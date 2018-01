Actualidad (29/01) | ¿Son lo mismo la alegría y la felicidad?

Voz 0313 00:00 alegría además es el espectáculo del ser de ahí cuya banda sonora estamos escuchando es un libro un libro de autoayuda que acaba de publicar Álex Rovira y Francesc Miralles ha escrito atención una serie de cartas de Cartas a un amigo que se encuentra mal sin alegría Bono gracias a a los consejos ese amigo del que conocemos su identidad sólo al final del libro termina recuperándose en los estudios de Radio Barcelona Alex Rovira Francesc Miralles buenas tardes bona tarda

Voz 2 00:48 buenas tardes Carlas cómo estáis como eso muy bien alegres de estar contigo de estar con vosotros me dais esperanza alegría

Voz 0313 00:56 no son complementarias la esperanza es la proyección de la ley

Voz 2 00:58 en el futuro y la alegría es es como todo emoción algo que vivimos en en el presente

Voz 0313 01:04 no por hablar con rigor ya por empezar así la conversación hay que decir para que nadie se confunda que alegría no es lo mismo que felicidad eh

Voz 2 01:12 no es lo mismo si no te pregunto si eres feliz te lo vas a pensar Carla sin cualquier persona se lo piensa y evalúa su trabajos familia sus afectos su estado de salud dice Bono sí pero con matices en cambio sí le pregunto a alguien si se siente alegre no lo dudará medirá sí o no la felicidad se piensa la alegría se siente

Voz 0313 01:30 tú crees que rededor has visto más o menos personas alegres Alex por curiosidad

Voz 2 01:35 yo creo que de todo hay evidentemente depende del contexto y de la situación y a nosotros cuando decidimos escribir el libros porque constatamos unos pareció constatar que con el paso del tiempo Syva sí Weise va perdiendo la vivencia la la emoción la el sentimiento y el estado de ánimo de la alegría y que por lo tanto merecía la pena hacer una reflexión para ver que nos estaba pasando

Voz 0313 01:58 frases este libro son como decía Cartas a un amigo que está que está pachucho que no se encuentra bien al final sabemos quiénes en alguna vez tú por ejemplo ha necesitado habría necesitado un libro como éste desde luego yo creo como decía creo

Voz 3 02:13 los mismos resonó que cuando hay un libro que tu desearía haber leído no existe pues tendrás que escribirlo con Alex hablando a que los dos tenemos bibliotecas con un libro sobre la felicidad sobre diferentes componentes el bienestar humano echábamos en falta algún libro práctico inspirador sencillo y directo sobre alegría como no lo encontrábamos lo acabamos escribiendo hay que decir que este formato de cartas está inspirado en un libro que a mí me encanta de Alexis que lo leí antes de conocerle que es la brújula interior también soy unas cartas dirigidas a un remitente que al final vamos a conocer y en este caso pues hay estas cartas que dirige alguien que sabremos quiénes a un amigo que lo necesita y una fábula al final para afianzar esos conceptos oral

Voz 2 02:58 GREA Se puede ser alegre sin ser soñador es decir es compatible ser alegre con ser pragmático con ser realista totalmente en real y fíjate que en muchas veces los grandes digo porque alguien

Voz 0313 03:07 estará pensando esto es una vía de escape la El Larguero Prince al alza alegría de decir bueno mira estoy en el paro tengo una hipoteca puedo pagar y tal pero estoy alegre de Bono

Voz 2 03:17 no yo creo yo creo que se puede ser absolutamente practico tener los pies en el suelo y a la vez precisamente ése era una persona que propicie circunstancias para alegría propia sobre todo la alegría compartida yo creo que no para nada son excluyentes se es más a hay idealistas tremendamente prácticos que son los que cambian el mundo y qué ideario práctico me gusta mucho este concepto sí sí idiota prácticos las hay los hay muchas veces son personas que a lo mejor no tienen una proyección pública pero está lleno de estas personas que hacen que la vida y el mundo sea un lugar más habitable sin ninguna duda

Voz 0313 03:51 Alex Hall sería la la la kryptonita de la alegría

Voz 2 03:55 muchos elementos a tener cuando hablas de kryptonita te refieres a lo que la hunde no

Voz 0313 04:01 sí sí claro

Voz 2 04:01 claro pues yo te diría a la resignación la inercia y el instalarse en una queja estéril continua han hay que crear circunstancias para alegría la alegría a puede ser invitada pero también puede ser destruida y por lo tanto ha la mala leche gratuita el ciclismo ahora hablabas de de de de todo el tema del conflicto político a un conflicto sacaba alimentando con perdón de sus propios excrementos no muchas personas confunden el ganar con el vencer tú puedes ganar sin vencer por lo tanto cuando ganas todos estamos alegres pero cuando bien es joder al otro entonces hay que cambiarlas las mentalidades los paradigmas y creo que es bueno hacer pedagogía sobre las emociones porque precisamente nos pueden mostrar que la alegría es compatible con la tristeza por ejemplo tú puedes estar triste por la pérdida de algo de alguien pero en el abrazo de un amigo que te consuela vivir esa alegría Itu por supuesto puedes vencer la inercia puedes vencer el cinismo puedes vencer la resignación ah creando alegrías activas porque las alegrías pueden ser pasiva su activas es decir tú puedes esperar que otro le pero también tú puedes tomar las riendas para las circunstancias para que los demás estén alegres

Voz 1546 05:13 unos momentos Alex vivido o quizás el año cuando fue tremendamente feliz y ello fue en el año ochenta y cuatro poquico incidieron en las costes del buque éramos un triplete inclusive me casé con el amor de mi vida de de de el colegio digamos no pero cuando nosotros que me vuelco peor ropa en Roma contra la Roma gana hemos Ziani su delantero centro Roma no falló un penalti este hombre nunca superado este momento aquel que el verano es como si no hubiésemos proclamado campeones de Europa ganamos y alguien perdió en nunca va a superar esto no es esto de de triunfar a las costas de alguien no sabe no sabía igual pero ese momento lo que quiero decir Alex es instante cuando alguien Marco

Voz 4 06:03 Kohl o se proclama campeón del mundo como campeón de Europa como el balonmano ahora

Voz 1546 06:08 en ese alegría debe gana esto es una alegría o es un fugaz momento

Voz 2 06:13 que no es una alegría querido Michael es una alegría trabajadas una alegría forjada dice Espinosa lúcido filósofo diferenciaba las alegrías pasivas de las alegrías activas que es una alegría pasiva los hinchas que celebraron vuestra victoria tuvieron una alegría sí bueno medio pasiva porque os animaron cuanto más dieron para conseguir la victoria más fueron participes las alegrías pasivas son las que queremos que nos den pero lo que tú me estás hablando es el relato de una alegría forzada de una alegría construida y cuando esa alegría se produce yo te diría que ya no solo un sentimiento que dura un rato es un estado de ánimo Estoy seguro que os acompañe durante meses incluso puede puede durar años el fondo de ese impacto emocional tan positivos acordarse de García

Voz 0313 06:59 en el que falló el penalti es otro sentimiento y yo creo que muy sano y positivo compasión

Voz 1546 07:05 acaricia la serio

Voz 2 07:07 mandato humildad defiendo hablamos a Alex

Voz 1546 07:10 ejemplo gente de MEX premió desde el fútbol de de tantos ciudadanos pero tiene una cosa es que tienen una inteligencia emocional claro constantemente están teniendo que navegar entre esos dos impostores que unos de la vida como el éxito el fracaso del éxito a alcaldes semana quizás estás en el suelo pre jurando que no volver a sentir así no aquí que de tu vida el éxito

Voz 2 07:38 casi hay que miedo dado miedo hay que tomar aire continuamente es decir venga me vuelvo a levantar vuelvo a empujar vuelva a tirar por eso cuando Carlas comenzaba el programa hoy apostando por el diálogo apostando por la esperanza decía Balzac que la resignación es un suicidio Katy cotidiano y por lo tanto cuando preguntaba sobre la diferencia entre la esperanza y la alegría la esperanza es la alegría que proyectamos al futuro si renunciamos a eso apaga y vámonos

Voz 0827 08:03 oye vamos a pasar del libro de autoayuda al auto entrevista porque Alex cuando comenzaba esta entrevista decía que es que la alegría estaba perdiendo enteros en nuestra sociedad os preguntabais que nos está pasando bueno que nos está pasando

Voz 3 08:18 bueno también que estamos condicionando Nos alegría interior a los acontecimientos externos e imaginemos que esta situación que se prolonga cuatro años más

Voz 1546 08:27 la que podría estar tocando más

Voz 2 08:30 era vamos a estar cuatro años de mal humor entonces

Voz 3 08:32 habrá que ir a la fuente de me niego con con Alex comentábamos que esta pérdida progresiva de alegría a la podemos observar en los seres humanos que los debes todos bien y se sorprenden y celebra en su entorno los niños ríen un poco menos pero aún se divierten los adolescentes ya tienen cara Un poco seria de adultos y demás mayores pues vamos perdiendo esa espontaneidad y yo creo que es por qué nos dejamos influir demasiado por factores externos sin ir a buscar dónde está la fuente que es no

Voz 1546 09:03 los mismo señor acá yo yo viajé hace un par de años a los lamas de nuevo de Allen para un Informe Robinson curioso en esos terribles la misión enquistado en un lugar tan desesperan tan terrible y no yo noté de que los niños y niñas han tienen sonrisas oreja oreja y los chicos y chicas con dieciséis años tenía una mirada perdida ya resignado no contrastado para comparar si ayer ante el problema

Voz 0313 09:35 han visto a los niños que no sabía más

Voz 1546 09:37 más que sonreír lo bueno de tener una alegría tremenda pero la experiencia iba pues su rompiendo un poco esa alegría la obra arnedana cómodos dieciséis la construcción de joyería la ignorancia es fuente de alegría

Voz 2 09:51 bueno hay la alegría del imbécil pero también hay la alegría de lúcido entoces por supuesto hay hay hay hay personas que pueden vivir una alegría dentro de la de la ignorancia yo creo yo creo y es una de nuestras apuestas que debemos crear las circunstancias para alegría continuamente continuamente porque el hecho de hacerlo ya en sí mismos altamente gratificante por lo tanto la esperanza es un imperativo moral un padre no puede llegar a casa es decir hijos en una guerra estamos muertos hasta que su propia muerte certifique la coherencia de su afirmación porque aunque no logre tirar adelante da un mensaje de esperanza a sus hijos que es paradójico pero entonces qué sentido tiene la vida

Voz 0313 10:37 me está encantando esta conversación estoy anotando frases como eso de que los conflictos alimentan de sus propios excrementos que me que eso es una norma de la negociación empresarial parece buenísima ahí en Fini acertadísimo pero me está gustando sobre todo porque mira que es difícil al resentimiento se mira Alex Francés fijaos cómo lo canta Dixon

Voz 5 10:55 hablar de sentimientos es hablar mal males me sobran argumentos me faltan cualidades como el del cometa tuvo mis verdades hablo de los lamentos sin tener derecho ya a destilar seguida por sí misma desde la universidad que el día toda la casa fue mi cualidad decir comparan las heridas que el caballo Éste fue al mar con complejo de a cinco Valgañón viviendo entre bambalinas pero sin alfombra roja se despidió en esta vida que más para lo que yo estuvo Jalón B30 Esqueleta ya que mientras la risa floja nunca supo resolver detuvo así paradojas tiremos quién pasa monedas a la fuente de las quien hay dos testificó ante el dolor o la medicina espera cincuenta Buza espolones San Varqués tienen a lo que digan los taxis recoger adelantan andan caminos

Voz 0313 11:39 pregunta Alex este chaval que tiene diecinueve veinte años un rapero Haro en en alza está muy bien este este hombre con lo que canta con lo que dice con lo que describe

Voz 2 11:49 sería un un lúcido

Voz 0313 11:51 era un cenizo que sería yo creo que es un poco

Voz 2 11:54 esta un rapsoda que lo que hace es poner palabras a su a su sentir y al hacerlo hace un doble ejercicio uno aclara sus estados de ánimo y en segundo lugar te atrapa en sus reflexiones cantadas a ti te hace hace resonar porque algunas de las cosas que ha dicho si las escuchas con atención y con interés en resuenan en tu propio ser por lo tanto yo creo que que el arte no sólo sana al que lo recibe sino al que lo hace por supuesto esto esto son

Voz 5 12:22 la forma de arte libró comentamos a Salamanca

Voz 3 12:26 el caso es que es muy impresionante el hijo de a bordo del gremio sobre todo el que nació con un importantísimo problema de discapacidad los mismos médicos recomendaron a a la familia que dejaran morir al niño cosa que sus padres no quisieron a después de una operación muy compleja les salvaron la vida el niño no podía hablar tenía muchas dificultades de movilidad yo un día paseando por un jardín el niño se detuvo delante un pájaro que estaba que estaba terminando repitió el canto del pájaro con total perfección a los padres quedaron muy asombrados esta capacidad de su hijo que desconocían empezaron a comprarle grabación ese de aves hicieron que el chico podía que a reproducir esos cantos y que además Le Le activaba le daba mucha alegría le pusieron una profesora de piano pensando que esta persona aparentemente discapacitada podía tiene un talento para la música y acabó siendo un gran pianista que ha grabado discos que han sido celebrados por la crítica de todo el mundo

Voz 0313 13:33 mira esto que comenta franceses muy interesante porque en cada capítulo del en cada capítulo del libro se dan una serie de más que de consejos de pistas para invitaciones exacto para intentar encontrar au recuperar la alegría subraya entre otras cosas la importancia de la naturaleza

Voz 2 13:48 sí

Voz 6 13:49 sí es una de las puertas de entrada querido amigo llevas demasiado tiempo sin salir de casa las tomado conciencia de cuándo empezó tu decir quizás no seas consciente de ello pero desde que te dejaste llevar por la tristeza días encerrado en tu caparazón como un molusco medidas que si sales de casa para ir a trabajar o al supermercado pero yo me refiero a otra clase de salidas cuánto tiempo hace que no te dejas abrazar por la naturaleza no es casualidad vio en las ciudades sede en muchos más casos desde parecido no de apatía que en el campo donde el ser humano la T con el ritmo natural de la vida la naturaleza nos ofrece una experiencia sensorial que relaja nuestro espíritu a tierra mojada los árboles con sus flores y frutos el Vinton nuestro rostro las fuentes los ríos y los arroyos con el

Voz 2 14:38 la portadora de vida

Voz 6 14:40 las nubes que pasan y nos admiran con sus formas y colores siempre cambiantes que estas experiencias tan esenciales y a la vez tan desatendidas activan las hormonas de la felicidad nos inspiran y elevan no hay medicina como la naturaleza que serena e ilumina nuestro espíritu biológicamente estamos hechos para vivir en un entorno natural no para habitar un bloque de hormigón por eso al caminar por los bosques contemplar el mar pasear por la playa o incluso contemplar la tierra sembrada regresamos a nuestro hogar más profundo a la patria donde reside la plenitud la alegría cuando tus pies y empiezan a caminar sobre la verde hierba el fresco arrolló la arena de la playa y te llenarán de vida tu coraza caerá de inmediato pero de esto ya hablaré en una próxima carta querido amigo

Voz 7 15:39 ese naturalmente tiene varios sentidos además no naturalmente tuyo está muy bien se maravillosa locución todo todos al campo entonces sale sobre pues si así de vez en cuando al menos de vez en cuando no pero sí

Voz 2 15:53 detenerse en cambiar de entorno abrir horizontes permitir que nuestro que nuestro cerebro entre en una nueva actividad que rompa la rutina romper la inercia dedicarnos a cuidar lo pequeño pero lo pequeño que da sentido a a nuestra vida y aprovechar precisamente el placer que nace de los sentidos

Voz 8 16:14 para conectar con la alegría os voy a contar una cosa muy bonita esta mañana hablaban hoy pues

Voz 0827 16:17 hoy sobre miopía sobre cómo está creciendo la miopía en nuestra civilización ni la foto almorzaba comentaba un estudio que habían hecho en China en donde en unos colegios aumentaron el recreo cuarenta y cinco minutos eran cuarenta y cinco minutos más que los chavales vivían fuera de las aulas y visto eso es en esos colegios donde se hacía ese experimento los chavales tenían menos miopía

Voz 2 16:41 pues tiene mucho sentido no estamos fíjate que es una metáfora de lo que vivimos como sociedad han miramos a corto miramos de cerca Hort de Gasset decía que sólo cabe progresar cuando se piensa en grande y que sólo es posible avanzar cuando se mira lejos pensar en grande pensar en todos pensar sistemáticamente mirar lejos convocar la esperanza trabajar para para encarnar la han nos vuelven menos miopes no solo física sino también anímicamente es muy importante levantar cabeza si no es casualidad que en casi todas las culturas tribales el rito de paso que en nuestra sociedad civil antes enmarcada por la momentos como el balón

Voz 3 17:20 lo hizo la comunión el servicio militar

Voz 2 17:22 que marcaban a la separación entre el niño y el adulto en las culturas tribales tanto de África

Voz 3 17:30 tratamos de Polinesia

Voz 2 17:31 el momento del rito de paso del niño al hombre es ir al bosque

Voz 3 17:36 estar allí dos tres días valiéndose por sí mismos cuando regrese

Voz 2 17:39 San ya son personas responsables que pueden ocuparse de su vida o sea que los bosques la naturaleza nos enseñan cosas que las palabras no pueden transmitir

Voz 1546 17:49 escucha mucha gente habla de que somos lo que comemos si estoy estaba estamos hablando a dieta pero una pregunta también somos parte de lo que pensamos

Voz 2 18:00 los datos a nivel químico somos a nivel orgánico físico somos química pero a nivel emocional nuestra salud psicológica se construye de las palabras que elegimos sigue compartimos de las palabras que profesamos interiormente de nuestro discurso interior por eso también es importante saber hacer una buena criba hay un libro maravilloso que se titula Los cuatro acuerdos que lo escribió Miguel Ruiz a que es un portador de la sabiduría tres accionar de de de de Méjico Don aparte de México y el doctor Ruiz en esos cuatro acuerdos uno de los acuerdos dícese impecable con tus palabras que las palabras que utilice es a no te mientas no te engañe es un engaño al otro las palabras son lo que nos ayudan a simbolizar la realidad y si pervertidos el uso del lenguaje pervertir la lectura que hacemos de la realidad que al final acabamos enfermado a nosotros es importantísimo Michael esto que dices la la procurar ser honestos no procurar ser honestos Álex Rovira Francesc Miralles gracias por estar alegre amigos fuiste tú en conjunto en amistad con Frances Carles es responsable no es el culpable de este libro nos hicimos amigos viniendo a este programa