Coser Cataluña

muy buenos días hoy tendremos la primera respuesta a la pregunta esencial de si el independentismo catalán asume que la vía unilateral se ha estrellado contra el rechazo de la mitad de los catalanes del conjunto de los españoles de la Unión Europea a las tres de la tarde continua convocado el pleno para la investidura de Puigdemont toda la presión recae sobre el presidente del Parlament si Puigdemont no se presenta Roux Jettu Rent puede seguir adelante con el pleno para investir la distancia Rey iniciando la vía de la desobediencia al Tribunal Constitucional o puede aplazar o suspender la sesión sabremos entonces cuánto tiempo están dispuestos a prolongar el sufrimiento cuánto tiempo están dispuestos a postergar la vuelta a la normalidad en las instituciones catalanas la vuelta del autogobierno no Puigdemont no pierde nada con el juego Torrent se juega todo a una carrera política hay en un partido Esquerra que aspira a ser un partido de gobierno no hay pistas fiables los partidos independentistas repiten en público el argumentario conocido pese a que en privado la mayoría expresa la necesidad de que Cataluña tenga un gobierno que gobierne algo imposible con el ex president fugado en Bruselas El día crítico tiene ya la agenda marcada a las Cíes se reúne la Mesa del Parlament para decidir sobre la celebración del pleno al a una vuelve reunirse de urgencia el Tribunal Constitucional para estudiar las alegaciones de Puigdemont Junts per Cataluña que piden la nulidad de las decisiones que tomó el sábado entre otras prohibir la investidura distancia reunión la del Tribunal Constitucional que se produce sólo dos horas antes del pleno que si no hay novedad como les digo comenzaría a las tres El nuevo presidente del Parlament anunció en su primer discurso que venía acusar Cataluña hoy vamos a empezar a comprobarlo Pepa Bueno