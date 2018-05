El Larguero: Tebas, Larrea, el Sanedrín de exfutbolistas y la visita de Los Hispanos (29/01/2018)

Voz 1 00:00 la cantina sí

Voz 0684 00:47 hola qué tal muy buenas noches acaba de terminar la jornada

Voz 2 00:50 vigesimoprimera en primera división

Voz 1375 00:52 sí lo ha hecho con El Celta de Vigo tres

Voz 2 00:55 dos goles de Aspas en el doce y en el setenta y nueve

Voz 1375 00:58 yo otro de Maxi Gómez en el cincuenta y siete Betis dos goles de Sergio León ID guardado en el noventa y uno ha marcado Guardado

Voz 3 01:06 pero ya no servía para nada porque repito ha ganado él

Voz 1375 01:09 el Celta tres dos cómo queda el la clasificación el Celta séptimo con treinta y un puntos mientras que el Betis se queda ahí mitad décimo tercero con veintisiete puntos enseguida estamos en Balaídos en el día en el que ha sido noticia Gerard Piqué renovado hasta dos mil veintidós ha hecho oficial su continuidad en una rueda de prensa en la que ha dicho

Voz 3 01:29 yo estoy aquí sólo para hablar de mi renovación

Voz 1375 01:32 yo hablar de otras cosas pero al final ha acabado hablando de todo que es lo que hace siempre ya ha vuelto a decir que a pesar de que Valverde dijo el otro día su entrenador que es el Español de Barcelona que ha sido siempre que así será pues Pique que es un poco como el Jaimito que el fútbol español me ponen una gorra hay unas poquitas así en la hay es como si te das un tirachinas estás siempre a Berkeley a tiempo de meter el dedo en el ojo al Madrid y a ver si le llama con Arbeloa ahora decir Río de este ahora me río del otro ahora hablo de bueno pues eso el grandísimo jugador Gerard Piqué tiene ese ese esa presión de de travieso no de un poco de Jaimito digo yo hoy pues ha ha vuelto a decir que el español es de Cornellà que es tan obvio como que el Joventut de Badalona está pues ya está lo olvida que es el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona que lleva así no creo que cambie la historia ahora Villa pero bueno y donde esté ubicada hoy Si está a las afueras a cinco kilómetros del centro de Barcelona o de decir bueno la última imitada y eh

Voz 3 02:33 Tebas entre otros a han hablado de las palabras de Piqué que ahora escuchamos aquí en El Larguero tampoco es que le haya gustado mucho ni ni tampón

Voz 1375 02:40 con y yo creo que ya es verdad que le conocemos siguen no

Voz 3 02:43 da mucho juego y que siempre nos la titulares

Voz 1375 02:45 pero hay cosas que que sobran no no vienen a cuento de estar siempre ahora ahora tocar español que por cierto hay partido de Liga con el Espanyol la semana que viene otra vez en Cornellà precisamente bueno luego estamos en Barcelona digo he Gerard Deulofeu otra noticia del Barça cedido hasta final de temporada se va al Watford no tiene suerte tenía en su primera etapa ni en su segunda etapa no hay manera de que Deulofeu eche raíces ni en el Barça ni en el fútbol español se vuelve a marchar al fútbol inglés cedido esta semana hay semifinales de Copa recuerdo el jueves el Barça contra el Valencia el partido en el que no va a estar el portugués Guedes que de hecho se quedó en el banquillo en en en el descanso del Valencia Real Madrid de Liga este fin de semana incluso lo mejora se pierde la vuelta la semana que viene andar en Valencia en poco moscas con el tema de los árbitros eso de el Barça no no lo ven claro después de lo que pasó en Mestalla en el Valencia Barça que hubo polémica después de lo que ha pasado en el partido de ayer en el Barça al aves y luego estaremos en Valencia y en Vitoria además hoy ha pagado la cláusula el Manchester City se lleva ya definitivamente a Emery la Port se despide del Athletic Club de Bilbao setenta kilos que deja en caja el equipo de Guardiola el club de Abu Dhabi que tiene el dinero por castigo como le pasa al ver que éste tiene que pagar cincuenta y tantos por un lateral los sesenta por un central o casi setenta por otro central pues los paga sin ningún problema cuatrocientos millones en defensas lleva el equipo de Guardiola líder destacadísima de la Premier eh y además tema de los ultras el eh hoy ha trascendido un vídeo en el que en El Molinón un grupo de no sé cómo llamarlos y dicen no queremos jugadores jugadores de color los queremos de mareo es una son unas imágenes que se están investigando es un estadio que ya reincidente Éste es el sonido de lo que hoy se ha hecho público con algunos de los ultras del Sporting cantando esto en la grada del Molinón

Voz 4 04:41 es el rey de mareo sólo el de fijo

Voz 1375 04:53 bueno luego estamos en Gijón a ver qué dicen allí y además después de que unos cien Ultras Sur hayan estado en Mestalla en el Madrid están cabrear porque dicen claros no les hemos echado del Bernabéu viene echados están y no les vendemos entradas aparecen cien y además se ubican en la grada del estadio el Valencia quién les ha vendido las entradas como les permiten estar allí juntos el partido tan tranquilamente pues inexplicable y y nos preocupa el posible rebrote de los grupos

Voz 3 05:21 tras en el fútbol español

Voz 1375 05:23 y a veces hasta nos da no sé qué hablar de ellos porque Yebra es mejor no hablar de ellos pero ahí contarlo hay que denunciarlo ya hay que acabar echando los chapó a lo que han hecho el Madrid y el Barça durante muchos años pero hay que eh arrimar el hombro todos echarlos entre todos del fútbol y además entiendo que se refugian en el que es que es el único sitio en el que se pueden renunciar donde hay cincuenta mil los sesenta mil esto es no van a ir al balonmano waterpolo One a Neal Voleibol porque allí hay menos público en la grada donde hay multitudes allí se camufla mucho mejor bueno te recuerdo que puedes escuchar en El Larguero a través de Facebook Like que la aplicación de Facebook el puedes escuchar en directo todo el programa que arranca ya en Balaídos ir enseguida después de Balaídos vamos a preguntar por el tema de los ultras por el tema de Piqué por el tema del bar por un montón de cosas a Javier Tebas que estalla esperándonos once y treinta y seis un coche y vámonos a Balaídos

Voz 1375 06:41 estamos en Balaídos por ahí esta Jacobo o hay Paula Montes después de ese Celta tres Betis con los jugadores ya marchándose y con los entrenadores ya terminado también en la sala de prensa hola Jacobo muy buenas qué tal muy buenas mano pues otra victoria del Celta séptimo se pone el equipo de de Unzué

Voz 1284 06:57 con dos bonitos más eh Aspas y otro de Maxi vaya temporada cambiado

Voz 2 06:59 le cuento y la verdad es que acoge

Voz 0841 07:02 la velocidad tres victorias seguidas trece de los últimos quince puntos la verdad es que han encontrado ya la tecla Juan Carlos Unzué ha evitado pues seguramente esas rotaciones tan habituales que qué hacía y la verdad es que apoyado sobre todo en esa dupla veinticinco goles que llevan los angelitos Yago catorce once Maxi Gómez para operar Celta a unos puestos que nos suenan al Celta del año pasado pero que había empezado con algunas dudas el proyecto yo eché de menos un poquito más de Betis ni un poquito más de del Real Betis de de Joaquín que apareció poco Sergio León ya ya al final para intentar meter a al equipo de Quique Setién otra vez en el partido y la verdad es que un Unzué versus Quique Setién no defraudó tres a dos mano museo un poco lo que se podía esperar de del partido ataque es muy incisivo si defensas a lo mejor con más dudas sobre todo no

Voz 1375 07:51 de hecho el el gol el primero de Aspace

Voz 3 07:54 después de una presión del Celta saliendo el balón desde el portero del Betis que lo quiere jugar como como hacen siempre no sacando la pues desde atrás y ahí se produce un error lo aprovecha el M tener el primero pero es verdad que se esperaba algo así en un partido entre el equipo de Unzué y el equipo de Quique Setién

Voz 1375 08:09 está Paula Montes que ha estado atenta a lo que han dicho los dos entrenadores hola Paula muy buenas

Voz 1694 08:13 qué tal buenas noches que han dicho los dos técnicos pues once imagínate muy contento intentando ahí deseando prolongar esa racha de cinco partidos sin perder dice que hay que aprovechar que el equipo está en uno de sus mejores momentos de la temporada sigue esperando quedan dos días para que se cierre el mercado la llegada de un delantero a que supla esa marcha de Guidetti sobre esos rumores de que el Inter llegaría con veinte millones para fichar a lo vodka halagado porque significa que están haciendo las cosas bien pero que se quede con los que tiene y que no le tenga ningún jugador al objetivo lo tiene claro un fue luchar por Europa

Voz 7 08:43 la ilusión desde el primer día ha estado jugando cuando un equipo Astra o el año anterior en Europa y ha jugado hasta las semifinales de la Europa League y y cómo no vas a seguir pensando sobre todo la gente de fuera que que que tiene que ser éxito objetivo no en ningún momento hemos dicho que ese no lo era lo que pasa es que tampoco a veces decirlo o no lo que hay que hacer es hacer no

Voz 0841 09:03 el se pone con ese resultado

Voz 1694 09:05 dos puntos de Sevilla del sexto séptimo como decía es que mientras Setién no está contento con el resultado pero sí que está satisfecho porque los jugadores hacen lo que están proponiendo perdieron dice una oportunidad de echar también por Europa lo que está en estos momentos haciendo el Celta pero que enfrente tenían un equipazo al que como al Betis dice Setién también le ha costado coger la forma

Voz 8 09:25 no estoy evidentemente satisfecho porque hemos vuelto a perder pero estoy contento con algunas cosas que hemos hecho muy bien estoy contento del trabajo y el esfuerzo que han hecho los jugadores porque realmente Ellos hacen lo que les proponemos y además lo han hecho muy bien durante una gran fase del partido de luego la realidad es que no nos ha dado

Voz 3 09:48 pues nada contento Setién con lo que ha hecho el equipo pero evidentemente no con el resultado Nicole la Nico la derrota vaya racha del Betis después de haber goleado en el Pizjuán al Sevilla

Voz 1375 09:57 pues nada Jacobo tres puntitos séptimo el equipo chapeau para los de Unzue próxima parada donde y cuando Mendizorroza

Voz 0841 10:03 el que jugará el sábado contra el Alavés de John Guidetti que no podrá jugar por aquello de la cláusula ahí estas cosas pero bueno que va a ser un partido muy especial porque no recuerda y evoca seguramente en Vigo más aquella semifinal del año pasado que se quedó el Celta a las puertas histórica para el Deportivo Alavés

Voz 1375 10:19 un abrazo Jacobo un abrazo beso Paul hasta luego mañana pues nada con ese partido ha terminado la jornada número veintiuno Celta de Vigo tres Betis dos hasta el miércoles no vuele el fútbol para pasado mañana

Voz 3 10:30 con la primera semifinal de Copa Leganés Sevilla y el juez

Voz 1375 10:33 pues Barça Valencia a ésta ahora ha debido terminar ya hace un ratito la gala de la Asociación de la Prensa

Voz 3 10:39 deportiva que ha tenido lugar aquí en en Madrid donde sea premiado a un montón de gente ha

Voz 1375 10:45 dónde clubes de organizaciones deportivas apremiaba cine

Voz 3 10:48 Zidane al técnico madridista Madrid

Voz 1375 10:50 lista al al propio Real Madrid Se ha premiado también a los Matías Prats por cierto chapeau para esa generación de periodistas que además he tenido la suerte de trabajar con los dos con el padre en su momento en Antena tres y ahora con el hijo a a a nuestro lado en Bilbao cada día así que es un orgullo trabajar y haber trabajo con la saga de los Prat le mando un abrazo a los dos muy fuerte al padre y al hijo que vienen de otro gran Matías Prats como todos sabéis bueno pues en la gala estaban un montón de esta bonistas y creo que está por ahí Antón Meana

Voz 1284 11:20 con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional a esta hora de la noche Antón hola muy buenas pues sí o la mano que tal cómo estás buenas noches a punto de marcharse pero le estamos esperando aquí cerca del ascensor ha recibido un premio como presidente de la Liga por la Liga lleno una iniciativa preciosa de la Liga así que vamos a saludar la indirecto o la Javier Tebas buenas noches

Voz 0906 11:38 buenas noches ha dicho de manera contundente que habrá bares

Voz 1284 11:41 España el año que viene sin ninguna duda

Voz 0906 11:43 sí sin ninguna duda no yo creo que si no hay bar dice es que no sabemos hacer bien las cosas en este país no hay debe estar el bar y esperemos que por parte de la línea o tenemos todo preparado esperemos ahora que yo creo que también por parte de la Federación y del colectivo arbitral

Voz 1284 11:59 también tiene puesto escucho en directo Javier

Voz 0906 12:01 pasa en El Larguero don Javier Tebas buenas noches buenas noches cómo estás hombre

Voz 9 12:05 bien y que cuando se va a aprobar el bar no está aprobado falta a Villa eh

Voz 1375 12:13 no ha probado aprobado perdona no cuando se va a probar cuando

Voz 0906 12:17 ese va a probar bueno yo creo que en estos días hay dos unidades del equipo del bar de la Liga con la Federación si yo aquí el Comité Técnico de Árbitros y ya para establecer fechas nombres de quiénes coordinar el proyecto todo eso y empezaremos pues yo espero que a final de mes principios de marzo ya con con con el plan de formación de de de los árbitros

Voz 1375 12:38 vale a marzo abril mayo tres meses suficiente sois optimistas con ese de periodo de prueba

Voz 0906 12:43 sí es suficiente si ya se ha calculado y es perfectamente suficiente

Voz 1375 12:46 se aprobará el partido xenón partidos enough

Voz 0906 12:49 el fuera de directo todavía no es además es una norma que exige el FIFA te hay que probarlos los partidos lo importante de partidos que pues que no que no esté funcionando no en a nivel de también lo vamos a nivel de torneos de que esperemos que así sea el plan es hacerlo torneos juveniles en la Federación para ir poniendo en a todos los árbitros no porque no es un es un tema no es un tema fácil no

Voz 1375 13:14 sí pero garantiza es que en la jornada uno se ha garantizado que en la jornada uno de la temporada que viene habrá en España

Voz 0906 13:20 Garajonay no habrá sí seguro no jovial

Voz 1375 13:22 eso seguimos vamos a seguir sin tenerlo no

Voz 0906 13:24 bueno yo creo que unas cámaras que se va a colocar también para el Barbas dejó de alcohol para el noventa por ciento de las jugadas en la Ventana

Voz 1375 13:32 por ciento ya vamos a ver qué pasa en el otro uno por ciento ya hemos hablado muchas cosas muchas

Voz 0906 13:36 este asunto este año entre todas todas

Voz 1375 13:39 subirse a ver llegó a igual no es que estén en uno por ciento sí pero ha sido así pero que irá en la línea de gol con este bar no se podría solucionar si te hemos hemos tenido todos la suerte de que las que ha habido este año se podría haber solucionado con el bar Si una Si un balón da la línea de gol con el bar no se va a ver

Voz 0906 13:56 no si se ponen cámaras otras cámaras que estamos tenía muchas cábalas en los estadios

Voz 9 14:00 perpendiculares y paralelas en las líneas de goles a veces cuando también

Voz 0906 14:04 eh

Voz 3 14:04 bueno pues será lo único que podrá averiguar esa

Voz 1375 14:07 los goles fantasma sin tener José Alcón porque las demás tiene ya veremos algo habla habla

Voz 0906 14:11 la se llama las empresas técnicas de yate y a ver qué te dice

Voz 1375 14:13 yo estoy digamos que me han dicho si no para que me llama la atención que todas las ligas europeas hay bar Ojo de Halcón pero

Voz 3 14:19 en España no haber José Alcón

Voz 1375 14:21 bueno yo ya dije porque sí porque con este sistema de barro en en toda práctica

Voz 0906 14:25 no no no no dije conllevan cuatro-cinco europeas cuando nosotros pedimos presupuesto a la FIFA moda fijando las empresas había homologadas dos empresas pagan cobrando una Ignacio una cantidad dinero en mi opinión inasumible no para mí a colaborar con aquella FIFA corrupta que bueno y así lo dije entonces que desde alianza vamos a colaborar con la FIFA cortar aquel momento que después por suerte por suerte por desgracia no salió razón los resultados cabido no lo que no puede ser que en el que haya veintitantas empresas creo que son XXVI el que homologadas con el Bari con el ojo al con estemos con dos no yo creo que hasta que no se cambie eso por lo menos siendo Tebas presidente me costaba dar ese paso

Voz 1375 15:04 en la Supercopa se aprobará también Supercopa España

Voz 0906 15:08 eh si llegamos sí pero eso ya como declaraciones en tono de la Federación pero bueno si se llega así porque no

Voz 1375 15:14 vale la última donde se van a formar los árbitros en Madrid en la sede de la Liga de la ciudad el fútbol o en Barcelona

Voz 0906 15:19 en la de Madrid en la sede de Las Rozas y el Barça están en la sede de la Roza corre este hecho muchas pues sí pero se dio por aclaradas la estaba instalado en Las Rozas toda va a estar en la en Las Rozas el olvidemos que el modo y trajes competencia la Real Federación Española de Fútbol la Liga no tienen intención ni a corto ni a medio largo plazo competencias arbitrales y quedó obligación obligaciones colaborar con el colectivo arbitral con la operación este tema correcto como

Voz 1375 15:40 ido en el en el fútbol español el asunto de los saudíes de los jugadores saudíes

Voz 0906 15:45 pues yo creo que bien en general sigue a los clubes ha caído pues perfecto pues muy bien ya no tengo noticias en contra no

Voz 1375 15:53 en la federación

Voz 0906 15:55 pues no sé ahora me han dicho que si tenían que haber coordinado no pero es que ya lo vengo diciendo yo no creo que sean tema de Federación ni nada nosotros hemos firmado convenios confederaciones en muchísimos países de puedo decir de de Sudáfrica

Voz 10 16:06 a es Costa Rica eh eh que yo

Voz 0906 16:10 yo yo te has más en China también tenemos un un acuerdo o sea dos firmamos acuerdos con siempre eso está muy bien

Voz 1375 16:15 pero no le parece que no es de recibo que se entere la Federación no la hace por la prensa pregunto eh

Voz 0906 16:20 bueno no sé qué pinta en esto

Voz 1375 16:23 qué bien lo que yo le pregunto este día lo que quiera pero si le parece que la federación se entere por la prensa me parece correcto

Voz 0906 16:28 bueno no lo sé si es correcto no lo que pasa que la aceleración hola a saber qué timbre que tocar es un poco complicado no ya parte yo siempre de la carrera por ejemplo pero la Federación digo oye perdona te has enterado pero ya lo hemos hecho íbamos a seguir haciendo igual dijese lo que dijese porque no tiene ninguna competencia en lo que tienen que decidir en ese tema es una competencia de los clubes si quieren firmar jugadores o no es que no no hay nada más que yo yo no sé si cualquier club cuando fichan jugador Diana Larrea he pregunta Oye por fichar este colombiano no no nadie no

Voz 1375 16:58 no preguntaban si le había parecido bien si había hablado con la de este tema

Voz 0906 17:02 bueno os vamos a ver si si no sé yo desde luego el primero de los proyectos que éste estaba perfectamente informado evidentemente es que consiguió que entiendes que es un tema de fichajes de los clubes de los jugadores da más si todos los convenios que firmamos en el mundo no digo este tipo de otro tipo pues te vas informa es que no yo no considero que Ted que tenían que estar enterado somos entidades dentro la felación pero hemos autónomas independientes no

Voz 1375 17:25 le preocupa el tema de los ultras hay rebrote de los ultras en el fútbol español

Voz 0906 17:28 el tema lo suelta me preocupa allá rebotes haya rebote yo no sé si podíamos decir rebotes pero estas últimas semanas ha habido hechos que a mí

Voz 9 17:35 desde luego si me me me preocupan porque desde luego no es buena Andoni

Voz 0906 17:40 ya quedé muchísimo cuidado no es siempre estamos abiertas pero sinceramente podría decir que estoy preocupa

Voz 1375 17:46 a quién le parece que haya habido cine Ultras Sur en Mestalla el sábado

Voz 0906 17:49 pues muy mal no llegamos ya lo he dicho al director de nuestra seguridad no a los ultras se les expulsan no se les reagrupa no no estamos de acuerdo con la actuación de reagrupar no es la primera vez que has el magistrado a la policía con la cual hace colaboramos muchísima muchísimas cosas pero ya nos ha pasado en otros partidos ya nos pasó incluso fue en el año pasado en un las Sevilla Las Palmas Sevilla que entraron en la esquina hasta dando los Biris Norte en otros eh hay que en esto es yo creo que no es la solución la reagrupación porque estamos dando la solución para que los ultras acudan a los aplazamientos sino es la solución no deja la asentar expulsarlos si fuera no dejarles entrar Charo

Voz 1375 18:24 eso es lo que hay que hacer con todos ha visto lo del Molinón también no

Voz 0906 18:27 bueno lo lo lo visto Hay pues evidentemente me parece gravísimo de verdad que qué pruebas que ya se puede ser que sea reincidente esa zona del estadio no hay Iragorri Se ratifica para un partido

Voz 1375 18:40 en un partido también creo no porque yo no sé

Voz 0906 18:43 pero al final no hubo pruebas suficientes contra tenido y no fue sancionado el club cerrará desagrada que era lo que queríamos desde desde la Liga no vamos a ver ahora con lo que hay pero son temas que es que tengamos no valen medias tintas ni si hay pruebas no hay pruebas

Voz 1284 18:57 no fue Manu la jornada uno de la pasada Liga el Sporting Athletic de Bilbao con Iñaki Williams como protagonista

Voz 1375 19:03 no si había dicho Javier Tebas

Voz 1284 19:05 hemos hablado antes en el plazo dado que no había visto el vídeo se lo voy a poner simplemente para que lo vea

Voz 9 19:10 no tenemos aquí en el teléfono

Voz 1375 19:23 hombre vamos primeros en exceso

Voz 0906 19:25 la cántico coreado de de un grupo importante por lo tanto de sostiene que es el objeto de sanción durísima no hay más que hablar

Voz 1375 19:33 hay que ser implacables con ellos implacables con ellos y con los clubes que lo permiten

Voz 0906 19:38 bueno yo creo que nosotros lo que hacemos es denunciar clubes para que cierren gradas no yo creo que hay muchos clubes que hacen muchísimos esfuerzos yo creo que que el Sporting Gijón hace muchos esfuerzos pero claro no no sé si pasa esto es que no son suficientes es que ese es el dato que hay que tener no dio a veces ya lo sé que ellos dice yo hago todo lo que puedo pero bueno antes de los hechos me remito no que en contra estos cánticos es que unos imbéciles idiotas están yendo pues uno fueron a Valencia otra vienen aquí sí sí dos eso sobran y yo mientras sea presidente de la Liga pues estaré como desde el primer día luchando peleando contra esto porque el daño que hacen yo

Voz 1284 20:13 eh

Voz 0906 20:14 yo viajo muchísimo oí todas estas peleas que hemos las ves en los telediarios de muchos países del mundo el fútbol español riña ante ultra si esa la imagen que se llevan porque eso sí que saben te Villares en de información general que como bien sabes Manucher son los que más audiencia tienen en todos los países del mundo y eso sí que sale las noticias esas y eso sí que te ven los aficionados y los dos no son no afición el fútbol y te te manchan la imagen desde luego

Voz 3 20:36 el sabes que hay contar con todo nuestro apoyo y que todo lo que hagáis es poco puede haber cierre del estadio

Voz 1375 20:41 dir o plantear

Voz 0906 20:43 no bueno nosotros denunciamos eso es un tema del Comité de Competición de la Federación no eh los lo desde luego la expresión es muy dura y las Svensson muy duras y no conozco bien la normativa pero si yo fuese el que tomase la decisión Zacarías aparece

Voz 3 20:58 la gran lo último lo de Piqué el español de Cornellà Español de Barcelona que valoración hacer

Voz 0906 21:04 desafortunadas ya lo he dicho las declaraciones yo creo que es el Espanyol Barcelona creo que lo ha hecho también Valverde no hay más que hablar no yo creo que muchas veces no lo que se dice también como se dice cuando se dice y la forma que se dice y bueno es que he podido saber no ha gustado nada no hacen mucho por la labor de intentar que los derbis pues sean lo más amistosos posibles entre todos no

Voz 1375 21:27 las dos últimas y te dejo va a haber nuevos horarios la próxima temporada vamos a seguir con la política actual adiós la misma política de horarios la temporada que viene a misma e Isabel nosotros no no te pregunto pregunto igual hay alguna liga que te gusta que tienes en mente copiar no sea caso mira esa de Italia que dicen que me voy no eso dicen pagar la cláusula para a pagar una cláusula para que te ponen unos horarios ahí pondremos los ahora ellos si estás triunfando tanto que te quieren fichar hasta en Italia fijo

Voz 0906 21:56 sí bueno está no es por lo menos es de agradecer que haya alguien que valore la industria de fútbol en España no hacemos las con por lo menos no muy mala debemos hacer cuando te quieren ser otra Liga importantes quieren llevar no con una oferta importante pero voy que no hay ninguna otra Liga que haga lo que nosotros pero bueno igual Italia quiere mola el año el año que viene sin que esté yo van a tener ya ocho bandas horarias en la liga italiana de Liga francesa siete si no me equivoco lleva diciendo eso llevaría siendo años llevas diciendo años eso no lo voy a decir

Voz 0684 22:23 bueno esto no me acuerdo que me he visto el año que viene ya empieza

Voz 1375 22:26 Italia no no no no estuviera

Voz 0684 22:28 Italia ya Italia ya pero no lo hace nunca no

Voz 0906 22:31 pero tú tú lo vas a ver el año que viene pero esto es como el sorteo de la primera famoso se sortea desde antes la que que dijo es verdad pues eso ya lo vais a ver porque si es la política la cara que se va en televisión oye de ido queréis Cáceres llamar a los dueños de las televisiones del mundo pregunta si están contentos o no sé así que cayó a sus aficionados lo vemos todo yo cada vez

Voz 1375 22:49 qué te escucho de escucho pero que luego veo en la Premier en Alemania en Francia y que no es así pero bueno igual el año que Velilla sí que es verdad mira la Premier en el concurso que has puesto

Voz 0906 22:57 de derechos a que esa parte la temporada dieciocho diecinueve ya sacado dos bandas ahora Navas que no existían antes una una coincide por desgracia para nosotros el domingo a las nueve menos cuarto Se llama coincidieran y antes no existía esa banda horaria si yo está la SER también el domingo por la tarde más sí sí y además está intentando quitar lo de no dar los partidos de fútbol el sábado por la tarde a las cuatro y cuarto tan bueno que te vas a casa esa qué vas a hacer

Voz 1375 23:20 qué te vas a tener que decidir perdona entre la Premier o la ley italiana te quieren fichar todos no la termina en absoluto yo sé lo que ha salido lo que hizo que

Voz 0906 23:29 Mann pues vale malo aunque verme nada más no hay nada más bueno

Voz 1375 23:33 como madridista estás preocupado a diecinueve puntos del Barça

Voz 0906 23:36 la Liga es que lo que está con brigadas no pero bueno que era la Champions y el Madrid me quedan siempre son finales lo que le queda por jugar y el Madrid juega la final ganarlas vamos a ver no hay que recordar

Voz 1375 23:46 animar para la Liga

Voz 0906 23:48 bueno para la Liga si estoy de acuerdo no sé dónde pero a mí me gustaría estar en la Liga hombre al Barça libro al Barça no creo que va

Voz 1375 23:53 que viene el Madrid o no vuelve no casa

Voz 0906 23:56 a veces va a ser igual va al Atlético de Madrid o también por qué no podría ser

Voz 1284 23:59 podría sí pero mano me tiene un poco preocupado Javier despistado porque le dijo al larguero en Miami en julio que no era tan grave la pérdida de Neymar y ahora que parece que lo que le quiere de vuelta llegamos cómo voy a decir no

Voz 0906 24:12 lo que Neymar se quede el PSC ayer una cosa es decir que no afecta tanto a la liga española ya los datos me remito otra cosa es que lo me gustaría te

Voz 1284 24:19 en el mejor jugador igual que me tenía me gustaría tener agua recibió la dio a Mourinho

Voz 0906 24:22 ha entrado de España son un espectáculo tener esos dos entrenadores no me gustaría tenerlos eso no quiere decir que que el que no estoy aquí no podemos crecer igual por lo menos el Huesca va bien te vas ahí estatus Goya te vas a Tito con Rubik sale aleatorio residente se vaya bien muy bien plazo un abrazo Javier chao chao hasta luego dejamos a

Voz 3 24:46 Javier Tebas que está en esa gala de la Asociación de la Prensa Deportiva donde sigue Antón Meana eh creo que estaba por ahí el presidente bueno está por ahí el presente la Federación también no Antón si le elevó de fondo se está despidiendo precisamente de Tebas si te parece no interrumpe la conversación de esas cosas que hablen de hablar que algo tienen pendiente me da que Le pido al larguero por mucho que digan Javier Tebas es obvio ya lo contamos aquí que a la Federación Española Fidel no ha sentado nada bien lo de el tema de los saudíes sobre todo por haberse enterado por la prensa pero bueno ahora

Voz 1375 25:17 así podemos hablar con Hollis Larrea presidente de la Federación después

Voz 3 25:20 haber escuchado aquí al presidente de la Liga dejamos por ahí Antón Meana y seguida estamos en Barcelona también hay que escuchar lo que ha dicho hoy Gerard Piqué en el día en el que se anunciado

Voz 1375 25:27 su renovación ya sabes que hoy es día de sanedrín

Voz 3 25:29 de los grandes como siempre Larguero con Kiko Narváez

Voz 1375 25:32 con Álvaro Benito con Santi Cañizares y con Gustavo López y que además van a estar aquí en los estudios de Gran Vía treinta y dos algunos de los jugadores de la selección española de balonmano que están a esta hora cenando pero han dicho no no si hay que levantarse de la cena ir al larguero Nos vamos y además viene con la medalla aquí iban a estar vámonos

Voz 9 29:06 con Manu Carreño

Voz 13 29:11 mientras nos pone a James Larrea que enseguida al escuchamos el presidente de la Federación Española de Fútbol en el en el larguero

Voz 1375 29:19 está por ahí Adrià Albets en Barcelona hola muy buenas hola mano qué tal buenas noches bueno pues hoy ha sido protagonista Gerard Piqué que además de ser un excelente futbolista del que dispone

Voz 0319 29:28 del Barça y del que disfrutamos todos en la selección española de fútbol pues eh quiere ser un montón de cosas quiere ser presidente en un futuro quiere ser periodista está haciendo sus pinitos quieres es ya un Jaimito en el buen sentido lo digo eh de siempre

Voz 1375 29:43 eh pues eso ahora ahora la toma con el español y el español de Cornellà de lo que ha vuelto a hablar otra vez RR no

Voz 0017 29:49 sí sí sí la verdad es que hemos visto un Piqué hoy Manu más más tres más más relajado de lo normal no tengo ganas de meterse en líos el día de su renovación porque era un día muy importante para él pero lo decías al principio es verdad al final ha hablado de todo aunque seguramente de una forma más moderada o más comedida pero Gerard Piqué siempre le gusta entrar en lo que le preguntamos los periodistas Joy hablado absolutamente de todo sobre su renovación que se anunció la semana pasada pero la firmado hoy hasta el dos mil veintidós con esta cláusula de quinientos millones de euros en él siempre ha querido retirarse en el Barça y la verdad es que con este contrato seguramente podrá hacerlo de hecho él ha explicado que sí si no hubiera renovado habría incluso dejado el verano

Voz 1375 30:31 pues verdad posición jugando sigo jugando al fútbol porque estoy

Voz 0017 30:34 en el Barça sino exactamente lo que le motiva de verdad lo que le hace seguir jugando al fútbol es jugar en el Camp Nou y además ha hablado también Manu de su futuro en la selección española le escuchamos

Voz 25 30:44 que si no hubiera esta renovación quizá hubiera acabado el contrato y lo hubiera dejado no no no tengo la la motivación de vestir otra camiseta sea ahora juega a fútbol simplemente porque jugó en el Barça se jugaran otro club lo más normal es que es que lo dejara si lo más normal es que la sección después el Mundial lo dijeron que es un orgullo vestir la camiseta de la selección siempre que que tengo la oportunidad de hacerlo pero hay etapas en la vida que fueron tema de motivación por un tema de de que te quieres centrar quizá en en otras cosas que toca cerrarlas y cerrarlas muy bien yo creo que irse después de este Mundial siendo pues un jugador muy importante pues es dejar el pabellón bien alto e intentando ganar títulos que a veces ha sido posible otras no

Voz 3 31:27 no ha sido tajante con lo del Mundial creo que la decisión la tengo tomarán creo veremos a ver Adrià si al final ese creo

Voz 1375 31:33 lo va a misa o no ahora le preguntaremos también a A G

Voz 3 31:36 Luis Larrea presidente la Federación a ver qué opina de lo que ha dicho hoy Piqué de la selección digo

Voz 0017 31:40 si a priori la desde la decisión la tiene tomada va a dejar la selección después del Mundial pero hoy ha dejado un poco la puerta abierta a poder seguir en la selección española después del Campeonato del Mundo en en Rusia ha dicho Piqué que no le da importancia lo de ser cuarto capitán del Barça aunque es verdad que le dolió que sus compañeros no le eligieran toros

Voz 3 32:01 a ver si no le das importancia pues no te presentes se sintieron te das importancia él dijo yo quiero ser capitán no le eligieron

Voz 0017 32:07 exacto cuando se marchó Xabi eligieron a Mascherano él cree que ahí le pudo perjudicar su personalidad ha dicho que también si llega a ser presidente del Barça que la verdad es que sí quiere seguramente lo será sería un presidente atípico

Voz 1375 32:20 ojo porque siempre se moja y esto

Voz 0017 32:23 hoy esto no es habitual pero pero bueno es lo que hay

Voz 1375 32:26 sí Bartomeu no sería desde luego no sería del perfil Bartomeu digamos seguramente se dio un perfil distinto al al actual presidente de del Barça

Voz 1284 32:36 pero lo del cuarto capitán es verdad que no le da importancia porque porque ha madurado

Voz 0017 32:40 pero sí que le queda esa espinita de cuando se marchó en Xavi en el eligieron

Voz 1284 32:45 el para ser el cuarto capitán en no quería

Voz 1375 32:47 a meterse en líos como te digo pero si te has salido tú la has existe el guión ya has dicho oye pero no me ha quedado claro lo de Cornellà ya ya me lo sé no se ha podido resistir ha dicho Vergara

Voz 0017 32:56 había que insistirle un poco eh eso porque la verdad es que es el otro día Valverde le corrigió y dijo que el Espanyol era español de de Barcelona hoy Piqué ha dicho que no se arrepentía de haber dicho que era el español de Cornellà pero que no quería hablar más del tema le hemos insistido y lo ha repetido

Voz 25 33:13 no para nada es decir este fin de semana la Peña jugaba en el Palau hoy es Joventut de Badalona en español que están Cornellà osea es una obviedad pero bueno es que de verdad no quiero no quiero hablar de este tema porque creo que hoy no no toca en en un día tan importante para mí como es la renovación

Voz 0017 33:31 bueno pues no quería hablar del tema pero al final se reafirman lo que dijo del Espanyol así que el domingo en el derbi como ya habitual por otra parte Piqué tendrá un recibimiento diferentes Cornellà

Voz 3 33:42 veremos a ver la verdad es que yo creo que le encanta en el fondo esto lo está diciendo no para de decirlo español de Cornellà es Corretja cuando salga el clubes Real Club Deportivo Español de Barcelona es que el club se llama así pero bueno igual quiere cambiar el nombre Piqué pero es que además sabe que la semana que viene hay un Espanyol Barça en Cornellà es que en el fondo porque digo que es lo de un Jaimito es un Jaimito que le encanta estar todos los días con

Voz 1284 34:04 le gusta caldear bien llego a China no va a veo sabe parece que hoy en la grada porque estaba corporal emotiva atraviesa sí

Voz 3 34:11 entonces te del colegio que Vettel le den

Voz 1284 34:13 ojo a atrás a la lectura de la coleta

Voz 1375 34:16 no sé si es ésa si es que hay que qué les vamos a hacer

Voz 3 34:20 bueno me parece que es lamentable y que sobra estar todavía diciendo que el español de Cornellà bueno pues ya lo le contestó su entrenador es el Español de Barcelona pero bueno y un tique sigue con lo suyo dos cosas somos muy rápidas de Barcelona Deulofeu se marcha cedido no tiene suerte en la anterior etapa ni en esta ha echado raíces Deulofeu

Voz 0017 34:37 no fíjate que el Watford va a ser su quinto equipo en cuatro años ha hecho oficial a las diez de la noche Deulofeu jugará cedido en el Watford hasta final de temporada el club inglés asumirá su ficha la operación incluye unos variables por valor de un millón de euros así que Deulofeu cedido finalmente al Watford en las próximas horas ya va a entrenar a las órdenes de Javi Gracia Ernesto Valverde no contaba con él Deulofeu tenía claro que quería salir habló de equipos de Italia tenía buen cartel en la serie me lo finalmente Deulofeu será marchar cedido hasta final de temporada

Voz 0906 35:14 igual de la Premier bueno y la última sobre el tema arbitral

Voz 3 35:17 ni nada de nada ninguna recién he dicho nada a pesar de las protestas de la Alavés y de lo que está diciendo ya en Valencia que ya se va calentando el ambiente también en la previa del Barça Valencia de Copa del jueves en el club no se ha dicho

Voz 1375 35:27 ni una palabra

Voz 0017 35:28 nada ayer escuchamos ya la opinión de Ernesto Valverde siempre elegante el entrenador del Barça hay sin quererse meter en líos ningún rival verde también paso Rakitic por zona mixta hay relativizó la actuación arbitral Joy desde el club ya no sean debe hacer más valoraciones silencio absoluto en el Barça no valoran las actuaciones de los árbitros

Voz 1375 35:51 esta mañana a un abrazo un abrazo buenas tardes

Voz 3 35:54 a veces hay le preguntamos a Lecuona que está en Vitoria hola Javier muy bien

Voz 1375 35:58 más buenas noches qué tal en Vitoria se que dicen algo o no

Voz 3 36:00 sí lo dicen bien claro están hartos y cansados de la Xunta arbitral sobre todo después de lo de ayer

Voz 0017 36:05 sí de hecho mañana lo normal es que el Deportivo Alavés emita una nota no sabemos si privada de forma interna hacia el comité de árbitros o incluso en un comunicado que podamos ver los medios de comunicación pero la realidad es que se van a remitir a dos partidos de Liga Leganés si Barcelona y uno de Copa el Valencia todo en una semanita eh con el Leganés y aquí se está muy quemado por la expulsión de Eli el penalti pitado a Guidetti con el Barcelona el fuera de juego

Voz 3 36:30 no de Alcácer en la jugada que acaba en la falta que meten

Voz 0017 36:32 Messi la mano de un Titi en los últimos minutos la agresión de Suárez a Duarte en el partido de Copa el Valencia del otro día pues se reclama una mano de Garay dentro del área

Voz 1284 36:42 o sea que mañana habrá un comunicado o una nota

Voz 0017 36:45 una comunicación con el comité de árbitros el consejo de administración va a hacer saber su malestar a las instancias pertinentes porque aquí el que no llora no mama

Voz 1375 36:55 esta eso está inventado así que así será un abrazo vamos a ver si consigue mamar o no pero a ver si

Voz 3 37:02 sirve de algo buenas noches un abrazo Lecuona hasta luego agur

Voz 1375 37:05 doce y siete está por ahí ya

Voz 3 37:07 Antón Meana con el presidente de la Federación Española de Fútbol doce y siete de la noche en esa gala de la Asociación de la Prensa Deportiva donde esta Javier Tebas que abierto el larguero donde ya está ahora al presidente de la Federación Antón hola de nuevo

Voz 0906 37:20 eso sí aquí a mi lado casi desmontando esta gala en una mesa de El Corte Inglés porque entonces en un centro comercial estamos sentados eso como si fuéramos a comprar el señor Larrea yo esta mesa o las sillas ya sabe lo que ha dicho Javier Tebas en El Larguero así que nada le pase lo recular fuiste tendido en la Cadena Ser el señor Larrea

Voz 1375 37:41 Llorente de la Federación Española de Fútbol hola Juan Luis buenas noches

Voz 1955 37:44 buenas noches hasta bonita pues bien primero todos los primeros todo bonitas sí efectivamente entretenida y bonita

Voz 3 37:50 premio para para Zidane entre otros no va entre otros

Voz 1955 37:53 muchos premio para Zidane ni para el Real Madrid y bueno hoy para la selección española no que yo creo que ha conseguido también una brillantísima clasificación vamos

Voz 1375 38:01 pero la premiado todavía no bueno un recuerdo para Ángel Nieto

Voz 1955 38:03 todo está muy bonita la verdad sinceramente Ayala parar familia Prats sí señor para padre para hijo eh ahí están los dos los dos Jabato y haciendo alusión al abuelo también que ese sueño yo la saga sí sí

Voz 9 38:14 señor de tenido la suerte de trabajar con los dos con el padre y ahora con a qué

Voz 1375 38:17 soy y lo que queda seguro que luego entra el nieto

Voz 9 38:20 ya viñedo y todo esto bueno

Voz 1375 38:22 hay varios temas que que que queremos comentarle y preguntarle llenos y nos puede aclarar a aclarar a todos los oyente

Voz 3 38:28 de del Larguero para empezar el asunto del barco

Voz 1375 38:30 el tema de de de la polémica de ayer otra vez no con el asunto del partido del Barça en el Camp Nou jugadas polémicas que podemos decir a esta hora de la noche del bar para la temporada que viene Juan Luis