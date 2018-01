Acontece que no es poco (29/01) | El profe Fray Luis de León, cinco años de prisión preventiva inquisitorial

Voz 1626

el fraile agustino Luis de León era catedrático de Teología en Salamanca despertaba muchas envidias entre los monjes de la oposición los dominicos porque los alumnos lo admiraban mucho ya había un dominico o mala baba Un tal Bartolomé que no quitaba ojo a Fray Luis a ver si lo pillaba en algo para denunciarlo a la Inquisición Yves Le la cátedra como nadie soportamos una lupa encima encontraron varias causas para acusarlo de herejía por traducir al castellano algunos textos bíblicos cosa prohibirá Mishima para que la plebe no entendiera ni papa por algún ascendente judío converso pero estas acusaciones se agravaron por las bromitas que soltaba el profe Luis en casa era mal orador se le ya sentiría fatal no y a veces los alumnos pateado en el suelo para quejarse de que no se le entendía nada Él solía repetir las cosas dos o tres veces para que los estudiantes pudieran tomar bien los apuntes lo que pasa es que algunos también anotaban hasta las bromas como cuando dijo que si le oía mal porque en ocasiones convenía hablar bajito para que ciertas cosas no las oyera los inquisidores baja pues hala la bromitas fue una prueba más como sospechoso de herejía