Voz 31 35:24 cuando hay haciendo lo que más me gusta

Voz 32 35:27 claro que sí hay muchas no

Voz 41 37:27 ha sido convocado con la selección sub veinte sparring marcase a Leo Messi a cómo fue la experiencia

Voz 0500 37:38 sí les me comunicaron dar una mala sub veinte y esa semana teníamos entrenar con la mayor me tocó marcarlo a Leo Messi si te digo sombra porque estaba pero si me Tortosa con mes y la verdad que es una humildad hay y la verdad que no lo podía creer cuando estaba con con Messi

Voz 1546 38:00 de cerca esas arrancadas esos cambios de dirección de cerca impresiona aún más porque desde la grada donde yo comento los partidos pues me quedo maravillado pero hay césped ahí abajo donde realmente es de verdad impresiona aún más

Voz 32 38:21 sí la verdad que que impresiona porque tiene un arranque y un lunar que que no sabe por dónde te va a salir no yo lo es igual ese tan fácil no pero verás cosa que no lo puede creer y cuando te toca marcarlo él no sabes dónde te va a salir entonces cuando quieres intentar hacerle algo para acabar con el camino

Voz 1546 38:43 Pepe gaste en algo algo una entrada dura es tiempo le hiciste mucho falta o qué

Voz 32 38:50 nada Ana nada imposible porque peregrina en mira así la ciudad que te mata pero nada gracias a ellos

Voz 1546 39:03 hoy es como buenas y malas noticias no han convocado para la sub veinte bien buena noticia claro tendrás ganas en presionar y luego te dicen te tienes que marcar el mejor futbolista de la historia del deporte es que puede quedar mal no

Voz 32 39:22 si gana es marcarlo ahí creo que ponen en dos buena noticia porque perpetuar en la suben veinte llegar con esos jugadores no sólo que lo marcar sino aprender de eso no es tanto de Messi como todo la fiesta aprendes mucho de cómo juegan y cómo se mueven y creo que sí que estar ahí M M es un orgullo para mí fueron

Voz 1546 39:46 mira eres zurdo lo que entiendo polivalente puede jugar en el centro del campo o como la

Voz 42 39:55 sí y no

Voz 1546 39:58 carrilero largo no es un volante donde prefieres jugar en el campo

Voz 32 40:03 y la verdad que me lateral izquierdo he jugado de volante también me gusta jugar por la banda no entonces por qué hace el carril que de todo el carril izquierdo y mi posición que me el lateral pero si tengo que jugar de volante de hace tres carriles no tengo ningún problema

Voz 1546 40:21 no es cuestión de jugar y no no no no jugar no

Voz 32 40:25 la cuestión es que hace la banda no creo que mi posición y mi de volante jugar algunos partidos pero pero me cuesta un poquito más pero pero sí es es hacerlo sí

Voz 1546 40:39 pues supongo que tu familia estará muy orgullosa de Tino y viendo lo que ha sufrido lo que superado in dónde estás ahora no

Voz 32 40:48 sí la verdad que mi familia está muy contenta de mi padre me muero que cuando fondo leí la noticia de que iba a firmar contratos voy voy contigo me como primer X pues no lo podían creer a Félix ya me ha mandado es porque tanto momentos malo que en la vida Hay que ahora se en muy buena noticia que tengo pasando un buen momento orgullo Ligia no solamente de no recurso porque eso no no eso por eso por mi Diego Porres por todo lo que lucharon para que eso acá

Voz 1546 41:27 entiendo que sois una familia muy unida y clara admire tu familia mucho porque claro son todos muy luchadores por ejemplo tus padres ambos han ante problemas con la droga pero hace tiempo ya han dos saneadas es una lucha que que han hecho titánica

Voz 32 41:44 sí la verdad que es un orgullo ver a mi padre como hasta no hace mucho tiempo que también pero Nadal luchado también en no es fácil salir lo lo que salir a eso dichas gracias a Dios hace quince veinte año que también hay están trabajando y felices de la vida

Voz 0744 42:03 claro

Voz 1546 42:05 hay hasta una hermana perdió su marido depresión importante pero a salir de él ya ya sacar adelante sus dos hijos también y otra hermana que tiene sus dificultades también cuando tenías diez daños Elía ingresó en la prisión sin embargo hoy estudia Derecho y ahora como está

Voz 9 42:28 bien está al lado

Voz 0500 42:30 mi hermana la la que desgraciadamente falleció al marido está viviendo con nosotros no estamos en la lucha también de con con mi sobrino que son los chicos esa ahí vamos bien pues mi yo tengo hermana de esas viviendo en otra parte

Voz 43 42:48 estamos todos muy bien con tu familia aquí y está tirando esa carrera como pero se le tocó vivir malos momentos la excarcelación afición y yo me digo la del si no puedes creer ha pasado

Voz 1546 43:03 de veras es una familia muy luchadora Elías supongo que estas muy consciente de lo que tú has aprendido en sus años atrás nadie te haya podido enseñar no para tanto ya ya vas quemando esas preparado para cualquier contratiempo qué tipo de supone el fútbol profesional no estás muy curtido no emocionalmente hablando

Voz 9 43:23 sí obviamente no

Voz 0500 43:25 que lo la vida ahora Maze para mí eso pienso de otra manera no piensan disfrutarlos bueno momento voy yo obviamente que que el fútbol también te puede dar mando momento no pero siempre se puede duchar Uche tantas cosas no voy a luchar por la la cosa mala que te puede pasar en el fútbol no

Voz 43 43:43 yo creo que la vida eso se suelen pienso de otra manera ir fruto mano de estar con mi son muy lindo el de saque podía dentro de la cancha entonces

Voz 44 43:55 el patio de jugar al fútbol y ser feliz sí porque claro yo me acuerdo de cuando invierno futbolista esquí parece que había como

Voz 1546 44:05 tiene contratiempos para un buen momento momento de gloria ahora lo que pasa ese momento de gloria compensaba para miles de contratiempos el el sabor del buen momento glorioso pero esos pequeños contratiempos ya partía será absolutamente nada habiendo pasado por donde tú has pasado

Voz 32 44:28 claro claro

Voz 0500 44:29 si veo que mucha gente a se ponen mal por lema Chiquita una por problemas que no se pueden pasar pero pero luego aunque son muy chiquitos es el verdadero Floriano en una enfermera o en una

Voz 32 44:44 en una lucha con con como un paso no me dijo la droga o familia que están destruidas y Meza cosas son los verdaderos Rodrigo no ha llegado mucho por cosas te puedo tres fútbol no de fútbol también por eres el mejor eso sí pero de ahí a ponerse mal no no te digo no he aquí disfrutarlo y la responsabilidad Hay trabajar por lo que uno quiere

Voz 1546 45:11 hoy por cierto Elías estamos en Año mundial y ha clasificado por los pelos en la Biceleste no como bebidas esos momentos por un foco de armamento podemos ver imaginado que el Mundial iba a quedar sin Messi la selección argentina

Voz 32 45:30 la verdad que bueno justo cuando fui a la la sub veinte mil la semana que llega la última fecha de las eliminatorias se vivió un clima un clima duro no porque era la última fecha ahí teníamos que ganar como ciudad de Ecuador ir gracias Ayoze se iluminó le oí fuimos al Mundial Easy Aran el lo veo muy bien Argentina para el Mundial me tienen director técnico como bueno ojalá que el Messi podemos salir campeones

Voz 0744 46:00 voy miedo perdón

Voz 1546 46:01 tú habría tenido algo que ver con ese partidazo que hizo Messi porque lo dejaste listo no para ir a Ecuador a bailarlo Isère y si no fuese por ese marcaje que le hiciste pudiendo entonarla para ese partido on granito de arena de estos te supone no

Voz 32 46:23 ella fueron la semana en lo ayudamos nos llena de sombras no sé nada

Voz 0500 46:29 igual Leo es en todos los partidos que no era nada raro no

Voz 32 46:33 encontrar por porque esa es costumbre lo ya

Voz 1546 46:38 oye por cierto ahora es cómo pinta la temporada tenis buen equipo que debo disparar mucho de ustedes esta temporada o como Alves

Voz 32 46:46 sí la verdad es que si el equipo estamos fue un donde él me campeonatos pero Oca

Voz 0500 46:51 pero fueron lo vemos bien no

Voz 32 46:54 sí ojalá que podamos lograr el título ojalá que eso pueda tener algunos minutos nada si viene un buen año sido quiere ojalá que son Orense lo o

Voz 1546 47:07 pues Elise crezco muchísimo es ese la aquí estamos teniendo porque de nuestros oyentes aquí en España pues hay gente que que mucha gente que tiene problemas con problemas de salud a escucha el testimonio de un señor cuando el chico con trece años padecía de leucemia está ahora con ese espíritu de lucha

Voz 44 47:35 de separación muchas gracias por habernos regalado este rato charlando contigo

Voz 43 47:43 a toda esta gente que que estoy pasando formando en momento por enfermedad otra cosa es que la luchen no en que que que esto es fuerte no que no termina vía bicis y unos es porque hay lucho hasta el final de la vida tienen más cosas para hacer felices no confíen en Dios que la cosa vino hay aquí que echarle hay una hora asegura

Voz 1546 49:47 yo desde luego Mc su salud vida llena de extremos Renzo si desastres fue pupilo de alguna forma del asesino de su amado una además sabiendo que Paul era un lunático absolutamente errático en su forma de ser no pudo evitar el pensamiento de que en los últimos meses del ariete y sus sus compañeros irregular gracias al multimillonario asesino le haga bien la pelota peligrosamente si cree un rico que estaba por encima del bien el mal su dinero se acaba el hecho de que este hombre era peligroso que nadie puede imaginar que este hombre era capaz de matar Day Schutz estoy de acuerdo muy difícil no pero más Schutz ha perdido su hermano y sus hijos han perdido a su padre su mujer su amor probablemente todos colaboraban lo intolerable eh simplemente porque el asesino era un multimillonario gracias por aguantar nos el rato gracias por estar ahí al otro lado de la alcachofa a de la Cadena Ser