Larrea: "En cuestión de días se anunciará la renovación de Lopetegui"

Voz 1 00:00 porque doce y siete está por ahí ya Antón Meana con el presidente de la Federación Española de Fútbol doce y siete de la noche en esa gala de la Asociación de la Prensa Deportiva donde están Javier Tebas que ha abierto el larguero donde ya está por ahí presidente de la Federación Antón hola de nuevo

Voz 2 00:15 eso sí aquí a mi lado casi desmontando esta gala en una mesa de El Corte Inglés porque estos en un centro comercial y estamos sentados eso como si fuéramos a comprar el señor Larrea yo esta mesa o la silla ya sabe lo que ha dicho Javier Tebas en El Larguero así que nada ocular te fuiste tendido en la Cadena Ser el señor Larrea

Voz 1 00:36 viviente de la Federación Española de Fútbol hola Juan Luis buenas noches buenas noches qué tal bonita pues bien primero felicitaba los primeros todo bonitas y efectivamente entretenido bonita eh premio para para Zidane entre otros no va entre otros muchos premios para Zidane ni para el Real Madrid y bueno para la selección española no que yo creo que ha conseguido también una brillantísima clasificación a usted no le han premiado todavía no es un recuerdo para Ángel Nieto bueno está muy bonita verdad sinceramente parar familia Prats sí señor para padre para hijo eh ahí están los dos los dos Jabato

Voz 3 01:05 la haciendo alusión al abuelo también que se unió la saga sí señor he tenido la suerte de trabajar

Voz 1 01:10 con los dos con el padre y ahora con el hijo a que eso y lo que queda aseguró que luego vendrá el nieto del viñedo y todo esto bueno hay varios temas que que que queríamos comentarlo y preguntarle llenos y nos puede aclara aclarar a todos los oyentes de del Larguero para empezar el asunto del bar con el tema de de de la polémica de ayer otra vez no con el asunto del partido del Barça en el Camp Nou jugadas polémicas que podemos decir a esta hora de la noche del bar para la temporada que viene Juan Luis

Voz 3 01:36 no podemos decir que hay una comisión creada con un Project líder que nosotros queremos que sea Carlos Velasco que hay pues cinco personas que están tratando de una comisión digo Liga Federación bueno yo entendía que tenía un proceso de andadura normal sí que bueno pues que nos hemos despertado sí parece que los medios están diciendo que no vamos a llegar yo vamos a llegar de su obra y que no tiene que haber ningún problema que no es falta media Liga media Liga que encima es corta que termina pronto y que la próxima aparato comience a mediados de agosto pues tiene que estar pues todo perfectamente montado no entiendo yo vamos pero no obstante

Voz 4 02:12 sí sí la verdad es que que a raíz de estos nuevos

Voz 3 02:16 hay comentarios vuestros lo que sí hechos interesarme yo esta mañana y estos días sabremos algo más

Voz 1 02:21 eh o sea que no se puede garantizar no no se atreve a confirmar que va a haber barra temporal que viene si no que creo creo que hoy ha dicho que si no no no que me atrevo a confirmar que no sé quién quién

Voz 3 02:31 ha escrito de que de que si temas económicos

Voz 1 02:34 absoluto hemos tenido ninguna duda de que el tema económico lo cubre la Liga hay nunca ha puesto ningún pero a ello vamos ya no hay ningún problema o sea que empezando la Liga jornada uno de la Liga de la temporada que viene habrá bares

Voz 3 02:44 España andamos que sí yo creo que habrá unas pruebas anteriores que tiene que haber pero no sé si iban a ser enough o sea igual que hacemos en las pruebas xenón en algunos partidos no se me ocurre a mí de de Supercopa o no se Pray

Voz 1 02:57 debían abordar en previo Xala aunque no sé si no

Voz 3 02:59 ocurre quiero decirte que puedo ser antes de empezar la Liga que pudiera haber unas unas pruebas en partidos no sabía no sólo vamos a ver ahora en otro en otros países yo creo que

Voz 1 03:08 en otros países Juan Luis que ya lo hemos comentado ya lo sabe usted también lo hemos comentado otras veces sean está aprobando durante año y medio en ocasiones dos años aquí vamos a aprobar en el mejor de los casos cuatro meses en el mejor de los casos no

Voz 3 03:20 creo es que la FIFA está dando unas fechas para nada han sido nunca año y medio en y dos años lo que pasa que quiere decir que que esto también la experiencia de otros países no está ayudando nosotros ya que no tenemos estar no se tan torpes no somos no va a servir la experiencia de los demás no

Voz 1 03:34 eh los árbitros no saben si va a haber a estas alturas de temporada no la temporada que viene

Voz 3 03:38 pues no lo sé los hábitos tienen la dirección arbitral que yo confío en ellos y son ellos los que tienen que transmitir este tipo de novedades a al al colectivo no

Voz 1 03:47 bueno y donde prefiere usted que se preparen los árbitros en en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en su casa la ciudad el fútbol en casa de los árbitros sin duda cómo va el tema de Julen Lopetegui que falta para la renovación

Voz 3 04:00 no no me no te puedo decir lo que sí te digo es que en principio se empezó a comentar con él pues el martes de esta semana pasada Ivano yo creo que el director deportivo está llevando se tramite sin más yo creo siempre la casa había ofertaba sus seleccionadores la renovación en cuanto se conseguía una clasificación irse ha hecho lo mismo sea que yo creo que será un tema de trámite quiero entender maleza

Voz 1 04:21 serían dos años más

Voz 3 04:23 serían dos años más hasta dos mil veinte hasta la Eurocopa mal hasta la finalización de la de la próxima Eurocopa

Voz 1 04:28 lo normal es que sea anunciantes del Mundial imagino no no tardar

Voz 3 04:31 es mucho siguieron no yo creo que tiene que ser una cosa de días

Voz 1 04:34 en cuestión de días se anunciará dos años más

Voz 3 04:37 sí eso espero se habían pues buena noticia porque ha hecho

Voz 1 04:39 está haciendo un trabajo fantástico

Voz 4 04:41 sin duda y calificaría de brillante

Voz 1 04:44 sí ha sido una fase de clasificación me sobresaliente con con Julen Lopetegui otro asunto que queremos contar tratar de el asunto de los saudíes como ha visto el presidente de la Federación la llegada de estos nueve diez jugadores saudíes a algunos clubes españoles

Voz 3 04:58 hombre yo creo que tenemos que tener más coordinación entre Liga y Federación para conocer este tipo de cosas en unos podemos enterar por la prensa yo creo que además hay otra pata en el en este tema también que es la fe que yo creo que tiene que estar con nosotros sólo tenemos que estar un poco sabedores de estos temas luego enterrar la Liga yo no vea meterme nada lo que está haciendo la Liga pero yo creo que es importante que estuviéramos en sintonía

Voz 1 05:21 lo ha dicho a Tebas

Voz 3 05:22 se lo he dicho a Tebas sin querer dicho eso lo dicho precisamente no directamente a él es porque tuve la oportunidad de hablar con una persona que ha estado en el tema sólo con lo comentamos y él estaba enmienda también anda de que teníamos que estar yo creo que es un poco más conocedores de todo no

Voz 1 05:38 no le parece bien el acuerdo en sí además de enterarse por la prensa le parece bien

Voz 3 05:42 es que la verdad es que no he profundizado osea que me han parecido extraño un poco sin más extraño

Voz 1 05:49 cuando menos extraño la verdad que sí eso es eso es lo que me ha parecido Navas y las declaraciones de Piqué de el español de Cornellà una y otra vez qué valoración hace el presidente la federación

Voz 3 06:01 siempre estamos hablando de lo mismo yo creo que es un excelente jugador

Voz 5 06:04 aquí no tengo nada en contra del para nada

Voz 3 06:07 hay que valorar declaraciones de otro tipo sinceramente yo creo he me gusta hablar de fútbol y con nuestros jugadores también los jugadores pues ahí estaba el guión quiero decir es una precio suyas y que yo no voy a entrar a valorar de verdad

Voz 1 06:20 con lo fácil que es pasar de chorradas de no sé si el Espanyol de Barcelona de toda la vida no como ha dicho el propio Valverde

Voz 3 06:25 su entrenador sí bueno pero bueno pues igual no se chico bueno no voy a valorar eso ya te digo ex jugador de la selección sí señor sí sí esperemos que por mucho tiempo porque es muy bueno

Voz 1 06:36 no él ha dicho que en verano seguramente se retire

Voz 3 06:38 vale la selección y bueno a ver a ver si es verdad que hay tiempo para todo el verano está todavía lejos

Voz 1 06:45 sí sí Sagnol no pondría usted la mano en el fuego que eso está ya cerrado no

Voz 3 06:49 no no bueno no sé no pongo pero yo creo que tienen hay un equipo técnico que es el que tratará en su día de llamarle de convencerle de lo que fuere no pero desde luego siempre está con nosotros ha demostrado que no tienen la duda

Voz 4 07:00 de estar en una selección vamos para nada la última que

Voz 1 07:04 no sé cómo cómo se encuentra trabajando de esta manera en esta situación de provisionalidad todavía no sabemos cuál va a ser la decisión del Consejo de Estado o del TAD con respecto a si se convocan elecciones o no en en qué punto está Larrea

Voz 3 07:16 hombre pues no es no es una situación cómoda nosotros intentamos implantar normalidad y seguir en el día a día que es lo que estamos haciendo pero no es cómodo es cuanto antes sepamos todas las decisiones que hay entre el TAD el Consejo de Estado que podamos abrir un camino bien de elecciones a la presidencia o bien de asamblea Hidalgo serían poco lo que conviene no lo entre tanto ambos pues poco más que intentar seguir intentando nosotros nuestra normalidad sin más

Voz 1 07:41 y seguir trabajando ya sea confirma entre otras cosas también los partidos de España que ya lo conforman la semana pasada no los dos Alemania Argentina y los dos previos al Mundial no

Voz 3 07:48 esto es todo es también los hablaría con las sedes entonces el segundo sería unos días antes de de llegar bueno en Rusia ya un poquito antes de empezar el Mundial con un rival que bueno que era apetecible en cuanto al estilo de juego con con dos rivales que nos han tocado y tal bueno estamos intentando pues hacer las cosas lo mejor que sabemos no es lo mejor que nos pidan Ivano invocó en ese camino vamos que se ha hecho hasta ahora

Voz 1 08:12 pues nada a seguir trabajando Juan Luis Larrea y sobretodo no sé si si la final de Copa ya es seguro

Voz 3 08:17 la señor Larrea sólo tono la final de Copa no se ha hecho no en principio no sea tratado con los semifinalistas con los finalistas son no nos ha decidido el estadio de de la final

Voz 1 08:29 hasta que no se sepa quiénes son los finalistas no se hablará no

Voz 3 08:32 que van a la comisión con ello se ha hecho siempre entonces teníamos un poco igual la opción de haberlo hecho con los semifinalistas pero al final se optó por por esperar como los últimos años a los finalistas

Voz 1 08:43 bueno pues vamos a esperar quiénes son los finalistas íbamos a esperar sobre todo cómo funciona lo que es lo que yo sé dónde tengo más dudas prevé me me me deja usted tranquilo viéndole tan tan tan convencido de que lo vamos a tener en la jornada uno te quiero tranquilizar sí señor quede más tranquilo gracias