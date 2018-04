Cómo hacer frente a la epidemia de miopía

no se prima de luces prueba de que no estamos dejando los niños bueno nosotros ya ni te cuento pero el problema es que no dejamos a los niños jugar fuera sí

bueno la etiología todavía está discutida pero parece ser que el reducir a la gente al interior el disminuir el número de horas de luz de exposición a la luz no parece que es uno de los factores más importantes además de la luz natural además de la genética es decir por ejemplo hay un ejemplo que sí que hemos intentado es no es lo mismo estar al exterior que estar pegado a la ventana no es lo mismo se ha estimado que el beneficio de la luz es a partir de los mil lux es que o te pegas solamente lamentan a al que o no recibes luz incluso se ha intentado crear una bombilla de cuarenta mil lux es para meterla en interiores de las casas pero todavía hay problemas de efectos secundarios pero por ahí van las elucubraciones

Voz 1

05:51

esto ya es para otro tras franja de edad lo que estábamos hablando era para los niños para que no les se esto ya son adultos que ya tienen la miopía estable y que se quién operar de la miopía por cuestión cosmética fundamentalmente para no tener que llevar gafas yo por cuestión imagínese que usted es actor y no puede ir con gafas por cuestiones cosméticas en la la indicación es una indicación opcional es decir con ello uno el ojo no se cura pero uno está más cómodo es una elección personal nosotros si el ojo está en condiciones de poderse operar el paciente entiende que hay un pequeño riesgo si aconsejamos la cirugía de la miopía pero lo voy a dar un ejemplo muy concreto yo soy miope tengo dos dioptrías yo no me he operado porque para mí quirófano me venía bien no estar operada sin embargo a lo mejor otros chicos que tienen ser militares o para otras cosas sí que les aconsejamos la cirugía la miopía