Una mirada a los 40 años de periodismo de Interviú

Voz 1

00:00

dicen que hoy fue la última vez me da pena que mi eterna escena pidiendo el Interviú al quiosquero mirando al suelo no se vuelva a repetir tampoco volverá esconderla en el diario El País para ir por la calle o entrar en casa o en el trabajo hombre prevé adónde vas con la Interviú ni tendré que escucharlos ya ya del entorno cuando les decía una y otra vez que lo que más me gustaba del semanario eran los reportajes el periodismo de investigación y los artículos de fondo nunca me creyeron los que sólo la miraban nunca la ley en mi caso fue un enganche de adolescencia desde el momento en que tuve claro que me dedicaría al periodismo y quizás sea por esa temprana edad el comportamiento cada vez que la compraba de fugitivo que mira a los lados trata de huir todos miramos sería ridículo negarlo los que pintan más canas a Marisol dius cápita Cervera a Bárbara Rey o María Jesús Cantudo entre otras los de mi generación a Emma Suárez Maribel Verdú Samantha Fox Sabrina Naomi Campbell o Marta Sanz pero Interviú no era sólo una portada desplegable un relato erótico que también Interviú fue la primera foto de Santiago Carrillo con peluca en Girona