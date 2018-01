Play Fútbol: Portería a cero (29/01/2018)

Voz 1 00:00 a red Trapiello Juanito pisa la para la radio es la mierda dos sin no es contra el militar

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en el Play Fútbol de esta semana vamos a mirar hacia el fútbol del pasado sin desligar lo del del presente vamos a conocer cuando nace el catenaccio cuándo y porqué los grandes maestros de la estrategia de el fútbol defensivo aparecen e IU también como ha hecho eso evolucionar la táctica en la historia del fútbol para intentar comprender a los Simeone Marcello Lippi otra Patón y hay que saber que hicieron los Helenio Herrera Nereo Rocco y compañía hoy ponemos el autobús pero a diferencia de los del de Nacho os invitamos a que entre en nuestro programa porque si vamos a hablar del catenaccio pero también tenemos algunos nombres propios interesantes vamos a hablar de la Port que ya inicialmente ex futbolista del Manchester City como contamos en Carrusel la semana pasada también Axel Torres viene a Play Fútbol para hablarnos de Ndombele futbolista del Olympique de Lyon tan sólo veintiún años y que tiene una pinta tremenda es hoy más en hora y media de fútbol internacional que arrancamos ya

Voz 3 01:51 con este histórico el de Edinson Cavani empezamos esta semana Bruno el uruguayo hizo el tanto inicial del best seller la victoria ante el Montpellier por cuatro a cero para convertirse en el máximo artillero de la historia del club parisino ciento cincuenta y siete goles de Cavani que supera a Zlatan Ibrahimovic ídem

Voz 0301 02:09 la fiesta de París pasamos a la desilusión en Milán con el Inter el equipo de Spalletti se dejó dos puntos en su visita al ex PAL tras ser empatado en el ochenta y nueve escuchamos el gol de España obra de palos de otra persona

Voz 3 02:33 hackers de prisiones y terminamos esta semana en Inglaterra donde a falta de Premier hemos tenido F I cap ahí la noticia más destacada ha sido la eliminación del Liverpool que cayó en qué

Voz 0301 02:44 pasa por dos tres ante el West Brom los de Klopp pierden una posibilidad de dar una alegría a su afición con un título que entraba en sus planes escuchamos el segundo tanto del West Brom marcado por

Voz 0301 03:16 gracias como siempre a de Irlanda hemos escuchado estos los mejores sonidos de lo que ha pasado en el fútbol internacional en estos últimos días vamos a

Voz 6 03:25 arrancaron del programa de esta semana

Voz 0301 03:27 vamos a echar la vista atrás para poder entender el fútbol de la actualidad vamos a adentrarnos en el catenaccio en los mejores equipos a nivel defensivo de la historia catenaccio el arte de defender es un muy buen libro que ha escrito el compañero Álex Couto Lago que nos va a acompañar durante el inicio del programa de hoy hola Allen qué tal muy buenas un placer para nosotros que estés de esta semana en en Play Fútbol vamos a hablar de la historia del catenaccio de cuándo y por qué nace y cómo influye también a a los equipos de fútbol a lo largo de la historia también en en la actual me parece importante e interesante explicar Alex que los primeros que se atreven a a eso adoptar posiciones más defensivas a a tirar de él catenaccio por decirlo así son gente revolucionaria son gente que van en aquel momento absolutamente a contracorriente

Voz 0301 06:37 que vamos que es uno de los personajes clave en la historia en toda la historia de lo que vamos a a contar hoy hablas de de ese futbolista que se retrasa del centro del campo a la posición de defensa en el libro lo describe es perfecto al principio suele denomina su híper barrendero luego nos van a Moncloa dura pasa ver la la de líbero al final es un futbolista es el único de todo el equipo que no tiene ninguna marca especifica que no tiene que marcaran ningún rival sino simple a atender a los espacios ya los compañeros que pueden ser rebasados tiene una labor que en aquel momento es una novedad absoluta lo que introduce Robert sacar

Voz 7 07:17 exactamente era la la la filosofía de este cambio es en primer lugar garantizar una persona más en las zonas de máximo riesgo y sobre todo dar respuesta a una defensa hombre a hombre que era la defensa tradicional en donde no había respuesta cada vez que el jugador la desbordado por lo tanto lo que se buscó Wall corrector pudiese dar respuesta en el último tramo del proceso de defensivo a aquellos defensas centrales ellos despensas más retrasados que tuviesen pues la la la circunstancia beberse debe ser desbordados por el empresario pro a mayores llevó yo llevo implícito la faceta más que es el hecho de poner a un jugador en la Liga en la última línea o jugar más en la última línea implica también retrasar a todo el equipo aún posicionamiento digamos más replegado y una tendencia a la búsqueda del contraataque esta manifestación vendría ayudada pues por la filosofía general a través de de la WTM no y a partir de ahí pues se evolución haría hacia otras tendencias no estamos hablando de Vercher mandó el entrenador inglés

Voz 8 08:16 si la la W

Voz 7 08:18 que favoreció a través del cambio de las reglas de juego igualmente pues la la la visión de de la porcina de contraatacar pero bueno la manifestación más a partir de ese momento abanico histórico y a nivel de de de evolución estratégica a partir del movimiento de Rover a quedar la será el Suiza a través de quizás el padre de lo que es el la idiosincrasia reactiva que es Cal Rapa Nui

Voz 0301 08:40 con rap han en el Servet de también la selección de de Suiza aparece esa figura del verrugas es cerrojo traducido al al castellano no sé si crees que con la creación de esa figura del híper de líbero o como lo queramos decir al final está generando el la presencia ya de jugadores que interpretan lo que pasa en el campo y me explico muy rápido antes la gente simplemente tenía un cometido a nivel defensivo era marcar a su rival ahora tiene que al menos ese futbolista el líbero interpretar lo que va pasando y lo que va a pasar

Voz 7 09:14 bueno yo creo que lo que más me provoca es una ampliación una un incremento de las tomas de decisiones de los futbolistas le amplía la gama no hasta ese momento las bolsas tenían misiones tácticas muy específicas defensivamente tenían asignadas sus marcas tenían asignado sus espacios la posibilidad de moverse en el terreno de juego estaba condicionado precisamente a ocupar esos espacios previamente definidos a partir de que se empiezan a incrementar las las valoraciones estratégicas Éstas son revoluciones estratégicas en grado sumo pues evidentemente como en dices amplía la gama de posibilidades y sobre todo se incrementa la posibilidad de empezar a adaptar diferentes tomas de decisiones individuales a lo que es el contexto colectivo en este caso pues al rapado al igual que Robert tiene la misma idea es decir en el Servet a partir de algunos los tres cinco retrasa al jugador y lo colocaba libro pero lo importante es que en el derrumbe de la selección suiza principalmente partiendo de la W M dejar ver lo que hace retrasar aún centrocampista en este caso eh para colocarlo de líbero un libro que tiene una representatividad importante la figura de Miguel para para hacer ese factor que tú que tú dices no a asumir que él no tiene una marca asignada no tiene un espacio delimitado tiene que tomar decisiones en función de cada momento y circunstancia deprimido por el juego es decir empezamos a incorpora una faceta que hoy en día está en boga pero en aquel momento no estaba ni siquiera de Ciñera que es la complejidad la complejidad de la toma de decisión

Voz 8 10:38 es la complejidad en el hecho de tener que afrontar

Voz 7 10:41 situaciones nuevas cada vez que se llama propiedades emergentes

Voz 0301 10:45 Rafa mantiene cierto éxito en el Servet firma ponen negras gana cinco títulos en ocho años e incluso tiene éxito con la selección de Suiza en un Mundial llegan a eliminó para la selección de Alemania empiezas ese famoso ese estilo futbolístico gracias sobre todo a esa victoria eh el Mundial de fútbol aparece un poquito más tarde en Rusia el lo que llamas en el libro Alex el Volga clip habrá mofa fue una personaje que venía de de la gimnasia con el crío Ilyasova Eto'o impone también el sistema más defensivo bueno en aquel momento cambia un cuatro tres tres pero que era una línea defensiva de cuatro tres centrocampistas con tareas básicamente defensivas el cuatro tres tres hoy en día se tiene en mente como un sistema ofensivo en aquel entonces era otra historia

Voz 7 11:38 claro es todo va en función de la evolución de la disposición de los futbolistas en el terreno de juego Alexander abramos que era profesor de gimnasia hizo exactamente lo mismo sin haber tenido contacto alguno que desarrollada a través de la W M el mismo el mismo lo a él mismo Coro de trabajo Un acaba poniendo un cuatro tres tres y lo que tú bien dices acaba cerrando los interiores hacia hacia la posición del el campo sigue retrasando colectivamente a todo el equipo eh pues Alexandre abramos que reitero pero una persona tremendamente pragmática que buscó fue intentar con un equipo que no era competitivo la acción al contraste que se podía ofrecerle la URSS con los equipos hemos uno Torpedo Dinamo Espartaco Lokomotiv CSKA eran equipos absolutamente dominantes entonces pues aquí se fraguó la lo que posiblemente un un periodista que quieras y la tos de la Unión Soviética denominó el derecho del débil es decir la postura de los equipos pequeños a confrontar estratégicamente a los equipos grandes a partir de una estrategia basada en el contragolpe basados la guerra es decir temer la posibilidad de que muy pocos ataques con mucho trabajo defensivo y con mucho desgaste partiendo de posiciones muy alejadas con respecto a la portería rival incrementar su probabilidad de que algún ataque puedan sorprender utilizando el de el del adversario pero sobre todo implementando un trabajo defensivo de mucho volumen y de mucha cargan los espacios cercanos a soportaría abramos cómodo

Voz 8 13:00 sí sí perder pues evidentemente no

Voz 7 13:03 a lo mejor porque disponía de futbolistas capaces de hacer eso no hacer lo que hacían los equipos grandes

Voz 0301 13:09 te iba a cortar perdón Alex porque es que me venía a la mente hablamos de de edad en aquel momento que que la gente no piensen contraataques como los que hacía el Madrid de Mourinho son contraataques a otro ritmo el fútbol no tenían los atletas que que tiene hoy en día eso para empezar no sé si incluso la la precisión pero en definitiva que era era otra cosa son contra al al final era una transición de recuperar el balón a a intentar de atacar rápidamente pero a otro ritmo

Voz 7 13:39 yo siempre lo digo no no se puede haber el futbol el colas a José hoy entonces es importante que que nosotros contextualiza hemos en cierta manera cómo era las particularidades del fútbol de ayer realmente un contraataque ayer y hoy es el mismo concepto parte de un robo de balón y una evolución ofensiva aprovechando la el desorden del equipo rival pero lo que es obvio es verdad es decir la la velocidad de circulación de la pelota y la velocidad de ejecución sobretodo la preparación física adaptado al juego de la actualidad en absoluto tiene nada que ver porque los procesos anteriores los procesos de ayer eran procesos metodológicos más arcaicos no la preparación física estaba condicionada a aspectos muy cuál es la asignatura suecas de decir no había una evolución como se cómo se desarrollaba ahora pero sí es cierto y si vemos partidos de antaño nos daremos cuenta de que para la época en la que era la la circulación de la pelota y la calidad técnica no tiene nada que envidiar al actual básicamente porque ajustamos lo que es el juego

Voz 8 14:32 sí antes a la velocidad a la que se jugaba

Voz 7 14:35 pero bueno conceptualmente el contragolpe es similar al concepto actual simplemente que su evolución y su desarrollo no presenta tampoco barreras defensivas tan marcadas porque reitero no podemos ver el fútbol de ayer con ojos de hoy porque la realidad del fútbol ayer tenía unas connotaciones tácticas diferentes por ejemplo hoy en día no hay zonas de otra mansito tienen un momento que te empiezan a presionan en el centro del campo te presionan antes los equipos perdían la pelota se olvidaban un poco de la pelota Serres pegaban y a partir de ese momento empezaban a descender en el centro del campo en una zona de presión básicamente en una zona de tránsito

Voz 0301 15:07 claro

Voz 7 15:07 entonces en ese sentido lo que tu dices hay que acotar lo muy bien porque es verdad es muy importante los procesos de contragolpe muchas veces significa van a sorprender pero no de la manera que sorprendía hemos ido repasando

Voz 0301 15:19 Corea del catenaccio nace en Francia en los años veinte empieza a desarrollarse con el rap van en Suiza en los años treinta tenemos ese caso del cría sobretodo llegamos a a Italia mucha gente puede pensar la cuna de del catenaccio eh acabamos de demostrar que no es del todo así pero si el país más importante en el desarrollo de su pensamiento futbolístico y una curiosidad en Italia es donde triunfa donde se produce el gran boom de de ese estilo futbolístico pero Italia gana los mundiales del treinta y cuatro y el treinta y ocho con Giuseppe Meazza como gran estrella con un fútbol súper alegre y es capaz de cambiar la la concepción absolutamente su concepto futbolístico pasa a ser

Voz 9 16:03 es casi lo opuesto es una cosa súper curiosa Alex

Voz 7 16:07 sí en el de ayer treinta veintiocho en ser Pocho no eh pues desarrollado pues un fútbol que se basaba el llamado método no ya a partir de ahí pues las características de este señor que era una vamos a un influencer abriendo todo concertino

Voz 8 16:21 ahora es exactamente al igual que

Voz 7 16:23 en Austria pues desarrollan los Wall muy proactivo con la ayuda también de jugadores argentinos eh pues nacionalizados como puede ser Our si como puede ser Monti que fueron subcampeones olímpicos previamente con Argentina mil novecientos veintiocho pero sí que es cierto que un cambio pero un cambio más condicionado por las por las situación social de la época porque venimos la segunda guerra mundial con una serie de problemas de duras pero sí de de adaptación a la nueva sociedad en Italia un país que fue arrasado literalmente que tuvo una serie de problemáticas que le condicionaron al final en el aspecto futbolístico básicamente por una cuestión de preparación física y alimentación

Voz 0301 17:00 por la extrema pobreza que había en Italia después de la guerra de los futbolistas la los deportistas eran menos fuertes que en otros países la manera de solucionarlo era desde la estrategia desde el tablero desde la pizarra y ahí empieza a hacerse fuerte el el catenaccio era la manera de contra estarán los problemas en en lo físico de los jugadores italianos lo empieza disipo ni se hace famoso con Nereo Rocco que además de ganar copas de Europa con el Milan cuenta con una cosa es muy importante Alex y esa con Gianni Breda como uno de los periodistas italianos más famosos de ese momento de del siglo XX que cuenta cómo hazañas cada pequeño logro cada logro de en este caso de del equipo de Nereo Rocco

Voz 7 17:47 pues ser así la verdad es que el fútbol sigue evolucionando en función de las particularidades de la época en la que le toca vivir en este caso una posguerra en donde los futbolistas italianos tienen una serie de ventajas de carácter físico con respecto a situaciones europeos sobre todo en contraste norte a sur no lo lo típico en Italia donde los equipos de norte sí los tienen unas características diferentes a los equipos el club entonces supe Venecia pero estaba en Salerno pues dice la la la parcela románticas del fútbol no todo esto que le damos de de Daily mide épico al fútbol que viéndolo en el puerto de Salerno como estaban desembarcando los pesqueros los pescados el las cajas de pescado pues Vioque para evitar que los pescados se cayese en el tránsito del barco al puerto de ponían una doble red una red para para bajar el pescado y otra res por aquellos Pepe pedir esa caída no entonces el ahí pues hizo una valoración y porqué no hacer esto es la en mi equipo no hay bueno pues hizo lo mismo que hizo a cara anteriormente Rafael Ramos que fue retrasar un futbolista para desarrollar esas acaba ese trabajo corrector le llamó el líbero traducido al al ámbito al ámbito italiano ya a partir de ahí pues Nereo Rocco una persona también del de la zona de Venecia que desarrolla su trabajo en Trieste principalmente pues la pronta pues con su con esta filosofía y la evolucionar hacia una tendencia que se empieza a consolidar empieza a conseguir muy buenos resultados en la esquina intenta conseguir muy buenos resultados a nivel global lo ficha el Milán y a partir de que llega el Milán obviamente pues eh Xevi menciona el fútbol gracias también a lo que a lo que que da a entender cómo comunes lo muy definido una persona de las características de Gianni Abrera ya Nebrera para para contextualizar un poco la situación era utilización ciertas políticas que se dedica a escribir en La Gazzetta dello Sport pero una persona muy muy vinculada a la al movimiento partisano es decir muy muy vinculado a lo que es la guerra de guerrillas y en cuanto ve que hay un equipo ganador es capaz de afrontar desde la actividad eh los partidos para ganar inmediatamente afronta esa esa esa filosofía de juego el como propia empieza a dejar constancia escrita para denominarlo posiblemente el estilo a la italiana a partir de ahí pues es él el que acuña el término Catair hacho el término cante Nacho los lleva a máximos pues un personaje de la del impacto de Nereo Rocco pues es una persona tremendamente vinculada a él

Voz 0301 20:15 lo que le da el gran salto a Nereo Rocco son las primeras Copas de Europa qué gana para el el Milan es una sensación o muchos equipos ya no sólo de antes sino también incluye sobre todo de ahora que utilizan ese estilo futbolístico se desempeñan mejor en competiciones de eliminatoria que queda en competición regular

Voz 7 20:37 bueno yo creo que depende del equipo y depende la eliminatoria sí que sí que es cierto que hay una circunstancia que implica una un incremento de probabilidades de éxito es el la asunción del riesgo son equipos que asume enuncia controlado pero también eh asumen el riesgo de no atacar en la medida en que pueden atacaron la medida que les pueden dejar pegar con lo cual el riesgo de marcar gol también se reduce es decir la posibilidades de marcar gol tan se reducen pero sí que es verdad que se manejan en unos rangos de riesgo muy marcados pero yo creo que contextualizar esto también porque los equipos en los que se construye explica penacho de Nereo Rocco tienen unas características estructura de equipo muy definida que tienen jugadores capaces de defender muy cerca de su portería con un grado de de éxito tremendo con un grado de acierto enorme jugadores que desde la perspectiva ofensiva son lanzadores hacia futbolistas muy concretos que son llegador es

Voz 8 21:32 sí es decir tienen los los tres elementos

Voz 7 21:35 fundamentales para defendería atacar Common continúa el juego en personas que desarrollan ese jugó como los mejores y estamos hablando de nombres ya cuando hablamos de sistemas de hablamos de equipos tenemos que ponerle nombre sea fallido

Voz 8 21:46 estamos hablando de que en este primer Milan

Voz 7 21:49 era campeón el año sesenta y tres se encuentra un defensor liberó de la talla de Cesare Maldini tenemos un centrocampista lanzador como es Giovanni Trapattoni en corrector del centro del campo y tenemos salvan vino de oro Rivera no jugadores de una cara característica muy definida con un goleador como salta Fini y con dos corredores como llegan Private estamos hablando de jugadores especialistas en cada posición que partiendo de una estrategia muy definida proyectaban los rendimientos a un grado de máxima exigencia máximo Exit

Voz 0301 22:21 Gianni Rivera que era el niño mimado de Nereo Rocco era el único que tenía licencia para no seguir en los parámetros defensivos de del resto de del equipo también cuentas muy bien en el libro Alex en que se produce sea contra

Voz 9 22:34 posición entre el fútbol

Voz 0301 22:37 Paul total y el el fútbol de del catenaccio eso las historias también a nivel periodístico se venden mucho mejor así cuando hay contraposición pasa con todos no sólo con el fútbol pues a la gente que la de los Beatles y la guerra de los Rolling ya no te hablo en en política también en el fútbol y lo vemos muy reflejado en esa final del sesenta y nueve de el Ajax y con Cruyff en el campo y Rinus Michels en el banquillo contra aquel Milan de Nereo Rocco

Voz 7 23:05 sí sin duda yo creo que es la manifestación más clara de lo que es el contraste futbolístico la final del sesenta y nueve entre el Ajax el Milán en el Santiago Bernabéu es muy sintomática pero también hay que contextualizar la estamos hablando de un Milán en máximos de un Ajax e incipiente una ya es que empieza a querer Eric empieza a desarrollar ese fútbol total la consecuencia al Ajax es vapuleado literalmente por el Milan pero porque el Milán vuelvo a repetir tenía unos futbolistas que se adaptaban perfectamente a las condicionantes que ofrecía el Ajax en la te has a partir de ese momento con esa experiencia vivida en la final con ese contraste vivencias pues evidentemente evoluciona su juego hasta convertirse en lo que hoy es conocido ahí pero ese Milan del sesenta y nueve con Kunitsyn en la portería con estéticamente líbero contra Patón y jugando casi de lateral y arriba con tres bestias como eran Prats Armani Rivera de lanzador el jugador ojito derecho de de de Nereo Rocco que era Rivera pero tenía un favorito que era Heinrich no

Voz 10 24:04 sí mucho

Voz 0301 24:05 tiene que le firmaran la Fiorentina el lo había tenido en el pasado

Voz 7 24:07 tres activamente entonces este equipo que era un buen equipo que con el todavía mejoraba más lo que la la tendencia que habíamos hablado antes defensores a ultranza lanzadores llegador es contra un Ajax dominante en el juego con rayas desequilibrante en las acciones uno para uno pero que no había manifestado todavía la las premisas fundamentales de oleadas defensiva y ofensiva de caracter habían al al subió el total de Aisa aprovechó el Milan y evidentemente las consecuencias se vive en una sino que el paro yo no me canso de de de de le de aconsejar porque es un partido para quitar ese halo de del Salieri que tiene el fútbol de fíjate Nacho con respecto a al fútbol de total porque realmente es injusto valorarlo sin contextualizar

Voz 0301 24:52 llegamos a la figura de Helenio Herrera ha salido el nombre antes el empieza a triunfar en los banquillos en en España seguramente mucha gente no lo recuerde porque coincide también con una época de éxito absoluto del Real Madrid en la en la Copa de Europa Helenio Herrera en su primera temporada en el Barcelona gana la Liga y la Copa de de feria se caracteriza por trabajar con muchísima información sacar información de entrevistas con cada uno de los jugadores lo sabe todo de de sus futbolistas una cosa bestial apuntas en el libro que es uno de los precursores de de las concentraciones de de los equipos antes de los partidos

Voz 7 25:29 sí en cambio le llamaban El Retiro no lo llevó a extremos a máximos Helenio Herrera a su personaje en toda regla creo que es uno de nuestros grandes eh referentes futbolísticos siempre digo los entrenadores necesitamos revisar nuestra cultura porque así como un médico conoce quién fue pues un músico quién sabe sabe quién por pues Johann Sebastian Bach nosotros necesitamos conocer nuestros clásicos como bien dices Helenio Herrera había tenía una trayectoria en España en el Atlético de Madrid en el Sevilla en el Valladolid Jade digitalmente en el Barcelona porque ha sido quién da lado contraste a ese magnífico Real Madrid de las cinco Copas de Europa de hecho el el Barcelona después de las cinco Copas de Europa el Real Madrid se llega a la final de los postes en donde el Barcelona le gana la Liga al Real Madrid y se juega la final con el Benfica se hacía la pierde pues porque los pues será encuadrados en vez de Redondo seamos honestos a yo se tendía a que el Barcelona ganase gracias a esa evolución pues se va a mí la al Inter de Milán pues graciosa a la gestión de pepino Pritzker el el vicepresidente de Massimo Moratti padre pero él previamente ya había desarrollado un trabajo con un equipo extraordinario de había el contraste Kubala Suárez para para convertir al Barcelona en una referencia es más visual visuales ganar el Balón de Oro en mil novecientos sesenta y no gracias a a a una temporada extraordinaria jugar esa final con pero tablas y me parece muy interesantes

Voz 0301 26:47 de la relación de Helenio Herrera con con la prensa el el se muestra siempre socarrona haciendo bromas llevando las cosas a veces a a lo personal con con la prensa en Barcelona apunta es que se convierte absolutamente en el foco de de atención que es una manera también de quitarle presión a los futbolistas yo Alex lo siento por él Tobin muchas veces comparando lo de antes con lo de ahora pero que me viene con todo lo que apuntas a a la mente la figura de Mourinho claramente además

Voz 7 27:18 sí pero creo que Mourinho es quien mejor representa en tiempos actuales lo que lo que representó Helenio Herrera en el pasado pero hay que dimensionar de Herrera en el impacto revolucionario que provocó el fútbol es una figura que multiplica todavía mucho más

Voz 8 27:33 claro claro Mourinho hoy en día lo que pasa es que nosotros

Voz 7 27:36 vamos tan focalizados en el fútbol actual y teníamos tal bombardeo de impactos del fútbol actual de tendemos a minimizar las figuras pasada así vamos yo creo que Helenio Herrera en tiempos de hoy sería sería un boom bombazo porque es una persona que revolucionó pues ya te digo las metodologías de entrenamiento las dietas de las celebraciones ser un motivador era una persona que llevaba o refuerzo es negativo así pues refuerzos positivos las situaciones de estrés hemos manejaba la gestión de los medios de comunicación como pocos para liberar el futbolista de esa presión constantes ante Xavier a presión tremenda también de una persona también muy cercana ya Nebrera ya ambos fueron capaces de encauzar digamos de una manera comercial o mercantil la tendencia de este de este catenaccio hasta elevarlo a un estilo donde todo el mundo quería reflejarse porque eso tuvo también su rostro con América Latina y posteriormente en Italia se convirtió en la N vamos en la filosofía tradicional de lo que es el fútbol nacional

Voz 0301 28:33 enseguida se pasa por aquí don Luis Suárez mira Montes para recordarnos cómo era aquel

Voz 0267 28:39 Grande Inter pero

Voz 0301 28:42 me pregunto también a Haití como como era para la gente que no haya leído el libro para los oyentes de Play Fútbol que explicamos de era aquel Gran Inter de Helenio Herrera

Voz 7 28:53 está construido para para jugar de esta manera pero no era un equipo que fuese reactivó en el sentido de que obviaba el ataques sino que atacaba de una manera muy particular en función de los futbolistas que temía tenían porteros arte y muy moderno Small Montse manejaba muy bien en las en áreas un hombre libro Vicky que era el corrector de toda la línea de atrás ir el iniciador de juego ofensivo después tenía un marcador lateral derecho Burning que era brutal tanta contestó lo hacemos otra vez esta asociación de hombre a hombre es decir los jueves aparecen en zonas no habituales se persigue al en todos los sitios Garner y Verín o dañina eran dos marcadores centrales tremendos y después tenían Fakhet y un lateral el primer lateral ofensivo que nosotros reconozcamos un lateral obsesivo en todas las cualquiera capaz de llegar desde la desde el borde del área propia al área rival un centro del campo con con el arquitecto con la referencia el punto la bisagra de este equipo a Luis Suárez una persona que no hemos dimensionado en su justa medida a lo largo de la historia en suelo español lo que es el mejor cuál el Xperia pero sobre todo es una figura que ha galvanizado la lo que es la la capacidad adaptativa del futbolista hacia diferentes roles en el Barcelona fue estrella jugando a hace al ataque en el interés estrella jugando con una perspectiva reactiva pero capaz de proyectar a compañeros complementarios como en el caso de Corso a su izquierda Odette ya ir a su derecha con un jugador liberado de toda responsabilidad como era Mazzola y un delantero centro particular como un trabajador nato entonces este equipo tiene defensores acostumbrados a trabajar en máximo riesgo dos lanzadores como eran Corsini Suárez dura una capacidad técnica y táctica extraordinaria de ganadores como Fakhet aire que eran capaces de llegar del lecciones muy atrasadas desequilibrado un creativo entre Quart pista como era Mazzola y un delantero otra es capaz de llegar a situaciones de financiación pero que no necesitaban sin estar muchas acciones por capacidad técnica individual era brutal pero yo creo que cuando hablamos de Nacho hablamos de un asilo Sofía estratégica global pero los componentes de los equipos que contrastaron con el éxito todo este proceso fueron campeones de Europa reiteradamente campeones de Liga reiteradamente porque además eran jóvenes que se adaptaban a esta forma de jugar tenían una capacidad individual extraordinaria

Voz 0301 31:05 para ir cerrando Alex me gustaría que los Se nos cuentes a algunos de los entrenadores tú extécnico técnico también en los que ves claramente que hay influencias de del hecho de del fútbol moderno de los últimos veinte veinticinco años Alex

Voz 7 31:22 sí yo creo que hay una ni lo conductores sobretodo son aquellos jugadores que han venido estas fuentes Giovanni Trapattoni es uno no con el Milán Marcello Lippi que fue compañero de Luis Ares a la Sampdoria es otro entrenador Gere Roots en Francia pues en los ser durante cuarenta años se hizo la defensa de ultranza llevé hoy yo creo que hay dos situaciones diferentes problemas a contextualizar porque la realidad el fútbol asambleario veremos a Simeone que es un entrenador con una tendencia reactive con una capacidad adaptativa de este estilo de jugó en función de cada circunstancia de cada momento aparentemente por personalidad y suscrita varios futbolístico pero sobre todo por su manifestación la tenemos a a Mou Mourinho que a mí me gustaría matizar el aspecto del catenaccio porque ya no se personaliza en entrenadores específicos porque el fútbol hoy desadaptación

Voz 8 32:08 sí pero sí que se personaliza en

Voz 7 32:11 confrontaciones muy específicas y estamos viendo que cada equipo que se enfrenta Guardiola a los equipos de Guardiola en caso al Manchester City vemos que Guardiola que ha pues se hace un uso excesivo de la gestión de la pelota pues al equipo rival no les deja más que hacen un uso se ha de acomodarse a ese partido pues cediendo espacio

Voz 0301 32:28 les obliga a ser Helenio Herrera no al al equipo al entrenador rival

Voz 7 32:32 sí en cierta manera te obliguen Z verdad tú pues haces lo que se llama la ley de rendimientos decrecientes iba a tener la pelota te reducen la posibilidad de jugar en espacios concretos que obligó a tener muchas barreras defensivas enfrente de mí para que me supere obligando a la par a jugar a un nivel de velocidad y acierto individual muy alto entonces este tipo de situaciones vienen dadas por la por el contraste de fuerzas por la correlación de fuerzas que se suelen dar en los partidos y desgraciadamente hay una visión externa no voy a periodística prosiga la analítica de que este tipo de contrastes mientras que el proactivo está bien visto el reactivo está mal visto cuando son consecuencias de toros cuál es la situación del que gana o del hotel que luce el que es más estético pero como entrenador cuando te toca jugar con un equipo superior con un equipo que me siento superior e amalgama la pelota un porcentaje de tiempo mucho más grande que el tuyo tú que eres un competidor y estratégicamente eres inteligente hace uso del terreno de juego en función de los intereses reduces los espacios leída rendimiento decreciente buscas es sacar el máximo partido en aquellas zonas en donde puedes hacer daño sabiendo que el equipo rival que en la pelota con mayor porcentaje tiempo que tú cuando la pierde la temí que reorganizarse igual

Voz 0301 33:43 firmo debajo de lo que acaba de decir a Alex auto no porque esté en antena sino porque ya lo saben los oyentes de Play Fútbol a la gente le puede gustar más un estilo de fútbol que que otro puede ser más partidario de uno que de otro pero todos evidentemente son son válidos y como dice al es que como explica De hecho muy bien en el en el libro uno nace casi encontré en contraposición a al otro para poder combatir al al otro que es la la clave de todo esto en Play lo hicimos el año pasado un programa específico sobre el juego de posición hoy queríamos hablar del catenaccio hemos cambiado un poco el paso normalmente hablamos más de la actualidad del fútbol pero para entender lo que pasa hoy en día en el fútbol citaba al ex junto a algunos de los entrenadores de los últimos veinticinco años que han bebido de las fuentes de de grandes maestros de hecho queríamos hablar de este de esta parte esa visión más defensiva de del fútbol como nació porque nació y quiénes la han ido desarrollando quienes han han sido los maestros han salido nombres de gente muy importante insisto Alex ha sido un placer charlar contigo te insto a poder hablar en más ocasiones ya no sólo de manera privada sino también el programa cuando quieras de acuerdo

Voz 8 34:51 pues para mí es un placer en la primera vez

Voz 7 34:54 primera de muchas y el hecho de que te adecuadamente para para hablar de mi libro y para hablar sobre todos estos temas tan importantes en el ámbito el fútbol pues para mí es todo un placer y todo gusto catenaccio

Voz 0301 35:03 arte de defender TI B editores el libro de Alex Couto Lago que hemos contado hoy en en Play Fútbol un abrazo y hasta la próxima Álex

Voz 7 35:12 un abrazo para ser un saludo a todos

Voz 0301 35:18 si hay un personaje interesante en el que ahondar del que es interesante saber más cosas es

Voz 8 35:25 a Helenio Herrera gran campeón

Voz 0301 35:27 eh con aquel Inter también con éxito en los equipos españoles en los que estuvo nos atiende el único Balón de Oro español miembro seguramente el mejor futbolista de aquel de aquella grande como le llamaban Don Luis Suárez Miramón desolado Luis qué tal

Voz 8 35:43 hablamos mucho de hablamos de ese gran ni Inter de la Grande Inter de los sesenta desde la figura también de

Voz 0301 35:52 Helenio Herrera no sé cómo como recuerda usted a él

Voz 8 35:54 Herrera en en los banquillos

Voz 1357 35:57 bueno era un entrenador de un gran entrenador que traía cosas muy muy adelantada en relación a a los que su sábado en aquellos años fue un precursor de muchísimas cosas en la preparación física y psicológicas eran un gran entrenador

Voz 13 36:18 eh

Voz 0301 36:19 el técnico que en aquel Inter Se hizo grandes sobre todo desde la seguridad defensiva no era un equipo que que defendía como muy pocos en el mundo que el Inter don Luis

Voz 1357 36:30 sí pero ahora pero no no es que quiera siempre defensivo eran determinados partidos porque después nosotros cuando íbamos a jugar a según qué campos eran los otros que jugaban defensivamente y nosotros tenemos que atacar lo sabíamos hacer muy bien lo que pasa que atacamos de una manera que no nos descubría en la parte de atrás vamos siempre teniendo las espaldas guardadas porque teníamos un fútbol muy vertical muy profundo muy amplio y esto nos permitirá ya salir practicamente de nuestra defensa al ataque sin arriesgar hombres que fueran arriba

Voz 0301 37:09 fue Helenio Herrera tiene algunas curiosidades pero es sorprendente pensar que fue uno de los primeros que introdujo las concentraciones en el mundo del fútbol antes de los partidos don Luis

Voz 1357 37:19 sí siempre empezó introduce cero porque pensaba que estábamos juntos el varios días al además de la de que podía hacer las cosas que él quería queríamos también la posibilidad de charlar muchos logró sobró el partido lo que teníamos que afronta que que jugar y alarde cosas de temas tácticos técnicos y veinticuatro horas sobre veinticuatro y entonces empezó a introducir estas concentraciones

Voz 0301 37:49 eh ya para cerrar el perfil de uno de los mejores entrenadores como dice usted que que tuvo en era un avanzado también en en el plano táctico incluso en conocer a los rivales en aquel momento pero no había tanta información don Luis pero me hasta que Helenio Herrera se las apaña AVA no

Voz 1357 38:06 su Shara no había además la Televisió quince te podía cómo hoy en día también te puede dar mucho señales muchas informaciones entonces el peruano nada tenía amigos por todos lados llamaba a estos amigos hacía dar cosas hacía que

Voz 7 38:25 me mandaran detalles

Voz 1357 38:28 doce post ID Porcel a las trabajaba el estaba detrás del y al final nosotros cuando llegamos a jugar con un equipo extranjero de algunos países además que no había ningún contacto con ellos

Voz 7 38:41 cómo podía cero Hungría o

Voz 1357 38:44 o sea o no pues el tenían forma de Togo nosotros sabíamos al detalle como Lara cómo jugaba

Voz 8 38:53 pues don Luis ha sido un placer te echaba con usted hay recordar es alto grande y un abrazo hasta la próxima

Voz 1357 38:58 un abrazo Baglietto

Voz 0301 39:15 no supo esa cuota también en Play Fútbol para el fútbol francés para la ligan en este caso ha Axel Torres esta semana quiere hablarnos de Tanguy Ndombele el centro campista pura potencia pero no sólo eso del Olympique de Lyon fichado este año de de la vía apenas jugado tres partidos en la primera división francesa Le Le firman al final está fichando un equipo con potencial para ir a la Champions firma un jugador de Segunda División para que sea prácticamente titular indiscutible en su en su centro del campo por ahí anda ya Axel Torres hola qué tal muy buenas

Voz 0267 39:53 qué tal muy buenas pero no creo que bueno

Voz 0301 39:56 me gustaba bastante en la la irrupción de Ndombele está siendo fantástica este año para un chaval de veintiuno años en la liga francesa con un equipo de la exigencia de Lyon

Voz 0267 40:04 sí decidí hablar de de Ndombele antes de del partido este fin de semana que lo perdieron de hecho cortado un poquito la la buena racha que elevaba el millón y que a mí me parece el gran candidato acabar segundo pese a ese tropiezo en en Burdeos en un partido que evidentemente también tenían su componente especial por porque Gustavo Poyet Se estrenaba en casa y bueno quieras o no el Burdeos tenía que que reaccionar de algún modo pero sí Ndombele creo que cuajó actuaciones viene haciéndolo eh toda la temporada a mí me llamó la atención por primera vez en París en el partido que se jugó de Liga en la primera vuelta en en París donde el el Lyon eh perdió dos cero pero muy al final incluso el tiene un tiro al larguero sino recuerdo mal que pudo ser el cero uno cuajó una actuación extraordinaria para un chico que era debutante en el en el máximo nivel ir en partidos de máxima exigencia seguido

Voz 10 40:57 brillando me gustó muchísimo

Voz 0267 40:59 contra el Mónaco en el partido de Copa que ganan dos A3 la semana pasada un partido en el que realmente el Lyon pudo golear acaba sufriendo porque tiene el empate en la última jugada pero es un partido en el que fácil el guión Se podría haber puesto unos cinco a a falta de media hora para el final para el final se acaba acaba sufriendo un poquito pero Ndombele hace un partido soberbio y la verdad es que funcionó bien tanto ese día en en el campo del Mónaco en el que el equipo juega cuatro tres tres y tiene quizá un poquito más de libertad para para llegar porque es un centro del campo en el que no está afectada no estará figura el mediapunta que que marca tantas diferencias a veces lo que haces con Jordan ferry con él sostenidos por qué jugaba claramente posicional le da una capacidad para para alegar para desplegarse para para utilizar ese ese dinamismo que tiene esa zancada es un jugador que físicamente llama la atención pero que el manejo de la pelota y sobre todo una una rapidez mental para elegir dónde dar la pelota donde distribuir e me parecen jugador completísimo y tiene pinta de que va a acabar en un equipo grande grande muy pronto eh no creo que llegue a los cien partidos con el Lyon es chico

Voz 0301 42:13 veintiún años tan sólo luego hablaremos un poquito más de de León que me parece un tema interesante el que planteabas al principio de todo pero para acabar de de cerrarlo de Ndombele por bueno la la apariencia física al final el lo lo recurrentes irá pues a compararle con Yaya Touré porque es verdad que que físicamente son jugadores bastante parecidos no sólo porque bueno son Z con vistas los dos sino porque son muy muy corpulentos y ambos pero al final es cierto a mí me recuerda si no sé si me compras la comparación Axel pero más al al Touré del principio de su carrera en el Mónaco por esa capacidad que tiene para llegar arriba pero es lo que dice la la rapidez mental para girarse sobre todo para controlar y imaginar sí eso yo no sólo he visto a Touré en en mi vida igual no tiene igual no tienen la capacidad de llegar y golear que tiene el el marfileño de del City pero Don velé es un proyecto de futbolistas qué contiguo súper interesante menos Arras

Voz 0267 43:08 creador que que Yayá Touré pero más ágil más dinámico y más veloz te diría yo no luego es cierto que comparte con él pues esa ese buen manejo de pelota tiene giros espectaculares de recibir el control orientado perfecto gesto técnico maravilloso Giro rápido imán darla al otro lado a un compañero marcado libre perfecto es un jugador que a mí me me parece de esos chicos que que a primera vista piensas es que esto es nivel superior esto es un chico que que está predestinado a a tener una carrera muy buena no no necesitas verlo muchos partidos para darte cuenta de de de que puede ser un jugador importantísimo si es que es es es alucinantes es su primera temporada en la élite y es es verdad que protagoniza un ascenso con el Amiens pero pero bueno el cambio de categoría no es que no lo esté notando es que la sensación es que también se queda pequeño esto no o que se le va a querer quedar pequeño pronto el el jugador del del Olympique de Lyon a mí no me extrañaría nada que que tuviera ofertas de Inglaterra pronto porque creo que es un perfil muy muy Premier League

Voz 0301 44:19 o es absolutamente de acuerdo para para seguir y cerraría con con la sección con el tema de de Lyon es verdad que estamos viendo una temporal yo creo muy muy positiva más allá de esa derrota de de ayer son cuarenta y ocho punto Es verdad que hay ahora mismo por ejemplo está empatado con el Marsella que el Mónaco tiene tan sólo un puntito menos que hay una lucha hay a tres es por esa segunda plaza que da acceso directo a la Champions del año que viene en en Francia importante pero es un equipo muy equilibrado el Olimpic de Lyon con gente como seguir seguramente está en el Top tres de mejores jugadores de la liga francesa este año la irrupción de Mariano Díaz que no para de marcar goles el propio Josema Ward que que es un jugador más bastante más fino que que Ndombele ahí en el en el centro del campo pero también con una capacidad para el último pase brutal igual la defensa para mí es la peor línea seguramente de del conjunto de Bruno el que ya no sabías hablado bien el año pasado después de una muy buena Europa League pero entre jugadores con potencial y lo divertido es ver está Lyon sí que es cierto que seguramente es el equipo que tiene mejor pinta si lo comparamos con Marsella inmolado

Voz 0267 45:27 sí es el más divertido de los tres seguro yo tiendo a pensar que es el que va a acabar más arriba a mí hay cositas de este guión que me recuerdan evidentemente no va a llegar a eso pero me recuerdan al Mónaco del año pasado

Voz 0301 45:40 el perfil de equipo que era el Mónaco al año

Voz 0267 45:43 pasado un equipo que Java atacando con mucha gente un equipo que tiene jugadores que en un principio piensas que son de un perfil medio o que o que no conoces mucho Iker de repente dan un salto de calidad espectaculares que yo la sensación que tengo es como el Mónaco el año pasado que medio equipo se iba a ir en verano porque le les iban a fichar a medio equipo no yo tengo esa misma sensación ahora mismo es verdad que que bueno ya se parece al Mónaco el Mónaco el año pasado pese a la fama que tenía Jordi me entrenador conservador era un equipo que siguen sus partidos serán intercambios de golpes si pasaba eliminatorias de Champions marcando seis goles encajando cinco in it porque también en lo más en lo que era más débil era en el apartado defensivo no esté Lyon Tours comparto absolutamente esa esa sensación y además un equipo tiene variantes te puede jugar en las bandas con como has dicho Award que te puede jugar media punta interior estrés falso extremo no es lo mismo que te juegues la que te jueguen jugadores verticales como Memphis de Pay Bertrand Traore o incluso Mc Maxwell Cornet no sea que que prácticamente para todas las posiciones de de de tres cuartos de campo tiene dos alternativas muy diferentes yo pienso que que bueno para mí es el favorito para acabar segundo es importante acabar segundo va directo a Xavi el segundo si si quedas tercero seguramente tendrá que jugar dos previas para meterte en Champions y evidentemente es gas cuarto no no vas a ir a a Liga de Campeones no entonces esa es la gran batalla en Francia ahora mismo muy por encima de la batalla por el campeonato que está muy resuelto quién va a ser campeón el el el acabar segundo en Francia es una es una pelea bonita entre tres equipos están muy parejos pero para mí leoneses