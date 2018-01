Historia de una negación - Reportaje sobre Gregorio Rebollo

Voz 1

02:01

ellas no tienen conciencia de que es tu padre era pues que donde murió lo que paso no tienen ninguna conciencia entonces bonos sorprendidas muy sorprendidas todas un poco sobrepasada es como diciendo bueno me he encontrado con esto y prácticamente no ha luchado por ello me ha venido a todo así de repente yo creo que un poco avergonzada más ahora tras haber recobrado la memoria de su abuelo estrella reflexiona sobre los judíos esto lo de no super claro lo de mi memoria va a ir conmigo hasta que muera aquí pues no hemos perdido hasta la memoria somos incapaces de reconocer que esto ha pasado no entiendo por qué