Jose Antonio: "Somos parados de tercera línea porque en la tercera línea del currículum aparece la edad"

Voz 1425

00:00

soy José Antonio Santos tengo cincuenta y cinco años muy bueno pues seis de los denominado he parado no me de larga duración a mí la verdad es que me frustra mucho el pertenecer a ese grupo social de de los parados pero lo que me frustrar todavía mucho más lo invisibles que que somos somos un grupo que no se nos tiene en cuenta prácticamente a nivel social a nivel mediático que bueno ya si hablamos a nivel político pues pues todavía menos somos gente que no podemos Julio Verne con cincuenta y cinco años o menos todavía somos somos jóvenes pero para la gente a la hora de tocar el tema laboral somos gente a la que ya no confían en el nosotros y desde luego es muy muy complicado el volverá a reinsertar nos somos parados de de tercera línea dijo tercera línea porque la tercera línea es donde aparece la edad en el currículum vitae ahí es donde muchos currículum acaban en la papelera en las últimas elecciones generales pues me propuse contactar con con los partidos más importantes a nivel de la zona en la que vivo Illes escribí les pregunté tus cuál era su su proyecto de futuro para la gente como yo cincuenta y cinco años parado de larga duración y la verdad es que sólo me respondió uno tampoco me aclaraban nada con lo cual lo que verdaderamente me decía todo eso es que sí la consideración de tienen hacia nosotros como grupo pues tampoco es gran cosa