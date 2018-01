López Burniol: “Todo el mundo salvo Puigdemont y su núcleo duro sabe que él no puede ser presidente”

Voz 2

00:08

verdaderamente Si yo estaba pensando mientras hablabais de que en definitiva todo todo el mundo salvo puse y su núcleo duro en el cual hay muchos ovnis es decir objetos políticos no identificados todos incluyendo Esquerra las palabras no decía antes inteligentes y creo que lo son de ayer lo muestran saben que no puede ser que no puede ser presidente y lo que todo el mundo piensa es que tendría que ser presidente obviamente un independentista porque porque tienen mayoría parlamentaria pero para que para no largo que pueda hablar en prosa que se que trate de temas concretos pero amigo mio no quieren que se les note el intento es que en los países donde el nacionalismo es una fuerza bastante hegemónica resulta que salirse del canon es muy difícil tanto Nos no que que no se les note el intento que no se les note el intento al final podemos ser más la eh la verdad sea dicha yo no sé lo qué va a pasar esta tarde pero pero pienso que por lo menos que fuese del mal el menos es decir que acatarse y aplazase aplazase porque si se entre en la dinámica de votar entonces tenemos planteado un tema un enfrentamiento que entonces hay que llamar a las cosas por su nombre muy grave muy grave por dos razones uno porque es de desprecia la realidad de los hechos esto no puede ser no puede ser y además es imposible y luego otra cosa que es muy importante se desprecia radicalmente al adversario o perdóname a la otra parte la otra parte no es desdeñable ya es la mitad de Cataluña precisa