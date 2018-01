¿Puede algún rival pelearle la Copa al Barça?

Voz 1375 00:00 son las doce y treinta y uno de la noche hora menos en Canarias escuchar a Tebas y de escuchar a Juan Luis Larrea ya Gerard Piqué en el tema de los ultras vamos a hablar un poco de fútbol igual los que más saben de fútbol está ahora Kiko Narváez Kiko qué tal

Voz 1 00:14 debería estar por aquí buenas noches Macaray anda como un clavo como un reloj sea también Álvaro Benito All Álvaro qué tal

Voz 1375 00:20 buenas noches mano Don Santi Cañizares qué tal Cañete noche amigos y está dan a Gustavo López hola Gustavito Gustavo Vidal Gustavo López está por ahí sí que está seguro ahora les saludamos a Gustavo López

Voz 1 00:32 en jugamos con cuatro en defensa y jugar con cuatro cambiar se puede variar el esquema

Voz 1375 00:40 jo lo que sufrió el Barça ayer lo que sufrieron el a la vez que le da Abelardo este a este equipo no en Copa y en liga lo que le costó ayer al margen del lío arbitral y luego tiene que meter la falta Messi la mano y lo que sea pero lo que le costó al Barça eh

Voz 2 00:52 sí le costó porque el Alavés es un equipo muy competitivo ahora mismo porque tácticamente tiene un buen arreglo defensivo y porque es difícil pues no te va a regalar nada no sé a eso le sumas que el Barça yo creo que salió concierta confianza también con cierto agotamiento de tanta competición que se le vio mucho más espeso de lo habitual el ritmo tampoco o favoreció el bueno el que Coutinho jugara por derecha tampoco pues

Voz 1375 01:15 está a Busquets quitó a un centrocampista digamos en los que habitualmente Valverde está metiendo más de contención

Voz 2 01:20 no hay obviamente lo no jugaron tampoco los dos laterales titulares cuando tú te se cierra un equipo como lo hace el Alavés que lo hizo francamente bien cerrando todos los pasillos interiores hasta con seis hombres muchas veces porque los símbolos los extremos llegaban hacia auxiliar a los laterales necesita esa pero mucho el campo hay DJ yo creo que no estuvo nada bien puede Semedo por banda derecha dieron poca amplitud en ese sentido al ataque llegó un momento pues que se atascó incluso que se temió por el resultado en la realidad

Voz 1375 01:49 es que Kiko oí Álvaro que ya recuperamos por ahí a Gustavo pasan el cable que hubiera pisado osea Coutinho ya lo hemos dicho alguna vez un grandísimo jugador y seguro que se va a entender bien porque es de la filosofía filosofía del Barça pero no sé si el tener que meter acuñó creéis que le puede hacer variar a Valverde algo su esquema favorito de juego

Voz 1266 02:12 imagino que que sobre todo con el tema de de Coutinho tiene algo a su favor primero en la edad de pues el talento que tiene lo que pasa es que yo tengo curiosidad Manu sobre todo por ver la ubicación y el sitio que le encuentra al niño

Voz 1 02:28 pero también quiere meter habló

Voz 1266 02:30 con Iniesta en el mismo equipo no porque para mí son dos jugadores muy similares y que ya recuerdo que a Iniesta lo probó en banda derecha hay gente que son mediapunta pequeño que juegan por dentro sea Caño Ibagaza ha

Voz 0749 02:44 sí

Voz 1266 02:44 el propio Iniesta Iniesta mucho fue algo jugadores pequeño de talento una pierna natural pierde mucho porque no tienen desborde como el propio Joaquín podía tener en su momento por fuera para aceptar sino que tiene que asociarse por dentro para mí de cara al futuro la ubicación y el sitio de Guti niño te pueda jugar con con Iniesta me parece que pierde mucha influencia productividad el fútbol cuando juega él por por banda derecha el el brasileño y es una de las asignaturas para mí que tiene de cara al futuro Valverde para buscarle ese sitio al al brasileño

Voz 1375 03:16 que se lo metes Álvaro ya está aquí

Voz 1 03:21 Gustavo es cosa de cable problema lo que te gusta nada estamos computable pelada y te dejamos el cable pelado

Voz 1375 03:28 de de gustado digo que lo que dice Kiko metes a Coutinho con Iniesta si eso es así que el primer partido llevó de Valverde ha querido ser inteligente no ha dicho los que decían que va ser OCU tiñe hoy o Iniesta pues mira los dos titulares pero si eso es así más Messi Suárez evidentemente sólo te quedan dos de los Rakitic Paulinho

Voz 1 03:47 Busquets Dembélé Easy Grade más claro en alguno de los claro de ahí ahí solo puede jugar dos Álvaro

Voz 1375 03:56 bueno a los cuatro titulares

Voz 3 03:58 sí y además yo creo que está lo que decía Kiko tiene toda la razón son dos jugadores que ocupan el mismo hábitat en el campo no tanto como como Iniesta les gusta par partir de perfil izquierdo para meterse hacia adentro asociarse y íbamos a ver yo creo que los días los días de grandes que dentro de nada el Barcelona va a tener uno contra el Chelsea veo difícil que juegan los dos juntos a día de hoy salvo que Coutinho se adapte de una manera espectacular a a una nueva posición y le veamos hacer un trabajo en equilibrio que que por ahora no lo hemos visto como jugador de fútbol pero a Valverde yo creo que está encantado con las prestaciones que la dado el cuatro cuatro dos debido a la a la triste noticia de la lesión larga hay repetía de Dembélé al final lo que fue en principio una necesidad ha sido el mejor recurso no que ha tenido un equipo sólido un equipo esforzado un equipo solidario un equipo compacto que concede muy poca al rival no ayer que de lo que quería añadir del trabajo defensivo del Alavés me sorprendió mucho la lo bien lo efectivo que salió al contraataque después de todo el esfuerzo que tuvieron que hacer a nivel defensivo salieron con con gran acierto hacia la portería de del Barcelona pero lo que es lo que te decía yo creo que ese cuatro cuatro dos para para el día del Chelsea para los días grandes pienso que Valverde le va a tener mucha fe

Voz 1375 05:16 y ahora no saluda Gustavo López

Voz 1 05:19 acá estoy manifiesta te Gustavo manifiesto si no te preocupes

Voz 1375 05:28 esta glorieta Gustavito y os voy a preguntar ya porque quiero pregunto todas las semanas quería preguntar por Luis Suárez es que de Messi ya no se puede añadir nada más que buen delantero es que depredadores que pera de cable tiene también hablando del cable de gustamos

Voz 1 05:42 sí efectivamente desde el mismo que como haylas como lo era cómo era yo comenta Kiko inestable el cable el debate

Voz 2 05:53 hay que poner fundan en bueno pero no bueno pero le va a tener que poner de alcalde en el momento

Voz 1 05:59 sí sí al que no lo he pillado

Voz 2 06:01 le pillar porque es prácticamente imposible pillarle porque el árbitro tiene que está siguiendo la pelota la asistente tiene que está siguiendo el fuera de juego y cuando la pelota se va por ahí evidentemente momento a lo mejor pues para soltar una coz para agredir a alguien con el bar te van a pillar con lo cual el cable que ahora mismo está poco pelado porque es reincidente

Voz 1 06:20 tiene buena cinta aislante lema poner fin de muro seguro

Voz 2 06:26 decirle le va a escapar pero la seguridad la cuando ya le caigan tres partidos para una chorrada pues ir a actos deba ser otra cosa

Voz 0749 06:31 independientemente de eso tienen que medirse mucho más él porque no tiene ningún tipo beneficiada con atraque con con lo gore que hace lo bien que se entiende con con Messi en la calidad que tiene a la hora de definir yo creo que lo que tiene que hacer es medirse mucho

Voz 1266 06:46 más porque a partir de ahora usar pero ahora Si bien el bar

Voz 0749 06:51 a estar mirando con con mucha lupa parte sin ninguna anestesia una cosa es ir a un balón dividido en un cuerpo a cuerpo en una lucha pero siempre tiene

Voz 1266 06:58 alguna Juan además que afea actuara transitoria esta teniendo él y afecta también al juego tan importante que tiene el Fútbol Club Barcelona lo otra serie en Gustavo yo creo que la única manera si se en el momento que te que te caigan tres o cuatro ya te lo piensa a la hora de decirle al linier una cosa al árbitro la patada al codazo pisotón o lo que sea a partir de ahí porque son gente que que como lo pueden hacer realmente bien sin que no voy a porque está pendiente un balón que estar en otro sitio a la hora de disimular de dar codazos en cuanto lo veía te echen entre cuatro partido ya verá como ya lo de series no

Voz 4 07:33 no vamos a través lugar en casa

Voz 1375 07:36 es tremendo es tremendo pero bueno veremos a ver si con el barro sin el bar porque verdad lo que dice Gustavo es que no lo necesita pero pero es verdad que que que que cada semana es una cosa verdad que luchó hizo todo lo posible por por por superará el problema que tuvo al rival éste le pegó un mordisco a la otra pues es verdad que venga oye pues a todos el puede calentar momento pero es que casi cada semana deja un una de esas acciones que dice bueno es una cosa tremenda con un buen delantero que es verdad que es un pedazo de de de jugar ahora delantero en qué te pareció el Athletic ayer que es pareció y Kiko te gustó más te convenció más la victoria contra Las Palmas

Voz 4 08:11 sí sobre todo

Voz 1266 08:14 lo hemos repetido muchas veces que tipo de partido a Cholo ya son jugadores lo entienden perfectamente me gustó la Unión Deportiva Las Juanma mucho el primer tiempo yo creo que el camino a seguir lo que decidió Paco Jémez momento en Girona con tres Defensa o mucha gente por delante del balón y al equipo algo más sólido pero en encuentro de noventa minuto Cuadri paciente me gustó el cambio en el descanso ya sabemos que el Cholo no se casa con nadie ya que está todo un poco previsible peso o no en el equipo en el centro del campo con un Koke que no termina de despegar el cambio de de Carrasco dio un volantazo o lo que es el partido esperando pues eso no cualquier salida de balón cualquier pase horizontal cogió de su ubicaba Unión Deportiva Las Palmas en inferioridad numérica con espacio marcando un golazo Griezmann que ya lo hemos dicho mil veces es el no

Voz 1 09:04 bueno bueno bien define como conduce que velocidad entorno la conducción Fernando Torres

Voz 1266 09:09 que que sumando partidos lo poco que ha jugado la influencia la prolongación y aguantar a los pelotazo que les gusta Xavi Jiménez su aportación ha sido siempre superior a la que podido tener Vietto o camino sin embargo para mí ha jugado menos minutos de lo que Fernando se sacrifica

Voz 0749 09:28 a mi a mi mano me yo creo que me quedo con el partido con nombre propio para lo bueno y para anómalo me quedo con con Torres y la vieja guardia diríamos con Gabi con Juanfran tres jugadores que fueron fundamentales en el día de ayer no de Juanfran que hizo el robo y dio el pase en uno de los goles Davy que mantuvo el equilibrio en la mitad de la cancha y Torres como decía Kiko a medida que van pasando los minutos se va ganando en confianza hay también le va dando un desahogo al equipo a los pocos minutos de Carrasco también estuvo participativo también Vitolo que va sumando minutos y el nombre propio en contra es el de Koke no el Atlético de Madrid necesita mucho más a a que necesita ese equipo que que mantenía el equilibrio que daba el balón que distribuía Iker tenía gran recorrido en el campo y no lo estamos viéndonos último partido no lo estamos viendo no sé si son problemas físicos y de que no está bien después de la lesión pero necesita el Cholo Simeone al mejor Koke en el medio Saúl también ha bajado poco las prestaciones no es hermosa de la del principio de del torneo puede ser cansancio físico también puede ser un tema emocional mental pero necesita mucho más éxodo de jugadores porque son dos jugadores fundamentales el medio K

Voz 1375 10:42 sí oye lo de Mestalla y Santi vaya ida y vuelta eh vaya primera parte del Madrid tan desconocido el Valencia que bien salió en la segunda parte que hubo momento que parece que el Madrid estaba tocado luego fíjate acabó uno cuatro no muy no

Voz 2 10:54 quedaba totalmente el partido tuvo varias dientes de sierra bellos momentos que que que bueno pues lo aprovechado los equipos como pudieron yo no esperaba esperaba un Valencia más conectado con el partido con mejor con más confianza pero es verdad que el Real Madrid les sorprendió el Real Madrid hizo una buena primera parte llegó siempre con peligro se le vio bien al equipo entero supo también proteger su portería y el Valencia no está en su mejor momento a la realidad no sus puntos así lo dicen que lejos del nivel aquel de los meses de septiembre octubre y noviembre yo creo que influye pues el hecho de haber jugado domingo miércoles a una plantilla que no está acostumbrada que no tiene jugadores de alguna forma que han participado pues en competición europea de forma habitual influye también que ha tenido de baja Carlos Soler influye también quédese ha tenido muchos problemas con esa lesión en el pie ha jugado de alguna forma pues partidos que a lo mejor hubiera sido mejor que descansara para bueno pues para no tratar de curar a lo mejor posible que no le dejará demasiadas secuelas otra vez está tocado en este caso es el del muscular pero el Valencia sobretodo en septiembre octubre no me lo que vimos fue cuatro centrocampistas Carlos Soler con dos vía Parejo Iker es de un nivel sí va fantástico jornadas dijiste el mejor centro de campo

Voz 1375 12:12 la League correcto de los cuatro de los diez mejor

Voz 2 12:14 es del entre los diez jugadores más en forma de la liga estuvieron septiembre octubre noviembre cuando a falta de alguno el equipo lo anotado cuando ha faltado dos se ha anotado ya muchísimo no y eso auxiliada a la defensa y también generaba fútbol de ataque que por el que también yo creo que se han beneficiado mucho los delanteros ahora ese centro del campo no es tan solo ente porque han faltado jugadores Si porque obviamente ese nivel mantenerlo durante todo el año es muy complicado que pasa empiezan a verse carencias defensivas falta de colocación algunos hombres problemas en los centros laterales problemas de de coberturas etc etc etcétera y también empezamos a ver que ya cuesta un poquito más hacer gol sin ser en ningún problema todavía pero yo creo que todas la base del equipo es que llevaba al partido donde él quería controlaba el juego como él quería a partir del dominio que que efectuaban esos cuatro hombres el centro el campo sobre el adversario y eso ahora ya está costando más y por eso los resultados de los mismos

Voz 1375 13:08 en Melilla el Madrid Álvaro qué qué diagnóstico le hace es verdad que acaban ganando uno cuatro pero fíjate con el uno dos que que que que minutos pasa de otra vez de reflejo un poco de de la desconfianza que tienen no en este momento con tantas dudas que que no empató el Valencia pues de milagro no

Voz 3 13:23 sí fíjate que que encontró el gol rápido quizá en la casi en la primera en la primera acercamiento en la primera jugada de ataque montando una contra espectacular de las que nos tenía acostumbrados años atrás y que normalmente el gol te lleva hacia momentos emocionales eso o psicológicos que quizá le hacían falta al equipo en cuestión de confianza que otros días sin ir más lejos el para mí el día del del Valencia en el Bernabéu el Real Madrid jugó mejor que Mestalla generó mucho más sometió mucho más al rival y no encontró la manera de ganar el partido cambió el Real Madrid recuperó la pegada yo creo decidan también a hacer todos los cambios que realmente necesitaba el Real Madrid lo que necesitaba era un Asensio Jon Lucas Vázquez para para darle mucho más trabajo oí cortar la hemorragia que que tenía defensivamente y a partir de ahí el partido cambió

Voz 1375 14:14 los últimos quince minutos acaban gustándose otra vez sí sí sí

Voz 3 14:17 sí sí sin duda yo creo que a nivel defensivo yo lo dije en Carrusel y lo mantengo es el Real Madrid quiere ser competitivo al máximo nivel y el Valencia es un equipo de máximo nivel necesitas que que los once de la de que estén en el campo sean por lo menos lo solidarios que fueron la primera mitad donde vimos son Bale pues más concienciado de de ayudar a Carvajal en por esa banda de trabajar Benzema que exigirle todavía un poquito más porque porque defendiendo sólo con con siete con seis pues vas a tener los problemas que ya hemos hablado largo y tendido de cuando el Real Madrid ha jugado con la BBC realmente los tres de arriba se han quedado descolgados no bajan ayudar a sus laterales pues ya sabemos los problemas que producen el equipo a partir de ahí el Real Madrid recupera el nivel de ciertos jugadores que parece que se empiezan a ver los brotes verdes que que nos gusta y que y que nos hacen ser optimistas de cara a la única bala que te queda en la recámara pues como Marcelo como Cross como Modric pues como cristiano incluso pues pues podemos ser un poquito optimistas pero el equipo tiene que seguir creciendo

Voz 1375 15:23 yo os pregunta todos os sorprende el papel de Isco que ha pasado de ser indiscutible titular vamos y el mejor centrocampista de Europa ha de repente fue entiendo que entiendo que se recupere Bale que vuelve a entrar en el equipo bueno puede ser discutible pero es que el papel ha pasado de ser protagonista principal ha ni siquiera ser actor secundario

Voz 2 15:42 tiene difícil arreglo es tiene difícil arreglo porque es un es un hombre que que bueno pues ahora mismo si Zidane tiene claro que si quiere jugar con la BBC tiene claro que quiere jugar con Casemiro por delante de la defensa para darle equilibrio pues Xisco tienen difícilmente se va a hacer con un hueco en el equipo es la realidad y luego cuando juega pues en muchos partidos sobre todo hasta el mes de noviembre diciembre pues ha sido desde luego el mejor jugador al menos el que más en forma estaba el equipo no porque era difícil encontrar jugadores en forma en el equipo y luego pasa otra cosa discos jugador de control del juego que le gusta tener mucho la pelota que le gusta jugar mucho al fútbol que les gusta a partir de tener el balón y la BBC es tiene un fútbol distinto tiene un fútbol muy vertical yo no digo que no pueda compensar al revés cuanto más variantes tienen mejor hay veces que hay que retener la pelota en los pies de discos donde mejor está guardada y hay otras veces que hay que jugar directo y a lo mejor pues aprovechar esa velocidad pero y yo creo que

Voz 5 16:40 lo tiene complicado al menos en la cabeza

Voz 2 16:42 decidan otra cosa es que Zidane encontrara otra forma de jugar han jugar al fútbol que desde luego no está buscando porque la que le

Voz 1375 16:50 usted es la que les gusta es con los tres centrocampistas

Voz 2 16:53 sin prescindir nunca de Casimiro que es donde podría entrar arisco retrasando a uno de los dos lo mejor lo mejor moviendo efectivamente hay jugando con los tres arriba mientras estrenos tres arriba difícilmente va a encontrar un sitio en el equipo en once creo

Voz 1375 17:05 yo vamos que sorprende Kiko el papel de Isco como pasa de ser de que entiendo que es lo decía antes Antón Meana ahora de la Asociación de la Prensa Deportiva estaba el seleccionador también diciendo de él ha dicho me preocupa que disco esté jugando tampoco te sorprende cómo ha cambiado su papel

Voz 1266 17:20 hombre no me sorprende que lo digan Lopetegui sobre todo por por cómo quiere que juegue la selección española por los jugadores por la confianza que que tiene en él que yo creo que no tiene Zidane tanta como la que tiene el seleccionador que bueno que casi todo depende de Gareth Bale en el momento que el Gales esté bien físicamente esté medianamente comprometido a Zidane que le pone mucho salir a a la conté y aprovechar la velocidad de los tres de arriba no con plena confianza en Benzema Laura de venir a a recibir para crear después algún que otro pase interior para que lo aprovechen tanto Cristiano no como Gareth Bale no son jugador que te va a aportar que en sesenta partidos temporada puede ser mucho de ello imprescindible pero que cuando realmente te te lo juegas todo por el todo no no no me sorprende porque Zidane ya lo lo ha dicho de de todas las maneras de todos los colores tardó cartel tiene disco el va a apostar por el cuatro tres tres con Casemiro por detrás de Modric Kroos

Voz 1375 18:23 bueno lo que parece claro es que la va a jugar con la BBC lo que queda aquí a final de temporada el París Saint Germain está ya quince días y eso no lo va a cambiar Zidane no tiene no tiene pinta vamos yo creo que

Voz 3 18:34 tiene claro ir para mí ha añadido a lo a todo lo que habéis comentado en lo de Isco yo creo que ha sido la

Voz 6 18:40 a la víctima

Voz 3 18:42 de que el equipo no no haya funcionado con la ausencia Gareth Bale quiero decir Si con todas estas ausencias Gales el Real Madrid fuera líder de la Liga ir dando las sensaciones que daba en la Supercopas por ejemplo recién empezada la temporada pues seguramente hubiese costado muchísimo más a ácida han volver a su idea inicial que siempre ha sido fiel a ella eh que siempre ha mantenido que cuando la veces texana que van a jugar porque les gusta y obviamente la da buenos resultados sí ha sido esa esa circunstancia pues hubiesen puesto más entre la espada y la pared hubiese costado decidir no pero claro con la mancha la marcha del equipo que le que no no arrancaba de ninguna manera pues ha visto en la recuperación de Gareth Bale una manera de de por lo menos de agitar la coctelera es decir vamos a cambiar algo aquí y claro pues te haga arrasa a lo nuevo que viene que encima es un jugador muy bueno por eso yo creo que además es el eslabón más débil pues ha sido el que el que ha pagado primero los platos rotos

Voz 1375 19:41 bueno pues esto es así Barça Atlético Valencia Real Madrid Villarreal Sevilla en puestos europeos y el Celta séptimo que acaba de terminar la jornada hace un rato porque en dice con ese Celta tres Betis dos Gustavo séptimo el equipo de Unzué le ha costado pero pero lo ha conseguido eh cogerle el aire al equipo no

Voz 0749 20:00 sí aparte se están viendo los automatismos que quiere el entrenador no hizo un partido muy bueno presionando muy arriba después relegando y saliendo rápido a la contra con y agua espectacular creo que después de Messi es el que más incidencia en el juego ofensivo puede llegar a tener un equipo está descomunal no solo aportando goles sino también en la creatividad del equipo tirando hacia atrás ocultándose con los medios y la hora esta en un momento de forma brillante tanto él como Maxi está muy bien en la faceta goleadora y me está sorprendiendo muchísimo lo vodka todo el clave es un medio centro que es creo que tiene muchísimo futuro se lo van a sacar de las manos seguida al Celta un jugador que mantiene mucho el equilibrio que roba muchísimo balones y que después lo maneja con muchísimo criterio mano es un hombre que no tenía el Celta en la última temporada quitando Augusto que lo reconvirtió era a medio centro cuando era extremo quitando a él pero que no hay un jugador como como Lorca ahora mismo en el Celtic creo que le va a dar muchísimas alegrías y lo van a ver enseguida porque tiene muchísimo futuro el Celta está muy bien

Voz 2 21:05 lo esto a los celestes esta noche Gustavo

Voz 0749 21:08 pues yo creo que fíjate lo tanteó el Inter para llevárselos ante lo tanto no pero yo creo que que tiene un futuro enorme porque lo hace todo con criterio en el mucha personalidad en el equipo y desplazó al tú con jugador que viene años jugando en el hecho de que estaba muy bien visto de pueblo donde creo que poco a poco se va afianzando en el equipo hoy los automatismos que va adoptando eso equipo lo lo estamos viendo creo que va a ir hacia arriba

Voz 1375 21:38 aguas pasa ahora mismo estaba viendo como tercer máximo goleador de la seda dieciséis lleva Suárez veinte lleva Messi catorce y además Maxi Gómez que está también en un momento tal

Voz 2 21:48 sí para mí

Voz 1375 21:49 es un dice medial yo el otro día

Voz 2 21:52 me atrevía a decir que para mí vestido de celeste es el mejor jugador que yo he visto solamente se puede discutir con Mostovoi pero nunca vi un jugador del Celta tan bueno tan incidente como dice Gustavo en el equipo bueno Yago Aspas ha habido muchos y muy buenos ha habido mucho y muy bueno obviamente no de fantásticos algunos pero yo creo que no he no sean me parece un jugador poco valorado aquí en España ahora

Voz 1 22:16 de hecho no se habla

Voz 2 22:19 no se habla tanto de Yago Aspas como se debería para mí es un jugador brutal ley de Alain cuando me preguntan este chico estará en el Mundial no estarán mundial yo creo que Lopetegui finalmente no va a tener ninguna duda porque el fútbol está poniendo en su sitio

Voz 1375 22:34 tiene toda la pinta de Costa Morata Iago Aspas pero bueno vamos a ver qué decide Lopetegui la última la Copa juegue como está la Copa no quién nos iba a decir es que iban a quedar así las semifinales cuando vimos Barça Atlético Madrid y luego ese Valencia Sevilla sobretodo en Leganés que por supuesto todo lo que digamos es poco del equipo de de Garitano pero el Barça claro favorito o ya no no se puede decir nada

Voz 4 22:59 yo a un solo partido como en la final

Voz 1266 23:04 la verdad que no me termina daría de de mojar porque es que cualquier cosa diseminada el Deportivo Alavés no el tema de que Valencia se les puedo hacer no como decía Cañete algo larga la la temporada con el cansancio de gente muy muy importante este al igual que el Sevilla cada monte la acogido un once cuatro partidos seguido en dos semanas ha repetido la misma alineación desgaste terrible cuando el armario del Fútbol Club Barcelona es cierto que es mucho mayor pero que después no veinte minuto cualquier detalle te puede mandar para ahora caso lo que sí me alegra no tema del Deportivo Alavés de la temporada pasada Hidalgo

Voz 1375 23:50 de esa eliminatoria no no ahí ahí ahí

Voz 1266 23:52 eliminatoria al igual que la pueda ver perfectamente entre el Barça y el Valencia no pero de estas dos semifinales me quedo con el tema del del Leganés y que en una hipotética final puede ocurrir cualquier cosa a pesar de que el favorito es el Barcelona con seiscientos y pico de millones de presupuesto bueno

Voz 2 24:10 Kiko no queremos ver que el Barcelona es claro favorito no queremos que los Kansas que gane siempre el mismo no

Voz 1 24:15 de hecho en las tres últimas Copas la bala

Voz 7 24:17 Bilbao me parece a la Sevilla y a la vez crea realidad en la realidad

Voz 2 24:21 así hablamos con la cabeza un equipo que no ha perdido ningún partido en España todavía no doméstica no puede haber otro que sea capaz de ganarle o bueno a ver puede haber uno que sea capaz de ganar pero en realidad no está justificado que pensemos que alguien le va a eliminar o que alguien le va a ganar la final no está justificado porque ahí está la historia llevas de esta Liga nuestra casa acuerdo es nuestro desde evidentemente pues que mi caso es que yo creo que lo merece muchísimo la afición de Mestalla que allá pues otros colores de vez en cuando ganando no pasa también parecido cuando gana siempre el Madrid no pues

Voz 3 24:53 estoy de acuerdo en que lo pequeñitos

Voz 2 24:56 qué bonito sería una final Valencia Leganés no yo vamos al abismo la afirmo y si hay que pagar cinco apago

Voz 1375 25:01 porque no textiles domingo cinco simbólico Álvarez y tengo muchas y yo te digo eso sí sí Álvaro de fiar

Voz 3 25:11 yo que ya apoyo todo lo que dice Cañete por supuesto no pero el Barça está puntito Tomás sin duda yo creo que las dos eliminatorias van a estar muy competida no doy mucho más favoritos al Sevilla que el Leganés que es un equipo que son hueso para cualquier rival que compite de maravilla y que bueno los resultados no llegan por casualidad y luego al al Valencia depende mucho de de cómo llegue físicamente lo que habéis comentado no tiene un once muy bueno sí pero a partir del jugador número doce pues va a las prestaciones del del equipo no entonces a cómo le da para competir porque el Barça te somete a un desgaste tremendo no jugar mucho tiempo detrás de la pelota sin tenerla a nivel no sólo físico sino a nivel mental lo que te desgasta tener poco el balón en en en toda la eliminatoria vamos a ver pero yo creo que van a estar competirá las dos sin duda

Voz 1375 26:01 pues nada miércoles Leganés Sevilla hijo jueves Barça Valencia en Carrusel Deportivo los dos partidos y los veremos en Telecinco también así que nada que corra un abrazo cuida te mucho hombre

Voz 1 26:11 pensando lo que voy a hacer con los cinco euros de Cañete bastante

Voz 2 26:18 en por el morro cinco

Voz 1 26:21 pues bastante yo no obstante que un abrazo Gustavo yo qué hago con el que lo sueltos a Bono no déjalo o no

Voz 7 26:31 el final de temporada

Voz 1266 26:33 a que estoy en el jardín estoy en el jardín que me hace muy poco