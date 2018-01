La polémica del día (29/01) | ¿Es imposible desenterrar la memoria de la represión franquista?

Voz 0827

00:00

la polémica de Isaías Lafuente Ciudad Real rendirá homenaje mañana a los casi cuatro mil asesinados en la provincia víctimas de la represión franquista será un reconocimiento con nombres y apellidos fruto de un intenso trabajo que comenzó en dos mil nueve ha intensificado durante el último año en el marco del proyecto mapas de memoria impulsado por un acuerdo entre la Diputación y el Centro de Estudios de memoria de la UNED los investigadores han buceado en todo tipo de archivos pero también han llamado puerta a puerta en las casas de los herederos de las víctimas para completar este negro pub le ni más ni menos ese es el trabajo que han hecho cuando se reivindica en España recuperar la memoria y la verdad sobre la represión que eliminó a una generación hace ochenta años hay quien lo rechaza por ser tarea imposible hoy necesaria o extemporánea o inconveniente por reabrir heridas pasadas en un país que debe mirar al futuro sin embargo lo que ha sucedido en Ciudad Real lo qué va a pasar mañana demuestra que es posible y necesario que no hay nada más contemporáneo que desvelar en el presente lo que el pasado ese ocultó que poner nombre y apellidos a las víctimas no es reabrir heridas sino cerrarlas día definitivamente así que siendo posible habrá que preguntar a quién corresponda Forqué cuarenta años de democracia no han sido capaces de desenterrar la barbarie de una dictadura que percibió otros cuarenta