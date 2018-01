La violencia sexual como arma de guerra en Colombia

Voz 1 00:00 esto era guiar este instante en fin si mi corazón mitad Schubert a es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar claro a

Voz 2 00:20 el sol es la rue entonces habría que de Deco en contra natura Leza adivina lo que no está dispuesta penetrante e potente y por las noches

Voz 3 00:44 se espera

Voz 4 00:46 Colombia sigue caminando lentamente para recuperar la paz bueno para construir la paz por eso hoy también en el programa hemos invitado a dos personas que conoce muy bien esa construcción de de de paz en Colombia hizo todo porque trabajan en ella saludamos en primer lugar a Rosario Vásquez rosario es representante de de la colectiva mujeres refugiadas bienvenida el problema cómo estás

Voz 5 01:09 hola muchas gracias pues muy bien y con muchos deseos de que compartamos

Voz 4 01:14 también les acompañan Store Calvet autor de del informe que nos que nos trae aquí en el programa un informe centrado en la violencia sexual en el proceso de paz en Colombia en Store bienvenido cómo estás

Voz 6 01:26 buenas tardes muchas gracias

Voz 4 01:29 Rosario E lo primero que te quede preguntar qué puede aportar una víctima de ETA

Voz 0861 01:33 Valencia sexual al proceso de paz en Colombia

Voz 5 01:38 pues en general todas las víctimas han sido claves durante el proceso de paz además lo comentábamos en otros espacios como las mujeres y en general las víctimas ya vienen de unos procesos muy fuertes organizativos llegara a la Mesa de Paz a la mesa de acuerdos es es la culminación por decirlo así de un proceso que ya hace bienes de antes entonces las víctimas traen toda su experiencia no solamente por haber sufrido en carne propia diversas violaciones de los derechos humanos sino porque se organizan luz luchan y exigen justicia sin justicia no hay paz es el mensaje que notan las vi

Voz 0861 02:25 más Rosario está escuchando a las mujeres ahora mismo en esa construcción de paz de la que estamos hablando de la que tanto llevamos alma aquí en el programa en Punto de Fuga

Voz 5 02:34 pues ha costado mucho ha costado porque yo creo que como ocurre en muchos países en los espacios de participación social las mujeres somos llamadas muchas veces para llenar un número para cumplir con una cuota cuando se tomando las decisiones esa participación de las mujeres desaparece no en los en las instancias de poder estamos cada vez menos pero en la base las bases sociales en general son de mujeres y luego vamos desapareciendo pero seguiremos insistiendo porque porque este acuerdo de paz yo creo que es paradigmático para muchos otros que se están haciendo en el mundo por la participación de las mujeres y por el enfoque de género que ha tenido

Voz 0861 03:22 pero en esto me parece también importante situar en este momento en este punto es cuando estamos hablando de violencia sexual no en este caso de Colombia hay un cambio cielo muy interesante en el informe que habéis realizado que detalla la violencia sexual como estrategia de guerra me gustaría recordar o tocar un poco por encima al menos cuando detalles en el informe ese apoyo ese apartado no en la estrategia de guerra utilizando esa violencia sexual de qué tipo como asilo de evidentemente pues labios

Voz 7 03:54 las sexual utilizando marco de conflicto armado tienes tiene muchas causas si se hace se lleva a cabo por diferentes cuestiones se utiliza a veces como estrategia de guerra en tanto que se entiende que las mujeres en una comunidad forman parte de un tejido social como lideresa no entonces el hecho de atacar a estas mujeres es atacar un poco a la comunidad imponer no la la voluntad de el actor armado es decir atacar a las mujeres para controlar a la Comunidad a la población ya al tejido social que existe ahí

Voz 0861 04:30 y el informe en estos recordáis no que según el registro único de víctimas al mismo día en Colombia en este conflicto armado prácticamente el número de víctimas se reparte casi a partes iguales entre hombres y mujeres hay un cuarenta y nueve y pico en el caso de hombres otro cuarenta y nueve y pico en el caso de de de las mujeres os pregunto

Voz 7 04:54 también ha habido hombres que han sufrido por ejemplo

Voz 0861 04:57 o sea sexual de la que estamos hablando en este caso

Voz 7 05:01 por supuesto si estos datos que es nombrado de el registro único de víctimas son las víctimas en general de todos los hechos optimiza antes que se recogen en la unidad de víctimas en cuanto a violencia sexual sí que nos encontramos que la mayor parte de evitemos son mujeres pero sí que hay una pequeña parte que son hombres que han sufrido este tipo de derechos víctima de lo que hemos observado por ejemplo el Centro Nacional de Memoria Histórica sacó un informe ahora en noviembre lo que recogió los datos que recogió es que los hombres víctimas de violencia sexual llegan a un ocho diez por si a dos por ciento pero se reparte por ejemplo diferente en cuanto a edades es decir en menores de edad en jóvenes menores las víctimas que son hombres y mujeres o niños y niñas se igualan bastante es bastante parecido número víctimas luego en mayores de edad sí que son mucho más las mujeres pero entonces sí que se concentra mucho está victimización en en niños sobre todo cuando se trata de de de optimizar a hombres

Voz 0861 06:04 el rosario y qué impacto ha tenido tú que conoce perfectamente la realidad en Colombia porque vives allí qué impacto ha tenido esta violencia por ejemplo sobre los los niños porque caben escuchando a han queda claro que sea ocho por ciento siendo la minoría no de respecto a la violencia sexual pero se ha concentrado principalmente en la infancia qué impacto tiene sexual sobre los niños hay en Colombia

Voz 5 06:25 pues es un impacto enorme no porque porque afecta a toda la comunidad como bien lo decía Néstor pero además porque es una forma de dejar traumatizado a los menores de edad además es también una forma de castigo hacia las mujeres porque lo que en lo que quisiera insistir es que en la violencia sexual en el marco de los conflictos armados no tiene nada que ver con la violencia sexual que se ejerce en otros contextos allí es una forma de castigo de aniquilación es una forma de humillación muchas de estas violaciones son violaciones públicas son violaciones para que todo una comunidad lo vea entonces es una forma de control desde el terror impresionante y con los niños obviamente es muy muy duro porque otra comunidad que sufre muchísimo en la comunidad vete la la violencia sexual contra esta comunidad es una forma también de castigo porque los actores armados son fundamentalistas en cuanto a las opciones sexuales no admiten otras opciones sexuales entonces la violencia de este tipo en las distintas edades y en los distintos grupos poblacionales es una forma de control de idea ejercer el terror sobre las común

Voz 0861 07:49 el ex ir Rosario en qué secuelas deja toda esta violencia sexual sobre los hombres tanto en colectivos LGTBI como por ejemplo entre entre la propia infancia qué secuelas perduran a pesar de que Colombia sigue luchando aún por construir esa paz

Voz 5 08:05 pues de muchos tipo yo soy médica y he tenido que ver casos terribles porque la violación muchas veces no es única es una violación colectiva en la que aún menor de edad lo guió la viola no lo violan varios varios hombres no entonces eso ya de por sí médicamente físicamente causa unas unos traumas y unas heridas muy profundas no lo otro es lo poco que podemos ofrecer en cuanto a la atención psicosocial a la recuperación psicológica a la recuperación emocional porque apenas estamos construyendo protocolos de atención porque apenas Nos estamos pudiendo acercar cara además a un delito a un crimen de guerra que es muy poco denunciado Ike se mantiene en la vergüenza entonces muchas de las víctimas no denuncian por vergüenza porque es un crimen en el cual la víctima muchas veces el señaladas socialmente y con los niños y con los adolescentes peor

Voz 0861 09:13 ese quizá sea el rosario la explicación por ejemplo de que en esa unidad de víctimas en la que en fin hay hay muchas personas no que van pidiendo afortunadamente poco a poco ayuda en muchas de ellas omiten no el el hecho de haber sido víctimas de algún tipo de de violencia sexual

Voz 5 09:29 exactamente se omite por un lado porque desde hace muy poco tiempo realmente en el mundo la violencia sexual en el contexto de los conflictos armados empieza a reconocer como delito lo otro es por toda la carga social emocional estigmatización que tiene este delito se mantiene en la en la oscuridad se mantiene en el silencio porque las primeras que se siente mal ir rechazadas y repudiada son las propias víctimas