Comentario de Manu Carreño: "Las casualidades de Piqué"

buenos días Pepa gran noticia ayer para el Fútbol Club Barcelona la renovación de Gerard Piqué vestirá de azulgrana hasta el año dos mil veintidós que se formó en la cantera del Barça y aunque estuvo una aventura corta en la Premier en el Manchester United volvió a la que siempre ha sido su casa y ahí se va a retirar es más dijo ayer que si no fuera porque sigue en el Barça probablemente ya no seguiría jugando al fútbol lástima que en lo extradeportivo Piqué siga siendo el Jaimito del fútbol español el revoltoso de la clase le día de la Collet la al que tire adelante otro de retirada de el pelo otra retira una goma o coge el tirachinas explique es así se mete con Arbeloa llama cono provoca al Real Madrid ahora alabado por el español de Cornellà lado por ahí no hay manera ni siquiera después de que haya escuchado a su entrenador Ernesto Valverde decir que es el Español de Barcelona Valverde Tonterías las justas pero Piqué sigue ayer en ese acto de renovación tirando chinitas al español dice que es tan de Cornellà como el Joventut desde Badalona tontería se olvida Piqué que el club se llama de toda la vida Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona pero bueno ahora hay no está haciendo todo esto de Cornellà porque sabe que el próximo fin de semana hay un español Barça en Cornellà a lo mejor ni ha caído en ello hasta luego Pepa