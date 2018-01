Miguel: "Mi novia se ha ido a trabajar a más de 300 Km y esta es la primera noche que paso sin ella"

Voz 1 00:00 hola Miguel buenas noches desde Madrid gracias por llamar y adelante

Voz 2 00:06 muchas gracias a vosotros por Bono llamó para para desahogarme si me quedo sólo quiere novia ha tenido te marchas con suerte a conseguir un trabajo con contrato indefinido si me siento sólo quería quería bueno pues como te comentaba Carmen conocer la opinión de de los oyentes la verso que me puedan decir

Voz 1 00:40 Miguel pero se ha ido entiendo a trabajar a otro sitio a otra ciudad

Voz 2 00:46 trescientos kilómetros algunos más yo aquí bueno me he tenido que quedar también tengo contrato indefinido también por suerte

Voz 3 01:00 no

Voz 2 01:01 sé no no no me esperaba

Voz 3 01:03 era tan tan mal tan

Voz 2 01:06 echando la tanto de menos como como una echando de menos

Voz 1 01:10 cuánto tiempo Miguel viviendo juntos

Voz 2 01:13 pues llevábamos un año justo justo por estas fechas ir juntos le relación este mes de marzo cuatro años

Voz 1 01:30 cómo cómo lo van a gestionar Miguel estará de lunes a viernes ella fuera oí y luego se reúne no

Voz 2 01:39 esa es la idea pero claro tanto tanto tanto viaje tanta yo sé no sé cómo vamos a a terminal yo espero ir para allá para él para estar con ella yo sé que ella tampoco quería irse pero las comisiones que tenía aquí en su trabajo no las encontraba no no encontrar condiciones tan buenas como las que como las que

Voz 3 02:03 tengo ahora

Voz 1 02:09 porque Miguel mirando mirando lejos hay posibilidad que de que alguno de los dos pueda pedir traslado

Voz 2 02:21 pues yo por un trabajo no ella tampoco son no trabajamos en sitios poco mi que nos esta posibilidad como la única forma sería tentar mudar brilló allí claro de encontrar un trabajo tan estable como el que tengo aquí ahora

Voz 1 02:47 tiene usted un buen trabajo está satisfecho

Voz 3 02:51 sí digamos que sí

Voz 2 02:54 con suerte como indefinido pero encontrar a estos condiciones no sé

Voz 1 03:00 ya cómo ha sido la despedida Miguel me imagino que no ha tenido que ser fácil

Voz 3 03:09 es que no va a ser dura

Voz 1 03:21 pero ahora en uno por favor no pida perdón al contrario le agradezco la confianza y espero que que les sirva para soltar y para desahogarse me pregunto Miguel Si la angustia que siente hoy es porque bueno porque es la primera noche porque ha sido la despedida todos creo que enfatizamos mucho no con el momento o por esto que dice usted que le preocupa hacía donde pueda ir esta separación entre semana

Voz 2 03:48 yo creo que es una mezcla de todo porque es la primera noche que me quedo aquí estoy recogiendo todas nuestras cosas porque yo todavía tiene cuando aquí que que espero poder llevar de semana dejar el piso no se tantos recuerdos la primera vez que vivimos juntos que ahora volver a separarnos

Voz 1 04:14 porque usted va a dejar el piso también Miguel

Voz 2 04:19 hemos destinado al contrato porque bueno pulpo cuál era alquiler digamos que tampoco es muy un

Voz 1 04:30 comandante no sé si me

Voz 2 04:32 Bonomi como ir con menos sueldo

Voz 5 04:35 con uno de los sueldos pues no

Voz 2 04:38 no nos da prácticamente por ahorrar nada entonces voy a volver con a casar y madre

Voz 1 04:51 y cómo lleva eso también el cambio de bueno volverá a la casa familiar

Voz 2 04:58 bueno a ver cómo se da la verdad es que no se mi madre encantada claro pero sí también con mucha pena de muerte yo creo que ya bien pero después de haber estado aquí

Voz 3 05:19 no ser

Voz 1 05:35 Miguel son trescientos kilómetros qué tal las comunicaciones entre esos trescientos kilómetros me pregunto si hay un buen tren si hay posibilidades

Voz 2 05:47 son cuatro cuatro cinco horas el tren incluso estaba incluso más

Voz 3 05:54 en coche si bien y son tres horas Idi venís todos los incumplan es posible

Voz 2 06:06 con creyó poder hacer no sé también un desgaste de esto supondrá porque ahora al principio

Voz 5 06:15 que se mantiene más fuerte en todos los vínculos todo no sé con el tiempo hemos yo no sé no lo sé no lo sé

Voz 2 06:31 yo espero que no creo que no no

Voz 1 06:35 y cómo lo lleva ella Miguel

Voz 2 06:39 igual que yo he estado hablando casi no hemos podido

Voz 1 06:50 muy también está preocupada también está triste

Voz 2 07:05 así ella tiene que buscar piso en todo todo

Voz 5 07:10 Leo

Voz 2 07:21 todavía no no está establecida allí también está con él

Voz 1 07:30 claro ella a ellas se les suma a parte de esta de esta situación pues pues tan triste para los dos se les suma el desorden no el no estar ubicada al no estar ya trabajando no sé si conoce a sus nuevos compañeros y sabe

Voz 2 07:44 sí yo voy comenzaban hoy empezado trabajo yo hoy y tenía que bueno hacer papeleos para el trabajo de darse de alta inscribirse

Voz 3 07:57 de una serie de hipnosis

Voz 2 08:03 todos estos papeleos e autor darse de baja la verdad es que no sé muy bien que se vive papeles pero está está más preocupada por pues por eso

Voz 6 08:19 Miguel yo de verdad