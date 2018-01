Este es el mapa de los activistas asesinados

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:08 a lo mejor

Voz 3 00:25 en la Cadena Ser con Javier Bañuelos

Voz 4 00:31 a mí desde el punto de fuga esta semana queremos transmitir todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo más sincero a los compañeros de Save the Children una organización todavía conmocionada por el atentado suicida que sufrió su sede en Afganistán una atentaba en el que murieron tres personas y otras veinte han resultado heridas merece Martín bienvenido a punto de fuga cómo estás

Voz 5 00:56 habla por tener unos este espacio

Voz 4 00:58 bueno María está con nosotros la hemos

Voz 0861 01:01 quitado porque pertenece ese hará organización Front Line y Fender en vuestro caso María os dedicáis a rastrear no sé cuántos activistas tristemente no han sido asesinados en todo en todo el mundo

Voz 6 01:13 que tenéis ya recientemente el último

Voz 0861 01:17 Hermes sobre dos mil diecisiete que dice ese informe

Voz 6 01:21 bueno el informe

Voz 5 01:22 Indica como bien dices que las tendencias que hay de de represión y de Fiona activistas de derechos humanos venimos observando en los últimos años un aumento tanto de los al asesinatos como de otro tipo de arte de ataques que tratando de obstaculizar e impedir el trabajo de Derechos Humanos de estas personas

Voz 0861 01:43 bueno lo comentábamos el atentado de contra Save the Children en Afganistán en eso ha conmocionado a todos este dos mil dieciocho comienza con con una mancha imborrable como fue dos mil diecisiete cuántas personas fueron asesinadas en todo el mes

Voz 5 01:57 bueno no sólo han documentado el asesinato de trescientas doce personas de raza de derechos humanos en veintisiete países el sesenta y siete por ciento de estas personas pues trabajaban en derechos de la tierra el medio ambiente y de los pueblos indígenas por lo que indica que que la mayor conflictividad la mayor violencia serán en alrededor actividad extractiva de megaproyecto siete grandes empresas pero hay muchos otros casos como a las seis the Children que que bueno la inestabilidad de los países y la falta de reacción de los estados genera situaciones así es dramática

Voz 0861 02:32 eso te quería preguntar y teniendo presente no que ese sesenta y pico por ciento de los activistas asesinados serán principalmente activistas que luchaba por la defensa de del medio ambiente situándose del mapa por ejemplo cuál es ahora mismo las zonas de mayor riesgo me imagino que casi en Latinoamérica seguro tenemos el caso tan reciente no el tristemente de de Berta Cáceres y todos sus compañeros en en Guatemala en El Salvador en Honduras dónde está ahora mismo en ese mapa que habéis dibujado tan tan triste tan negro de los activistas asesinados cuál es la zona más de mayor riesgo ahora mismo

Voz 7 03:05 bueno el ochenta por ciento de los así

Voz 5 03:07 innato se han dado en tan sólo cuatro países Brasil Colombia México y filipina Brasil y Colombia son recogen el me parece que son ciento cincuenta y seis de los asesinatos en América Latina donde están dando más lo este tipo tan radical de ataque contra defensoras es donde más hay estos conflictos que decíamos pues territoriales sobre el medio ambiente relacionadas con actividades industriales y corporativa

Voz 0861 03:34 luego hay un tomaría en vuestro informe que me parece gravísimo aterrador destaca que sólo el doce por ciento de todos los casos de asesinato dieron como resultado el arresto de sospechosos entiende que con ese dato es muy obvio pensar que la impunidad de los verdugos es prácticamente total no

Voz 5 03:55 exacto y esa impunidad la que está generando este clima de frecuentes asesinato en los defensas decía otras de derechos humanos vienen denunciando como como hay una insuficiencia crónica insuficiencia crónica de protección que las autoridades y la policía no no responden a sus solicitudes de de actuación ante ante amenazas ante acoso en y eso indica que que hay muchas indicadores anteriores a los asesinatos que podrían hacer es estos crímenes evitables pero que no hay no hay voluntad ni capacidades Ny interés de de poner recursos por parte de los estados para evitar estas muertes

Voz 0861 04:34 de hecho no solo habláis de de activistas asesinados en este informe también destaca un relato muy muy muy minucioso del tipo de persecución de acoso que sufren todas estas personas en todo el mundo nos pues poner algún ejemplo de de esas campañas de acoso de persecución que sufren los activistas

Voz 5 04:51 hay muchas estrategias que se está llevando a cabo para impedir el trabajo de centro de pensar en la más comunes criminalización ya da muchísima difamación y desprestigio también para aislar a defensores diez Cantora sus redes de apoyo de sus contactos internacionales de del público en general por el que están trabajando los ataques físicos son frecuentes las amenazas la vigilancia las en el entorno digital sobre todo estamos atestiguó ahora mismo una ola de legislaciones restrictivas a al a la a las actividades de la sociedad civil así que hay un abanico muy amplio estrategias que están utilizando contra defensores y es autora

Voz 0861 05:30 ella para terminar casi María M parece también interesante que los oyentes conozcan lo que sepan en qué además se frota indie Fender y no solamente os dedicáis a rastrear no a los casos de de persecución no asesinato de de activistas también creo que ha promovido alguna forma campañas para contrarrestar todos esas campañas iban a la la la la la redundancia campañas de difamación y desprestigio que sufren los los peores activistas no

Voz 5 05:57 sí bueno nosotros trabajamos de de sí con un con una amplia gama de programas muchos de ellos llevan como dices pues a la denuncia pública ya tratar de que los Estados respondan a sus obligaciones internacionales de protección a las personas defensoras pero también tratamos de apoyarles en sus propias estrategias de de protección una de ellas es dar visibilidad a su trabajo ya los riesgos a los que se enfrentan a través de de de campañas de visibilidad di para favorecer los apoyos que tienen entre el P público en así como pues otras estrategias en las que les promovemos de recursos para que hagan frente a estas amenazas informaciones y otro tipo de de fortalecimiento a sus capacidades

Voz 0861 06:42 la última María en te pregunto qué crees que puede ocurrir lo que va a ocurrir cuando este informe caiga en manos de de gobiernos de países como los que comentábamos antes Brasil Colombia decir que que repercusión o qué impacto crees que puede tener este informe porque no sé si cae en saco roto evidentemente no en medios como nuestro como punto de fuga que que estamos muy interesados en hacer visible y en que se conozca todos estos datos tan tan aterradores pero os pregunto a nivel internacional y no sé si hay algún tipo de repercusión de impacto decisivo sirve de algo que que luego los gobiernos estén al tanto de todas estas atrocidades

Voz 5 07:19 es muy importante aumentar el coste político y público de de de esta situación es para los Estados si la presión internacional es clave en muchos casos de los que viniendo como en el informe el una movilización pública hay una movilización de los organismos internacionales y otros gobiernos ante situaciones de esta gravedad ha generado cambios por ejemplo en en Sudán se recoge un caso muy importantes de seis personas que fueron detenidas dos de tres de ellas pasaron años en prisión dos de ellas fueron torturadas y finalmente fueron indultados por el Gobierno después de una campaña muy fuerte internacional depresión al caso de los diez de Estambul en diez personas defensoras reconocidas internacionalmente que han pasado un largo periodo en prisión acciones falsas este año dos mil dieciocho es el aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre personas defensora y esperamos que sea una nueva oportunidad para reconocer ese esa labor de de el del trabajo de derechos humanos en todo el mundo que que a pesar de toda esta violencia aquí que en aumento para que

Voz 8 08:26 Estados respondan de sus de sus compromisos a nivel nacional

Voz 5 08:30 eh dentro de esos países sumamos deber