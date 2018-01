Los Hispanos analizan en El Larguero el triunfo de la seleccion española de balonmano en el Europeo de Croacia

Voz 1 00:00 bueno cómo estáis chavales y mira a sir hola Guardiola Balaguer qué tal Gurbindo como digo la cena corta hasta veinte en las esto

Voz 2 00:14 sino de Juan eh si se puede poner ahí Marisol les que de pone te cuida es que todo el todo el mundo que va podéis verle si además de oírlo en El Larguero si es con estáis al has de que hubiera o no hagáis tonterías que os ven eh

Voz 1 00:25 pero bueno acaba de la Cadena Ser

Voz 2 00:35 podéis verlos en directo y sobre todo podéis verlo yo no quiero cogerla coge la tú porque hombre porque ganamos vosotros que bonita pesa eh pesa pesa medalla de oro la primera medalla de oro que logra el balonmano español en un Europeo

Voz 3 00:47 qué pasaba no sí sí la verdad es que con toda la historia que teníamos antes de dos Mundiales Si bueno muchas muchas medallas tanto en las Olimpiadas como en otros europeos Si mundiales pues mira no faltaba esta Hay para para todos es increíble no juega así les han recibido hoy en Barajas

Voz 2 01:06 llegaba la selección española de balonmano con el oro colgado el cuello

Voz 4 01:12 ah

Voz 1 01:18 pero esperábais no para nada nada nada

Voz 5 01:22 de hecho a Nos dijeron que alguno a los de algunos medios que que iban a venir algunos autobuses con niños con equipos a recibirnos y otros decíamos bueno a lo mejor ahí no se cuarenta cincuenta personas pero no has visto todo eso ha sido pues ya te digo una pasada una pasada porque no nos imaginamos para nada hemos estado ahí un ahora con toda la gente durmiendo

Voz 1 01:46 lo es muy malo

Voz 6 01:56 así ha estado muy guay no está quedando muy bien no demasiado bien pero no es verdad joe que era

Voz 2 02:02 ha sido un recibimiento como como como merecía lechero

Voz 7 02:05 es como cuando se gana un oro todos los lodos los todo

Voz 2 02:07 pero oye que ha que hayáis tardado cinco finales es lo raro también no perder cuatro porque Suecia ganó las seis anteriores me parece

Voz 8 02:15 sí siempre siempre decía que no sé si conocéis pero las seis parece que son seis no

Voz 3 02:21 pero cuatro cuatro cuatro cuatro

Voz 2 02:23 cuatro que viajó a cuatro que había ganado dos otro viejo A4 cuatro las cuatro de una cosa en Irak

Voz 1 02:28 no está para romperse no

Voz 8 02:33 si la anoche fue larga la noche también no no estoy diciendo que no se empatado

Voz 6 02:40 no sé qué se hizo de día cuando así que bueno no haber dormido hemos dormido pero le faltó tino

Voz 2 02:51 coches desvela ahora volvéis a extinguir el equipo el resto y seleccionador también volvéis ahora vaya volvemos para la cambiarnos porque si así tampoco vamos a la liga hay más pero oye no hombre seguro que alguno a lo mejor lo mantenemos a lo mejor lo antes llevan impone donde pone campeones de Europa seguro que alguno debe estar donde hemos comprado esto te quiero quiero aún está por ahí Diego González gastado todo el campeonato Europa con los chavales de de Jordi Rivera nuestro María especial a Croacia que ya ha vuelto también al igual que ellos y que está ya en su casita hola Diego muy buenas

Voz 9 03:24 hola qué tal mano qué tal compañeros aguantando lo que te digo

Voz 2 03:30 nada bueno bueno vale has sido tan larga la noche como dicen no se fue pronto a dormir

Voz 10 03:33 sí sí sí ha habido sólo la has sido soporta la pena ha sido corta si se quedó corta con la de ellos ya que ya te digo de tal forma que sí hubo fue mucha no sé si larga larga la noche pero normalidad pero celebrando triunfo mano que como esto saber quién lo que han hecho estos tíos es es tremendo que es que es que sean

Voz 11 03:55 ha quitado del medio a a la campeona del mundo de la campeona olímpica a la campeona de Europa y han llegado a una a una final de la segunda parte con un clínic de defensa como te contaba en el día de ayer

Voz 10 04:06 yo estaba viendo la segunda parte otra vez ahora en mi casa estaba viendo lado otra vez porque es una gozada lo que sea vio ayer en

Voz 1 04:12 en el partido

Voz 2 04:20 de uno que también la visto en el avión así Jordi Jordi está viendo o si ha llorado porque

Voz 6 04:26 por ello no hay algo pero aquí la defensa pero eso es seguro

Voz 2 04:34 oye esa defensa en la segunda parte de la que sea

Voz 3 04:37 ahí no separa ese cinco uno en la segunda mitad clave en el partido fue increíble la verdad es que sí que la verdad es que Suecia está más acostumbrada a un seis cero durante todo el campeonato casi todo el mundo la hechos hay cero hoy Nuestro cinco uno muy bueno no con con el intentamos hacer dudar mucho con con el balón y bueno hay jugadores que que no saben decidir bien a los pases y y la verdad es que salió bien si Gurbindo tú eres el más serio de los tres como esa

Voz 6 05:03 a ver a ver te voy historiador aquí habla aquí como el falso y texto pregúntame al suelo el historiador y ahora el que me ha tocado Gurbindo fíjate nosotras que tenemos está Guardiola

Voz 8 05:16 qué

Voz 2 05:17 ha ganado oro campeonato de Europa ahora más plata en en el Europeo del dos mil dieciséis bronce en Europeo dos mil catorce y oro en el Mundial de dos mil trece

Voz 8 05:25 y Gurbindo ahora

Voz 2 05:27 además plata en el Europeo de bronce europeo dos mil catorce bronce en el Mundial dos mil once iba un poco nuevo no ha ganado este este oro yo vengo y ganó ha dicho y me pide que no podía venir ha aportado Jordi Ribera

Voz 12 05:48 no ha aportado no sé es esto

Voz 2 05:50 el año porque cada vez que viene un entrenador nuevo hay que

Voz 12 05:53 o sea él pero sobre todo la seriedad el es un tío que

Voz 13 05:58 la balonmano está veinticuatro horas del día pensando en balonmano vídeos preparaba todo no deja nada no deja nada al azar es una es una pasada la verdad que es una pasada la máquina analizando ahí si no es que es increíble sea tiene todo controlado y bueno no sé creo que no hay más intenso en ese sentido a todos los que habéis tenido cada uno tiene sus virtudes pero para mí sí para mí sin yo mira por suerte esta o con varios entrenadores

Voz 2 06:20 voy todos muy buenos sí pero cada uno tiene su

Voz 13 06:23 tu forma de trabajar muy ir es muy serio para mí incluso a veces demasiado eh

Voz 6 06:28 no se veja no se deja dos coño déjate llevar hemos ganado bien la fruta miel la cena hora tampoco sí sí pero no estaría viendo el vídeo en las que se está viendo el partido en la ópera

Voz 13 06:40 el eje ayer ganamos estábamos celebrando estábamos con las familias estábamos quedando oí joder

Voz 8 06:46 disfruto un poco más que es que esto no se no se gana todos los días no estaba pensando

Voz 6 06:49 ya en la próxima estamos trabajando lo de ahora hay que un poco más

Voz 8 06:56 el presente esta noche que siempre que se pueda saber qué digo eh lo que se pueda bordó el lunes en Madrid no sé quién lo sabe por favor que nos lo diga puede ligar pues

Voz 6 07:07 tiene mala pinta e iremos a nosotros

Voz 2 07:13 oye curiosamente los tres fuera de España

Voz 12 07:16 si en el Nantes uno en Alemania

Voz 2 07:20 sólo falta que al éxito de la selección española que estábamos siempre con los hispanos que casi nunca fallaba sea plata sea bronces osea semifinalista pero siempre estáis ahí en la Liga Asobal sí que se ha venido un poco abajo no los últimos tiempos no sé cómo lo vais vosotros porque casi todos lo bueno casi todos la mitad la selección alguno más de la mitad os vais fuera jugar por qué

Voz 12 07:39 bueno pues vale

Voz 3 07:43 verdad es que ahora la oportunidad aquí en en en en España para para gente profesional pues un poco limitada no ya sabemos todos lo problemas económicos que hay tanto en el país como

Voz 8 07:53 como deporte

Voz 3 07:56 minoritario entre comillas para como es el balonmano y en el extranjero no sólo nos ofrecen buenas condiciones si no se controla las aprovechamos también creo que que eso le ha venido muy bien a la a la selección no que jugadores de la selección se vayan aprobar en otras ligas ligas potentes como la francesa y la alemana el último Viran no hubieran se va

Voz 12 08:18 a atracar ahí

Voz 6 08:23 de cara a los que

Voz 3 08:26 hasta ahí no entonces ves yo creo que eso pues eso va a beneficiar a se decían pero a lo que es la ley

Voz 2 08:31 ah pues

Voz 3 08:33 le va a costar mucho más coger otra vez él lo que era la Liga Asobal hace diez años

Voz 6 08:37 no he venido a Valladolid el Barcelona

Voz 3 08:44 se podían permitir equipazo no se podían permitir jugadores de alto nivel de ir jugando finales europeas no doy incluso finales españolas es tremendo y como como cambios

Voz 2 08:54 oye cuando llega lo de las portadas de los hispanos todos somos hispanos Hispania no se quiere dar eso que hemos mola o no lo de hispanos muy televisivo

Voz 8 09:04 sí sí sí nos gusta nos gusta los hispanos y las guerreras no sé cuántos años hace ya que que lo que se quiere fue un Mundial pero no me acuerdo yo creo que fue un español no sé si dices esto es pues se creo sí sí sí sí fue fue en el tren de selección y desde entonces pues si se ha quedado y los hispanos

Voz 13 09:20 entidad no y a todo el mundo se identifican pues con eso está bien está bien que es una marca es una marca pico los hispanos no la chica guerrera de estos quién es el más gamberro del grupo

Voz 2 09:32 Gurbindo por favor grande verdad

Voz 6 09:37 aquí te voy a decir lo mismo ETI igual yo lo doy todo lo mal

Voz 13 09:42 los que nos conocemos mucho jugamos el mismo equipo somos Tal para cual es además el más serio

Voz 1 09:48 Jordi Jordi Jordi

Voz 6 09:52 Raúl el capitán el capital

Voz 3 09:57 ejemplo de demasiado ejemplo tenemos mucha mezcla entre veteranos y siguiente joven y entonces esa es ser un ejemplo entre entre

Voz 8 10:07 de cuántos años tienes más joven veinti nosotros XXI Sterbik Sterbik hecho ocho tienen Raúl de treinta y nueve treinta y nueve oye lo eh

Voz 3 10:25 en semifinales semifinales y en la semana pasada no que te llaman y estás en casa

Voz 2 10:30 viendo el torneo por la tele llegues te metan así José no es fácil no increíble yo creo que es el único que puede hacer eso

Voz 8 10:37 en casa se llaman Sterbik y te sale una cosa que además está

Voz 2 10:43 cuando en Macedonia y eso cogió un vuelo

Voz 12 10:45 al que cuanto cuando hay una gracia pero no sé nada

Voz 13 10:49 mil kilómetros para no les dio tiempo era descansa tranquilo Sabino tantísimo

Voz 1 10:55 Jesús paradas los franceses ya empezaron a a a que viene Gonzalo está lesionado a sabe a poco

Voz 2 11:03 me pongo sabe bueno y luego no lo he dicho algo a Jordi Ribera la dicho si me hubiera llamado desde el principio

Voz 1 11:10 bueno ya sabe que que ya bueno al final lo que toca ya tiene treinta y ocho pues eso ya

Voz 13 11:19 muy bien con Gonzalo y con Rodrigo y habla mucho con ella ha venido el cheque

Voz 6 11:26 cómo se han portado o no joder no sé si yo cheques aportaban también no sé si estamos demasiado para eso hay que decirle a Paco

Voz 2 11:38 siente la Federación de habrá que estirarse un poquito

Voz 6 11:41 Paco una doble porque eh porque sí

Voz 2 11:44 a ver si si a ver si ahora cuando vais a las estaciones de Juan

Voz 1 11:50 sí cada uno se nos ha hecho hasta el taxi

Voz 2 11:57 ya sabéis el tique

Voz 1 12:00 va delante

Voz 2 12:03 a este rarito de verdad eh aquí hacemos un montón Diego que sólo uno Jabato es en la pista y luego fuera eh que habían dado su palabra de que estarían aquí aquí la camiseta vamos entregarle la camiseta de por favor

Voz 13 12:14 bueno este año de los hispanos con todas las firmas de los jugadores por qué bonito recuerdo a la caseta del Europeo de España

Voz 1 12:21 el chavales porque vamos a poder votar se muchos claro

Voz 2 12:33 sois oyentes de Larguero de lo que viene luego no eso es verdad pero nada que decidir quién ha hecho la prueba a ver repitiera nadie sabe nada para contratar para que me lo pongo para mí siempre así mala suerte antes de la final lo pusimos pues mira Viran Morros y toda la banda que son oyentes de la SER y aquí están en la SER con la camiseta con la medalla gracias chavales si por la camiseta con nosotros muchas veces