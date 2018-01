Mª Carmen: "Siento que incomodo con mi alegría, por eso estoy siempre sola"

Voz 1 00:00 Mari Carmen buenas noches hola buenas noches Macarena desde Las Palmas

Voz 2 00:05 hay encantada porque cuando estuviste aquí no la pude ver si no me dejaron pasar pero late y entonces estoy encantadísima porque eres muy linda

Voz 3 00:16 muchas gracias Maricarmen prefiero que me haya visto en la tele porque me habrá visto mucho más guapa maquillada y todas esas cosas

Voz 1 00:24 no no la tele no engañe a pies de que muchas gracias

Voz 2 00:31 ante lo que están hablando del tema de la les diría yo le tengo de agradecer a mi madre lo que me deja su alegría mi madre era una persona muy alegre muy buena gente pero muy alegre yo la alegría que ya me deja o no no lo voy a perder nunca es la mejor herencia que mi madre me ha podido dejar porque eso te hace vivir a lo mejor tenemos un momento triste es que claro yo no yo no todos los días pero yo estoy muy alegre yo cuando voy por la calle yo veo poco pero lo poco que veo a la gente antes veía más pero ahora veo menos pero la gente que veo la veo triste yo estoy viendo que España se está convirtiendo en un país de personas con otro tipo Richter la enorme y no lo comprendo porque yo no hay día que no esté cantando a lo mejor yo era una mañana pero canto una mañana una noche una tarde yo canto todo el día hay in la letra de mi canciones la pongo yo

Voz 3 01:36 Carmen al comienzo del programa hemos escuchado a los autores de este libro que decían que hay que crear las circunstancias para la alegría porque hacerlo el simple hecho a hacerlo ya es gratificante a lo mejor Maricarmen eso es lo que hace usted cantando por ejemplo

Voz 2 01:49 sí yo canto todo el día de la mañana a la noche incluyendo por la calle que me da lo mismo yo he ido por la calle tarareando patrocinios dice mire que no vio perdonen que que no

Voz 1 01:59 tanto ya eh

Voz 2 02:04 sabes lo que me molesta mi más de las personas porque se dice que España es un país racista no yo pienso que son los que vienen de fuera y me he dado cuenta después que he perdido muchísimo más la ahí yo siempre visto por unos ocho lo antes veía muy presente ahora veo un sólo un un cero creo que voy más con la mente con la adición pero sí por lo que es mi zona me deseen vuelvo a las mil maravillas porque hoy más lento pero no pasa nada pero yo suelo ir pegado a la pared pongo el ojo que no veo para la pared para los edificios si yo digo Arrimadas la pare no pues cuando voy a si hay muchas personas que no me quieren dar el paso y entonces yo me paro como mi padre dice que es señora digo que es que no veo sino de importa sabes entonces tiene usted explicarlo se quedan así se quedan así además que a veces muchas veces siempre todas las gafas eso pero siempre muchas veces me pongo la mano como que llevo una visera porque cualquier luz me me me deslumbra y no veo nada bueno pues no me dan al hacer el otro día una niña árabe muy linda así como ustedes no iba con su hijo traje árabe puesto pero preciosa yo ido por la acera hice pero pasas digo perdona cariño puedo ser tu madre y me dejas pasar porque yo no veo más disculpe disculpe digo vez hoy me pasó igual con un rumano no me daba la serie me pare digo es que no veo sabes desear perdone pero es una cosa como uno de quisiese despreciar a ello y yo soy todo lo contrario porque yo quizá tengo más alegría para la gente que es de fuera que paraba de dirigir una ciudad porque hay muchas veces que a las personas le molesta que se has alegre

Voz 1 03:57 si usted es que incómodas alegría le molesta personal no ser por qué siente de verdad incómoda con su alegría si si yo lo sé porque lo sé por eso siempre estoy sola

Voz 2 04:10 yo he sacado mucha gente le molesta mi alegría porque lo moto yo veo poco pero no soy tonta y entonces eso sienten común rechazos de creen que estás alegre porque tienes todo solucionado la vida no tengo nada solucionado porque yo no tengo ni pasado ni futuro tengo sólo el día al presente porque de mi pasado de muchas cosas me quiero olvidar casi no me pongo triste ir futuro no sé lo que me depara aromas me depara que llegó un día que no hubiera nada pues voy de la mano pero yo he sentido el rechazo a mí por ejemplo una amiga me dice tú no puede ir aquí porque sitios oscuros yo procuro mira estoy buena gente que procuro hacer un detalle para que ella sea la que sales porque si yo sólo voy a decir voy a Taco como un sin no como Pancho Villa que apretó el botón VIP para fin

Voz 1 05:03 ya entonces

Voz 2 05:04 procura hacer un detalle que yo sé que te va a molestar para que ella me ponga fuera de su vida porque a mí que me digan que no pueden sitio porque es oscuro yo una persona que ve poco le doy la mano que es algo que yo estoy acostumbrada a que el otro iba mejor que yo yo en mi vida siempre he procurado que la gente que me rodea esté mejor que yo en todos los sentidos aunque yo me quede sin nada y esa es mi alegría entiendes por eso yo pienso que siempre Dios está conmigo me salva de todas las situaciones me he quitado todos las apego de la vida porque yo no tengo nada lo peor es una persona que se quiera pegar a todo yo no me apego a nada porque no tengo nada sólo tengo mi alegría con la que vive pero no se lo voy a dejar a nadie Macarena Rocío pero mi alegría no será de nadie yo di te da una canción dimitiera cada canto yo que dice que te yo tengo una buena amiga que se llama soledad es con quien mejor me encuentro con quien yo quiero estar porque así que a veces las personas que tenemos una minusvalía a los otros les molesta no ser por qué motivo

Voz 1 06:17 a mí no me molesta poco les molesta o les asusta

Voz 2 06:20 no sé si les azotó yo pienso que les molesta es como yo ya me una piedra unas lentejas que que no entiende porque en este país tienes que ser ciega hizo vea si eres un poco resultón silla si no caes también eh es que la tristeza la llevan ellos yo no yo no me pongo triste porque yo cuando salgo llorar no no voy a llorar a la calle dar sentimiento a la calle porque yo soy una persona alegre de por sí de toda mi vida Mi madre era más alegre que yo todavía así que no lo pienso perder la alegría para nada ni por nada ni por nadie yo con lo poco que veo pues escribo poemas algo detrás de de aceras canto yo yo me tengo que entretener sabes pero yo pienso que la gente lo que tiene que tener alegría yo pienso que teniendo el del día ya no necesita más nada más cubriendo los gastos que tengas que pagar el pan del día ya es una fuente de alegría la gente va ensimismada en obcecada están con los tener en los poderes que esto no llega a ningún sitio todo el mundo quiere ser Jefe nadie quiere llevar la herramienta en este país no ves que lo desdecía esa señora de pagan dos euros cero dos dueño esa gente no es feliz ni es alegre una persona alegre no tienen nada de ella la gente se porque perdí estás alegre eres millonaria no yo soy millonaria en alegría no me interesa nada más tenía una amiga los cubiertos y los puedo cubrir deje entiende pero la alegría es luego una persona no tiene que perder para nada en absoluto porque te quieran quitar a todos la alegría y eso no lo ciento Macarena no me voy a dejar quitar nunca porque ya está con dos apagando estoy cabreada pero ya le diré que que Canarias yo cuando canto hasta cabreado por el falo pues yo igual

Voz 3 08:29 eh Maricarmen que gusto escucharle muchísimas gracias

Voz 2 08:33 que un beso para todo el equipo enorme gracias por ponen más Sabina que me encanta tengo todos sus compás

Voz 3 08:41 también lo canta usted lo tararea

Voz 2 08:43 ah claro y entonces yo optará verdad salir cada vez que caiga

Voz 1 08:50 lo que les cambió la letra yo también aplican bien la letra su gusto

Voz 2 08:54 sí sí claro y cómo es la cosa

Voz 1 08:58 Maricarmen muchísimas gracias

Voz 2 09:00 todo el equipo y gracias a que todos los españoles les deseo la alegría una persona que tiene alegría lo tiene todo en la vida se le quitan hasta los dolores