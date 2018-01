SER Deportivos: Hispanos de oro (29/01/2018)

Voz 0699 00:00 hola a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER a la quinta fue la vencida la selección española de balonmano logró lo que parecía un milagro y se convirtió en campeona de Europa parecía misión imposible porque cada vez que llegaba a la final lo que se traía era la plata ayer en Croacia fuimos oro un oro milagroso milagroso porque el balonmano es un deporte que en España está recorriendo la travesía del desierto la Liga ha visto como clubes tan histórico como en Ciudad Real y San Antonio en los últimos tiempos han desaparecido ya a pesar de ser el tercer deporte más practicado de España la Asobal están dice

Voz 0239 00:27 difícil de seguir que no atrae ni a tres mil AFIS

Voz 0699 00:29 todo por semana los pabellones los jugadores en esta selección además juega mayoritariamente fuera de nuestro país y los patrocinadores han acabado huyendo hacia otros deportes con este panorama no diréis que el que la selección consiga el título de campeona de Europa no es un milagro pero bueno la acción divina se la dejamos a otros el puro la calidad el tesón y el empuje se explican más bien que más que milagro no a la quinta ayer hubieran gritado Hallelujah lastre si uno comenzamos

Voz 2 01:00 el mundo

Voz 3 01:03 antes seguir Deportivo Francisco José

Voz 1372 01:06 no

Voz 0699 01:08 pues como cada día aquí estamos los de SER Deportivos comenzamos una hora de radio donde resumimos todo el deporte de la jornada gracias por habernos como más os guste por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la tele la TDT nuestros enlaces en redes a la web tres W Cadena Ser punto com que cualquier forma Nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa hay del equipo del programa con Sonia Lus en la producción de Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica es lunes de resaca liguera pero la rueda de prensa de Piqué en Barcelona tras su renovación ha borrado del primer lugar todo lo que ayer se hablaba de la vigésimo primera jornada de Liga en Primera División han tenido Piqué titulares sobre futuro sobre selección sobre lo que hará tras dejar de ser jugador sobre el brazalete de capitán sobre política catalana icono sobre el español según él de Cornellà

Voz 0726 01:57 no no shui tampoco recatado que huy con manta que tema dices que no te es pero entiendes que a ellos les pueda ofender no no para nada es decir este fin de semana la Peña jugaba en el Palau hoy es Joventut de Badalona en español que está en Cornellà osea es una obviedad pero bueno es que no de verdad no quiero no quiero hablar de este tema porque creo que hoy no no toca en en un día tan importante para mí como es la renovación

Voz 0699 02:25 desde luego no es Piqué de los que se desdice porque piensa mucho en lo que dice y lo hace buscando un sentido y unas repercusiones ahora vamos a ver con calma a Piqué que se ha convertido en el protagonista del día y lo hace tras jugar el partido que más ha discutido al árbitro de la jornada el choca contra el Alavés que ha tenido quejas arbitrales tan grandes como la del jugador del club vitoriano Laguardia anoche en el carro

Voz 4 02:45 el pasado adjudicado claramente no te digo que vaya predispuesto premeditado a ello pero bueno yo creo que la famosa jugada de Mestalla le ha presionado mucho a la hora de decidir esas acciones sabe que si se equivocaba otra vez en contra el Barça hubiera montado un escándalo que bueno es mejor pitara a favor cubrirse bueno así ha sido y lo vamos perjudicados no dio algo

Voz 0699 03:03 de Mestalla Hay

Voz 4 03:05 bueno es el Señor estaría en su semana una semana con su mujer y sus

Voz 0239 03:10 José y salir de Gaza avergonzado hoy

Voz 4 03:12 pitar en contra el Alavés va a salir esta noche como mucho mañana se olvidará todo el tema si hubiera sido al revés estás una semana hablando y sale por todas las televisiones

Voz 0699 03:19 las quejas arbitrales son noticia como lo son los últimos movimientos del mercado a tres días del cierre del de invierno en el fútbol atentos a los titulares Día D para Laporte y su salida del Athletic Krohn Dehli ex del Celta llega al Depor Roque Mesa ex del Swan si llega el Sevilla iraníes de Las Palmas ha llegado al Getafe ya algún movimiento más llegara pero diga lo que digan su llegada no será igual de sincero que Andone cuando acabó el partido Delfín entre el Levante y el deporte la explicación del partido han compañero periodista de Beam aunque parezca un compañero de clase

Voz 0684 03:46 Andoni sensación agridulce porque hemos tenido el partido en nuestras manos y al final la emboscada otra vez tenemos que tener más personalidad tenemos que saber cerrar los puntos partidos porque no se nos puede escapar tres puntos como los de hoy ante un rival que somos muy superiores a ellos más de lo mismo durante toda la temporada Hay así no podemos seguir sabes lo unas el camino este no es el camino porque parece que al final o al acá Galera y mira es lo que nos pasa es que la verdad es que no no no nos unos Juegos en la entrevista soñar

Voz 0699 04:16 qué os voy a engañar aunque hoy ha dado marcha atrás en parte el fines soñado ha sido para que le guste más el polideportivo que el fútbol porque ha visto a Federer ya bosnia que ganar el Open de Australia a Fernando Alonso correr las veinticuatro Horas de Le Mans ir bueno bueno fijo que hasta ahora estáis echando de menos algo está hecho propósito y sin dejarla aborda el programa voy a llevar hasta Croacia allí están a punto de salir hacia España los que son la noticia del día los campeones de Europa de balonmano la selección española de balonmano se programó anoche campeona de Europa tras vencer por veintinueve a veintitrés a Suecia en Croacia la selección que ha roto el maleficio de las platas está a punto de regresar a España para ser recibida como merece ir con ellos un hombre de la Ser hola Diego Gonzales muy buenas tardes hola qué tal Pacojo muy buena como es el día después y cómo fue la final

Voz 5 05:05 pues de resaca feliz feliz el día después de la final fue eh

Voz 1372 05:10 extraordinaria fantástica para enmarcar con una segunda parte

Voz 5 05:13 de que debe llevar sea con los clinic que se hagan en el mundo del Balmoral internacionales de defensa la veraces calle todas las variantes que puso España encima del tapete del cuarenta por veinte Pepa Elena son de verdad lo que me

Voz 6 05:27 ahora he visto yo ejecutar en defensa en un en un partido y luego ya encima acompaña al ataque para Sterbik pues así que nos fuimos hace veintinueve veintitrés que no dejó lugar a dudas de que España ha sido la mejor selección en este Europeo que se lleva el oro que se rompa ese maleficio Ike además bueno pues congratula no a un grupo con el que ha sido muy fácil trabajar y que se merecía por todo el esfuerzo que hay trabajo que ha hecho durante ese mes anterior de concentración hidrantes estos veinte diez de campeonato ese oro que ahora mismo llevan colgado en sus en sus cuellos

Voz 1372 05:57 portada de As de marca cabeceras de telediario portadas en periódicos generalistas importada de este SER Deportivos

Voz 0699 06:06 capitán de la selección Raúl Entrerríos muy buenas tardes

Voz 1372 06:09 hola buenas tardes enhorabuena eh muchísima rabia voy a empezar por lo último cómo ha sido la madrugada

Voz 7 06:16 sí bueno con los que más dura que para otros no lo bueno y feliz todos muy contentos por supuesto con muchas ganas de volver a casa hay disfrutar esto con con todo nuestro

Voz 0699 06:30 antes de los cientos de mensajes que tendrás en el móvil cuál te ha hecho especial ilusión

Voz 7 06:35 bueno varios muchas fotos con los que son de familiares cercana no que que sí que hemos tenido saber en qué deporte no ha dado momentos duros que en esta ocasión por cinco nos ha devuelto la sonrisa no entonces bueno ha habido muchos mensajes sino sobre obligadamente en ese tan sido muy emotivos cuando

Voz 0699 07:01 te viste tú campeón de Europa Raúl

Voz 7 07:04 pues si te digo que piensa al final te diría que viendo como pasaba en la segunda parte que el tiempo y valentísimo que a pesar de tener una una ventaja más o menos clara no acaba de llegar al final te puedo decir gracias al minuto veintiocho no estaba tranquilo no de de Berria que por fin el plato estaba en nuestras manos éramos campeones de Europa ahí iba porque podíamos celebrarlo ya poco antes de tiempo

Voz 0699 07:29 tras cuatro platas en Europa en El Vestuario en la previa de una final el capitán es decir tú dices algo especial

Voz 8 07:36 bueno la verdad es que

Voz 7 07:38 ha insistido mucho en una cosa que que para mí era clave no irá

Voz 9 07:43 sobre todo por nuestra forma de ser y por nuestra forma de jugar que esperamos allá

Voz 7 07:47 escucharlo teníamos un momento que teníamos que aprovechar no sabíamos que teníamos que salir a hacer historia que que llegaron al final no sencillo lo que teníamos que hacer salir insultarla no vivir ese momento de cómo salirse las cosas que llegase hemos que perdiese pero por lo menos que llevábamos varios cientos lo habíamos dado todo ya habíamos disfrutado

Voz 0699 08:12 tu palmarés hay tres bronces y dos platas dos oros con la selección a qué sabe este oro europeo

Voz 7 08:20 bueno es que yo no la verdad que es muy muy especial porque en primer lugar el balonmano español lo llevaba persiguiendo de ya muchísimos años eran varias sino a las que no éramos capaces de conseguir el oro hemos roto esa racha

Voz 8 08:35 yo los criásemos de ese grupo

Voz 7 08:39 los últimos años pues sabíamos que habíamos pasado momentos se critica con La no clasificación de los Juegos con esa plata en el anterior Europeo momentos difíciles no yo creo que injusto también para para el trabajo que había hecho ese grupo dotes bueno cuando por fin somos campeones y conseguimos que este Lauro tan importante para para todos pues eso es un gran alivio y una gran alegría para todos

Voz 0699 09:05 de cada compañero periodista tiene su titular todos son buenos para mí es Se ha hecho justicia eh Raúl Entrerríos muchísimas gracias por abrir con nosotros SER Deportivos y que tengáis al recibimiento en España que merecéis gracias un abrazo Raúl Entrerríos el que habitando una selección ya para la historia abriendo este SER Deportivos el balonmano desplaza al fútbol de la jornada pero lo siguiente ya futbolero hoy es noticia Piqué

Voz 10 09:30 conducir nunca ha sido una misión imposible para mí pero con poca luz de noche las luces de los otros coches mete sufran difícil calcular bien las distancias se son entes para uso diario que permiten además una visión más precisa durante la conducción encuentre

Voz 11 09:44 en ópticos de confianza en seis punto es barra visión si le preguntas el dueño de un negocio que es para él la palabra Partner un socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser Bharatiya un par

Voz 12 09:59 con Vodafone One Profesional tendrás el asesoramiento que necesitas para que tu negocio

Voz 0239 10:03 este por delante

Voz 12 10:05 al acto Partner en la era digital informa tiene el catorce cuarenta y tres Vodafone

Voz 13 10:09 puede esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost de Ford la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves

Voz 0985 10:21 motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 14 10:24 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros solo este mes aprovecha el eco bonus de cinco mil setecientos euros de Ford financiando con FC Bank condiciones en Fort punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la red de concesionarios

Voz 0699 10:38 qué delante de un micrófono siempre es noticia hoy es noticia por estar delante de un micrófono y es noticia por firmar su renovación que ha dicho el hombre noticia del día Adriá Alves buenas tardes

Voz 0017 10:46 qué tal Pacojo muy buenas tardes un pique al que hemos visto muy feliz hoy por el hecho de firmar esta renovación hasta el dos mil veintidós muy tranquilo y muy relajado sin ganas de echar más gasolina a la polémica con el Espanyol aunque se ha reafirmado en lo que dijo ni tampoco de meterse con la situación del Madrid se ha centrado hoy Piqué en lo suyo queriendo disfrutar de un momento especial junto a sus padres y a su abuelo que le han acompañado en todo momento ha dejado muy claro que quiere retirarse en el Barça que es el club de su vida el único que le motiva para jugar de hecho dice que si no hubiera firmado esta renovación posiblemente habría dejado el fútbol porque sólo quiere jugar en el Camp Nou era dice Piqué el Barça o nada

Voz 0726 11:24 yo tampoco hemos tenido que escuchar nada porque ya te digo con el Barça nos hemos entendido siempre ellos y o algún muy muy fácil pero es que dice que si no hubiera Fermax esta renovación quizá hubiera acabado el contrato y lo hubiera dejado no no no tengo la la motivación de vestir otra camiseta sea ahora juega a fútbol simplemente porque juegan el Barça se en otro club lo más normal es que es que lo dejara un pique

Voz 0017 11:51 qué le ha quitado importancia a lo de poder ser cuarto capitán del equipo reconociendo eso sí que le dolió no serlo en su momento Gerard Piqué sigue firme en su idea de dejar la selección tras el Mundial

Voz 0726 12:03 lo más normal es que la sección después el Mundial lo deje es una etapa pues un orgullo vestir la camiseta de la selección siempre que tengo la oportunidad de hacerlo pero hay etapas en la vida que fueron tema de motivación por un tema de te que te quieres centrar en otras cosas toca cerrarlas y cerrarlas muy bien yo creo que irse después de este Mundial siendo pues un jugador muy importante pues es dejar el pabellón bien alto la sección nadado muchísimo yo siempre he intentado durante estos años pues devolvérselo con contrabajo con sacrificio e intentando ganar títulos que a veces ha sido posible otras no

Voz 0017 12:37 espera cerrar con éxito su etapa en la selección en un año que dice Piqué tiene muy buena pinta también para el

Voz 0699 12:43 a pesar el Barça que vive entre la renovación de Piqué y las quejas arbitrales del Alavés que siguen confiando en el equipo de Abelardo el día después Javier Lekuona

Voz 15 12:49 sí en primer lugar bueno el tema de el fuera de juego Alcácer en la jugada acababa en falta y luego

Voz 0889 12:54 yo consiguientemente el gol de Messi en la famosa mano de un Tití interpretable por el tema de la voluntariedad bueno esto decía Guidetti caliente nada más terminar el partido

Voz 16 13:04 contra el Leganés nosotros ganar dos cero después un penalti increíble ahorras nosotros tienes un penalti claro si jugar con el el mejor equipo el todo el mundo necesita poquito suerte

Voz 0889 13:16 esta mañana he estado en contacto con Josean Querejeta con el máximo accionista del club y me ha dicho que se están planteando seriamente escribieron una nota de queja

Voz 0699 13:24 bueno pues veremos si la escriben por cierto en el bloque de quejas arbitrales está toda la aplicación de la tecnología que la Federación quiere retrasar en la Liga aceleraran Meana

Voz 0231 13:33 era Pacojo es rotunda llegaremos a tiempo habrá Bar la próxima temporada yeso que la desesperación y el enfado con la Federación es máximo la Liga tiene todo preparado pero Tebas no quiere poner una fecha tope para no meterse presión innecesaria es consciente de que todo va a contrarreloj que necesitan el OK de la International Board y aunque la formación no ha empezado y esto preocupa y mucho a la FIFA Teba se ha propuesto llegar a tiempo y está convencido de que por muchas trabas que ponga la Federación lo va a conseguir

Voz 0699 14:00 contrarreloj la Liga contrarreloj yo que tengo nueve noticias de fútbol para contar antes de la siguiente pausa sino te gusta

Voz 10 14:07 te aburre viaja Si no eres feliz vuelve a empezar tú cambia todo lo que quieras que con las rebajas de ópticas nosotros te ayudamos a cambiar de

Voz 0017 14:15 la frase llena de cajas más graduada

Voz 10 14:18 con ante semejante por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en ópticas

Voz 0699 14:25 así que titulares de los equipos noticia en el Real Madrid mejoría tras su victoria en Mestalla Javier Herráez

Voz 17 14:32 pensando ya en el Levante Pacojo si olvidada ya la Copa del Rey en dos semanas el París Saint Germaine la bala la última bala eso sí de cañón en la Copa de Europa ir recuperando hombres como Modric Marcelo Marcelo Cristiano buenas sensaciones falta el tema físico y también recuperar a hombres como Varane y Casemiro que no es ni la sombra de lo que era el pasado baño y Pacojó dos nombres propios primero Isco era baja para el partido frente al Valencia pero recuerden es en la cabeza decidan suplente SUP lentísimo no jugó frente al Sevilla Barcelona o Deportivo de la Coruña Isco suplente es un problema para el Real Madrid para Isco que es internacional y Karim Benzema actitud lamentable la del francés cuando lo cambió Zidane no ha ido la mano tiró al suelo el plumas cuando quedaba un utillero Benzema muy injusto con Zidane pésima temporada del francés que este pasado invierno llegó lesionado de sus vacaciones el marino fichó a nadie para que Benzema jugará ahora la verdad es que Benzema muy mal

Voz 0699 15:31 el Atlético también mejoró respecto a la Copa tirando de dos clásicos Griezmann y Torres Miguel Martín Talavera qué tal

Voz 1576 15:36 jo si victoria balsámica tres cero ante la Unión Deportiva Las Palmas los viejos tiempos buena defensa ir bien al contragolpe Griezmann marcó el primero asistió en el segundo marcó el niño y marcó Tomás para cerrar una goleada que deja Atlético Madrid fortificado en esa segunda plaza de la Liga

Voz 0699 15:49 mejora el Atlético de Madrid el que no mejora es la Real Sociedad se puede decir que Eusebio se la juega este próximo fin de Roberto Ramajo

Voz 1825 15:54 sí puedo decir si Pacojo se la juega es un ultimátum en toda regla si Eusebio sigue a día de hoy es porque la Real todavía no ha encontrado un sustituto una alternativa que considere fiable os sólida porque cuenta con el apoyo de la plantilla se iba a adelantar la reunión del Consejo Administración uno día de esta semana está prevista para el jueves se va a tratar la situación de Eusebio Sacristán el club ya se prepara sondeando el mercado posibles alternativas para el técnico de las

Voz 0239 16:20 pues hablando de mercado preguntas de mercado es el día de de la

Voz 0699 16:23 aporta su salida del Athletic Iván Martín si en breve

Voz 1576 16:25 Sara oficial el traspaso esta misma tarde podrían ser Pacojó el Manchester City abonarla en la cláusula de vapor y se convirtió en el fichaje más caro en la historia el City sesenta y cinco millones de euros el club rojiblanco tendría un mes para reforzar si así lo deciden la plantilla pregunta

Voz 0699 16:38 puede que un ex del Celta vaya a ser el refuerzo estrella del Depor en este mercado Fran Hermida

Voz 0688 16:42 pues sí es Michael Krohn Dehli que ha llegado aquí A Coruña de hecho está está aterrizando a estas horas el jugador danés va a ser blanquiazul para lo que resta de temporada más otra campaña rescinde con el Sevilla llega como tercer refuerzo del mercado de invierno tras el portero ucraniano coba al Bóveda no va a ser el último refuerzo ya que el Dépor sigue buscando en el mercado un medio centro defensivo por cierto protagonista hoy también en A Coruña Andone luego de esas declaraciones pos partido ha matizado esta mañana el coraje de sus compañeros en el partido ante el Levante ya ha indicado que para nada fue ese empate a dos eh tuvo origen en una falta de testículo una de sus compañías

Voz 0699 17:18 tengo más preguntas la operación de Roque Mesa está ya cerrada con el Sevilla franja aunque yo

Voz 18 17:22 sí prácticamente Pacojó está pasando reconocimiento médico durante la mañana va a llegar cedido conmoción a comprar viene procedente del Swansea pero ojo porque el Betis estaba negociando y lo tenía muy avanzado con El Aaiún un defensa polivalente del Oporto el futbolista va a llegar a Sevilla y ahí está la sorpresa para firmar por el Sevilla con el que ya ha alcanzado un principio de acuerdo

Voz 0699 17:42 la sorpresa más preguntas tachó el Getafe oficial la llegada del jugador de Las Palmas Renny iban Álvarez

Voz 0889 17:47 pues sí Pacojó el club azulón anunció ayer tras el empate en el Sánchez Pizjuán la contratación del delantero francés Rémi llega cedido al Getafe hasta final de temporada en una operación que no incluye opción de compra por lo que debería regresar a Las Palmas en junio de dos mil dieciocho ya ha acreditado esta mañana a la Ciudad Deportiva junto a sus compañeros y el yo y el miércoles será presentado como nuevo jugador azulón darnos una pregunta sino escuchar al retornado un jugador al Málaga

Voz 0699 18:06 qué Aparicio si Samuel García son cinco fichajes

Voz 19 18:09 que Málaga acaba de confirmar la presencia de Brown idea que llevaban desde el miércoles en Málaga Samuel vuelve a casa no triunfa en el Villarreal en el Rubin Kazán y en el Leganés en el Levante sólo dice que se siente bien aquí

Voz 20 18:21 falta la presencia de de la familia o los amigos un poco todo no estado al nivel que que estuvo aquí y bueno y ojalá eso vuelvo aquí para intentar recuperar sensaciones muy bueno y ojalá podamos lo primero ojalá que podamos observar el equipo que él es mi prioridad

Voz 0699 18:40 es la prioridad por lo tanto la salvación del equipo de el Malaga INI prioridad es en treinta segundos contarla novedades del partido de esta noche entre el Celta y el Betis que completa la jornada de Primera Paula

Voz 1576 18:49 qué tal el Celta quiere encadenar tres victorias

Voz 21 18:52 cinco jornadas sin perder lo quieren hacer ante el Betis y con la plantilla al completo la única novedad estará en la entrada el truco Hernández en el once Setién recupera para la cita

Voz 0699 19:01 una protagonista más en página polideportiva que es Mireia Belmonte que han tenido un acto publicitario en Madrid ha hablado de su temporada de más cosas

Voz 22 19:09 el dos mil dieciocho tiene tres citas importantes Farabi Mireya

Voz 1576 19:12 este Campeonato de España en el Mediterráneo

Voz 22 19:14 lo peor de Glasgow como empezado a la preparación de este año responde Mireya

Voz 1914 19:18 pues acciones buenas e entrenando bien en Sierra Nevada esas tres semanas que hemos estado ahí con un poco de continuidad que a lo que me faltaba ya que en noviembre diciembre eran pudo salir bien la cosa por el tema de SOE con con los vértigos las migrañas todo eso entonces creo que ha ido muy bien este semanas eso para empezar a trabajar bien y creo que momentos dentro o bien por el buen camino

Voz 0699 19:42 el objetivo del año para Melilla conseguir un récord europeo en todas estas Quer pues ojalá lo consiga ha sido fin de semana de Bonn polideportivo concederle de Wozniacki ganando el Open de Australia de tenis y en Daytona Fernando Alonso también quedando trigésimo octavo en las veinticuatro horas y ahora tenemos menos de veinticuatro pero mucho tiempo para seguir contando deporte Nasser

Voz 15 19:58 se ir deportivos en hacer

Voz 10 20:07 cuando el equipo de La Ventana le propuso a Borja Cobeaga someterse a la rueda de prensa de todo por la radio su respuesta no fue muy esperanzadora cada rincón del salón pero tras ese momento irónico nos dijo que sí a la entrevista para mí es no hacerla así que este lunes cuando Carles Francino vida venga haber entramos en tiempo de rueda de prensa para que lo sabe todo el mundo toda la peña Au toda la vasca preguntará a Borja Cobeaga lo que le venga en gana como asesor

Voz 23 20:38 conciertos de clásica eres capaz de

Voz 10 20:41 arte quieto

Voz 0699 20:53 vamos saliendo los lunes la barra libre lleva una puerta o mejor la barra libre tira la puerta cuatro no son precisamente de cortarse Svindal venido intenso fijo que va a traer cosas de las que discutir con la gente que mejor puede hacerlo hora Antonio Romero muy buenas tardes tal Pacojo buenas a todos a diario As Manuel Esteban buenas tardes encantadísima que hay Barcelona Jordi Martí muy buenas

Voz 0985 21:13 muy buenas Pacojó desde esta Barcelona que te insisto es una cuestión está muy satisfecha muy ilusionado con la renovación de Piqué balas se aplaude la renovación de Piqué y todo lo que representa este símbolo del barcelonismo

Voz 0699 21:28 y ahora hablaremos de la rueda prensa de Piqué también vuelvo a saludar Miguel Martín Talavera que que se la educa

Voz 1576 21:33 qué tal buenas tardes a todos tengo rueda de prensa de Piqué

Voz 0699 21:36 tengo lo del Madrid en Mestalla de hablar de Zidane de Simeone el árbitro yo veré allá venga habla Manolete que tienes que decir de veto

Voz 1372 21:46 lo de ayer era Jordi sabes que mi teoría siempre a Madrid y Barcelona son los dos equipos que deben estar calladito yo esta semana pues ha pasado lo mismo descarado el arbitraje a favor del Barça ante el Alavés también a Christian y toquen los codos son que tiene de vez en cuando yo otra expulsión que es ahorra mientras el de siempre de un penalti a favor

Voz 0985 22:09 yo tú hablas de palabras yo te voy a responder con hechos oye en Radio Barcelona hemos hecho un amplio estudio con los árbitros de referencia

Voz 1576 22:19 nacionales López Nieto

Voz 0985 22:20 yo Iturralde etcétera herencia para quien si has tenido

Voz 1576 22:23 lo que hacer un estudio es porque sabes que yo no pasa nada contra la checa te repito Jordi no pasa nada por decir porque esto al final el cíclico alguna elevan a quitar al Barça seguro vamos a si los demás equipos no pasa nada por decir ayer el Barcelona salió muy beneficiada de arbitraje Iglesias Villanueva al que no le tiene Anger puesto el partido porque venía condicionado por lo que ocurrió en Valencia vamos

Voz 0239 22:42 dijo la Guardia he clavado tras lo que dijo la Guardia no hace falta hacer más más estudio aquel que dijo la Guardia el partido Jörg pero bueno si quieres si quieres ilustrarnos con el estudio de Tous árbitro de referencia porque yo no sé qué es eso de referencia que suele ser objeto

Voz 1576 22:56 dan la razón también te digo eh en este estudio

Voz 0985 22:59 incluye a Antonio Jesús López Nieto que es uno de los tres Árbitro

Voz 0239 23:03 claro que nos aburre lo veinte minutos hasta que no pasa nada Jordi mira inténtalo conmigo el que piensa que el Barcelona el líder de la competición por los árbitros es un necio total que no entienda el que no entiende a ayer al Deportivo Alavés le tengan el partido es otro necio el que no entienda que Luis Suárez como te vengo denunciando en esta en esta barra libre desde el principio de temporada desde otras temporadas es un futbolista impresentable va camino también de ser un eje

Voz 0699 23:31 sí muy amigo es muy compañero hoy con el espejo de Cristiano como modelo a seguir

Voz 0239 23:37 a ver yo creo yo creo que no tiene el turno del estudio es agotar treinta segundos Pacojo sólo te pido te los veinte minutos treinta semanas

Voz 0699 23:46 venga va tienes treinta segundos tienen mi palabra de que los tiene

Voz 0985 23:48 bien en estos árbitros hemos incluido a los árbitros que forman parte del comité que designa a al fútbol profesional hemos incluido al director de arbitraje de la Federación hemos sincro

Voz 0239 23:59 no

Voz 0985 24:02 de etcétera etcétera que nos dicen por la distancia el disparo a menos de un metro por el posicionamiento de los brazos y principalmente porque no hay voluntariedad ya que el jugador no intenta sacar ventaja ninguno de los parámetros consultarlos aquí pero ninguno de los árbitros consultados por la

Voz 0239 24:22 cadena SER

Voz 0985 24:23 B penalti en las manos de Umtiti si esto sirve lo puedes utilizar sí

Voz 0239 24:27 otros que para nada porque no porque Antonio tú te pongo el mejor en la ignorando que para mí no para mi arte está muy bien Remedios acabar a Antonio pero lo que sí

Voz 1576 24:39 decía los suéter de referencia del fuera de juego es que iba más de treinta segundos

Voz 0239 24:43 sí ahora a lo mejor habría juego

Voz 1576 24:46 me han dicho algo de la actitud un día más de mal compañero para que me hable de mala persona de del de la coz que da Luis Suárez un día más que para hablar con el árbitro de referencia Adega que no cuentes

Voz 0239 24:58 cuenta lo que dijo ayer Iturralde durante Carrusel el Larguero ya tenemos a Iturralde yo quiero saber la opinión de Jordi Martí a ti te parece que ayer el Deportivo Alavés no voy a utilizar una palabra grosera que tampoco merece la pena Le tanga en los puntos porque si les dan los puntos en el campo bueno te lo parece déjate de déjame con te parece que las preguntas como perdió en el penalti que Luis Suárez tiene que estar en la calle es tan sencillo como es

Voz 0985 25:22 voy por parte tienes otros treinta segundo claro voy por partes entonces mi opinión sobre el arbitraje no tiene ningún valor yo no soy una especie

Voz 0239 25:30 qué no hoy valor no he leído el reglamento de veintinueve hoy lares entonces lo que vosotros de Manolete que siempre estás haciendo la pelota y tienes que tirar te veo a vosotros sin personalizar en nadie preferí vivir en la ignorancia yo trato de ilustraron vosotros danos hoy bien entonces a la pregunta de Taba en efecto también Nos dicen los árbitros que es clarísimo juega hombre es que una que nos vayamos a otra eso sí por lo tanto por lo tanto si si llego dicen que no querían fuera juego tienes que hacer no otros Nérin de árbitros eh Antonio insisto yo te doy los nombres de la gente yo creo que la gente lo interés para intentar sacarte que a la inmensa gente que ese reúne a escucharnos aquí en todos los días todos los lunes a la misma ahora le interesa lo que opina Jordi Martí el partido de ayer en este campo Antona al campo alto el caso Jordi traje cualquier yo no soy un especialista en cualquier esposo una obra Jordán habrán ignorante fruto en el reglamento vosotros sois tan ignorantes como lo soy yo intento ilustrarnos pero no me salgo de aquí o no

Voz 1576 26:37 es una ataca la roja a Luis Suárez han dicho que es clara y ha dicho que es claro que la pregunta que te han hecho es muy sencilla se perjudicó ayer el arbitraje perjudicó y fue claro en el marcador de Barça dos Alavés uno sí o no insuficiente pues ya está ya está de luto fallida

Voz 0239 26:55 ya que no hombre claro de una evidencia absoluta hasta el gol de Alcázar del árbitro es como una cátedra ahora yo creo que vosotros tenéis que tener respeto

Voz 0985 27:10 gente que él lidera el mundo del arbitraje

Voz 0239 27:13 he estado tres estamentos bueno te venga de Acosol he consultado la Federación consultado la FIFA todas estos ayuntamientos me permito en los tres estamentos mental de tres estamentos la Federación muy bien Liga de fútbol no ven penalti el estupendamente lo ven Antonio Romero y Talavera tú que no pasa nada tú fíjate dado que centra Aíto está que lo que dijo ayer la Guardia es la pura realidad como le pueden poner a un tipo que ha más allá de más del partido y más sede en lamentarlo arbitraje para evitar para para poner la venda antes de la herida como pueden poner el partido de ayer a Iglesias Villanueva después de haber quedado señalado con la jugada más ridícula del campeonato nacional de Liga hasta el día D

Voz 1576 27:57 pues te lo digo yo porque porque pensaban que era un partido de carril de cuatro cero cinco cero Se vacuna ya puede vuelve a pitar al Barça porque llevaba desde ese partido invitar le ya está todo solucionado en cualquier caso hay un problema que trasciende el partido de ayer es que el arbitraje cada vez se ha hecho más cobarde porque lo hace todo a interpretación del árbitro y así se protege lo dice claro el Sanedrín lo dice todo el mundo hace no saber nunca se equivocan porque como se dice la frase tan manida esa interpretación

Voz 1372 28:21 árbitro pues te la pueden clavar al lado donde pone todo que es así pelotas de lo de contra el Barça Fuenmayor digo lo que veo fue expulsión el codazo no Cristiano Ronaldo no no no imposible de ver en el campo para largo Roja

Voz 0239 28:39 Manolo lo que te digo pero que no lo haber Allariz no significa que no

Voz 1576 28:42 el no

Voz 1372 28:44 lo digo porque entre otras cosas en en la trasgresión

Voz 0239 28:47 a la transmisión de Carrusel cuántos éramos veinticinco ninguno vimos el codazo fue Potosí bleu de ver esa jugada en el que vería entrenador eso es otra cosa repito el que quiera confundir a la gente diciendo que la actitud dentro de un terreno de juego que te puede parecer Sula prepotente no se pone el calificativo que quieras de Cristiano Ronaldo es parecida a la de Luis Suárez

Voz 0985 29:11 yo creo que va por un camino muy mal equivocado pero muy equivocado ya que el hecho el hecho de que el Barça Pacojó este a diecinueve empieza diciendo todo lo contrario que el que pueda pensar que el partido de hoy o de ayer en cualquier momento no ya temporada Barcelona se lo iba es decir esto es lo que te iba a decir es que comprendo oí ya me voy preparando al hecho de que llevarle diecinueve puntos al Real Madrid va a provocar todo tipo de ataques como el que estamos viviendo

Voz 0239 29:39 el guardia no cuando les saca Barcelona la al verdad es que el ataque fue la Guardia de encargo se lo escuchas Toño ahora bien dicho esto

Voz 0985 29:47 debatimos unos lo ven así pero yo creo que no haríamos todos un favor Siles reconocía éramos a árbitros como los que os he dicho una cierta reconocerle

Voz 0239 29:57 una cierta autoridad tiene en favor Antonio sobre todo por llevamos break doce minutos porque hace siquiera una cosa es estar resuelta Árbitros de la Federación de la serie

Voz 24 30:10 mira lo hasta va a durar mucho más lo has lo has sacado tú una cosa que podía saber si acaso tenga bueno para decir una cosa

Voz 1576 30:17 ha dicho a los veinte segundos de tu primera intervención Caisse

Voz 1372 30:20 el árbitro perjudicó en su arte

Voz 1576 30:22 traje al Deportivo ola de esto ya da una vuelta doce minutos para decir eso

Voz 0985 30:26 las manos de Umtiti son Bennati si no

Voz 0239 30:30 no tengo más preguntas que te la podías haber hecho en el minuto uno

Voz 0985 30:35 os pido es que vosotros queréis manos en Umtiti por favor cuando veáis que todos los años

Voz 1576 30:40 estoy viendo repetido en el que viendo este decreto

Voz 0239 30:44 reconoce la autoridad del cómo hacer repetirlo

Voz 1576 30:46 piano y creo que tú estás en nuestro oficio si si te ofició porque es reincidente porque creo que con este tipo de cosas está muy nervioso al igual que era porque no la rascan está nervioso como su delante compañero delantera porque no ha rascado uno se enfada con el entrenador y el otro tira

Voz 0699 31:02 directora tengo ya tengo pero no no tengo Piqué a Zidane que que no se pueden decir barbaridades ese dejarlas en el aire

Voz 0239 31:08 no recuerdo que yo recuerdo por si alguien bueno si te parece que llevamos doce minutos hablando de lo tuyo no creo que no está dejado en el aire pero recuerdo que me parece que Talavera el sábado estaba con su hija que además tienen todo el derecho del mundo el partido de Mestalla acaba uno cuatro Cristiano marca dos de penalti cómo son los de penalti me viene mal si te viene mal el primer gol es un robo de pelota de Cristiano Ronaldo en área propia un sprint de ochenta metros que le provocan el penalti tira el penalti se lo puedes competir no el segundos un penalti el cuarto es un taconazo final Tito el cuarto es un taconazo que deja solo a Toni Kroos y en el tercero

Voz 1372 31:42 a ver si te de a decir coger otro

Voz 0239 31:46 partido para decir que Cristiano Ronaldo no la Rajoy

Voz 1372 31:48 sábado yo creo que no era la temporada complicada pero es complicada por eso hay actitudes que que no cambia este chico tirado

Voz 0699 31:57 me va a ser difícil hoy pero bueno

Voz 1372 31:59 no lo había visto el antes de agarrar de la camiseta se equivoca gravemente ha mentido también muy bien Manolete estás hoy enorme Piqué en rueda de prensa del Espanyol de Cornellà y esto es que Dios esperpéntico vaya

Voz 0239 32:17 si no yo que yo aquí te quiero te vamos a mí a mil lo más grave de todo esto lo más grave me parece los los nutridos que se dedicaron a insultarle en el partido de ida que yo creo que aquí viene ahora dicho esto tú no puedes salir en este partido después de de los noventa minutos con un mensaje tan coherente con el que ha salido Piqué diciendo que esperemos que en el partido de vuelta a todos nos compenetramos muy bien en el campo no insulten no sé qué y luego ejercer de provocador repito a lo peor esto de que los que pagan tienen derecho a todo no me parece que insultar no tienen derecho sobran en el fútbol dicho esto Piqué tiene que asumir que es un personaje público que su falta de respeto va a salir otra vez hoy en todos los medios de comunicación del mundo y que él se tiene que tapar mucho

Voz 1576 32:58 no hay que es mucho y que sobre todo uno son aficionados o bueno o no aficionados que quieras pero él falte al respeto una institución porque el Español de Barcelona que no tiene

Voz 1372 33:10 no pero el Espanyol de Barcelona también tiene imágenes de televisión del partido de ida para no en esa jugada pero por ejemplo la de la bola Cillessen en otra jugada para decidir para identificar los siete tiene contra más Cleopatra Barcelona no pero sí

Voz 26 33:24 lo lo de Piqué te disparan el Barça también debería enseñarle tarjeta roja a Piqué por determinadas manifestaciones

Voz 0239 33:32 ahora lleva viéndola gracias desde que juega en las categorías inferiores

Voz 0985 33:36 ha sido el entrenador no Manolete ha sido el entrenador del Barcelona el que ha corregido a Piqué más no se puede pedir Piqué hoy aparece ya se nota que que se ponga el de gente ha destacado es porque porque Piqué tiene yo creo que él se equivoca porque esto qué hace con la afición perica es una desconsideración dicho esto me gustaría todos y cada uno de nosotros estuviéramos en la piel de Piqué cuando por noventa minutos se le desean las cosas que se le desea lo que he dicho no lo digo yo ahora para él contra su familia de manera coral correcto con toda impunidad

Voz 1372 34:15 es Twitter y lo decimos pero pero sí a todos nos desea cosa de él

Voz 0239 34:21 ya pero no justificable Manolete sobre todo estoy de Cornellà del Bernabéu

Voz 1576 34:29 ha de todas formas yo ya voy cogiendo ya voy cogiendo un poco el tranquillo aquí a la gente en la barra libre Jordi está costando quiso muy facilite yo pero yo soy muy bruto pero tú cuando tú cuando Jordi dices una cosa que perjudica o que no beneficia al Barça termina estoy diciendo con un pero aquí no puedes poner un pero quiero decir ya está ya está analizado que los aficionados pericos que insultaron a Piqué son unos impresentables que los queremos muy lejos

Voz 0239 34:52 pero no hay que decir un pero un nada

Voz 1576 34:54 al final te lo vuelvo a decir la institución que es el Real Club Deportivo Espanyol que es de de donde tiene una puerta por ejemplo su entrenador Valverde no tiene porqué faltar el respeto Piqué y ahí tienes ahí tienes que decir que se equivocado y no no pone en antecedentes sus antecedentes ya los conocemos

Voz 0699 35:09 vamos a avanzar no se acabo de decir lo mismo

Voz 0985 35:12 es decir tú lo has dicho

Voz 1576 35:14 pero hay que conocer los antecedentes de los jugamos todos

Voz 0985 35:17 es que miramos miremos de ponernos todos en la piel de alguien que es sometido a un ensañamiento sin precedentes

Voz 0239 35:24 qué te parece por ejemplo Jordi cuando aparece Cristiano no

Voz 27 35:26 Aldo en cualquier campo del mundo le insultan en todos los campos del mundo

Voz 0985 35:29 más

Voz 0239 35:30 vale claro no faltan en inglés Lewis cuando sale yo he defendido en antena y tú lo sabes Antonio sí sí sí

Voz 27 35:35 a mí me lo más encontrar alguien además de contar como amigo tu Gordon luego Nocedo Co

Voz 0985 35:40 lo que pasó lo que pasó en el en el en el en el campo el Sporting en El Molinón que un árbitro Pacojó paró el partido

Voz 0239 35:48 la gente cuando hubo unos gritos de unos tendrían que hacer

Voz 0985 35:51 más es racista yo creo que esta es la exigencia que tenemos que hacer a los árbitros porque de hecho la ley es lo que les pide

Voz 0239 35:57 a lo que pasa que luego lo hacen los árbitros y los comités en los que tú te amparan los que dicen que los que te han hecho

Voz 1576 36:03 es por ello que sepas se pasan

Voz 0239 36:05 el la actuación del árbitro por el forro ilegítimo ilegítimo ilegal y les quitan no y les quitan la autoridad a mí tanta la Iturralde por eso que sabe mucho de bueno a mi a mí

Voz 0985 36:14 Pacojó me exige que entremos en no perdona que entremos en la barra libre con toda la documentación posible para abordar los asuntos esto es lo que era

Voz 1372 36:23 todos los todos los días voy a asuntos Benzema el Real Madrid

Voz 0239 36:29 a mí me parece a mí me parece a mí me pareció la imagen absolutamente lamentable Si hay un tío protegido en el Real Madrid por Zinedine Zidane por lo bueno en este momento te aseguro en este momento por Karim por por por Zinedine Zidane entrenador de todo sí que el otro día ganando el partido después de haber hecho un partido muy normalito tirando a malo muy normalito de los tres de arriba el peor seguro que sí qué le Montes se hacinan en el banquillo viniendo de donde viene que es capaz de caer contra el Leganés del día siguiente que era el día libre de la plantilla con el madridismo ardiendo montar imponer una fotografía en Instagram en Twitter con un coche con un coche qué valía trescientos mil euros y un reloj que valía un millón sí yo eso sí que es sancionable

Voz 0985 37:13 yo creo que el club debería hablar con Karim Benzema por esa imagen como Kareem no lo va no lo va a entender el no lo va a entender hablando normal con él se lo tiene que explicar de otra manera que es tocando sí pero cuando tú le entregas o te encomiendas a los jugadores ya Vestuario eso es mío Antonio el como hacen todos los días

Voz 1576 37:34 yo creo que vamos a vamos a ver vamos algo más

Voz 0239 37:37 todo el melón del Madrid vamos a ver las hechuras de Zidane

Voz 1576 37:39 sí lo pone el próximo día no pero no no no sí sí sí el otro día después de que lo ha protegido que estoy acuerdo contigo y firme bajo todo lo que has visto ser feo que lo hace públicamente que le tiene los pies de los caballos después de que le ha defendido dentro de vestuario El Vestuario pero que lo pone de titular

Voz 0239 37:55 a poner en titulares estas obras

Voz 1576 37:57 Zidane vuelve otra vez

Voz 0239 38:00 Zidane sabe lo que piensa en el París san Germain él cree que para eliminar el creo yo no pero él cree que para eliminar al Paris Saint Germain la BBC es imprescindible y lo va a cuidar hasta esa eliminatoria por cierto no es el primer futbolista que le falta al respeto pero es que este caso es sangrante hombre futbolistas y Zidane no fuera entrenador del Real

Voz 1576 38:17 no fuera ya hace mucho por lo menos no jugaba o por lo menos no

Voz 0985 38:19 jugada mantendrá a Zidane la autoridad a la hora de decidir en el futuro que se ficha y que no o Florentino sale de la cueva con trescientos o cuatrocientos millones

Voz 0239 38:33 tras trece años de haber rozado a ficharlo más gordo que encuentro en el mercado tiene mucha autoridad Valverde en el Barcelona a ustedes no lo has fichado ayer los trileros to cross trileros ya los tenemos aquí no vale cambiar de Barcelona tú crees que Valverde ha firmado por ejemplo Kerry Mina

Voz 0985 38:52 yo a cualquiera en el caso de Yerry Mina no es una recomendación de vale

Voz 0239 38:56 siento contestaba oye

Voz 1576 38:59 a Manolete te gustó el Atlético de Madrid Diego tampoco esta semana

Voz 1372 39:02 Kiko que te quería pedir esa San Mamés una sorpresa con Griezmann porque yo lo de Barcelona yo ahora mismo te diría que nada de nada podría haber

Voz 1576 39:13 ya está contaba aquí Manolete que la intención del club es ver que esa situación ha girado Iber donde acaba yo sigo pensando que va a Weiss fuera de pero creo que tiene que darse en cualquier caso

Voz 1372 39:23 ha estado esta era para arrancar te ha gustado Manolete tampoco esta vez el segundo tiempo si el primero bacalada pura

Voz 0985 39:32 espero que no la toméis con Griezmann porque realmente los elogios solos merecen Griezmann y no se trata de que cada vez que tenga que hacer un elogio es como si os arrancaron una

Voz 1576 39:43 no no para nada todo lo he dicho aunque también vamos lo dije anoche yo creo que me interpretase mal digo y lo vuelvo a repetir creo que de los crack mundial un tío que se ponga al servicio del equipo y trabaje no lo hay para mí es un jugador que está en el top cinco los seis del mundo con con toda claridad se quedó se vaya pero que no se ha portado bien con el Atlético de Madrid con sus múltiples idas y venidas

Voz 0699 40:02 hoy muy fuera de tiempo que se dice en radio pero quiero comentarlo de Neymar Cristiano es el espejo en el que me miro abro comillas cierro comillas es verdad

Voz 0239 40:11 el otro día le ha ahora es verdad es aparatito

Voz 1576 40:14 desde ahora es verdad no Jordi porque yo no creo que cuando jugó

Voz 0239 40:16 ahora en el Fútbol Club Barcelona su espejo fuera Cristiano Ronaldo no a lo mejor eso espejo era un argentino que Messi no pero quiénes somos nosotros para desmentir no yo soy yo el para desmentir animal el otro día le dio no gusta también a la foto de Karim Benzema bueno pues aunque el jeque del Paris san Germain sigue diciendo que al dormir por mil ha dicho lo dijo no sé

Voz 0699 40:40 dos mil porciones que que no va a venir en la presión

Voz 0239 40:42 temporada pues conociendo a Neymar conociendo representando a Neymar y conociendo a Florentino Pérez

Voz 0985 40:46 yo no descarto nada vete preparando la derrama eh

Voz 0239 40:49 no yo no pero a uno ya lo sé es una forma de decir Antonio de tiempo a ir a pedir la derrama

Voz 26 40:57 el ojo cuidado Jordi que si habéis leído a Diego Torres a lo mejor la derrama también desde el Barça porque al parecer Neymar sólo vendría el Madrid ganando cincuenta millones de euros limpios por temporada con los cuarenta y uno

Voz 1372 41:11 que llega me está llevando Messi le ponen les queda ya poco impediría sesenta a Pablo y toda la vida no es decir es

Voz 0699 41:19 por pedir voy a pedir a ampliar el tiempo pero de momento no tenemos la barra libre completa que Romero un abrazo de árbitros que ha dolido pero bueno presentar esos avales de muchísimo John más que has de árbitro de la barra libre un abrazo a los cuatro a los cuarenta y uno

Voz 11 41:44 ciento cinco punto cuatro F M ochocientos diez Onda Media escuchas Radio Madrid

Voz 28 41:50 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento el TRAM killer servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquiliza con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 0579 42:23 en este nuevo año el rincón asturiano de Calle Delicias veintiséis Jan con la XXXII te espera con la mejor cocina asturiana su riquísima fabada sus grandes chopos sus carnes de ganadería propia con la mejor carne de buey hecha en su espectacular parrilla de carbón Calle Delicias veintiséis Yllana era XXXII del Rincón Asturiano punto com y que no te ven a

Voz 0985 42:45 a purgar en Richmond entendemos la verdadera

Voz 29 42:47 en relación calidad precio puedes volar desde tan sólo catorce euros con noventa y nueve a más de doscientos destinos descubrí por qué somos la aerolínea número uno en Europa reserva hoy en Ryanair punto com Desde sólo catorce euros con noventa y nueve por trayecto Ryanair precios bajos sin complicaciones disponibilidad limitada consulta Ryanair punto com

Voz 30 43:06 la lista aparca donde quiere una lista no hace cosas purgas lista no paga por aparcar

Voz 0985 43:11 su Harley Davidson por menos de lo que imaginas el jarro

Voz 30 43:14 a David son capital se uno de nosotros en capital cuéntanos en Agustín de Foxá Veintisiete o en Harley Davidson capital punto es

Voz 31 43:24 Radio Madrid en Internet toda la información actualizada

Voz 10 43:27 Nadal instante en Radio Madrid punto

Voz 32 43:31 las mejores imágenes y los vídeos del día los sonidos más destacados los podcast de todos los toros

Voz 10 43:37 en Radio Madrid la radio Internet

Voz 0699 43:46 tras una discusión en la barra libre vamos a hablar de la información de los equipos de Madrid ya escuchábamos a Javier Herráez hablar sobre Benzema Isco como protagonistas de la actualidad de el Real Madrid Javi y es lo que hay después del uno cuatro que es el gran resultado que se trajo el Real Madrid de Mestalla

Voz 17 44:01 sí señor un resultado muy importante era no sé si no un match ball no era pero un set ball si queda claramente