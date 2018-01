Hora 25 Deportes: Los campeones llegan a casa (29/01/2018)

Voz 1 00:00 eh y veinticinco Deportes con sus chico

Voz 0919 00:15 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos al programa que hoy abrimos con un sonido que nos nos encanta era el que había hace unos instantes en el aeropuerto de Madrid Barajas la chavalería esperando a los campeones

Voz 1309 00:39 Nos encanta para recibir

Voz 0919 00:42 a un equipo de balonmano que no es un deporte mediático pero es un deporte que los hispanos han puesto en todo lo alto este fin de semana consiguiendo la medalla de oro en el Campeonato de Europa la primera de oro después de haber jugado cinco finales ya somos campeones del mundo y campeones de Europa de balonmano y en eso estamos esperando a los la es de la selección española de balonmano en el aeropuerto de Madrid donde está nuestro compañero Héctor González sale ya buenas tardes

Voz 1309 01:19 en directo que nos llega desde la terminal y creo que Héctor no nos escucha está esperando que aparezcan por ahí los jugadores de la selección bueno volvemos enseguida

Voz 0919 01:30 porque sino están hablando en el micrófono de la SER es que todavía están recogiendo su tu equipaje mientras tanto nos vamos a Balaídos donde a las nueve de la noche se completa la jornada de liga con el partido que va a jugar el Celta y el Betis Paula Montes novedades y ambiente muy buenas tardes

Voz 0268 01:46 qué tal Gallego muy buenas partido con aspiraciones europeas en Balaídos el Celta que quiere recuperar la séptima posición en la tabla y para es un fue apuesta por el mismo once que venció en Anoeta con la única novedad borrado ya por Joseba vez Quique Setién recupera a Feddal que vuelve a la titularidad después de la lesión uno Mato a Yago Aspas sólo le queda un equipo de los actuales en primera división al que ganarle un partido oficial imagínate cuál es el Betis a las nueve en Balaídos con arbitraje de Sánchez Martínez Celta B

Voz 0919 02:13 gran partido y como siempre en el inicio del programa ciudades para España lo peor mensajes que diga Heights en el whatsapp de hora25

Voz 2 02:22 la cola lo que nos pasa el Real Madrid es que tenemos demasiadas copas y estamos mareado de ganar tantas copas y tantos torneos y sobretodo Cristiano Benzema hiciera por lo que parece y eso sí querido gallego que ni ni una mención para nada a todo lo que ha el desastre que está siendo Cholo Simeone el Atlético de Madrid que eso sí que es también tienen han tenido siempre la excusa de que no tiene presupuesto pues ahora que se lo pregunten al Sevilla al Leganés y demás eso sí que y eso sí que no tiene presupuesto se te ve el plumero aseo que te encanta el Atlético de Madrid adiós

Voz 0919 03:03 me encantan todos dejad vuestros mensajes

Voz 3 03:06 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 4 03:19 dice que os haga llegar yo no sé ni para qué llamo porque me da mucho coraje me da me da impotencia me da carcajada yo ya no sé lo que queda todo lo que pasa con el Barça es que no sé si a civiles que vamos a tener que pedir perdón no es una cosa es de vergüenza es de ver huecos a todas las manos todas las patadas todo el paro

Voz 5 03:47 encima la mía al Barça porque está contra mí acción con el Real Madrid esto es lo que pasaba y todos los que son periodistas de otro periodista que son culé al Atlético ni un valenciano o lo que sea

Voz 4 04:07 hay yo no sé lo que hemos hecho en este mundo para que todo el mundo que hasta manía yo de verdad es que no lo puedo sobre por

Voz 3 04:14 está bueno ya está viajara zaga el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 04:27 hay que tranquilizarse empezábamos venga

Voz 4 04:30 pues francamente todo

Voz 0919 04:39 hoy se ha hecho oficial una noticia ya esperada el fichaje de Laporte por el Manchester City el central del Athletic de Bilbao se marcha después de que el City haya pagado la cláusula de rescisión sesenta y cinco millones de euros

Voz 1309 04:58 por un defensa central vamos a Bilbao

Voz 0919 05:02 Iván Martín buenas tardes muy buenas gallego como jamás

Voz 0838 05:06 cuatro de la tarde se ha hecho oficial el Athletic a través de su web que medirla por Comas contaba abonaba esa cláusula de rescisión de sesenta y cinco millones de euros cierra así una etapa de más de doscientos partidos con el primer equipo del Athletic y ocho años perteneciendo al club desde que llegó en categoría juvenil no haber rueda de prensa despedida y eso que el jugador del Athletic y esto es noticia querían pero no sólo permite yo creo que con razón el City sí que ha habido una nota de despedida en su cuenta de Instagram lo más destacado dice la por qué has sentido protagonista de un relato de Asterix y Obelix Ike no es un adiós sino un hasta pronto la por es ya Historia del Athletic y mañana será presentado como nuevo jugador del Manchester City

Voz 0919 05:44 hay que decir que el ha escrito una carta de despedida que el Athletic en esta ocasión sí ha difundido a través de sus redes sociales otras veces hubo salidas de jugadores de la Teddy que que no tuvieron no fueron bien vistas desde el club aquí podemos interpretar que bueno sea asumido ya está no corre

Voz 0838 06:02 estos seis casos de Javi Martínez casos de Ander Herrera o casos por ejemplo de Fernando Llorente sin ir más lejos e insisto en los dos querían dar rueda de prensa pero aquí ha sido el City quién ha puesto las normas es lógico las Pirineos palabras del francés quieren que sean con su nuevo club que es el que ha pagado sesenta y cinco millones de euros son muchos millones

Voz 0919 06:20 pero pero es que la defensa que ha fichado Guardiola para el Manchester City es la más cara yo no sé si de la Historia vamos los a Manchester Álvaro de Grado buenas tardes buenas tardes porque se ha gastado el City de Guardiola en recomponer esa defensa cuanto más o menos

Voz 6 06:38 pues los fichajes sólo hechos por Guardiola son alrededor de doscientos sesenta millones hay que tener en cuenta que aquí no incluimos Sama gala que contó cuarenta J que también costó treinta y pico millones si el resto de fichajes son Claudio Bravo es son Walker Danilo todos estos han llegado ya con Guardiola además de ahora Laporte es cierto que el Manchester City buscaba un central sobre todo por las lesiones de Kompany constantes y el nivel de manga en la que no lo quería mantener la plantilla en verano pero finalmente se vieron obligados con lo cual el City ya tiene el defensa que en un principio intentó fichar Guardiola recordemos hace dieciocho meses Laporte se echó atrás terminaron fichando Stones y finalmente dieciocho meses después tienen a los dos a la primera de la segunda opción del año pasado Stones y a la vez

Voz 7 07:23 desde que Guardiola llegó al City la inversión en fichajes asciende a quinientos veintiséis millones

Voz 0919 07:31 bueno puede parecer mucho pero es que el mercado de la Premier

Voz 7 07:36 ahora mismo está así que se que se dice sobre esa inversión del equipo que hay que decir está arrasando en la liga inglesa

Voz 6 07:45 sí pues no es se dice que el mucho dinero como es lógico pero también se entiende que ahora mismo es el mercado no es lo que cuestan los defensas aquí en Inglaterra tampoco sorprende mucho el hecho de pincharon defensa por este precio que al hombre son unos cincuenta y siete millones de libras porque hace escasas semanas el Liverpool se gastó incluso más en otro defensa Bataille se gastó setenta y cinco es de libras con lo cual digamos que ya nos estamos acostumbrando a ver a estos jugadores y pegó perdón a ver a estos equipos pagar tanto dinero por incluso defensas no en Inglaterra también hay que decir que la por no es un futbolista extremadamente conocido porque no serio internacional con Francia porque el Athletic Club pues no ha jugado tantas veces competiciones europeas con lo cual hay un poco de de interrogantes en en ver cómo rinde en Inglaterra un futbolista que tampoco es ultra conocido digamos para los aficionados ingleses

Voz 0919 08:32 la aportes Eva por sesenta y cinco millones de euros ya veremos cómo lo invierte y que puede fichar para el centro de la defensa el Athletic de Bilbao ocho XXXVIII Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 10:32 hoy se ha hecho oficial la renovación de Piqué por el Barça el central azulgrana hace ocho fotos traje corbata acompañando a Bartomeu la foto de Piqué en el palco de traje ha despertado todo tipo de pronósticos será el futuro presidente del Barça tiene muchas papeletas Adrià Alves Cuétara buenas tardes

Voz 0017 10:52 tal Gallego buenas tardes si Piqué seguirá de momento vinculado al Barça hasta dos mil veintidós con una cláusula de quinientos millones de euros y tendrá XXXV años cuando finalice su nuevo contrato veremos si ya en ese momento quiere ser presidente del Barça el de momento lo que quieres cumplir su deseo de retirarse en el Barça no quiere jugar en ningún otro equipo de hecho hoy ha explicado que si no hubiera firmado esta renovación habría dejado el fútbol

Voz 11 11:17 Campa promocionales mucha nada porque ya te dio con el Barça hemos entendido siempre ha sido algo muy fácil pero es que no hubiera más esta renovación quizá hubiera acaba el contrato y lo hubiera dejado no no no no tengo la la motivación de vestir otra camiseta sea ahora forofos simplemente porque jugó en el Barça se fueran otro club lo más normal es que es que lo dejara

Voz 0017 11:38 hoy Piqué estaba feliz y no quería meterse en más líos pero sobre el español aunque Valverde le corrigiera diciendo que es el Espanyol de Barcelona para él para Piqué sigue siendo el español de Cornellà

Voz 11 11:50 no para nada es decir este fin de semana la Peña jugaba en el Palau de es Joventut de Badalona en español que están Cornellà osea es una obviedad pero bueno es que uno de verdad no quiero no quiero hablar de este tema porque creo que hoy no toca en un día tan importante para mí como la renovación

Voz 0017 12:08 bueno no quería hablar del tema un Piqué que suele mojarse en todo y ha dicho que esto seguramente le perjudicó para ser el cuarto capitán del equipo en su día le dolió que sus compañeros no le eligieran pero ahora dice ya no le da tanta importancia hay por cierto en cuanto a las salidas del Barça gallego Deulofeu se marchará finalmente a Inglaterra para jugar cedido hasta final de temporada en el Watford de Javi Gracia todavía no es oficial

Voz 8 12:31 pero el acuerdo entre los clubes es total

Voz 0017 12:34 luego viajará ya en las próximas horas para incorporarse

Voz 0919 12:37 a su nuevo equipo al Watford gracias Adrian recordemos que el Barça juega esta semana el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Valencia y Carlos Martínez tiene una mala malísima noticia para todos los valencianistas Carlos buenas tardes

Voz 12 12:51 hola Gallego muy buena si la baja de Gonçalo Guedes no va a poder jugar el jueves ese partido de ida en el Camp Nou se tuvo que retirar por una dolencia muscular en el descanso del partido del sábado contra el Real Madrid se va a perder seguro el partido del jueves contra el Barça seguro el partido del domingo de Liga contra el Atlético de Madrid y es muy difícil que esté para el de vuelta en Mestalla también contra el Barça

Voz 0919 13:09 bueno pues es una mala noticia para el Valencia para el fútbol porque redes es uno de los mejores futbolistas que han llegado este año a nuestra liga el partido el Barça el fin de semana ante el Alavés tuvo algunas decisiones políticas polémicas hay un penal

Voz 13 13:22 di no pitado de Umtiti por mano aunque hay muchos comentaristas arbitrales que dicen que no que no fue penalti

Voz 0919 13:30 a los comentaristas arbitrales

Voz 13 13:31 como los árbitros no hay quien les entienda

Voz 0919 13:34 el Alavés va poner una queja ante el Comité arbitral verdad Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 13:39 el gallego se muy buenas tardes y no sólo para este partido sino por tres encuentros dos partidos de Liga Leganés y Barcelona y una de Copa contra el Valencia el día Leganés se habla de un penalti injusto de una expulsión también muy forzada de Eli con el Barça como decías tú al fuera de juego de Alcácer en la jugada que acaba en la falta que mete Messi la mano de un Titi y la agresión a Suárez a Duarte que queda sin castigo y luego en el partido de Copa contra el Valencia de la semana pasada

Voz 0838 14:05 una mano de Garay en definitiva hay malestar en el

Voz 0889 14:07 mejor administración del Deportivo Alavés y mañana habrá una nota de queja

Voz 0919 14:11 también hay malestar en el Sevilla por alguna decisión en el partido ante el Getafe aunque ese supongo Manolo Aguilar que en el Sevilla también están pendientes de los refuerzos que llegan algunos sorprendente hola Manuel qué tal Gallego muy buena la June

Voz 14 14:27 colista que viene del Oporto y lo sorprendente es que estaba casi casi hecho por el Betis y finalmente viene a la Sevilla llevaba tiempo Serra Ferrer trabajando en este lateral puede jugar como lateral derecho como lateral izquierdo esta misma tarde se ha cerrado la sesión con el Sevilla ya hasta aquí en nuestra ciudad es el morbo habitual cuando un equipo se queda con un jugador que estaba prácticamente cerrado por otro también hay acuerdo con Roque Mesa aunque esté en Sevilla es de ayer todavía no es oficial como tú comentabas también tremendo malestar especialmente entre los jugadores y también en el club aunque no lo quieren decir abiertamente por la última decisión del partido frente al Getafe consideran que cala hizo falta clara Sergio Rico que no señaló el colegiado que terminó con el gol de Ángel aunque ya dicen estar pensando en el partido del próximo miércoles frente al Leganés

Voz 0919 15:17 la Copa ida en Butarque con el Leganés es cierto que un jugador del Sevilla Se marcha al Deportivo de la Coruña

Voz 7 15:24 el danés Krohn Dehli

Voz 0919 15:26 ah llegó del Celta pero las lesiones no le han acompañado en con perdón mejor dicho le han acompañado mucho más de lo que a él le hubiera gustado en el Sevilla Adrian canta ya ex del Dépor buenas tardes

Voz 15 15:36 buenas tardes Gallego si dos lesiones graves de rodilla eso es lo que temen los

Voz 1263 15:40 efectivamente porque necesitan como el comer al jugador y que ya ha superado el reconocimiento médico mañana va a estar a las órdenes de Cristóbal PIP más por esta campaña y la próxima yo cojo porque las próximas horas también va a ser de locos es el Depor ahora mismo hay veintiséis jugadores es decir que que haber necesariamente salidas de esos veinticinco que suele te tiene ahora mismo dos procesos Monty Python así que se a salidas para todos estos Cristóbal también ha pedido otro pivote defensivo así que horas de los puestas en el Depor

Voz 0919 16:08 me quedan unos días al mercado ya pocos todo el mundo está apurando sus opciones el Málaga presentado hoy a Samu Justo Rodriguez hola

Voz 1263 16:16 es vuelve otra vez de nuevo

Voz 6 16:19 el otro pista que estaba en el Levante llega cedido con opción de compra obligatoria en el caso de que el Balada

Voz 1263 16:24 tiene en primera división por un millón y medio de euros no puede jugar el partido de vuelta en el estallido ideas esta decía no sé que ha combinado en el vestuario que hay que levantarse que no están activos

Voz 16 16:36 yo veo en otro vestuario que la situación bueno un poco mejor que esta pero que no piensen que

Voz 0919 16:41 estamos hundido

Voz 16 16:43 por el mal juego el equipo yo creo que que merece más puntos de los que tiene una situación difícil por la que estábamos pero bueno no es imposible mientras que matemáticamente se puedan hay que bajar los brazos

Voz 0919 16:54 también está abierto el mercado de segunda división Iván Álvarez vamos a destacar algunas de las operaciones de las últimas horas buenas tardes qué tal Gallego

Voz 17 17:02 la tierra de anunciado hace unos minutos la destitución de Rodri como entrenador del equipo catalán Nano Rivas toma las riendas hasta final de temporada además ha rescindido el contrato de Eddy Silvestre que firma con el Alcorcón el Rayo Vallecano ha confirmado esta mañana el fichaje de Emiliano Armenteros en el Córdoba se ha producido movimiento doble Juanjo Narváez llega cedido del Betis Isasa Marco visera tras rescindir su contrato con el club el Cádiz ha fichado al delantero Eneko Jáuregui ya al Albacete ha llegado Miguel despedido el Málaga y en cuanto a las salidas Charlie Sheen se ha desvinculado el Málaga mejoran el Murcia y el qatarí Nasser ha finalizado su cesión a la Cultural Leonesa son las ocho de la tarde y cuarenta y siete minutos

Voz 0919 17:33 ahora nos damos una vuelta por la gala de la prensa deportiva de Madrid invitados ilustres de la Federación Española del Consejo Superior de Deportes de que ese habla que ese cuenta Antón Meana cedió para allá Antón buenas tardes hola Gallego buenas tardes Se habla de que habrá Bar la próxima temporada en España lo confirman con rotundidad Larrea también Javier Tebas como Manor imagínate creo que viene no Aybar en España esto sería ah bueno pues lloran en la que tenemos pues yo no lo tengo tan claro que ellos lo confirmen no tengo tan claro sé que no va a estar era el perfecto funcionamiento pero lo importante hablado Lopetegui lo que le importa la gente de que no están jugando ni Asensio Nice con el Madrid y cómo afecta eso a la selección española

Voz 11 18:16 el Báltico cualquier compañero balas me preguntes queremos que sean protagonistas lógicamente sí y cuanto mejor les va a equipos más contentos estamos y mejor para la selección española en este caso pues ahora es cierto que ha jugado tres partidos pero todavía le falta mucho podríamos plenamente y el resto excompañero

Voz 0919 18:39 y una última cosa Antón de la Federación elecciones y demás algún titular en el breve que haya habido ya no tenemos a Antón Meana pero bueno en cualquier que están convencidos de que el día doce el día que se reúne da si no te digo que están convencidos Gallego de que el día doce de febrero en la nueva junta ya tendremos fecha para elegir presidente once minutos para las nueve seguimos hora25 deportes en la SER

Voz 0919 20:45 el fútbol internacional con unas buenas tardes

Voz 14 20:51 hola Gallego qué tal este fin de semana

Voz 0919 20:53 cuando todo el mundo el Paris Saint Germain en el City el United

Voz 24 20:56 de de del Bayern de Munich no fallan

Voz 14 20:59 casi nadie no si cositas interesantes es verdad que debutó Alexis con el Manchester aunque el Reale a pues será muy muy inferior de una asistencia de gol Alexis a Ander Herrera que acabó marcando también pasó el Manchester City con un gol de falta por debajo de la barrera se le ocurrió a a Kevin de Bruni superó el H ter City al al carding lo más sonado en Inglaterra seguramente en la eliminación del Liverpool contra el West Bromwich Albion perdió por tres dos goles antes en el partido en Anfield Road y lo que decías en Francia goleada del con cuatro goles de Neymar Icon ahora sí récord en solitario de Edinson Cavani ciento cincuenta y siete goles y es máximo goleador de la historia del París Saint Germain

Voz 0919 21:38 en el Play Fútbol de esta semana con que va

Voz 14 21:41 pues hablamos mucho del catenaccio de los sistemas defensivos de cómo nacieron como se han ido desarrollando y hablamos con Luis Suárez de cómo era su Inter precisamente un equipo bastante defensivo ICO verá sobre todo Helenio Herrera

Voz 0919 21:52 lo escucharemos gracias Bruno un abrazo no fueron demasiado bien las veinticuatro Horas de Daytona para Fernando Alonso lejísimos pero lejísimos de los primeros puestos problemas en el coche que si los frenos que Si bueno de todo pero bueno él se queda con la experiencia de haber conducido

Voz 25 22:13 ocho all content muy cansado final conducido cerca de ocho horas poco más de disfrutando muchísimo fue una carrera llena de de percance Si problemas insistieron perder muchos minutos al final contento como digo de de la experiencia de conducir tantas horas de luchar hoy sentirnos competitivos siempre que que estábamos en la pista

Voz 21 22:34 a ver si hay más suerte

Voz 0919 22:37 próxima carreras creo que llegan los hispanos

Voz 1309 22:40 campeones de Europa de balonmano al aeropuerto de Madrid Barajas si allí está nuestro compañero Héctor González

Voz 26 22:48 hola qué tal Gallego para que te hagas una idea de la cantidad de gente que hay aquí de la puerta de la termino a la donde tienen que atender a los medios los hispanos hay cincuenta metros todavía han llegado hace diez minutos han podido avanzar cinco lleno de niños lleno de gente aclara clamando sus ídolos firmando autógrafos los Cañellas Sarmiento Gurbindo etcétera Esto es una algarabía completa la afición encantada con los suyos

Voz 0919 23:16 grafias luego volvemos cuando lleguen al micrófono de la cadena SER Lisino luego lo vamos a escuchar en El Larguero a partir de las once y media baloncesto son noticias que nos deja la jornada de la Liga Endesa del fin de semana buenas tardes

Voz 1982 23:30 hola buenas tardes Gallego el Barcelona ha confirmado los fichajes del exterior el Wynn Jackson hasta final de temporada Jackson que ya jugó hace tres años en el equipo azulgrana dice lo escuchamos que ahora es más completo

Voz 27 23:40 mi juego y Jurado que yo tengo más experiencia veo que es más completo ahora mejor defensas lo mismo en calidad para para tal

Voz 21 23:54 pero más experiencia

Voz 1982 23:57 algo más completo al margen de este fichaje Moncho Fernández amplía su contrato con el Monbus Obradoiro hasta dos mil veinte el serbio del Unicaja Arnedo Beats baja entre dos y tres semanas por un esguince de tobillo pero llegará a la Copa It dos descartes que han confirmado hoy Kevin Jones no seguirá en el Baskonia ir nude tampoco seguirá en este caso en el ballet

Voz 0919 24:17 gracias hablamos ahora de la NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buena quieres empezar hablando de Russell Westbrook porque porque por lo primero porque jugador

Voz 0838 24:24 me gusta después del temporal el año pasado el Oklahoma está mostrando ahora mismo un nivelón anoche hizo uno de esos partidos brutales XXXVII puntos catorce asistencias y nueve rebotes contra los Sixers raras que los Thunder empezaron bastante mal la temporada peros están entonando empezaron mal sobre todo porque había muchas esperanzas con los fichajes de Carmelo Anthony Paul George pues cola de anoche

Voz 0919 24:45 se encadenan ocho victorias consecutivas y si

Voz 0838 24:47 en clara mejoría en cuanto a los españoles gran partido de Pau Gasol doble doble del español en la victoria en San Antonio contra Sacramento buen papel también de Ibaka once puntos nueve rebotes y tres tapones en el triunfo ante Lakers derrota de los Bulls con diez puntos de Mirotic ante unos Bucks de un gran cupo que rozó el triple doble victoria en Cleveland lamentablemente sin tu paisano José Manuel Calderón que no disputa como Nadal

Voz 0919 25:08 la venta de quiero contar una noticia para terminar cada

Voz 0838 25:11 jugador del equipo vencedor del All Star va a ganar cien mil dólares una prima que se ha incrementado pasan de ganar cincuenta mil a cien mil es una forma de motivarles para que tomen un poquito más en serio el partido de las estrellas y en cambio los perdedores van a recibir sólamente veinticinco

Voz 0919 25:27 tampoco estaba tú crees y se lo va a tomar en serio mira Carles

Voz 0838 25:29 treinta y cuatro millones por temporada Lebron XXXIII Westbrook veintiocho más o menos lo que Haarde Durant veinticinco tú crees que por cincuenta mil dólares Eluana toman en serio

Voz 0919 25:37 pierden ese partido no pasa nada pero vamos a Javi Marta Casas en Play Basket ya está en la web de la Cadena Ser con qué contenidos esta semana hola

Voz 1509 25:45 la gallega muy buenas Permira entrevistamos al entrenador de UCAM Murcia Ibon Navarro también se pasan por el programa Alberto Corbacho jugador de Obradoiro Jayson Granger del Baskonia en nuestra tertulia hablamos de la situación del baloncesto español en los despachos con desacuerdos entre los clubes y los jugadores también del regreso de Edwin Jackson al Barcelona que te contaba ahora Xavi Saisó miramos cómo no a la NBA todo lo que te acaba de decir Javi Blanco rebasó repasamos la actualidad de la Euroliga y conocemos la historia de Carlota de Gush quita es una jugadora del Olímpico sesenta y cuatro de la Liga Femenina dos que este fin de semana ha vuelto a jugar diez meses después después de superar un doble proceso tumoral una auténtica fenómeno

Voz 0919 26:22 es una historia de superación gracias Marta Paco Hernández buenas tardes qué tal Gallego buenas ha estado con la súper campeona Mireia Belmonte donde

Voz 0838 26:31 sí Mireia Belmonte que ya está preparando las citas más importantes del año primero los campeonatos de España en los que tendrá que conseguir la mínima para luego afrontar los Juegos del Mediterráneo y los Campeonatos de Europa en Glasgow el próximo mes de agosto cómo va esa preparación responde ella

Voz 28 26:45 pues acciones buenas entrenando bien en sean llevadas hace semanas que hemos estado ahí con un poco de continuidad que a lo que me faltaba bien me tiemblan pudo salir bien la cosa por el tema de su

Voz 0838 26:57 el objetivo para Mireya es conseguir un récord europeo este año porque todavía quedan dos años para los Juegos de Río esto

Voz 0919 27:03 semana de Tokio es lo que los de Río ya lo tenía

Voz 21 27:05 como ya pasaron bien en diseño en Tokio cómo les fue en Río y a ver si lo contamos nuestro

Voz 0919 27:15 esta semana cerramos el programa con Maryland

Voz 21 27:19 es una banda de Vigo sacado nuevo disco el disco sea más resplandor esta canción se llama arte los jugadores de los árabes y han llegado a Madrid

Voz 0919 27:37 llegado a España el hubiera Sanyo entró sociedades recordemos nueve árabes en siete equipos de Primera Segunda mañana contamos y convencer ahora Hora sigue con Ángels Barceló no le perdáis que está la cosa impresionante