"La canción de Eurovisión es una moñada"

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 3 00:00 nunca imaginé que serie eso

Voz 4 00:16 eh es el tema que nos va a representar en Eurovisión en el mes de mayo se llama tu canción interpretan Amaya Romero y Alfredo García que son concursantes de Operación Triunfo hemos

Voz 5 00:27 ha perdido su opinión tengo el buzón absolutamente colapsado decenas de mensajes sólo dos positivos de momento Juan de Almería dice que tiene alma y que está viva Desde Mallorca buenos días

Voz 6 00:37 me ha gustado me ha llegado a ese estado de relax de de niños de de amor de inocencia de creer todavía en las cosas mágicas supongo que habrá otras personas que esto pues les parezca cursi

Voz 4 00:55 las hay y muchas una de ellas vecina tuya bueno

Voz 7 00:58 los días la de Palma de Mallorca me ha entrado un ataque escuchando esta canción cita es mona para adolescentes no pero Eurovisión quieres decir musicalmente no es nada al otro mundo Khan también los chicos el piano

Voz 8 01:11 nadie está bien pero vamos no no no

Voz 7 01:13 la veo yo muy eurovisiva no

Voz 9 01:16 coinciden muchas Hernando desde Vizcaya muy buenos días y bueno yo creo que este año no toca que gane tema momias puesto que los temas momia suelen ganar cada cinco seis años es algo cíclico entoces que están yo no toca temas eso sí la el muy bonita muy romántica lo que tú quieras pero está metida con calzador en mi humilde opinión

Voz 4 01:37 gracias Fernando bienvenido no toca tema dice Fernando y en eso coinciden

Voz 6 01:42 buenas voces para la concibió edición después del año pasado actuarán una lenta aunque estaba muy mojó a mandar otro lenta pero que a la gente está de Haidar muro de la Amaya que no quiero yo que son

Voz 10 01:56 sí la tienen desde cubren los Hornets pero como de gente

Voz 6 01:59 la cantera y con miradas de odio puñaladas la canción de Aitana a pensar que no me gusta alrededor de mientra yo creo que no está mal que la letra está bastante bien que igual es que haberlo enmendado para aprovechar el tirón de del despacito

Voz 4 02:14 otros bien bienvenida también Lorena estoy contigo

Voz 6 02:24 pero lo más bien

Voz 11 02:25 este tema es sólo ponemos nuestro siguientes oyentes escogido para tenerme únicamente pedidos que por favor no vuelvan sea muy bien porque ha conminado a costar arrancar la jornada muchas gracias

Voz 13 02:45 gracias Jesús Bienvenido y Ramón Girona ayer había como doce personas comando café viendo el programa de acción y desde luego nadie nadie nos llamó mucho la atención no lo sé lo sentía nada ni tienen nada nada que te haga vibrar un poquito el cuerpo yo soy muy hongo igual que el Muse haga de todo pop rock que enseguida empiezo a asaltar a vibrar el cuerpo me pide juerga pero en esta canción amigo creo que la hemos cagado como estos últimos años