¿Por qué está en prisión Ahed Tamimi?

Voz 0861 00:00 vale las imágenes que se ven en el vídeo que estáis escuchando son las que han llevado entre rejas a la joven palestina Ahed Tamimi tiene sólo dieciséis años pero las bofetadas y las patadas que dio a un soldado israelí armado han sido motivo más que suficiente para detenerla llevarla a prisión vuelos su arresto convertido al Tamimi en un en una especie de icono en auténtico icono de la represión israelí de la existencia de los jóvenes palestino dos contra la ocupación una ocupación con la que tienen que vivir cada día como ella misma recuerda

Voz 1880 00:47 mi nombre es Ahed Tamimi tengo dieciséis años vivo en Nabi Saleh sólo tiene esta calle

Voz 1880 01:00 mi asignatura favorita es educación física si hiriera bajo la ocupación sería futbolista estamos rodeados de zonas ocupadas allí tenemos una base militar justo detrás de mí hay un check point por ahí se entra mi pueblo más de una vez me he quedado sin colegio porque ese paso estaba cerrado no puedo pensar mucho mi futuro porque la ocupación que sufrimos me lo impide ahora mismo la injusticia y lo ocupación se sufre en muchos rincones del planeta

Voz 1880 01:46 me encantaría ir a Estados Unidos decirle al mundo entero que no tenemos miedo de Trump

Voz 1880 01:55 Israel cree que soy peligrosa o algo así

Voz 1880 02:01 Tir nuestras luchas y ayudarnos entre todos para terminar con todas las injusticias que se sufren en el mundo

Voz 1880 02:14 todos somos víctimas de algún tipo de ocupación nosotros como palestinos que somos no dejaremos que nadie sufra solos

Voz 1880 02:30 animo a todos a que continúen con su resistencia las voces que reclaman justicia deben ser escuchadas

Voz 0861 02:45 Gaby Lasky es la abogada de Ahed Tamimi bienvenida a punto de fuga cómo estás bien si acertamos a Gabi lo primero cuántos días lleva camino ni en prisión

Voz 5 02:57 pues eh fue arrestada el diecinueve de diciembre del año pasado entonces sucia ya lleva más de un mes

Voz 0861 03:06 detenida cuando ha sido la última vez que que has estado con ella he cómo se encuentra inmerso como está de ánimo

Voz 5 03:12 la última es que el aviso en la corte pero a ese mantiene bien está estar fuerte en que todavía no sabe qué cuánta gente en el mundo está interesado en su caso no no no no creo que todavía puede puede saber porque no tiene ahí todas las la posibilidad de entrar en en el Internet y ver este pues como en el mundo entero está me están hablando de de ella hay como se ha vuelto un icono como lo has dicho

Voz 0861 03:44 eh tú se lo contarás lo vas a transmitir claro Iker reacción esperas que tenga Tamimi cuando se lo cuentes

Voz 5 03:51 sí es que yo creo que como hemos oído lo que le importa él es pues más bien la resistencia y la lucha por la justicia y menos que ella se había convertido en un símbolo de algo

Voz 0861 04:04 desde luego Gabi hemos escuchado las las imágenes no en la que en las que se puede ver a a Tamimi golpeando a a los soldados iraquíes armados no visitando su su propia casa sí que me gustaría eh antes de seguir con la entrevista que nos contextual dices que pasó aquel día

Voz 5 04:20 bueno lo que lo que pasó ese mismo día fuera de que a él nació en ella en una realizó en una realidad de ocupación que varios miembros de su familia han sido matados durante demostraciones de de la gente de su pueblo no día su primo de catorce años pues disparado fundado como une en la cabeza hizo llevado al hospital en estado de coma es primo de catorce años después se datos encontrados El dentro de su casa en su patio pues si con la ansiedad de de lo que había pasado antes pues a él justamente lo sacó de su casa lo siempre se echar a su casa y en ese momento el ambiente siglos lo lo lo los lo

Voz 0861 05:08 Gabi de cuantos cargos ese acusa a Ahed Tamimi en este momento ya que condena se podría enfrentar

Voz 5 05:16 bueno la la carta de cargos de de Jaen tiene doce cargos distintos unos de los cargos en en encontrarás son cargos que hundido se de como dos dos años cuando a él era realmente pequeña esté ahí pues obviamente nosotros podemos entender que la dudaría militar quiere dejarla detrás de Dell en una celda de cenizas pues lo más tiempo posible pues si es encontrada que comicio todos los cargos en el que de los que está acusada pues ellos quieren perder mucho tiempo de de prisión para él aunque es una niña que tiene una joven que tiene solamente dieciséis años este que por el otro lado si vemos los las mismas acciones por partes de colonos aunque sean mayores de edad pues ellos no los dejan en el detenidos esté hasta el fin de de su juicio no ya él pues eh Palestina ahí porque este caso eh es de tal importancia que lo están utilizando para asustar a otros jóvenes palestinos que no no sé si es la acciones como las que ha hecho en contra de Soldado

Voz 0861 06:36 eh porque claro aclararlo es una cosa Gabi porque si lo he entendido mal me pareció entender que de alguna forma ella desde los catorce años cualquier palestino puede ser encerrado bajo la condición de detención preventiva sine die si muchos

Voz 5 06:52 en niños menores de edad palestinos me me con personas acusado de tomar parte en en demostraciones los tres entonces ocupó pues sí de otros cargos como tirar piedras sin sin pegarle hallen son detenidos muchas veces en medio de la noche son sacados de sus casas son llevados a la corte militar donde muchas veces los jueces los que tienen hasta el fin de su juicio aunque sean de menor y también niños de catorce quince años pon detenido de esta manera

Voz 7 07:37 eh Tamimi activista palestina de diecisiete años que vive en una le es una de lo cerca que ciento cincuenta niños y niñas palestina que actualmente se hallan recluidos en cárceles y centros de detención israelíes desde Amnistía Internacional han estado pidiendo su liberación inmediata de Amnistía Internacional estamos haciendo en ya amianto a la a la movilización de momento lo estamos haciendo a través de redes sociales hemos publicado hubiera sido ni tenemos estamos uniendo a los mensajes con el hashtag Free Ahed Tamimi libertad para aceptar también

Voz 0861 08:19 Gabi Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas ocasiones que es completamente ilegal no que cientos de niños o de menores sean sean encerrados durante cuánto tiempo un menor puede estar entre rejas por ejemplo por tirar piedras

Voz 5 08:33 según una ley militar que es una ley que que ocupa ocupados Este pues una novedad puede estar bastantes más es detenido por por un cargo de tirar piedras

Voz 0861 08:46 Gabi Isasa olvida a preguntarte ahora mismo exactamente dónde está encerrada e Air en qué prisión cincuenta ahora mismo en Cancelada

Voz 5 08:54 a él está enterrada en una prisión se llama una la prisión a Salomón que es dentro desde dentro de del territorio será y eso está en contra de la Comisión de la Cuarta Convención de Ginebra que dice que las personas que viven en detenidas en que viven en el territorio ocupado no pueden ser llevadas a una prisión dentro del territorio el pueblo ocupado por ir pues sí en este en este caso a él y su madre Nariman están en una prisión dentro de él y otra vez y eso él me esa manera está comportándose encontró de de lo que ha dicho muy claro en la en la IV Convención de Ginebra

Voz 0861 09:42 y en esa prisión por ejemplo conviven con con presos comunes entiendo de de Israel por ejemplo

Voz 5 09:47 no está en aunque sí de presos comunes en esa en esa prisión a él está en el en el en en un lugar especial para presos de seguridad es intolerable pensar que este pues que

Voz 8 10:07 una bofetada hay unas patadas en un soldado son

Voz 5 10:11 son consideradas como como como actor encontrarle la seguridad y por lo tanto a él es eso por eso de seguridad y eso quiere decir que no tiene teléfonos que no puede que no tiene visita diariamente de las fuera hicimos muchas cosas esté que son mucho más difíciles que pues para un preso como

Voz 0861 10:37 como abogada e te pregunto Gabi cómo se puede luchar contra ese agujero en los derechos humanos tan flagrante como como tener encerrado a un menor de edad por ejemplo de sólo catorce años desde el punto de vista legal que herramientas por ejemplo tenéis en Palestina para evitar que que un joven con menor sea encarcelado

Voz 5 10:55 pues lo que nosotros estamos tratando de de enseñarle a la Corte es que sí que sí que tiene que haber una igualdad de enfrente de la ley no porque si hay colonos menores de edad mayores de edad que cometen las mismas acciones en contra de soldados en expositores equipados ellos son llevados a una por qué civil dentro de Israel ya allí nunca van a ser detenidos hasta el fin de de de su juicio así mismo igual sus las penalidades que pueden recibir son menores entonces estamos enseñándoles a la cortés que que tiene que haber esa igualdad enfrente de la ley y que no puede que no puede haber una distinción de de ley pues dependiendo de de tu he quisiera no esté pues eso es lo que está pasando aquí Ortí fuera eso cómo lo presente también en la corte ellos tienen que estar basados también en la ley internacional y la las convenciones de derechos humanos convenciones de derechos de los niños que han sido infringidas en el caso de a él en muchos diferentes artículos poesías importante presentarles a la a decir que ellos no pueden portar de una manera que está en contra de las comisiones de las de la ley internacional esté ingleses versan era estamos tratando de de llevar a cabo el juicio de de alguna forma

Voz 0861 12:23 Israel está usando el caso de de Aemet como un escarmiento para el resto de jóvenes palestinos que que se resisten a esa ocupación

Voz 5 12:31 claro es importante notar que a él no fue detenida en el momento que pues que que pasó lo que lo que pasó en su casa no he cuando procedió a los soldados no fue detenida y ni siquiera los soldados escribiera un reporte de lo que había sus de los acontecimientos de ese día no son no fue arrestado el próximo día ni días solamente cuatro días después el incidente y claro eso fue porque después de que el video se hizo viral y lo empezaron a ver dentro de la sociedad dice la allí gente como el ministro de Educación y otras personas se sintieron humilladas que una niñita así esté echando a a los soldados de hizo Eric pues humillación la que causó

Voz 8 13:15 ir a a arrestara a las cuatro de la mañana de su

Voz 5 13:21 y al mismo tiempo fue especie arresto fue en mide lo tomaron video tanto el Ejército como la policía ya he pasado por ellos a la prensa es una cosa terrible este que que de esa manera el Ejército está pensando que de esa manera está humillando a una niña de dieciséis años pero sí también tenemos que es importante que tiene en qué manera de combatir este mismo Icon la violencia ir pues estoy obviamente contenta que que lo puede hacer lo que hizo él no sabe hacer es cómo combatir la resistencia no violenta ocupación y como no lo sabía ser ir como tiene miedo de que otros jóvenes como se levanten en unas resistencia contra la ocupación exigencia no violenta pues lo que están haciendo es me tiene él de tener a caer inmediatamente meterla en la cárcel tratados dejarla ahí cuánto tiempo posible para decirle a otros o enseñarle a otros jóvenes que piensan actuar como a él no lo hagan porque eso les da pasar también a ustedes

Voz 0861 14:33 tú crees que va a ocurrir crees que ese escarmiento no que busca Israel con el caso de Aemet eh va a calar entre los jóvenes palestinos amigos amigas por ejemplo de de de de Aemet van a temer que que que puede pasar con ellos lo mismo que con ella o al contrario o crees que que puede provocar un efecto llamada ahí pude amplificarse esa resistencia pacífica no violenta en Palestina

Voz 5 14:55 pues no sé a las dos cosas son posibles esté son posibles que la gente sí puede ser desterrada pues no no lo haga por otro lado de de este mismo caso puede salir un una pues una llamada una resistencia no violenta a terminarlo ocupación esté las dos son son pusimos pero sí creo que hice él está utilizando el caso de hay también para para para enseñar a los otros jóvenes que no vayan a tomar el camino de A

Voz 0861 15:31 Gabi quizá muchos de nuestros oyentes no lo sepan pero comentabas hace un momento que en el caso de que va a ser juzgada no por una corte militar llama la atención porque una corte militar es quién tiene que juzgar en este caso a una persona Palestina

Voz 5 15:46 pero realmente es es difícil de entender no pero ya pues cincuenta años en que que palestina esté ocupada por Israel desde la Guerra de los Seis Días de mil novecientos sesenta y siete por esa ocupación se han creado te cortes militares que son los que rigen en los territorios ocupados todavía después de los Acuerdos de Oslo hiciera él salió de alguna de las ciudades palestinas pero todavía todas las demás áreas son regidas por por el este régimen militar este israelí por lo tanto los palestinos que viven en los territorios ocupados son jubilados en estos cortes militares porque les los palestinos no es no actúan en pues como la ley militar les dice que tienen que actuar no pues por eso Sofía es una es una situación de pues muy muy triste y muy difícil sobretodo yo también lo digo esto como hiciera allí porque pues yo creo que como los y como los judíos tienen derecho a su país los palestinos igual que en su derecho para para un país sin pendiente viviendo juntos en siendo vecinos el uno al otro pero mientras esto no pasa pues hay que defender los derechos humanos de todas la gente valiosa Palestina

Voz 0861 17:15 llama no era atención y de alguna forma reconforta no que tú siendo israelí estás defendiendo una causa tan tan importante a nivel mundial como la de la la de E

Voz 5 17:25 pues yo creo que es imprescindible que que las personas que las personas buenas personas con con oral que somos la mayoría tiene que levantar la voz decir hasta que ID esa manera podemos pues la verdad pues no se esté cambiar el cambiar el mundo y ahora que tenemos a una joven que ha sido suficiente suficientemente valiente para resistir la ocupación con sus manos en contra de pues de de soldados que estaban ahí ahí armados tenemos que primero tenemos que también ha prohibido los soldados que no que no se portaron de una manera violenta encontrará pero al mismo tiempo tenemos que reprochar el Gobierno de Israel que manda estos jóvenes Paul dado

Voz 5 18:18 a llevar a cabo una ocupación en contra de una población civil entonces el de esa manera este está ese gobierno está causando también instituciones de derechos de los palestinos pero también está creando un me pues está provocando también un una problemática moral veo muy profunda en la misma sociedad civil israelí

Voz 0861 18:43 Gaby Lasky pues abogada de de a ETA mini de verdad gracias por atendernos seguiremos muy atentos desde España y en concreto desde el punto de fuga el futuro de Tamimi para ver qué bueno qué pasa con ella y a ver si esa corriente no a nivel mundial que reclama su liberación inmediata primero por por ser menores

Voz 9 19:00 y segundo porque esa resistencia pacífica no violenta eh bueno pues no puede llevar no menor en este caso a estar entre rejas por parte de Israel Gabi gracias por estar con

Voz 0861 19:10 nosotros un abrazo muy graves hasta el baño

Voz 1694 19:43 hoy en días contamos con cinco coma tres millones de refugiados que necesitan asistencia humanitaria pero también educación tenemos escuelas con medio millón de niños salud tenemos ciento cuarenta y tres clínicas trabajamos en cincuenta y ocho campos de refugiados en Oriente Medio y les prestamos todo tipo de asistencia social principalmente la educación de medio millón de niños se vería comprometida por esta situación la salud de los cinco millones de refugiados y la ayuda alimentaria que necesitamos para un millón de personas en Gaza y medio millón de personas en Siria y ahora mismo con muchísima angustia porque no tenemos dinero para pagar a los profesores de nuestras escuelas que son aproximadamente unos veintidós

Voz 12 20:22 por lo tanto treinte no tiene ninguna duda ahora mismo en su voluntad de imponer su dictado vista utilizando todas las bazas que puede ya digo no puede ser denunciados pueden ser criticado evidentemente pero deja en la medida que se primer contribuyente deja en una situación de insostenibilidad absoluta Biden absolutamente desesperanzada puesta

Voz 1694 20:41 que este año entramos en el año número once de bloqueo y desde la última ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza en el año dos mil catorce prácticamente la franja no sea reconstruido no tenemos todavía cincuenta mil personas desplazadas que no hemos podido reconstruir sus viviendas por falta de financiación Gaza es el territorio con el mayor índice de paro

Voz 0861 21:08 Raquel Martí directora de la UNRWA en España Jesús Núñez Villaverde codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria Nos relataban esta semana el desastre que va a provocar la decisión de Trump de bloquear la entrega de los sesenta y cinco millones de dólares que da la agencia de la ONU dedicada a los refugiados que viven en los campos por ejemplo de Gaza Cisjordania Líbano o Siria es importante recordar que hasta ahora EEUU aportaba el treinta por ciento de todo el presupuesto de la UNRWA el impacto sin duda es asfixia económica no tardaremos en verlo de hecho ya se está notando nuestra corresponsal en Oriente Próximo batirle Gerry ha visitado el campo de refugiados de en su a Fat y esto es lo que se ha encontrado en ese campamento

Voz 14 22:06 en un campo de refugiados es siempre sinónimo de pobreza perdida de identidad exclusión en el mundo hay más de cinco millones de refugiados palestinos muchos viven en Líbano Jordania Siria y otros en puntos de Cisjordania y Gaza a los que llegaron tras ser expulsados de sus casas el campo de refugiados de su a Fat a las afueras de fondo salen fue establecido por la UNRWA la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en mil novecientos sesenta y cinco en aquel momento acogía a algunas decenas de familias hoy más de veinte mil palestinos viven Enel la decisión de Estados Unidos de recortar fondos a la húngara el discurso agresivo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu contra la institución de la ONU han llenado de miedo a muchos habitantes de su a Fat en una escuela de la ONU del campo dos jóvenes alumnas no esconden su temor a que el centro educativo cierre por falta de fondos goles algo que no afectadas

Voz 1880 23:02 preocupada si quiero ser una mujer con responsabilidades en la comunidad pero esta situación no me ayuda esto es terrible para nosotros si los profesores se tienen que quedar en casa y los alumnos también en la Comunidad se destruye

Voz 14 23:15 el año pasado Estados Unidos concedió trescientos cincuenta millones de dólares a la ONU para ayuda a Palestina este año ha anunciado una contribución de sólo sesenta millones la honra alerta de que está en juego la educación de más de medio millón de niños y niñas en setecientas escuelas de la organización además de la asistencia sanitaria y alimentaria de miles miles de personas yihad Mustapha dirige esta escuela de niñas en el campo de su a Fat el centro abrió hace más de cuarenta años ya lleva veinticinco trabajando como docente es refugiada vivió muchos años en su a falta antes de casarse e instalarse en otro barrio de Jerusalén Este para ella su trabajo es más que enseñar es entender la disposición de las familias e inculcar la dignidad y la esperanza en los niños emitir monta vamos a meter en el hombro a decir

Voz 1933 24:04 es muy importante para los refugiados en una escuela como esta porque es gratuita irá apoyo de muchos tipos los refugiados palestinos necesitan estas escuelas porque no pueden salir no es fácil para ellos debido al muro a las fronteras no son libres tienen estas escuelas que deben mantenerse abiertas necesaria

Voz 14 24:24 a partir de en su afán forma parte de Jerusalén pero está separado de la ciudad por el muro construido por Israel desde hace quince años la mayoría de sus habitantes tienen certificado de residencia en Jerusalén pero deben cruzar el muro de un retén militar para ir a trabajar a la universidad o al hospital las restricciones de movimiento hacen que las escuelas de la UNRWA sean todavía más necesarias explica ninja Carlotti profesora de inglés de este centro educativo que estuviesen diez e David Filo

Voz 1933 24:52 entonces es muy difícil aquí los estudiantes no se puede mover libremente debido al muro el conflicto los retenes militares a veces tienen problemas para venir a la escuela temprano porque hay controles adicionales

Voz 14 25:12 ambos en el campo de su a Fat la honra tiene una clínica y tres escuelas en total más de mil cien niños reciben educación hasta los dieciséis años los profesores intentan mantener la rutina del centro pero la preocupación está en su mente y en la de los alumnos es una acción firme en fin no tenemos miedo

Voz 1933 25:31 lo que pueda pasar miedo sobre todo por el futuro de los alumnos pero también de los profesores de todos los empleados si esta escuela cierra a irán se quedarán en sus casas a los padres están especialmente preocupados ayer mismo teníamos una reunión con ellos para hablar de lo que está pasando tranquilizar los la rúa al andén

Voz 14 25:53 la honra ha lanzado una campaña de financiación internacional para recaudar los fondos que necesita para seguir dando apoyo a los refugiados palestinos desde su a Fat el llamamiento de yihad Mustapha es claro

Voz 1933 26:08 debería haber una reacción mayor de la comunidad internacional ante lo que está pasando tienen que apoyar a Ericsson vi el ni del país