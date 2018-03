Play Basket: "Los líos del baloncesto español" (29/01/2018)

Voz 1 00:00 Najwa

Voz 2 00:30 play Basque Francisco José Delgado Cadena Ser punto com

Voz 0699 00:37 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la edición número diecisiete de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto han estado mudos el baloncesto por una granja desde luego no nos iban a caber los pollos tenemos suena bien grande entre los jugadores y los clubes en España por el convenio y los dineros que ya tiene una amenaza de huelga para la Copa del Rey de los que juegan rondando en el ambiente del baloncesto tenemos otro bien grande entre la Euroliga y la AFI Gavà a cuenta de las ventanas el presidente de la Euroliga les dijo hace unos días a los compañeros del diario As que no iba a haber acuerdo tampoco en la segunda ventana Doncic Randolph ya están convocados por Eslovenia para jugar contra España y los seleccionadores como Sergio Scariolo entre otros vuelven a quedar en medio de todo un pollo grande hay entre Le Bron James y sus compañeros de los Cavaliers especialmente con Kevin Love Isaiah Thomas a cuenta de la marcha de el equipo principalmente Xenia vemos en la NBA que la gente no entiende como jugadores como Paul George William se han quedado fuera del All Star este año los pollos también en América se multiplica pero no preocupéis que tenemos Corral de sobra para ponerlos a todos de tratarlos como se merece aquí vais a tener información de primera mano de cómo está el baloncesto español y mundial y lo que se nos viene encima no próximos los que llegan ya sólo nuevo fichaje a nuestros equipos el más grande de las últimas horas el regreso de Edwin Jackson a la liga española la estrella del Estu retorna aún necesitado de Victoria Fútbol Club Barcelona sobre todo no Euroliga y el regreso del francés dará que se lleve aproximadamente ciento veinte mil euros además hará que Pau Ribas actuó de base veremos que más influencia tiene en el juego del equipo de Sito Alonso como digo yo un poco tocado de más en la Euroliga Marcia tocados han quedado los banquillos de juventud y técnico del Zaragoza tras la última jornada de Liga la Peña perdió el derbi los aragoneses su partido en Las Palmas y los técnicos penden de un hilo que en el caso del equipo maño es tan fino que yo no sé cuánto va a tardar en romperse si no se rompe la próxima además de protagonistas Alex Mumbrú jugó su último partido en el Palacio de los Deportes de Madrid se llevó dos cosas su equipo una paliza hiel una ovación una ovación tremenda de la que fuera su anfitrión que le acudiera a un fondo para que los seguidores abrazaron incluso esos detalles son los que hacen que el baloncesto sinceramente no porque lo digamos nosotros sea un deporte dijeron a él lo que no es diferente es que es la presentación mañana intercalada con algún protagonista hemos estado pensando que las últimas semanas han estado un poquito marcadas por los grandes que hoy vamos a abrir la ventana a los que no son tan poderosos así que Madrid y Santiago son nuestros destinos de Karan esta presentado de hecho vamos a empezar ya mismo por Santiago de Compostela donde los de Moncho Fernández dieron la sorpresa de la jornada ganando al segundo al Valencia Basket al que llegaron a paralizar de la mano de la gran dirección de Pepe Pozas de la muñeca del hombre que abren Rivas que está con él Toño Bermúdez

Voz 3 03:26 muy buenas hola Pacojó o qué tal muy buenas bueno pues para todos los oyentes de Play Basket

Voz 0699 03:30 con Alberto Corbacho para Alberto qué tal me bueno

Voz 3 03:33 las buenas tardes qué tal era buena por el triunfo contra Valencia Basket para ver la segunda vuelta que moralmente nos vendrá de perlas no te acabas ganando a Bilbao la primera la primera vuelta ahí bueno pues ahora volver a ganar en casa ante un buen equipo que tenía bajas pero que es el campeón de Liga y que la diferencia puede engañar como que ocurra para acabar bueno pues teniendo un partido más o menos cómoda en la recta final pero bueno con ese diferencia amplio y bueno una nueva victoria para vosotros

Voz 4 03:56 bueno lo primero muchas gracias sí sí sí la verdad que sí a seguir con con dinámica buena con con buenas sensaciones Si bueno el equipo ha trabajado excelente desde el principio partido con confianza queriendo pues en ganar el encuentro con deseo generosidad en defensa ahí bueno os ha traducido en un en un gran partido en ataque donde tenemos podía encontrar situaciones pues muy buenas de tiro hemos podido correr ahí bueno gracias a esa intensidad que conseguimos pues en las una parte Bilbao pues así pues podemos ser un equipo pues

Voz 3 04:28 el bastante peligroso te recuperando nuestras señas de identidad aquellas que os llevaron a aquella magnífica racha en el arranque de la Liga de sumar siete victorias que que hicieron soñar con la popa volvéis a recuperar desde la defensa tienen un buen trabajo defensivo a encontrar el acierto en ataque tuvo por ejemplo has hecho seis de siete en triples

Voz 4 04:44 bueno el deporte resultado o pequeño de ganar o perder es es muy grande aunque parezca mentira en en la cabeza el deportista no hay icono se ganas todo muy fácil cuando se pierde pues esto

Voz 0699 04:54 dado igual a nosotros intentamos

Voz 4 04:57 Petit que que es lo que tenemos que hacer cada encuentro cosa que ha quizás en la racha negativa pues nos falta

Voz 1576 05:03 hoy bueno con esta manera con

Voz 4 05:05 con ganas con energía y queriendo queriendo pues es ser el mejor ya así todos juntos podemos se pues muy bueno ganar partidos ante grandes equipos Si bueno aparte pues aprovechar que jugamos en casa con con nuestra afición pues se mucho más

Voz 3 05:21 que el otro día en que Rosell no que que volvía ahí Corbacho que todos conocíamos antes de la lesión tú te sientes así un poco ya un poco a tu nivel al que todos te te hemos visto anteriormente da esa lesión

Voz 4 05:32 bueno la verdad que las sensaciones son muy positivas cada semana que pasa pues me estoy encontrando mejor el día a día pues se está llevando mucho mejor y bueno físicamente pues eso ayuda pues también ayuda que aquello esté bien este tranquilo no no estoy tan pendiente de de lo que ya está olvidado hoy igual bueno ayudar equipo oí sobre todo pues si si salen partidos así pues mucho mejor no sirvan para ganar gratis gracias un saludo a los seguidores de Play Basket

Voz 5 06:01 un saludo y también Albert

Voz 0699 06:03 Nos alegramos mucho de verte otra vez ACI en las canchas pide el protagonista de la jornada al protagonista particular de un partido en Madrid el Estudiantes Baskonia llegaron ganando los locales por diecisiete puntos de diferencia pero como no hay peor cuña que la de la misma madera un ex colegial se cargó a los de Salva Maldonado con un excepcional último cuarto y una última increíble canasta hola Paco Hernández muy buena

Voz 4 06:24 qué tal muy bien así con Jason belleza es de estudiantes que decidió ayer el partido

Voz 6 06:28 pero para el Baskonia muy buenas hola buenas tardes

Voz 4 06:32 una canasta decisiva en el último segundo del partido después de ir perdiendo durante prácticamente todo el tiempo como como valoras ese encuentro

Voz 1894 06:40 como he comentado antes seguro que fue uno de los pero es partido de la temporada no hicimos el mejor las creo posible no defendimos a a niveles que veníamos haciendo jornadas atrás Si bueno obviamente no vamos con una victoria pero no con muy buen sabor

Voz 4 06:54 cuál ha sido la clave para aguantar todo el partido a pesar de que durante algún tiempo viviendo de más de diez puntos para conseguir remontar al final

Voz 1894 07:00 este equipo nunca baja los brazos no está claro que una primera es que estamos un entonces una situación así nunca nunca nos rendimos damos jugar al máximo nivel hasta que acabe el partido y bueno por suerte fue eso sino uno de estos partidos que que es ejemplo no que este equipo no bajar los brazos nunca hasta que acabó el partido

Voz 4 07:16 terminó todas pasado por el Estudiantes se celebraba los setenta años como qué sensación te queda de este partido están viendo al principio

Voz 1894 07:22 no la verdad es que me siento muy contento de que un club con tanta historia con tanta tradición si a estos setenta años me siento parte de esta esta casa donde pasé ocho años de mi vida y la verdad que muy contento por eso es

Voz 4 07:33 la gracia pues las palabras de Jason Angel después de la victoria del Baskonia ante el Estudiantes en el último son

Voz 0699 07:38 gracias Paco los setenta años celebraba estudiante pero la victoria la tele la Baskonia has y tras escuchar a los protagonistas Abanto no vamos a entrevistar al técnico que quedó más triste sin su clasificación de su equipo para la Copa del Rey os tengo una historia preciosa de baloncesto vivida de las que a nosotros nos mola hay que hablar de baloncesto femenino de Euroliga y NBA con mucho que contar y además hay que ponerlo todo orden adicto y bien en los titulares los diva uno Vila Dillon no digo los titulares que arrancan el programa son siempre el resumen extra cada dos minutos de los del planeta balompédico

Voz 7 08:15 tiene Montmartre

Voz 0699 08:17 la precioso me pasé lleva años dando vueltas a una frase bonita para iniciar el programa como para no usar una años tampoco creo Gatti estas cosas te salen solas no cuando la magia de cuando lleva años presentando al Play Basket de medidas con que ya te lo contaré ya hola matar casas hola Pacojo muy buenas estadísticas de la jornada ACB jugador más valorado fue

Voz 1509 08:35 es en su mejor partido en la Liga Endesa Kenny Chevy batió su tope de anotación y de valoración para liderar la victoria del del GBC sumando veinticuatro puntos una asistencia y un rebote forzando para terminar con veintiocho de valoración y además así estrenarse como jugador de la jornada en el apartado general tenemos cambio toco Shengelia le arrebata el primer puesto a Henk Norel el jugador del Baskonia lidera ahora esta estadística de valoración con veinte coma ocho por partido por los veinte coma dos denota

Voz 0699 09:02 el quién fue el máximo anotador de la jornada Silva en la

Voz 1509 09:05 Andes ver vuelve a coronarse como el máximo anotador de la jornada por cuarta ocasión en lo que llevamos de temporada gracias a sus veintiséis puntos frente al Baskonia un Landis ver que también es el máximo anotador de la Liga con una media de diecinueve puntos por encuentro el mejor asistente estableciendo su tope personal e igualando el récord histórico de su equipo Pepe Pozas lideró al Obradoiro con doce asistencias frente al Valencia Basket permitiendo a los Gallego sumar treinta y un puntos más mirando a las estadísticas generales también tenemos cambio porque el mejor pasador de la Liga vuelve a ser Omar Cook con seis coma noventa y cuatro asistencias por partido relegando de nuevo al segundo puesto a Thomas Heurtel máximo reboteador de la jornada pues vuelve a aparecer amo el mejor reboteador de la jornada Walter Tavares consiguiendo un total de once capturas ocho de ellas en defensa tres más en ataque y alcanza una media de siete coma dos por partido mientras que en el apartado global Henk Norel Se sigue manteniendo como el mejor reboteador de toda la Liga Endesa ACB con siete coma setenta y ocho por jornada estadísticas generales mejor recuperador Baku Campazzo con dos por partido máximo y con dos coma veintidós por encuentre matador de la ACB pondré Val Bin con uno coma ochenta y tres por jornada jugador que más faltas reciben sirven Landis ver que recibe cinco coma setenta y seis faltas por encuentro el que más cometen Gregory Vargas con tres coma ocho por partido en el que más balones pierden Gary Neville con dos coma setenta y tres balones perdidos por Fernando

Voz 0699 10:24 dentro de la Semana de Play Basket que iniciamos con la posición de base

Voz 1509 10:27 pues no puede ser otro que el Emmy pide la jornada Kenny Cherie veinticuatro puntos una asistencia y un rebote para terminar con veintiocho de valoración nuestro escolta elegimos a Pau Ribas es nuestro dos en el quinteto sus números catorce puntos nueve asistencias tres rebotes veinte de valoración el alero pues esta semana elegimos por los números y porque nos alegra que vuelva por sus fueros Alberto Corbacho que acabamos de escuchar veinte puntos con un seis de siete en triples y veintidós de valoración resultó clave en un nuevo triunfo del Obradoiro

Voz 0699 10:56 ala pívot nos quedamos con el jugador del Montakit fue

Voz 1509 10:59 nada Christian Eyenga que viene de hacer su mejor actuación en la ACB Eyenga fue capaz de sumar diecisiete puntos seis rebotes cinco asistencias y veinticuatro de valoración y nos queda el pívot Eddy Tabares el jugador del Real Madrid que ya se ha acoplado al equipo y que no deja de brillar trece puntos once rebotes cinco faltas recibidas veinticuatro de valoración y ojo Hung más treinta y dos con él en pista a favor de los de Pablo Laso

Voz 0699 11:19 qué barbaridad vistazo estadístico a la NBA quién manda

Voz 1509 11:22 dos James Harden con treinta coma nueve puntos por partido líder en rebotes Andre Drummond Se mantiene la primera posición con una media de quince coma uno por encuentro el mejor asistente Russell Westbrook con diez coma uno asistencias de media por partido en tapones Christa por fin Gees lidera esta estadística con dos coma tres por partido robos de balón se mantiene el empate entre Paul George si Eric Blake son los dos con dos coma dos por encuentro gracias Marta vuestra

Voz 8 11:43 lares dos delitos hoy vamos a ver diferentes primero en el anal

Voz 0699 11:47 existe lo que pasa entre clubes y jugadores para que una sombra de huelga incluso planea entorno a la copa segundo si la falta de acuerdo y de negociación incluso entre Euroliga FIBA va a afectar de alguna forma las ventanas de selección habremos el Corral de Play Basket dejamos entrar a los pollos de no

Voz 6 12:01 hola soy Sito Alonso un saludo muy grande

Voz 0699 12:04 eh a todos los oyentes de Play Basket

Voz 6 12:07 hola cita un saludo a mi también

Voz 0699 12:09 eh negociación de convenio entre jugadores y clubes casi todos los años la misma historia los jugadores de basket dicen que presentaron a los clubes cuatro comunicaciones para negociar sin respuesta bueno como respuesta recibieron en parte la petición de liberalización de jugadores extracomunitarios y la desaparición de la LEB Oro dicen ellos los clubes afirman que no les han hecho llegar ninguna petición los jugadores y que lo que quieren los que mandan entre los jugadores que les paguen el fondo social de trescientos quince mil euros para así pagar el sueldo de los del sindicato ya así tenemos el pollo hoy veintinueve de enero había prevista una reunión que no se ha producido entre los jugadores y los clubes los clubes amenazan con acciones en los tribunales y los jugadores con una huelga no ayuda en nada por cierto que la ACB sea la única asociación de clubes profesionales que funcione sin presidente con una comisión negociadora donde hay más voces que en un patio de vecinos

Voz 9 13:00 hola Javier Saisó muy buenas tardes hola qué tal buenas Pacojó hola lanzó tan buenas tardes

Voz 0699 13:05 es qué tal buenas tardes hola Miguel Martín Talavera tan a muy qué tal buenas tardes cómo estáis a mi esa canción me suena a vosotros suena Damián

Voz 1576 13:10 no el fondo social llevamos ya algunas de cae de detrás año volvemos Si bueno pues al final es un problema yo creo que muchas veces desviar la atención lo que está claro es que hay un problema lo que está claro es que lo mejor es tiene en su sindicatos tiene sus representantes está claro que yo estoy sus peticiones la patronal tiene las suyas lo que no entiendo es por qué se tensa la cuerda cuando al final todos tenemos claro que sentarse a hablar de una forma o de otra y bueno pues en estos tiempos que triste Si lúgubres que adornan el baloncesto donde nadie quiere hablar con nadie donde nadie quiere negociar con nadie donde nadie que se quiere poner de acuerdo con nadie pues éste desde luego

Voz 8 13:52 era y es que Chaves ha llegado a pronunciar no

Voz 0699 13:57 de manera pública pero sí sotobosque

Voz 8 14:00 ese dice la palabra huelga eh si a través

Voz 1982 14:03 además en la Copa no que claro esto son palabras mayores hombre sí claro cada uno presiona para opción a su manera yo lo único que veo aquí es que claro la ACB en este caso a quién se sienta no porque como tú decías no hay presidente en este momento hay una comisión pero claro aquí en la comisión está en fin cada uno debe tener sus intereses sus de sus jugadores no sé que entonces muy difícil no yo yo creo que que bueno como siempre va a tener que haber una mediación no sé si el CSD o de quién sea tal para intentar sentar a todas las partes pero yo creo que ya efectivamente en teniendo en cuenta de lo que podían tener razón unos u otros cansa un poquito ya así pero común

Voz 1576 14:43 pero con una excepción a otras situaciones Xavi y es que el CSD que suele ser mediador pues si no estoy mal informado sino me corregir cualquiera de los tres tiene las relaciones rotas con la BP después de que no contará con los jugadores en la negociación de las ventanas y cuando se sentó a hablar de este asunto Bono Euroliga ICO las las federaciones por lo tanto yo creo que está todo bastante más enrevesados

Voz 0699 15:06 al final Lalo alguien se lo va a acabar cargando eh un día

Voz 8 15:08 sí con estas cosas de tirar bueno

Voz 0699 15:11 yo tiro yo digo otro poquito no pasa nada porque ya hemos tiene muchos años está un día va a hacer crac ya verás tú qué risa bueno

Voz 1722 15:16 de momento está salvando el panorama general que en su día se trabajó mucho y bien y sentado unas bases en algunos términos más firme de lo que pueden para fuera y que han permitido que es organismo sigan funcionando y generando actividad sin necesidad de eso que reclama da la que yo creo que lo poquito de consenso porque este sino al final entre todas la mataron a ella sola se murió lo que sí es cierto es que por ejemplo es cosa que no se entienden dice desde fuera no como los entrenadores en ese sentido se ha movido muy bien y tienen mucho peso para salir del entrenadores a labrar es decir que tengo una licencia de primer nivel ya pasado la liga lusa permitió un entrenador que no tenía cada hacer como como tal de manera oficial donde si dejan de cobrar denuncien automáticamente empiezan a cobrar el dinero que se les de belleza garantía no la tienen los jugadores

Voz 0699 16:02 en

Voz 1722 16:03 y eso al final pues hace que obviamente también pudiese movimiento ahora bien tal y como está el patio plantear una negociación excesivamente agresiva excesivamente dura poco o abiertamente belicistas pues a lo mejor es intentar como se dice vulgarmente en román paladino darme al hijos hola qué tal como está el patio de la vimos los clubes pueden mira es que nosotros ya estamos obteniendo unas pérdidas de tanto

Voz 10 16:26 mire esto ahora mismo no lo podemos asumir

Voz 1722 16:28 conocemos lo hemos todo yo lo de la huelga Laura muy improbable pero sí sí

Voz 8 16:34 pero también veamos improbable lo de la selección eh yo ya no y capacidad de sorpresa ha dejado de tener un límite oye lo que sí quiero decir

Voz 0699 16:45 ha pasado tiempo

Voz 8 16:46 es que cuando se hablaba de Eduardo Portela como presidente de la ACB y eso decía jo que

Voz 0699 16:52 hay un movimiento de clubes que no lo quiere qué tal que no sé qué es que va a llegar uno que lo va a hacer mucho mejor y tal el día que la Asociación de Clubes de Baloncesto decidió prescindir de Eduardo Portela al final se ha resultado Saisó pegar un tiro en el pie firmo debajo firmo

Voz 1982 17:07 bajo de lo que de lo que dice porque yo creo que efectivamente había unas perspectivas desde las que Eduardo no se quede muchos años y tal pero

Voz 1576 17:15 esto es desde el momento que lo dejo Eduardo Portela sí ha habido aquí dimensión

Voz 1982 17:21 siete puertos la verdad que parte porque cada año

Voz 1576 17:23 no está claro si pero pero Portela también se comían los Suso sus enfrentamientos por supuesto

Voz 0699 17:29 esto estoy diciendo yo no yo

Voz 1576 17:31 yo lo que creo es que cuando cuando prescinden de él que había pues pues otro me imagino que como ahora otro movimiento convulso la gente estaba descontenta hay mucho encima de la mesa nacional yo creo que yo creo que el Eduardo Portela persona yo creo que ya había dado mucho al baloncesto ya hacía un descanso pues también es una persona de cierta edad eso si el problema ha sido luego las luchas intestinas por ver a quién coloco que lleve el ascua a mi sardina y al final no han buscado una profesionalidad absoluta dedicada a por todas en general

Voz 1722 18:07 mira simplificando Pacojo todos los que estamos en esta tertulia tenemos hemos tenido puestos no tenemos la fortuna de la fortuna de estar en contacto con con la con el con el horizonte informativo de ambas competiciones en los últimos a si la capacidad ejecutiva de la Euroliga personificada Jordi Bartomeu produce que durante hace cuántos años chicos señores compañeros venimos observando un horizonte que se va cumpliendo el plazo de la Euroliga tal día haremos una regular si son me XXXII Jornadas vino las reglas seis hoy vamos a cambiar el formato de tal hice cambiar formato de formatos

Voz 1576 18:39 vamos a jugar los fines de semana

Voz 1722 18:41 vamos a meter los fines de semana luego puede ser algunas equivocadas o no tiene ninguna hoja de ruta y la peor decisión del mundo siempre no tomar decisiones cuando no se tiene esa capacidad ejecutiva visto lo que ha pasado con el modelo asambleario de la ACB se produce un kilos a miento a la hora de de de moverte intentaba aunque sólo sea ensayo error vamos a aprobar esto pudiera no funcionara vamos a intentar es otro y esta es una desventaja porque esto son dos empresas que compiten en el mismo mercado y eso es una ventaja que tiene la Liga yo se lo o se lo hacen mirar en ese sentido y dotan de una red real capacidad ejecutiva

Voz 11 19:15 pero no pero no puede pero no puede hacerse pero no puede hacérsela

Voz 1576 19:19 por una sencilla razón porque seguramente los que más mandan en esta Liga ACB en sus intereses ahora mismo han girado hoy está más cerca de la Euroliga y la Liga ACB entonces ellos qué van a hacer poner una china en el zapato de de un ACB con un dirigente serio fuerte firme que le ponga zancadillas a lo que es ahora su juguete que es la Euroliga esta nueva Euroliga es que es que el problemas de base

Voz 1722 19:46 mira insisto no puede existir un modelo como el actual donde tiene un presidente que acepto cobra una lana

Voz 10 19:51 porque son un alto ejecutivo

Voz 1722 19:53 donde cada decisión tiene que ser porque insisto deja un periodo dos años tres Juan no sé no lo sé lo con seis vuelos en ese periodo de esta empresa y luego al final de cuentas hablamos oye no no nos ha gustado pedido bueno yo pero me se luce un periodo para trabajar que tome decisión y que tenga esa capacidad para tomar las decisiones según se va produciendo fijando un horizonte de trabajo ese carácter de interinidad que tiene el puesto en los últimos años ha sino también repercutieron estación porque todo el mundo dando si yo estoy

Voz 1576 20:22 es una figura débil claro yo estoy de paro

Voz 1722 20:25 eso no se ve que tiene el poder absoluto se imagine que la NBA el señor manchada es que tome una decisión ahora coja amigos mañana Detroit Boston yo

Voz 10 20:33 la Phoenix

Voz 1722 20:34 y la boicoteando asambleas de Sete

Voz 0699 20:37 es imposible es imposible es impensable pero bueno en fin que yo quería poner sobre la mesa como están las cosas en el baloncesto también porque el baloncesto español también está sí hay veces que el baloncesto español no avanza todo lo que a nosotros nos gustaría estas trabas que están en la estructura profunda de baloncesto que que muchas veces lógicamente lo que le interesa la aficionados la competición esta gente nuestro jugador esos equipos pero esto que está de fondo yo creo que también de vez en cuando tienen que conocer los aficionados nos interesa a todos

Voz 1982 21:06 ya no no quiero decir y ahora viene la segunda ventana hispano la verdad no la segunda ventana con todo por igual no hay novedades yo creo que es la primera ninguna cero en fin no espero ninguna novedad

Voz 1722 21:19 es la de apuestas cómo está el tema pero hacer no no

Voz 12 21:21 yo no se paga nada que a mi lado

Voz 1576 21:24 yo yo creo que yo creo que en torno a esto baloncesto no haber novedades porque

Voz 12 21:28 si la la jugada no salió realmente no

Voz 1576 21:31 sí pero yo sí quiero ver selecciones donde lo resultado no ha sido tan bueno donde pueden ver su futuro comprometido y a ver si algún jugador un primer espada da un paso hacia adelante dice que él se va a jugar con su selección y a partir de ahí a ver qué pasa porque te digo que esto antes o después va pasar vamos a ver qué es el primero vamos a ver quién segunda

Voz 8 21:50 bueno ha llegado Edwin Jackson al Barça noche a ver si ya es oficial Álvarez regresado para prácticamente

Voz 1982 21:58 Marc Jackson que fue cortado en la en la

Voz 8 22:00 yo no lo diga China bueno pues el el Barcelona que

Voz 1982 22:04 qué hace este movimiento iba a situar a Pau Ribas que ya lo ha hecho Ana buenos partidos de uno como preso va a pasar a mejor vida mejor vida deportivas obviamente no buenas

Voz 1576 22:13 si usted me has

Voz 8 22:17 bueno hay mucha gente que piensa que el Barcelona el programa Los

Voz 1982 22:20 con con interiores con un base puro puro porque ya lo es pero bueno la noticia es que ha pasado la revisión médica ya es jugador del Barça ese supone que va a debutar en cuatro días frente a Milán sino el próximo a partir de ahí

Voz 12 22:34 no cuajó en la primera etapa en el Barça no

Voz 0699 22:39 en su ojo a ver es un pedazo de jugador vale para que la cosa quede clara a mi me parece que es un pedazo de jugador que necesita que el equipo juegue para él

Voz 1982 22:49 dice ratón que hay tiradores para para aquí tienes levantas una piedra y salen cinco tirador

Voz 1722 22:54 no porque antes lo comentamos al quirófano cerrado en el Barça Real probables en Unicaja rotación grande amplia no termina de serlo necesita de veinticinco minutos para rivales

Voz 11 23:05 sido sentirse importante muchísima clase tiene muchísimos puntos ahora yo pregunto

Voz 1722 23:14 Iglesias Edwin Jackson y su regreso lo que necesita el Barça en el debate

Voz 1576 23:20 a ver yo no sé si es lo que necesita pero lo que está claro es que algo no esto es un capítulo más de la hasta ahora yo desde luego oí fíjate que Príncipe temporada pensé que la cosa con con Sito y con los fichajes iba a reconducir es una prueba más de del fracaso absoluto esta temporada deportivo del Barça porque lo es

Voz 1982 23:39 verdad que en todas las competiciones

Voz 1576 23:41 es que no compiten muchos partidos perdiendo un montón de de encuentro sobre todo cambios que pronto viene un mejor por fuera

Voz 0699 23:49 intentar meter algo más por dentro luego cortas

Voz 1576 23:51 pero tras esa uno in yo no sé ahora en memoria Xavi pero dos jóvenes habrán pasado en las dos últimas temporadas

Voz 1982 23:57 el Barça Foz de treinta muchísimo y mira yo siempre digo una un dato que estuvimos estudiando hace poco y es que el Barcelona ganó la Copa de Europa en el dos mil diez en estos últimos ocho años la media de fichajes es de seis por temporadas la media eh que no quiere decir que haya como esto de año ocho Gonyalons Jackson ya son nueve Fiat por tanto así no puedes hacer un equipo es decir es imposible hacer un proyecto Si cada año cambiaron seis jugadores de mi de media no sea ese es el gran problema que por ejemplo el Real Madrid cuando pasaba esto le pasó lo mismo pero cuando empezó a tener un equipo yacía sólo pequeños retoques pues bueno ahí están los resultados eso le pasa al Barça

Voz 1576 24:34 con los Basile récord Rodrigo de la Fuente como tenías un armazón y simplemente tocaba las dos otras piezas de del jugador desequilibrante también es ver

Voz 0699 24:42 saque por ejemplo en el acierto en los fichajes es es importante por ejemplo yo sé que la comparación jueces siempre cuando es Madrid Barça vale pero llegó Tabares al al Real Madrid se decía es un jugador que no encaja en el estilo de juego de Pablo Laso ya veremos si tal sin embargo ahora hay que rendirse aunque Tabárez funciona bien en el en el esquema de juego del Real mono funciona bien funciona muy bien

Voz 1722 25:05 ella voz y mérito de los doce mérito de

Voz 0699 25:07 puesto que sea

Voz 1722 25:09 se ha recibido muy bien la dinámica del equipo y sabe que está para hacer cosas específica inédito de Pablo que ha sabido utilizar por ejemplo yo ahora veo al a Tabares Cientista impidió al Real Madrid utilizando un tipo de defensa en algunos casos mucho más agresivas

Voz 0699 25:22 yo estoy hablando por qué comisarios a matar claro

Voz 1722 25:25 cómo te para tanto tiene tan buena mano capaz de lanzar a contragolpe al equipo prácticamente de un rebote que domina sin tratar porque se lo brazos arriba si te hace de noche bueno también tiene más movilidad de la que parece así que bueno pues es un jugador que que ha sabido reciclarse y hacer otras cosas distintas a lo mejor no pero tan protagonista de otras parcelas de Pablo Laso que les está sacando mucho que yo no he hecho la temporada si sigue en esa línea porque es de esperar que siga mejorando yo progresando vamos a ver al final quiénes son los titulares de

Voz 0699 25:55 pues por dentro yo no Vito no tiene una coma algo que había

Voz 1576 25:58 de hecho los dos pero si añado una cosa ahí es que si se puede hablar de suerte entre comillas porque es por lesiones yo creo que la suerte que ha tenido Tabares y es que ha tenido que jugar muy pronto muchos minutos sus lesiones creo que si hubiera sido otro hombre alto o igual me equivoco eh pero si hubiera sido otro hombre alto pero hubiera tenido compartir la rotación con halló Noelia de la relación con Randolph anotación con otro tipo de jugadores creo sinceramente que hubiera sido un jugador bastante más residual que este que este jugador que ha aprovechado su momento

Voz 0699 26:28 quién no se le puede decir chapeau que los recursos

Voz 1576 26:30 ni palo lo ha puesto y lo ha puesto en minutos importantes en partidos ha respondido pero creo que sólo ha facilitado su adaptación

Voz 1722 26:37 sí yo busco un dato el Barça está a cinco victorias de un Madrid que ha tenido lesionados ahora ya está recuperado pero a Randolph a John y Sergio Llull

Voz 12 26:49 no no no no no no no no vamos no no no no

Voz 1722 26:54 él dice que no lo ha dicho

Voz 8 26:55 a través de Twitter pero el otro día cuando preguntaron a Pablo

Voz 0699 27:00 sobre eso dijo este no es el momento de hablar de ese asunto que cuando un jugado un técnico descarta a un jugador lo dice de plano con perdón a tomar por saco pero en Pablo Laso no lo hizo estando de por medio de verdad que los plazos son vamos doce estaría dos meses ponen por delante

Voz 1722 27:17 va riesgo país y si es necesario

Voz 8 27:20 sí para mí pero yo yo yo tengo la pedrada de que dentro

Voz 0699 27:25 cuando sigo algún jugador no sólo en Twitter sionista gran veo los entrenamientos si de verdad osea yo digo

Voz 1982 27:30 sí

Voz 0699 27:30 van en el que sujetar con bridas como

Voz 1576 27:32 yo creo que va a ir pero no va a jugar yo también lo creo

Voz 0699 27:35 pero de verdad si fuera cualquier otro jugador diría al cien por cien que no juega siendo Sergio Llull tengo que dejar por lo menos un diez por ciento de posibilidades a que exista la opción de que lo mismo

Voz 13 27:47 si no soy capaz de bueno pues eso resumo siete lesionan dicho sí

Voz 1722 27:52 ya no es capaz de estar a menos de cinco partidos del Madrid es así y el análisis de también gana profundo y ahí también los nervios que estás hembras en Barcelona porque

Voz 0699 28:01 se quede obviamente cunde culto

Voz 1722 28:03 el sí seguimos Milano clasificaciones el Madrid se puede permitir un tramo final de Liga entre el dolce far niente

Voz 1982 28:10 no yo yo lo que puedo decir es que la Copa para el Barcelona es en este momento un punto de inflexión es decir si el Barcelona fracasa en la Copa recordemos que un fracaso en la Copa frente a Bilbao le costó a Xavi Pascual el el puesto aunque ya se veía venir que que no se iba a ir vamos a ver es si el Barcelona tiene un fracaso sonado que es lo que sucede Si gana la Copa obviamente pues claro no tendrá nada que ver pero quiero decir que tal como está la temporada por lo que decía Lalo la Copa del Rey para el Barcelona es negativo en positivo un punto de inflexión

Voz 14 28:43 vale tengo noventa segundos para cada uno por si queréis comentar algo de la jornada el fin de semana que ya voy largo y me está esperando bueno me está esperando ha entrado de una sorpresa pero primero lo veinte segundos de cada uno Talavera que tengo más

Voz 1576 28:53 pues me da que haber cerquita Fuenlabrada yo creo que igual que nos hemos descubierto con con el trabajo de Che con el trabajo del equipo fuenlabreño han metido en Copa es verdad que puede haber un bajón una relajación pero creo que tres derrotas consecutivas que igual se dejó ir un poquito y bueno me gustaría volver a recuperar ese Fuenlabrada que que tanto los agusto en el primer tercio de Liga

Voz 0699 29:14 Saisó bueno aunque jugaron

Voz 1982 29:16 vete a Fuenlabrada no iba a decir una cosa de Andorra sí sí no no el descubrir iba a decir el descubrimiento de Joan Peñarroya de la pareja sanee día allí que realmente fue espectacular en Fuenlabrada pero que no es la primera vez que juntos hacen estragos en el rebote fue realmente espectacular

Voz 1576 29:32 sí estaba jugando muy bien nosotros todavía hablamos de de baloncesto en uno de fútbol no de Dinei

Voz 12 29:37 no no no no lo es

Voz 1722 29:40 yo rápidamente los trenes siempre decimos bueno grabó y lo que parece que lo había perdido ha vuelto a subir lo necesita coges el Betis sigue muy muy preocupante lo de menos para mí

Voz 0699 29:52 pues nada yo creo que está todo bien analizó rapidito distinto pero bueno la semana que viene mal un abrazo a los tres chicos la semana que viene de más análisis ahora un protagonista más la demostración de que este Play Basket es como haber multidimensional Saisó puede pasar en treinta segundos de estar en la tertulia hablar con el protagonista del partido del fin de semana os va a interesar oír a Pau Ribas y a mí también ver cómo Saisó se tele transporta Xavi

Voz 1763 30:18 bueno pues ya que estamos con Pau Ribas y felicidades por la victoria eh bueno ha sido un partido en el que ellos siempre lo han lo han intentado y vosotros habéis tener una regularidad que es lo importante de una regularidad no sí creo que hemos estado espeso se deben sobre todo al principio estaba notar a de más a mano a no sale mucho de nuestras pérdidas pero como la defensa ha sido ha bueno último cuarto a lo mejor que estamos cansadas una muy buena defensa a la victoria hay que tener en cuenta que jugamos eh treinta pasó en un campo de campeón de Europa con un buen partido con varios terrible exhumado no descubrimos nada pero bueno ahora aquí a ese parece ser unas minivacaciones no hay que aprovechar entrenar algunas cosas mejorar algunas cosas a ver si esta victoria nos cargamos algunas más aquí la Copa somos somos un equipo sólido como hemos ido no algún momento oí alargar estas estas victorias hasta la Copa danos Nos daría mucha moral para para esa primera competición primer título del año no iba a parte de uno no parece bueno llevo varios partidos me siento

Voz 4 31:31 cada vez mejor dentro de dirigir al equipo

Voz 1763 31:33 poco creo creo que es lo que necesita me posición no Thomas es es más anotador intento dirigir un poco más hoy el partido exagera un poco no nos costaba meter pues me sentía bien intentado ser un poco más agresivo pues me ha salido bastante bien y que que bueno para eso estamos aquí para ayudar todo lo que podamos la última no tienen aún no no es difícil pero hay muchos partidos bonitos que que todos queremos jugar hay que hacerse fuertes en casa los fuertes en casa como como hemos sido dos partidos pues ha pues estaremos ahí a esos pequeños detalles de ganar algunos partidos fuera cara en campos que serán los cuando los rivales directos e importantes juegan en casa hay hace casi un poco más casos esponjas

Voz 0699 32:17 gracias muchas gracias Xavi ya no te vamos a hacer viajar más Tati el programa así que lo va a hacer el siguiente protagonista es el entrenador que se quedó con la miel de la Copa del Rey en los labios porque de hecho su equipo estuvo entre los ocho primeros de la clasificación pero no va a estar en la Copa vamos a Murcia

Voz 6 32:33 hola soy José Manuel Calderón y me levanto todas las madrugadas sólo para escuchar playback yo que no me lo creo del todo esto de Calder todas todas te cuesta

Voz 0699 32:47 bueno va y que la temporada UCAM Murcia como os decía has sido en la primera fase para mí digna de mención el equipo murciano alcanzó el octavo puesto de la Liga tras la primera vuelta pero el que el organizador de la Copa acabarán noveno tuviera su supuesto asegurado como anfitrión pues sacó al conjunto de Ibón Navarro de la cita con el primer título de la temporada que de alguna manera

Voz 9 33:06 sí había ganado en las canchas bueno de alguna manera no de todas las maneras hola Ibon Navarro entrenador muy buenas

Voz 1722 33:12 hola muy buenas cómo estás bien bien blanquillos bueno pues de del partido de ayer bueno

Voz 13 33:19 sería pues siempre lunes empiezan dejó la semana

Voz 14 33:22 no te voy a negar que el partido de ayer para la aficionado de Murcia hay de Tenerife tuviera cierto morbo eh

Voz 13 33:28 sí bueno parece tener se al de Murcia con la vuelta de seguro no yo creo que que es un entrenador que ha hecho historia en este club tiene esta ciudad Si bueno yo creo que que decía cosas ha decido no y creo que ayer se llevó la la acción que se merecía por por lo que ha hecho por este club

Voz 0699 33:47 bueno el se llevó la ovación pero la gente acabó gritando tu nombre el partido hizo eh

Voz 15 33:52 sí pero no me enteré de creo que esta vez

Voz 13 33:54 bastantes entre manos Mercedes no no

Voz 15 33:58 tal

Voz 13 33:59 hemos perdido muchos partidos en los últimos dos tres cuatro cinco segundos Si no estaba allí como para para de otras cosas la verdad

Voz 0699 34:07 te te digo primero que eso sucedió y segundo que la gente está muy contigo tercero que el morbo entre comillas que buscamos los periodistas supongo también era no sólo por el duelo entre banquillos sino por el duelo contra el equipo que entre comillas decir os ha quitado un poco la acción a la Copa del Rey porque justo Iberostar Tenerife fue el último escalón

Voz 13 34:28 sí pero bueno yo creo que ellos tienen un partido muy importante contra Baskonia que que bueno era el que pensábamos que podían perder hubieran perdido hubiéramos tenido opciones Si bueno pues hicieron un partidazo y lo sacaron yo porque sino merecieron no al final bueno al nos quedamos nos quedamos fuera porque Gran Canaria ha sido noveno oí no es organizador y tiene que entrar bueno la arreglar son así han sido Si siempre y bueno pues te da rabia porque o que bueno pues asegurarse la primera participación el club proyectos deportivos en una Copa del Rey pero ya sabes que esas cuál nosotros lo que queríamos era enriquecer no sea estar nos lo hemos merecido no hemos podido ir pues lo vamos pero pero esto allí hay más retos por delante y a ver si podemos acabar la temporada como se acaba la primera vuelta el libro

Voz 0699 35:17 la Copa voy a abrir el libro de tus declaraciones veo muy justo al equipo de energía has dicho momento para estar justos con cinco victorias en los últimos partidos

Voz 13 35:28 sí bueno nosotros el tono están haciendo mucho la Champions no porque porque vamos con con dos jugadores menos entre la lesión de Estados y ante lo que son dos cupos Champions hay que jugar con cinco equipos no con cuatro con una Liga Endesa entonces el perder a Fabero me ante lo gente temporada Petita dos cupos que tienes que meter luego bueno el caso son como

Voz 16 35:51 dejamos aquí que es un jugador que que que es jugadora cupo

Voz 13 35:56 no es bueno pues todo eso

Voz 16 35:58 pues con yo qué qué hay

Voz 13 36:01 jugadores que tienen muchísimos minutos tenemos que hace siempre dos descartes de los jugadores que juegan irlandesa haya descartar dos para meter dos chavales en el irse unos desgastan no nos quita hace que muchos jueves lleguen muchos minutos bueno y somos un equipo que por la forma de jugar que tenemos pues necesitamos tener energía y no lo notamos los finales de partido nos está costando un poquito últimamente

Voz 0699 36:24 también te reconozco que hay muchas veces que yo pienso en los entrenadores de baloncesto y creo que son Gandalf hay veces que tenéis que hacer magia eh porque entre las lesiones las normas de la competición y otra las competiciones a las que es apuntan que a lo mejor no te merecen la pena con todo eso tenéis que a diseccionar y confeccionar una temporada León

Voz 16 36:42 sí y ahora yo creo que sí

Voz 13 36:45 sumó una cosa los entrenador conoce esto no no estamos acostumbrados y es el tema de las no pocas te lo veíamos siempre en en el fútbol no los jugadores que se iban y el virus FIFA este que se hablaba y todo eso permite entregasen una cosa que tenemos que empezar manejan el baloncesto y que no es no es fácil no ir con todo eso también hay plantillas de más de doce jugadores con lo cual nos encontramos también con una cosa que pasa en el fútbol y es que hay convocados

Voz 11 37:11 sí bueno gestionar

Voz 13 37:14 qué jugadores que se quedan sin ser convocados para los partidos

Voz 16 37:17 que en el fondo saben que si el equipo pierde

Voz 13 37:21 bueno pues eso tiene que cambiar la convocatoria si el equipo gana pues seguramente igual pues hace que gestionar ciertas cosas a las que no estamos acostumbrados

Voz 16 37:30 pues que sea un problema nuevo

Voz 0699 37:33 como me hablas de la analogía con el virus FIFA voy a hacer otra analogía con el fútbol recuerdo con Luis Aragonés dijo que había que hacer la gran sentada en el fútbol español yo creo que el baloncesto está empezando a necesitar de una gran sentada para poner un poco de lógica en todo esto eh bueno

Voz 13 37:49 sí hay demasiados frentes abiertos no las Euroliga con el resto con con el resto de competiciones europeas jugadores otro árbitros por otro creo que que hay demasiados frentes abiertos en el baloncesto oí ahora mismo yo no no ve no soy demasiado optimista con el futuro a corto plazo no creo que que no es fácil porque porque al final todo tiene que defender sus intereses eso está claro no pero pero sería una pena que que quién lo paga el final baloncesto puerto tanto en el espectador

Voz 0699 38:21 bueno la conversación ha derivado en esto pero yo he venido aquí a hablar de tu libro que he dicho que sí que está haciendo una temporada para mí bastante buena pero quiero escuchar al entrenador para él como está yendo esta este primer tramo de la temporada

Voz 13 38:36 bueno yo contento estoy contento porque no no por los resultados sino por cómo compite el equipo pero que antes absolutamente el partido contra Unicaja que perdimos en casa no hemos tenido la sensación de poder ganarlo desde ahí hemos podido ganar todos los partidos unos entró en todos los partido por arriba o por abajo en menos de tres puntos en el último minuto y medio y bueno yo creo que hay nos ha faltado un poco a todos por excelencia

Voz 16 39:06 el entrenador oí Isabel poco los nervios sí

Voz 13 39:10 bueno y que cuando hemos acumulado demasiadas derrotas en los últimos segundos no son empezar en los dos partidos hasta que ganado uno hoy pero por encima todo esto que bueno que es ganar y perder esta que el equipo ha competido siempre y esto es lo que más te guste y no creo que sea un médico el entrenador creo que también es una Juanma es el también del club no de ser súper ambicioso presupuestarias el esquí el club tiene una unas aspiraciones muy altas no incluso diría poco de locura pero todo esto se traslada hasta la entrenador se traslada a la plantilla ID sobre lo que estoy más orgulloso duda

Voz 0699 39:48 yo empiezo a Ibón una filosofía de de equipo en un campo que es como la prevalencia de un bloque como si no se buscará una estrella del que del que depender sino un bloque muy sólido con la que con la que la gente se pueda como o con el que la gente se puede identificar

Voz 13 40:04 no yo creo que esa es una de las claves aquí hay un un bloque de cinco seis jugadores que que ya llevan unos años y además yo creo que es el secreto de de del ex pero no vemos equipos como Valencia que que repiten cuatro o cinco jugadores y va sumando de calidad el equipo crece Bono no no no se no se genera no se creo un equipo con dinero sin más no creo que ella una base una base de juego

Voz 16 40:28 otro de los jugadores

Voz 13 40:31 sí que en con con la ciudad con el club es muy importante no muy muy importante yo creo que ahí bueno pues yo también el primero que recoger un poco el trabajo que había hecho Kubica había hecho menos Fotis sin ir más lejos el año pasado y Óscar Quintana yo creo que que son bloques de años en los que los jugadores que permanecen los que se generan asociaciones en el propio en juego que luego hacen todo un poco más fácil

Voz 0699 40:57 en estas temporadas en donde os está pasando a todos los equipos factura las las lesiones contemplan la llegada de algún refuerzo porque me ha venido a la cabeza que la semana pasada hablamos con Augusto Lima que está ahí al hombre en la liga china haciendo una ronda de no sé cuántos mil partidos pero me decía yo no descarto y me gustaría volver tal y si hubiera la posibilidad bueno yo te era planteaba así porque de repente te juro que no que has sido ahora mismo eh digo mira pues ahora que estoy hablando se la voy a tirar

Voz 13 41:24 Ana ojalá que pudiese ver aquí también te digo otra cosa no no no estoy muy seguro ya me va a costar nos va a costar no me meterá a Vitor Faverani cuando vuelva porque es un jugador desequilibrante di completamente distinto a lo que a lo que tenemos con Kevin tumba icónico Marcos teoría nos va a costar Nos va a costar meterlo no porque va a haber ya no solamente por el tema

Voz 0716 41:45 de minutos sino por el tema de de roles ahora mismo el equipo