Estartapeando: Casas hechas en fábrica

Voz 1762 00:20 ya entramos en nuestro espacio de emprendimiento Rafa Bernardo buenas noches buenas noches ahí empezamos con el sector de la vivienda así y con una tendencia que cada vez pega más lo de las casas modulares no éramos mucho en España de esta forma de hacernos con una vivienda para las cosas

Voz 1762 00:36 hemos hoy bueno pues ahí está cada vez más tenemos con nosotros a Sergio Navarro arquitecto y gerente de casas Ignatius gracias por venir muy bien gracias Turner bueno hacéis en In Out

Voz 4 00:46 eh pues sin AUS eh hace vivienda modular industrializado que al fin y al cabo es una cosa un tipo de construcción consiste en realizar viviendas dentro de una fábrica con el proceso controlado con lo cual aumenta la calidad podemos permitirnos la acompañar al cliente desde el inicio hasta el final incluso haciendo el interiorismo llevando hasta el mueble partimos de arquitectos realizando proyecto luego construcción de la vivienda propiamente dicha ya hasta interiorismo acompañamos a a la persona que se que realizó una vivienda

Voz 4 01:28 ante Nueva y Estados Unidos estaba súper consolidado en Europa hay alguna empresa consolidada pero en España bastante nueva la traducción española no es que las casas se hagan dentro de fábricas sino que Sagan pues el sobre una parcela durante dieciocho meses veinticuatro meses no es habitual que una casa se pueda construir en semanas no lo no medimos el tiempo en meses pedimos el tiempo en semanas podemos construir una vivienda en siete ocho nueve semanas no es no es habitual entonces a la gente le cuesta mucho cambiar ese chip porque piensan que de hecho son inferiores en calidad al tradicional es todo lo contrario somos superiores en calidad a la tradicional primero porque hay un montón de técnicos que cuidamos todos los detalles estamos muy encima porque la vemos todos los días segundo porque es hacer una fábrica con procesos controlados esto está estudiado absolutamente todo lo que va a suceder durante todo su proceso de construcción no hay incertidumbres ayuda a poder consolidar el poder consolidar todos los trabajos contemplar cuál es el precio objetivo de la vivienda por lo tanto podemos entregar un precio cerrado de vivienda sin sorpresas porque en una fábrica llueve me hace viento Ny surten problemas porque todo está contabilizado no te puede faltar un material material tiene que venir no es ir ya In Time pero prácticamente te llega lo colocas mañana vendrá otro lo colocas con lo cual pues al final reduce los costes consigues hacer una leyenda de calidad cómo está el mercado de la vivienda modular en este momento hay mucha competencia en España caso posicionado en el mercado de vivienda de alta calidad diseño tenemos justo a toda la competencia hay muy pocos que hemos tirado puede este camino la mayor parte de la competencia tirado por vivienda low cost

Voz 4 03:25 un poco contra corriente no locos sino todo lo contrario diseño muchísima calidad cada uno tiene un camino no nosotros ese camino no está yendo muy bien aquí nos permite hacer pues yo siempre digo que como arquitectos hacíamos proyectos partimos de que somos arquitectos hacíamos proyectos en muy lejos a cuatrocientos kilómetros difícil de controlar y ahora hacemos proyectos de diseño en nuestra fábrica muy sencillo de controlar porque el proceso está totalmente estudiado los detalles siempre son siempre los mismos con lo cual acaba con una vivienda muy estudia muy desarrollada

Voz 1762 04:03 cómo habéis ido adaptando vuestro negocio y bueno cuáles son vuestros planes de futuro al final al final siempre ha trabajado para

Voz 4 04:09 el cliente que estamos haciendo pues estamos trabajando viendo el perfil del cliente analizando realmente cuáles son sus necesidades y acompañando lo por ejemplo hace cinco años incorporamos la la financiación porque es una necesidad que las constructoras pues no han cogido de la mano nosotros sí tenemos financiación acompañamos y te ayudamos en la financiación obviamente luego dependerá Tous parámetros que te la conceden o no pero nosotros ya lo tenemos estudiado lo tengamos una ayuda eh yo entonces analizando las fichas de cliente pues surgen nuevas necesidades como pues ayuda a la compra del solar ayuda a la compra de objetivo de solar más vivienda capacidad de financiación de cliente para que se han ido encajando analizando esa necesidad de cliente aquí la internacionalización que como todo el mundo

Voz 5 05:02 próximamente seguramente estemos en Francia Sergio Navarro arquitecto y gerente de casas Naos muchas gracias gracias a vosotros

Voz 1762 05:38 de digitalización y empleo si la gran pregunta cómo afectan las nuevas tecnologías a nuestros trabajos bueno pues tenemos una nueva aportación sobre la mesa en ese campo tan apremiante no de investigación es un informe de la Fundación para el diálogo social que sería una economía digital su impacto sobre las condiciones de trabajo y empleo tenemos con nosotros a una coautora del texto que es Mariluz Rodríguez profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla La Mancha Mariluz qué tal buenas noches buenas noches un placer bueno el informe aborda un montón de asuntos en sus más de ochenta páginas vamos a centrarnos en alguna en concreto por ejemplo la cuestión del tiempo de trabajo no nosotros planteáis la necesidad de buscar fórmulas para contar el tiempo real de trabajo en un mundo que es pues digital global

Voz 0770 06:18 la verdad es que lo que nos hemos encontrado en este análisis de lo que sucede en la vida de dos empresas a consecuencia del impacto de la digitalización nos hemos encontrado con que las reglas habituales que conocemos habitualmente

Voz 9 06:31 sobre tiempo de trabajo en ese tipo de empresa

Voz 0770 06:34 SAS no casan en muchas ocasiones no son referente en muchas ocasiones porque esto siempre esas trabajan para el mundo el mundo tiene un horario de veinticuatro horas muchos de los equipos de este tipo de empresas trabajan veinticuatro que se llaman veinticuatro por siete y es que trabajan en proyectos donde tienen que estar pendientes veinticuatro horas durante siete días a la semana y entonces lo que nosotros proponemos es que bueno no puede haber una creemos que esa es nuestra opinión no puede haber una regulación cada mucho más rígido el tiempo de trabajo en estas empresas porque necesitan esa flexibilidad pero al mismo tiempo no puede ser una completa disponibilidad del de puede trabajo del trabajador porque ni es bueno para el trabajador pero tampoco es bueno para la empresa porque esa disponibilidad tan completa del tiempo de trabajo termina repercutiendo sobre la continuidad de trabajando entonces nosotros creemos que que hay que encontrar un mecanismo que es el derecho a la desconexión que ya han regulado en Francia en el ordenamiento jurídico pero antes que debe ponerse en práctica en nuestro país en este momento hay algunos convenios colectivos que lo regulan el derecho a la desconexión pero nosotros creemos que debería haber una intervención legislativa para que regule el derecho la desconexión para que sin perder la flexibilidad que necesitan este tipo de empresa haya límites no puede estar Un trabajador durante toda su vida trabajando veinticuatro horas al día durante siete días a no serán eso parecía bastante

Voz 5 08:02 el informe también aborda la menor presencia de la mujer en este sector de la economía digital que avisa hallado en este terreno

Voz 0770 08:07 bueno no se ha preocupado especialmente este tema porque en las plantas cuando entramos en las empresas hacerlas entrevistar la gran mayoría de las personas que entrevistamos será nombres porque las empresas tenían mayoría de hombres y a partir de ahí es cuando empezamos en instigar cuántas mujeres estudiaban ingeniería cuántas mujeres estudiaban las carreras que tienen que ver con este tipo de actividad productiva de de la digitalización nos encontramos con el dato

Voz 9 08:30 lo de que en España no es diferente en otros países de la Unión Europea solamente el veintisiete por ciento de las mujeres estudian este tipo de de carreras cuando por ejemplo para el sector sociosanitario las mujeres son mayoría absoluta entre las personas que estudian ese tipo de carreras estamos preocupados porque porque si los puestos del trabajo del futuro dependen de haber estudiado carreras que tengan que ver con la digitalización en la ingeniería y las mujeres Mo estudian esos carreras la brecha de desigualdad que ya existe hoy y que ya es profunda hoy entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo va a atender a agravarse y hacerse más más ancha ahí la verdad es que eh porque mire la pregunta de porqué las mujeres no estudian más este tipo de carreras tiene mucho que ver son muchos los factores pero tiene mucho que ver con factores de de Errol con factores de estereotipos sociales y nosotros nos fijamos en nuestros hijos con que juegan nuestros niños en nuestras niñas podemos ver que todavía mayoritariamente nuestras niñas juegan a cuidar nietas lo otras cosas y nuestros niños juegan a construir porque los regalos que terminamos regalando a nuestros hijos a nuestras hijas son diferentes los roles siguen siendo diferentes así que hay que hacer una intervención en igualdad desde el principio desde la edad más temprana para que esos roles que vienen ahí que están ahí que están persistiendo en nuestra sociedad empiecen a cambiar y los juguetes son un elemento fundamental pero también la educación en igualdad que hoy no existe en nuestras SCO

Voz 5 10:02 María Luz Rodríguez profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla La Mancha muchas gracias un auténtico placer muchas gracias vosotros

