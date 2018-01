Javier Tebas: "Hay que recuperar a Neymar para La Liga"

Voz 1 00:00 bueno pues en esa gala estaban en un montón de protagonistas y creo que está por ahí y Antón Meana con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional a esta hora de la noche Antón hola muy buenas pues sí o la mano que tal cómo estás buenas noches a punto de marcharse pero le estamos esperando aquí cerca del ascensor ha recibido un premio como presidente de la Liga por la Liga lleno min una iniciativa preciosa de la Liga

Voz 0906 00:21 así que vamos a saludar la indirecto o la Javier Tebas buenas noches buenas noches ha dicho de manera contundente que habrá en España el año que viene sin ninguna duda alguna duda no yo creo que si no bar es que no sabemos hacer bien las cosas en este país no yo creo que hay debía estar el Bari esperemos que por parte del haría lo tenemos todo preparado esperemos ahora que yo creo que también por parte de la Federación y del colectivo arbitral también queremos circuito en directo Javier Tebas en El Larguero don Javier Tebas buenas noches buenas noches como estás hombre

Voz 1 00:51 y el cuando se va a aprobar el bar

Voz 2 00:55 el está aprobado falta así ya la verdad es que ha probado aprobado

Voz 1 01:00 perdona pero no cuándo se va a probar cuando se va a probar

Voz 0906 01:03 bueno yo creo que en estos días hay dos unidades del equipo del bar de la Liga con la Federación si el Comité Técnico de Árbitros y que ya para establecer fechas nombres de quiénes coordinar proyecto todas oye empezaremos pues yo espero que a final de mes principios de marzo Jackson con con el plan de formación de de de los árbitros

Voz 1 01:24 vale a marzo abril mayo tres meses suficiente sois optimistas con ese de periodo de prueba

Voz 0906 01:28 se suficientes si ya se ha calculado y es perfectamente suficiente

Voz 1 01:31 eh eh el partido xenón partidos enough

Voz 3 01:35 en fuera de directo todavía no

Voz 0906 01:37 no es además es una norma que exige el FIFA que hay que probarlos los partidos hombre importante de partidos que pues que no que no esté funcionando no

Voz 3 01:47 a nivel de también lo vamos a nivel de torneos de que

Voz 0906 01:51 esperemos que así sea el plan es hacerlo torneos juveniles en la Federación para ir poniendo en marcha todos los árbitros no porque no es un es un tema no es un tema fácil no bueno pero garantiza es que en la jornada uno ya garantiza que la jornada uno de la temporada que viene habrá en España la habrá sí seguro no joder con que esto seguimos vamos a seguir sin tenerlo no bueno yo creo que unas cámaras que se va a colocar también para el Barbas para trabajar copa el noventa por ciento

Voz 1 02:15 de las jugadas el noventa por ciento ya vamos a ver qué pasa en el otro uno por ciento ya hemos hablado muchas cosas muchas veces este asunto este año

Voz 0906 02:24 todas todas se hubiese averiguar igual

Voz 1 02:26 no no es que en el uno por ciento sí pero no ha sido así pero que irá en la línea de gol con este bar no se podría solucionar si avista hemos hemos tenido todos la suerte de que las que ha habido este año se podría ver solucionado con el bar Si una sin balón de la línea de gol con el bar no se va a ver

Voz 0906 02:41 no si se ponen cámaras otras cámaras que estamos tenía muchas caras en los estadios e perpendiculares eh paralelas en las líneas de goles se averiguar a también

Voz 1 02:50 bueno pues será lo único que podrá averiguar esa es goles fantasma sin tener ojo de halcón porque en las demás tienen ya

Voz 0906 02:55 hola con las llamadas empresas técnicas de yate y a ver qué te dicen yo estoy digamos que me han dicho sí sí

Voz 1 03:01 para que me llama la atención que todas las ligas europeas hay bar Ojo de Halcón pero que en España no haber joder yo ya dije porque había jonda es como si porque con este sistema de barro en en toda España

Voz 0906 03:10 no no no no dije conllevan cuatro-cinco en función de ligas europeas cuando nosotros pedimos presupuesto a la FIFA moda fijan a las empresas sólo había homologadas dos empresas pagan cobrando una nadie una cantidad dinero en mi opinión inasumible no para mí era colaborar con aquella FIFA corrupta que bueno y así lo dije entonces no que desde alianza vamos a colaborar con la FIFA cortar aquel momento que después por suerte por suerte para Graziano dado razón los resultados cabido no lo que no puede ser que en el que haya veintitantas empresas creo que son XXVI que homologadas con el Bari con el ojo al con estemos con dos no yo creo que hasta que no se cambie eso por lo menos siendo frescas presidente le costaba dar ese paso

Voz 1 03:50 en la Supercopa se aprobará también Supercopa España

Voz 0906 03:53 eh si llegamos sí pero eso ya como de Pelé fracciones de la Federación pero bueno si se llega así porque no

Voz 1 03:59 vale la última donde se iban a formar los árbitros en Madrid en la sede de la Liga de la ciudad el fútbol o en Barcelona

Voz 0906 04:04 en Madrid en la sede de Las Rozas y el bar están en la sede de la Roza correcto muchas cosas y si precedió para gastar instalado en Las Rozas toda va a estar en las carrozas en olvidemos que el mundo árabe trajes competencia a la Real Federación Española de Fútbol la Liga no tienen intención de a corto de American algo Opazo competencias arbitrales y nuestra obligación es colaborar con el colectivo arbitral con la Federación este tema

Voz 1 04:25 Preto como caído en el en el fútbol español el asunto de los saudíes de los jugadores saudí

Voz 0906 04:29 es bueno yo creo que bien en general a los clubes ha caído pues perfecto pues muy bien yo no tengo noticias en contra no

Voz 1 04:38 federación

Voz 0906 04:40 ah pues no se ha dicho que si tenían que haber coordinado no pero es que ya lo vengo diciendo yo no creo que sean tema de generación Dinara nosotros hemos firmado convenios confederaciones en muchísimos países de puedo decir de de Sudáfrica

Voz 3 04:52 es Costa Rica eh eh que yo

Voz 0906 04:55 yo yo tras más en China también tenemos un un acuerdo sea dos unos acuerdos con esto está muy

Voz 1 05:00 pero no le parece que no es de recibo que se entere la federación

Voz 0906 05:03 hola hacia por la prensa pregunto eh Gadafi no sé qué pinta esto Magius que intervino pero yo le pregunto excedía lo que quiera pero sí les

Voz 1 05:10 dice que la federación se entere por la prensa me parece correcto

Voz 0906 05:13 bueno no lo sé si es correcto no lo que pasa que la Federación ahora a saber qué timbre que tocar es un poco complicado no ya parte yo siempre otra cosa buena parte de la regla por ejemplo pero oye perdona te tenías que ver enterado pero ya lo hemos hecho íbamos a seguir haciendo igual dijese lo que dijese es porque no tiene ninguna competencia en lo que tienen que decidir en ese tema es una competencia de los clubes si quieren firmar jugadores o no es que no hay no hay nada más que yo yo no sé si cualquier club cuando fichan jugador llamada Rea l pregunta Oye fichar este colombiano no no nadie no pero bueno se llama eh

Voz 1 05:44 potasio había parecía bien si había hablado con la red de este tema

Voz 0906 05:47 no os vamos a ver si si no sé yo desde luego el primero nosotros proyecto de Dalí jamás que no que no que éste estaba perfectamente informado evidentemente es que no se entiende es que es un tema de fichajes de los clubes de los jugadores da más si todos los convenios que firmamos en el mundo no digo este tipo de otro tipo pues te has informó es que no yo no considero que Ted que tenían que estar enterado somos entidades mientras la fracción pero somos autónomas independientes no le preocupa el tema de los ultras hay rebrote de los ultras en el fútbol español el tema resulta me preocupa allá rebotes ya rebote yo no sé si podíamos decir rebotes pero estas últimas ha sabido hechos que a mí desde luego si me me me preocupan porque desde luego no es bueno noni que aquí del muchísimo cuidado no siempre estamos abiertas pero sinceramente podría decir que estoy preocupa

Voz 1 06:31 a quién le parece que haya habido cien Ultras Sur en Mestalla el sábado

Voz 0906 06:34 pues muy mal no llegamos ya lo ha dicho al director de nuestra seguridad no a los ultras se les expulsa no se les reagrupa no no estamos de acuerdo con la actuación de reagrupar no es la primera vez que has el magistrado a la policía que ha con la cual colaboramos muchísima muchísimas cosas pero ya nos ha pasado en otros partidos ya nos pasó incluso fue el año pasado en un las Sevilla Las Palmas Sevilla que entraron en la esquina Estados los Biris Norte en datos eh hay que en esto es yo creo que no es la solución la reagrupación porque estamos dando la solución para que los ultras acudan a los ayuntamientos sino es la solución no dejan asentar expulsarlos si fuera es no dejarles entrar aquí

Voz 1 07:09 eso es lo que que hacer con todos ha visto lo del Molinón también no

Voz 0906 07:12 bueno lo lo lo visto oí buena nota pues evidentemente me parece gravísimo de verdad que que pruebas que ya se puede ser que esa rigidez que esa zona del estadio no hay Iragorri Se ratifica para un partido hay un partido también creo lo que hace pero al final no hubo pruebas suficientes voces venido hoy no fue sancionado el club de cerrar es sagrada que era lo que queríamos desde desde la Liga no vamos a ver ahora Kay pero son temas que es que tengan no valen medias tintas ni si hay pruebas no hay pruebas ya fue Manu la jornada uno de la pasada Liga el Sporting Athletic de Bilbao con Iñaki Williams la protagonista no si había dicho Javier Tebas como el que hemos hablado antes en el calado que no haya visto el vídeo lo voy a poner simplemente para que lo vea

Voz 1 07:55 no tenemos aquí en el teléfono

Voz 4 08:06 el técnico

Voz 0906 08:08 hombre ojo primero semeja una cántico coreado de un grupo importante por lo tanto esos tiene que ser objeto de sanción durísima no hay más que hablar hay que ser implacables con ellos implacables

Voz 1 08:21 con ellos y con los clubes que lo permiten

Voz 0906 08:23 bueno yo creo que nosotros lo que hacemos es denunciar clubes para que cierren gradas no yo creo que hay muchos clubes que hacen muchísimos esfuerzos yo creo que que el Sporting Gijón hace muchos esfuerzos pero claro no sé si pasa estos que no son suficientes es que ese es el dato que hay que tener no dio a veces ya lo sé que ellos dice yo hago todo lo que puedo pero bueno eh los hechos me remito no que hoy encontrar estos cánticos es que unos imbéciles lo no tiene otro nombre y otras están yendo pues uno fueron a Valencia otros vienen aquí sí sí dos esos sobran y yo mientras sea presidente de la Liga pues estaré desde el primer día luchando peleando contra esto porque el daño que hacen yo yo viajo muchísimo oí todas estas peleas que vemos las ves en los telediarios de muchos países del mundo el fútbol español riña ante ultra así que esa la imagen que se llevan porque eso sí que saben te Liñares en información general que como bien sabes Manucher son los que más audiencia tienen en todos los países del mundo y eso sí que sale las noticias esas y eso sí que te ven los aficionados y los dos no son no afición al fútbol y te te manchan la imagen de verdad

Voz 1 09:21 sabes que cuentas con todo nuestro apoyo y que todo lo que hagáis es poco e puede haber cierre del estadio podría pedir o plantear

Voz 0906 09:28 no bueno nosotros denunciamos eso es un tema del Comité de Competición de la Federación no eh desde luego el las presiones muy dura Svensson muy duras y nos conozco bien la normativa pero si yo fuese el que tomase la decisión cerraría esa parte de la grada

Voz 1 09:44 eh lo último lo de Piqué el español de Cornellà y Espanyol de Barcelona que valoración hacer

Voz 0906 09:49 desafortunada ya lo he dicho las declaraciones yo creo que es el Espanyol Barcelona creo que lo ha dicho también Valverde no hay más que hablar no yo creo que muchas veces no es lo que se dice también como se dice cuando se dice y la forma que se dice y bueno pues lo que podíamos podido saber no no me ha gustado MoMA no hacen mucho por la labor de intentar que los derbis pues sean lo más amistosos posibles entre todos en las dos últimas y te dejo va a haber nuevos horarios la próxima temporada no vamos a seguir con la política actual toreros la misma

Voz 1 10:20 política de horarios la temporada que viene

Voz 0906 10:24 eso sí sabéis alguno de vosotros no te pregunto pregunto yo

Voz 1 10:27 el hay alguna liga que te gusta que tienes en mente copiar no sea caso mira a Italia que dicen que me voy no eso dicen van a pagar la cláusula para a pagar la cláusula para que te vale unos horarios ahí pondremos los ahora ellos ahí estás triunfando tanto que te quieren fichar hasta en Italia

Voz 0906 10:40 a ver si bueno ahí están no esas promesas es de agradecer que haya alguien que valore la industria de fútbol en España no que hacemos las con por lo menos no muy mal habíamos hacer cuando te quieren en otra Liga importante si te quieren llevar no con una oferta importante pero voy a Evra

Voz 1 10:54 ninguna otra Liga ya haga lo que nosotros pero bueno igual Italia

Voz 0906 10:56 empieza el año que viene sin que esté yo va a tener ya ocho bandas horarias en la liga italiana

Voz 5 11:01 qué francesa siete si no me equivoco lleva diciendo eso llevaría siendo hayan su ritmo llevar diciendo años eso no lo veo si no me acuerdo el resto del año que viene ya empieza Italia Italia Italia Italia ya pero no lo hace nunca nos vamos a ver el año que viene pero esto es como el sorteo de la prensa famoso se sortea desde antes la que he querido es verdad pues es ya lo vais a ver porque si es una política a la que se va en televisión Valle de hijo g6 Cáceres llamara a los dueños de las televisiones del mundo pregunta si están contentos o no es así que cayó sí yo que a sus aficionados lo vendo yo cada vez que te escucho

Voz 1 11:34 excluyo pero que luego veo en la Premier en Alemania en Francia y que no es así pero bueno igual el año que viene y así que es verdad

Voz 0906 11:40 mira la Premier en el concurso que ha puesto de derechos a que esa fíjate para dieciocho diecinueve ya sacado dos bandas horarias Navas que existían antes una una coincide por desgracia para nosotros el domingo a las nueve menos cuarto Se llama coincidieran y antes no existía esa banda horaria si yo te la ser también el domingo por la tarde más eh y además está intentado quitar lo de no dar los partidos de fútbol el sábado a las cuatro y cuarto tan bueno te vas a él hasta que vas a tener que D

Voz 1 12:06 a tener que decidir perdona entre la Premier o la ley italiana te quieren fichar todos no la termina en absoluto yo sé lo que ha salido lo que lo que Mann

Voz 0906 12:15 pues vale vale aquello verme nada más no hay bueno como madridista está preocupado

Voz 1 12:20 dice nueve puntos del Barça

Voz 0906 12:21 a ver qué es lo que está complicada no pero bueno que a la Champions y el Madrid siempre son finales lo que hay que jugar y en Madrid juega a las finales para ganar las vamos a ver no que

Voz 1 12:31 animar para la Liga