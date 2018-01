“A los niños hay que protegerlos de la publicidad, pero parece que con la industria alimentaria eso no ocurre”

Javier Guzmán ex director de la ONG vs F Justicia Alimentaria Global qué tal cómo estás Javier

Voz 2

00:15

bueno pues eso es alucinante realista estoy bien es una yo lo que saca la propia la propia Generalitat de Cataluña el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales Familias es un libro que se publica una guía para que se llama al al infante creéis que crece que se publique se distribuye en las escuelas de Cataluña que se publicó el año dos mil quince Caixa ocho diferentes publicaciones no a través de diferentes denuncias de padres y madres pues nos llegó la situación de esta de esta donde hay consejos de todo tipo que también consejos alimentarios qué directamente sólo una catástrofe porque van en contra de la propia recomendaciones de la OMS porque van incluso en contra de la propia recomendaciones de la Agencia de Salud de la Generalitat pero además es que son página por página cuando hablan de la D el desayuno hablan de la comida son como recomendaciones o consejos para la familia no lo que están aconsejando lo que están recomendando son que tome los niños en cola caos que tomen cualquier tipo de alimento de este tipo que bueno que son sabemos que los prefieren electorales no son no son de los más sanos y además además es que incluso pone logotipo en cada una de las páginas patrocinado por la empresa que está haciéndose propaganda por tanto es que es un paso más allá es que es es que eso es ya no sólo que estemos gobernados por las industrias que no tengamos esto es consumido de defensa y los padres y madres de este ha de esta publicidad engañosa dirigida al niño sino que es el propio instrumento de de Estado o de la invitación pública que se pone al servicio como una plataforma de publicidad directamente a las