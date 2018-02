La batalla de Elías Pereyra

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser acento Robinson

Voz 2 00:03 este caso el caso Elías Pereira actual jugador de San Lorenzo están la reserva con Billy también en primera trece años tenía cuando le detectaron leucemia hay empieza una historia de mucha lucha pero también una historia muy linda porque ayuda a San Lorenzo el plus mucho lo ayudan hasta los jugadores de San Lorenzo vamos a ver una nota con el Pipi Romagnoli ídolo de San Lorenzo y una historia que termina como ejemplo para sus compañeros

Voz 3 00:26 el recuerdo ese día sí que me dijeron que que había problemas la sangre que era lamentablemente la leucemia era como una ya que sabe eh una angustia colocó aquel grave la enfermedad pero también a la vez una fortaleza es decir no vamos a salir adelante no nos quedamos no nos quedamos en un momento muy bueno si Dios quiere tienen posibilidad de Figaro algo olvidar lo olvidarse de todas las uvas porque eso es lo que para mí es lo que más vale

Voz 4 00:54 piden conocen muy bien la historia estuviste muy cerca el proceso quite significa que hoy ha debutado que has estado a dentro de la cancha Elías Pereira

Voz 1546 01:04 ahora que una emoción muchísimas gracias por esta misma ciento rojas con cómo se encuentra

Voz 5 01:11 ya me estoy trabajando fuerte una pretemporada no si estamos la pretemporada sea SAIC ahora cuando el campeonato

Voz 1546 01:22 pues yo creo que cualquier sufrimientos que te supone el fútbol estás muy preparados poquico trece años diagnosticaron con luce envía es un golpe terrible para cualquiera pero estuviste consciente del peligro que viniese enfermedades

Voz 0500 01:39 sí la verdad es que uno no no piensa no en lo malo que lo tu es ahora cuando cuando se trata de afrontarlo los tratamientos las cosas pero pero no piensan no mando no pinta para bien y que una asignatura

Voz 1546 01:55 así que te dijeron los médicos y entendiste que podemos morir era una pose validado Nin nadie mencionaba

Voz 6 02:04 sí posibilidad que muchos chicos

Voz 0500 02:08 esto

Voz 6 02:08 es que no haya posibilidades pero pero siempre confiando en yo que nada más leído me a llevándola con mi familia

Voz 1546 02:17 en las horas y horas conectado a una máquina viendo qué quimioterapia como ocupase ese tiempo enchufado digamos Si paso esas horas y como ocupase la mente

Voz 6 02:32 la verdad es que sí son muchas horas natural había que actuaría Center ya que venía siempre lo tuve que mi llega al lado mío porque era chiquito oí un montón de Ponce está aquí y es que tenía la tele que no daban pues cuando la crisis

Voz 1546 02:55 sí claro con otros chicos y chicas que están padeciendo de una cosa parecida a El ambiente en ese salas en en un hospital como lo define harías lleno Esperanza es son poco tempranamente que que han bien con seis todos Aiko padeciendo de ese problema no

Voz 7 03:22 ya es complicado difícil porque hay muchos chicos Chiquito de os tres años cuatro y yo es que los chicos que vomita ni esa cosa ahí llegó una prima no uno piensa en sí mismo deseo

Voz 6 03:39 lacio y lo que tiene uno con trece años imagínate con tres o cuatro años que es horrible pero tratada es no pensar en eso de verdad que era muy chico cuando podía que era una lo más grande entre comillas de l trata hablar iglesia que te tranquilo en los chicos hola soy un poco faltaba moto nueva momento pero pero con eso con tres o cuatro años se en Haití

Voz 1546 04:05 bueno en principio Elías debes que ve dejado al balón de fútbol apartado un par de años pero lo que entiendo leyendo de Tim viendo alguna entrevista en en Youtube han resulto que no todavía a canasta un balón en momentos Si algún otro compañero del hospital pues te tocase la pelota no

Voz 0500 04:26 que en los ratos vivir de que teníamos que esperar ahí cita Le So tenía un compañero a una mi ahí que estamos gozando pues lo mismo hoy jugábamos a la pelota no podríamos jugar pero dijo bajado

Voz 1546 04:41 no estábamos bien pero supongo que eso eso es lo más duro no he que estás viendo en la tele partidos y tal no se habrán picado lo pies un poco no

Voz 0500 04:52 sí la verdad que uno cuando era jugador yo estoy yo no podía en ningún lado y te pone mal no pero bueno te juegan el hospital ya lo dije cuando me daban la tarde encasa o el día en casa a poner la cara Sito no podía jugar cuanto podía opinión tiempito trata de Hong

Voz 1546 05:15 el que te dice tu madre te abre Añón poco no

Voz 0500 05:19 así exigió Hoyos las redes no tenía él ponía alza para acá con con mis amigas y me escapaba

Voz 6 05:27 bien pues iba a mi casa y mi madre de mi padre

Voz 0500 05:29 me me Ana de una Neira en querer jugar extrañado mucho

Voz 1546 05:35 pues así está siempre en en el club de de las Amore de tu padre y no el San Lorenzo entiendo que se portan muy bien contigo la largo de tu enfermedad

Voz 0500 05:45 sí sí la verdad que sí porque porque no me dejaron solo en tratamiento con dinero oí y después se cuando volví me abrieron una fuerte como si fuera alguien hubiera pasado nada no tranquilamente en mi me pudieron haber cerrado la puerta porque no era fácil con chicos de Huelva Louis la puerta otra vez soy poniendo fueron a poco voy y me dieron la oportunidad de que

Voz 1546 06:13 de que pueda volver a jugar ahí bueno es un juego del primer equipo con contrato profesional como te han recibido en el Vestuario yo supongo que te habrán visto con con muy buenos ojos no

Voz 0500 06:24 bien bien gracias a Ayoze ahora en esta pretemporada Mi primera pretemporada con primera ahí la verdad que que si no lo compañera mi primera son tanto buena compañero que que te aconseja que quieren lo mejor para voz y obviamente para el equipo no pero pero dos buenas personas no igual que que el cuerpo tienen dotó la verdad que que son muy buenas

Voz 1546 06:47 bueno eres una figura para para Armilla ante lo que lo que has padecido y superado porque entiendo que ha esta superado en pasado cinco años ya se recibido la luz verde no que estás bien no

Voz 0500 07:03 sí sí mira eso diosa estoy bien hace dos años en estos años se trate de forzar me parece hoy está Cano en el primer equipo y estoy muy contento ir ahora en marzo que en la que venga Abraham carreras a disfrutarlo no dotar que te cuando ya haciendo lo que más me gusta

Voz 5 07:22 bien pues ahí bueno en muchas metas

Voz 13 09:23 ha sido convocado con la selección sub veinte sparring marcase a Leo Messi a cómo fue la experiencia

Voz 0500 09:34 sí les me como una mala sub veinte y esa semana teníamos que entrenar con la mayor me tocó Carlo no a Leo Messi si te digo la hija o pero así cortos con Messi la verdad que es un una amiga hay y la verdad es que no lo podía creer cuando estaba con con Messi

Voz 1546 09:56 cerca esos ser arrancadas esos cambios de dirección bueno de cerca impresiona aún más porque desde la grada donde yo comento los partidos pues me quedo maravillado pero hay césped ahí abajo donde realmente qué es de verdad impresiona aún más

Voz 6 10:17 sí la verdad que que impresionan porque tiene un arranque y un lunar que que Bono sabe por dónde te va a salir no yo lo es igual ese tan fácil no pero habrá cosa que no lo puede creer y cuando te toca marcarlo de no sabes lo dónde te va a salir entonces cuando quieres intentar hacerle algo para acabar con El camino tal vez no

Voz 1546 10:38 P gaste en algo algo una entrada dura o a destiempo le hiciste mucho falta o qué

Voz 6 10:46 nada nada nada imposible porque peregrina mira así la ciudad al que te mata pero nada gracias a ellos estoy entonces

Voz 1546 10:58 hoy es como buenas y malas noticias no han es convocado para la sub veinte bien buena noticia claro tendrás ganas en impresionar y luego te dicen te tienes que marcar el mejor futbolista de la historia del deporte

Voz 1 11:15 desde que puede llegará hasta quedar mal no

Voz 6 11:18 a mí me gana es marcarlo ahí creo que ponen dos buena noticia porque porque estar en la sub veinte diez con esos jugadores no sólo que lo marcado sino aprender de eso no tanto de Messi como todo eso aprendes mucho de cómo juegan y cómo se mueven y creo que sí que estar ahí M M es un orgullo para mí fueron

Voz 1546 11:42 mira eres zurdo lo que entiendo polivalente puede jugar en el centro del campo

Voz 14 11:49 o como lateral

Voz 1546 11:51 o carrilero largo no es un volante donde prefieres jugar en el campo

Voz 6 11:58 y la verdad que mi voz saturar el lateral izquierdo he jugado de volante también es pero me gusta jugar por la banda no entonces por el carril que has del todo el carril izquierdo y la imposición de Nou también lateral pero si tengo que jugar de volante le no tengo ningún problema

Voz 1546 12:17 no es cuestión de jugar y no no no no jugar no

Voz 6 12:21 la cuestión es que hace la banda no creo que mi posición Ny de volante jugar un partido pero pero me cuesta un poquito más pero pero sí es es hacerla sí

Voz 1546 12:35 pues supongo que tu familia estará muy orgullosa de Tino y viendo lo que ha sufrido lo que superado in dónde estás ahora no

Voz 6 12:43 sí la verdad que mi familia está muy contenta de mi padre me acuerdo que cuando leí la noticia de que iba a firmar contrato oí conlleva Juárez en en como primer equipo pues no lo podían creer la feliz ya que me da un abrazo que ahora es porque tanto momentos malo que vivís en la vida Hay que ahora se en muy buena noticia que tengo pasando muy nueve momento de orgullo milicia no solamente de no recurso porque eso no no eso por eso por mi Diego Porres por todo lo que lucharon para que eso acá

Voz 1546 13:22 yo entiendo que sois una familia muy unida y clara admire tu familia mucho porque claro son todos muy luchadores por ejemplo tus padres ambos han ante problemas con la droga pero hace tiempo ya han dado sanear Se es una lucha que que han hecho Titanic

Voz 6 13:40 sí la verdad que es un orgullo ver a mi padre como hasta no hace mucho tiempo que están bien pero nada han luchado también en lo lo que saliera eso Isabel gracias a Dios hace quince veinte año que también hay están trabajando y felices de la vía

Voz 1546 13:58 ahora que me suena muy contento pues hasta un hermana perdió su marido depresión importante pero salí de él ya ya ha sacado adelante sus dos hijos también y otro hermana que tiene sus dificultades también cuando tenías diez años Elía ingresó en la prisión sin embargo instruido derecho y ahora como está

Voz 15 14:23 y los bienes Mi hermana la la que desgraciadamene

Voz 0500 14:28 ante ello está viviendo con nosotros no estamos en la lucha también de campo con con mi sobrino entonces son los chicos esa ahí vamos bien y después mi mi otro hermano de esas viviendo en otra parte pero está muy muy bien con tu familia es aquí está tirando esa carrera como tengo se le tocó vivir malos momentos una fricción y yo le digo la ver si no puede creer o no

Voz 1546 14:58 de veras es una familia muy luchadora Elías supongo que estas muy consciente de lo que tú has aprendido en sus años atrás nadie te haya podido enseña ya no tanto ya ya vas quemando esas preparada para cualquier contratiempo qué tipo de supone el fútbol profesional no estás muy curtido no emocionalmente hablando

Voz 15 15:18 sí obviamente no creo que lo

Voz 0500 15:22 la vida ahora Maze para mí pienso de otra manera no piensan disfrutarlos bueno momento oí yo obviamente que el fútbol también te puede dar Armando momento no pero siempre se puede luchar Uche tantas cosas no voy a luchar por la pues la cosa mala que te puede pasar en el fútbol no creo que la vida otra humana ah erais otomano el estar con mi son Milito os ahí el pudo el dedo el dato exacto ya dentro de la cancha y entonces te jugar al fútbol y si pero

Voz 1546 15:54 sí claro yo me acuerdo cuando inferiores futbolista es que parecía que había como tiene contratiempos para un buen momento momento de gloria ahora lo que pasa ese momento de gloria compensaba para miles de contratiempos el el el sabor del del buen momento eso pero esos pequeños cuánto tiempo será absolutamente nada habiendo pasado por donde tú has pasado

Voz 6 16:24 claro yo veo que tiene mucha gente a veces te ponen mal por lema chiquito nada por problemas que no se pueden pasar pero pero lo que aunque son muy chiquito se el verdadero Floriano en una enfermera o en una en una lucha con con como no me dijo las familias que están destruidas sin es cosas son los lo tengo no es nada que ha llegado mucho pero por cosas que no de fútbol también quiere ser mejor eso sí pero pero de ahí a ponerse mal no te digo no hay que disfrutarlo y en Airlines la responsabilidad Hay trabajar por lo que uno quiere

Voz 1546 17:06 hoy por cierto Elías amistosos en Año mundial y ha clasificado por los pelos en la Biceleste no como bebidas esos momentos Wauquiez por un foco armamento podemos ver imaginado que el Mundial iba a quedar sin Messi la selección argentina

Voz 6 17:25 sí la verdad es que bueno yo justo cuando fui a las veinte mil la semana que llega la última fecha de las eliminatorias se vivió un clima un clima duro no porque era la última fecha ahí teníamos que ganar como ciudad de Ecuador gracias Ayoze seis dominó le oí fuimos al Mundial y lo veo muy bien en Argentina para el Mundial no tienen director técnico muy bueno y ojalá que la mano de Messi podemos salir campeones por donde

Voz 1546 17:57 tú habría tenido algo que ver con ese partidazo que hizo Messi porque lo dejaste listo no para ir a Ecuador aislarles Isère y si no fuese por ese marcaje que le hiciste pudiendo entonarla para ese partido on granito de arena de estos te supone no

Voz 6 18:18 nada nada no es una semana en lo ayudamos no vas haciendo sombra a la igual Leo de no era nada raro no quiso encontrar por porque esa costumbre

Voz 1546 18:33 oye por cierto ahora cómo pinta la temporada tenéis buen equipo que debo de esperar mucho de ustedes esta temporada o como Alves

Voz 6 18:42 la verdad es que si el equipo estamos fue un dónde me campeonatos pero Oca

Voz 0500 18:47 pero fueron bien no estoy semestre

Voz 6 18:49 ojalá podamos lograr el título ojalá que eso pueda tener algunos minutos nada se viene un buen año sirio quiere ojalá que son Ourense verterlo a Serbia o construir

Voz 1546 19:03 pues Ellis crezco muchísimo es ese echarla aquí estamos teniendo porque de nuestros oyentes aquí en España pues hay gente que que mucha gente que tiene problemas con problemas de salud escucha el testimonio de un señor que cuando chico con trece años padecía leucemia está ahora con ese espíritu de lucha

Voz 16 19:30 de superación mucho

Voz 1546 19:33 gracias por habernos que lado este rato de charla

Voz 16 19:36 en el contigo

Voz 15 19:38 ya toda esa gente que que estoy pasando por malos momentos algo por enfermedad otra cosa es que la luchen no que que que hecho es que no termina ahí sí unos es porque hay lucha tal la vida tiene más cosas por hacer Felice no confíen en Dios que la cosa que en la charla no era J

Voz 11 20:04 un abrazo Chacho

