La historia de Nita, la primera mujer futbolista

Voz 1806 00:38 en Vélez Málaga es conocido futbolísticamente porque son los hermanos hierro de allí San Fernando y Manolo Hierro pero merece la pena conocer a un vecino que yo le conocí hace años un vecino de allí de Vélez que es periodista ha trabajado en esta en esta casa allí en por la zona en la Cadena SER durante muchos años pero sobre todo es coleccionista de cosas de fútbol entre esas cosas de fútbol eh que yo bien su casa tiene una gramola antigua tiene un disco de vinilo sabed de pizarra pero donde pizarra de antiguos pesan un un tal con el himno de la selección española cantado el único que se jugó un partido Suiza España

Voz 1375 01:23 no no con letras así mira lo tienes escuchamos de Pizarro lo tengo claro

Voz 3 01:29 a él le encantaría vale la pena

Voz 4 01:43 en juego está ahí para mí porque han estallado nos queda hay que escucharlos y que no quiero habla

Voz 1806 01:50 entonces esto

Voz 5 01:52 quiero hacerte es para para

Voz 2 01:55 el personaje de que es un

Voz 5 01:57 es un enamorado del fútbol

Voz 1806 02:00 ha ido coleccionando cosas de éstas pero hace poco escribió un artículo investigación sobre todo que descubrió la primera mujer futbolista en Málaga quizá en Andalucía quizá en España la primera mujer la primera mujer enamorada de pues ella nació en mil novecientos ocho pues se a los finales a finales de mil novecientos de los veinte empezando casi que antes de la guerra civil una época en la que lo mujer en Jijona fútbol vamos en toda la historia tiene miga eh que nos cuente un poquito Jesús

Voz 1375 02:32 está ponéis el periodista en cuestión no periodista coleccionista hay de todo Jesús Hurtado hola Jesús qué tal

Voz 6 02:38 tal bueno cómo estás es un compañero muy buenas noches colega de profesión cómo estás

Voz 7 02:43 eh bueno encantado de de asomar la radio casero Mi casa durante muchos años en Radio Ser Axarquía no

Voz 6 02:51 te has No somos suma muchas veces hasta sí sí

Voz 7 02:54 sí aquí entramos recuerdo que entramos conjugado de tercera que ha marcado ocho goles en un partido y lo pusimos recuerdo con Piru Gainza fue de las últimas entrevistas que hicimos a los dos porque Piru Gainza tristemente falleció no ahí Paco Sierra ya colgó las botas en aquel partido contra el Roquetas recuerdo marcó su golito hay un penalti lo sacamos en primicia vamos bueno aquello fue una historia para la ciudad fue una locura

Voz 1375 03:18 es una enciclopedia Wikipedia a tu lado no tiene que hacer oye yo ahora y entonces la historia ahora de esta Anita Carmona Ruiz que nos decía Raúl más conocida como bonita no

Voz 7 03:28 sí hace cuento rápido eh yo haciendo la historia del club de fútbol un equipo que se funda en mil novecientos veintidós ya conociendo a los más mayores que tristemente no nos han ido dejando en el tiempo y bueno pues me hablaban de que de vez en cuando venía de Málaga alguien que se vestía de hombre que jugaba con ellos era una mujer eh Anita Carmona Ruiz Benita como le llamaba en en Capuchinos queda en el barrio malagueño de donde ya nació oí bueno donde ella se enamoró del fútbol viendo no a los primero marinos ingleses que llegaban al puerto de Málaga su padre estibador ella ya veía a la gente en pantalones cortos en la explanada del del puerto de Málaga hay después a raíz de que llegó para ella la apertura al fútbol y la posibilidad de hacerlo a hurtadillas pero de poder hacerlo por el padre Míguez un gallego que el salesiano que llega a Málaga que funda el oratorio festivo salesiano el famoso campo de Segalerva que hoy está cerrado y que pudimos visitar recientemente Raúl lo hizo otros compañero igual no penita empecé a jugar al fútbol ahí escondida primero se mete por el tema de de de ayudar en la lavandería después un poquito ayudando a Juanito Marte H que era el utillero del Sporting de Málaga un nudo

Voz 1375 04:43 eh yo estoy viendo pero perdona quinientos tú me está enseñando Raúl una foto de el equipo cuando posaban también Pablo fotógrafos tanto el equipo de el Vélez a una foto de mil novecientos veintidós tantos y tantos abrazados vestidos de futbolistas

Voz 4 04:55 botella ella en medio vestida le jugadores budista

Voz 6 04:58 además medio hiciera laSexta empezando por dónde empezar a tenía que estar en medio pero pero yo lo llamaban

Voz 7 05:07 veleta

Voz 1806 05:08 claro que para jugar Jesús se tenía que podía llamarse Anita ni

Voz 7 05:13 no no no bueno ahí cuando juega juega le ella cuando juega al fútbol en el Sporting de de Málaga y vestía ese poso Gorrito de Italia tal como aquellas ropas cambiante no eran como las de ahora claro pantalones largos porque es que tampoco se podía subida el pantalón de un futbolista a la altura de la rodilla tener que taparse la rodilla luego ocurrió devotas devotas Átame y entonces bueno pues ellos sí se podía pero claro cuando jugaban en ese campo que era el campo de su barrio pues ya enseguida los reconocida la reconocía entonces ya en alguna vez le quitaban el gorro se daban cuenta que era ella la a la restaba pero bueno como tenía familia en vez de Málaga pues se venía a jugar aquí ya tenía un poquito con pinchazos poder jugar aquí los compañero incluso cuando aparece jugaban al fútbol pues no ponían su nombre de pila tampoco poniendo su todo su mote por ejemplo en la portería jugaba Matadero que da a Ocaña en su nombre real Antonio tu caña que vendía batata en la plaza del pueblo al paso de las carmelita en Vélez Málaga pero Galán ya era veleta preso porque cambiaba no

Voz 4 06:15 porque igual la detenían por por sí

Voz 7 06:20 cuenta que lo primero que era un deporte para hombres y y estaba en aquellos momento imagínate con el deporte el fútbol que estaba empezando eso de que una mujer estaba mal visto correr en los hombre insular pues imagínate en una mujer

Voz 4 06:35 claro claro y encima en un equipo de hombres que la cabeza claro ahí en la foto como como jugador más

Voz 7 06:43 quién algunas alineaciones pues que que incluso se pasea al amigo Raúl de hemeroteca es que hemos podido recuperar a medida que ha ido digitalizando muchísimos periódicos que a los que no teníamos acceso

Voz 6 06:52 incluso en programas de mano que ya venía su nombre como veleta no venía al equipo entero y venía en contra El Malagueta que eran campeón campeón de un foco para nada los años veinte y demás para para camuflarse de hombre se cortaba el pelo si sí si con una cinta se apretaba el pecho para enorme ellos tenía plazo pecho por el por lo que puedo por lo que hemos visto alguna foto no era una mujer

Voz 7 07:14 con demasiado Trillo todo podía disimular vale pero pero sobre todo por esas ropas anchas cabía esos calzón y tal pues claro no no te marcaba la figura tampoco da mujer ella

Voz 6 07:23 ya era alta era fue Peralta Albert

Voz 7 07:26 entonces bueno pues pasaba pasaba imita paso pues jugando en el Vélez y también el Sporting de Málaga pues claro evidentemente como Zurich y además cuando Manu porque es que en algunas reseñas de funde y hasta se proyectaron igual yo creo en el jugada jugaban en el medio tú sabes que era Dios tiempo jugaban dos defensas tres medio tres medio y cinco delantero bueno pues ella vez he jugado de delantero otra vez jugaba de de

Voz 1806 07:48 eh oye Jesús que le estoy enseñando también a a Manu la única foto que tiene ella

Voz 6 07:53 sí bestia hay futbolista pero sin disfrazar

Voz 1806 07:56 darse de hombre cosa que hacen una nota al pecho y tal es que se la hizo en carnavales

Voz 7 08:01 sí Salid entrenadores porque conozco hay colaba colaba ahí colaba en sede futbolista vale pero pero después no fotógrafo y tengo a decirme de futbolista hay que gracia no una mujer futbolista Jaca se hacía la foto pero ellas que te quiere tener una foto ella particularmente

Voz 1375 08:16 la historia de amor y un hermano suyo sí

Voz 7 08:18 eh más pequeño llegó a jugar en un equipo llamaba al ser grandes Requena será un equipo también de la zona de capuchino un equipo que además de dar una empresa de Talavante hería de cartuchos era de correage después de la guerra Irán bueno pues un hermano suyo llegó a ser también jugador de fútbol mediocentro murió también empujó

Voz 1806 08:38 y además ella murió mano el esto sí

Voz 4 08:41 en el piojo verde de una enfermedad que lo mismo

Voz 6 08:46 el temático mete el tipo que cogió bueno mucha gente en el tiempo de la Manu pues se imaginaba hayan

Voz 4 08:51 fue lo que me den murió con con cuarenta años con menos de cuarenta

Voz 7 08:55 sí por ahí por ahí me muevo en cuenta que ella ella y bueno y demás que ha vivido un poco en una familia muy modesta y también estuvo trabajando de dependienta en las tiendas que había de de pan pero bueno ella lo que quería era haber jugado cuando murió murió muy joven ella ya había pedido que cuando la enterraran queda enterraron en el cementerio de San Rafael que la la alternaron con la camiseta de su equipo del ex portavoz de malas

Voz 0684 09:25 historia no es si levantara la cabeza mitad viera la Liga bueno ella fue la pionera la la percusión un poco de de fútbol femenino no sobre todo ayer Málaga no hubiera ganado la Liga que tenemos femenina tan espetó por eso por eso en el Barça Athletic todavía quedan cosas que sí sí sí claro que avanzar pero ya se ha avanzado mucho ella puso ella puso la primera piedra

Voz 7 09:44 estaba muy mal estado muy mal que la mujer jugar al fútbol en los años veinte en aquellos tiempo eh Manu Raúl el deporte para la mujer era la equitación poquito el Land tenis que se llamaba yo iría gimnasia no el de gimnasia un poco es esa gimnasia ortodoxa cabía no pero que evidentemente a la llegada del padre Migue un gallego de billón de Orense pues le abrió el mundo de poder meterse de infiltrada en ese campo es de cuando no había futbolistas coge los balones aquellos pesado de Correio darle patada de coger una práctica que incluso otros futbolistas no pudieron hacer y entonces ya entra sin gente a veces esperaba con gente empezó a jugar un poco cuando faltaban equipo Pierre sea futbolista ideas puede bueno cuando ya se le reconoce tiene que marcha porque ya

Voz 4 10:30 nada nada

Voz 1806 10:32 la sancionaba Jesús pues esto ha sido una parte la parte

