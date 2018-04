Sergio del Molino y Nacho Carretero

Voz 1995 00:00 dicen que el periodismo consiste en gente que le cuenta a otra gente cosas que le pasa a gente que está lejos tenemos actualidad les tenemos a ustedes y por esa razón aunque hoy estemos un poco desperdigados y con la actualidad aún poco desmontando está a primera hora de en nuestro Hoy por hoy pero les tenemos a ellos a Sergio del Molino que hoy está después de un largo viaje por Colombia donde afirma trabajado mucho al Estado el Hay Festival en Cartagena de Indias Sergio del Molino bienvenido que

Voz 0985 00:25 al muy buenas estaba aquí la terraza Tom oteando

Voz 1995 00:28 el horizonte viéndose parecía pues Yamón cero no había suerte no

Voz 0985 00:32 novio suerte porque además no había niebla hoy ni nada pero sí que veía las de los cigarrillos que esa terraza se usa fundamentalmente para eso sí

Voz 1995 00:39 sí sí es ahí si sales a tomar el sol y cuenta como que asuma totalmente donde sí un poco más de niebla de manera que quizá por ahí pueda escabullirse del asunto en Radio Vitoria Nacho Carretero

Voz 1 00:52 muy buenos días buenos días cómo estáis cómo estás amigo

Voz 0174 00:56 todo ello vigilando pero estoy muy decepcionado porque al final yo esperaba una no ser una aparición de Puigdemont algo estelar descartado cara

Voz 2 01:03 a a aire y otras

Voz 0174 01:06 con laderas por la frontera no sé yo apostaba por mini submarino incluso pero es que claro este aplazamiento me acaba de

Voz 0985 01:12 yo me acaba de que yo esperaba que no hubiera salido nunca del Parlament fíjate que de repente apareciera del estado en el despacho sin moverme todo el tiempo realmente no es decir yo insisto en que

Voz 1995 01:22 debemos empezar a manejar de manera las expectativas no que dio el lo marca muy bien algunos que no sé si merecen toda la atención esta mañana todos los en todas las digitales las radios estamos pendientes de alguien que ha salido a decir oye que lo de esta tarde se aplaza ya está lo puede es decir más largo o más alegría por sevillanas como Julian Muñoz pero básicamente oye que lo esta tarde que no me parece que les estamos dando demasiado debemos empezar a pactar un poco mejor los los plazos en cualquier caso Menos mal que estáis vosotros vamos a empezar esta hora afirmando que teníamos razón finalmente será esta

Voz 2 02:01 llevamos como te decía Nacho que no Sergio está

Voz 1995 02:04 Colombia

Voz 2 02:05 ver finalmente esta es la canción que nos va a representar en Eurovisión Sterbik contiene me siento plenamente representado en total unas mal ayer está ya ahí atenta a ver si es esta que bien yo creo que este año tenemos más opciones Ésta es la que va a ir a Eurovisión no pues yo soy muy de Eurovisión pero bueno pues que también la hoy es por primera vez pues esta es una de las noticias día llevo en el gol manchego que en el Wall E

Voz 1995 02:38 hacía tiempo que no escuchaba para definir esto para los más jóvenes que no estén escuchando es donde se escucha música chicos donde señores mayores las nieblas de tiempo una cosa que pasaba mucho hoy

Voz 0985 02:50 se llegaba a la cintura bueno seguramente

Voz 1995 02:53 a este idilio que añadir seguramente recordáis una famosa película protagonizada por dos gemelas

Voz 4 02:59 es ver a Papá yo estoy viendo por ver a mamá seguía abierta ya hemos de ser capaces de llevar hasta podemos hacerlo somos mellizos yo quiero conocer a mamá irán a mí también se me pone piel de gallina

Voz 1995 03:13 lo que sí

Voz 5 03:14 eso

Voz 1995 03:17 Ignasi fuera Boston y la otra California la historia es conocida es un clásico algo que según se mire puede tener cierto paralelismo con la historia que les vamos a contar ahora hablamos de dos gemelos que también han decidido encauzar destinos distintos aunque en este caso es destino muy concreto que es el político uno es el presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Orense y otros el presidente de las Juventudes Socialistas de Galicia son hermanos gemelos y los dos se escuchan en esta emisora de Santiago de Compostela ciudad en la que residen no Voro González Fariñas muy buenos días hola buenos días Adrián González Fariñas muy buenos días

Voz 6 03:52 qué tal buenos días no sé si hay similitudes entre

Voz 1995 03:54 de Tu a Boston y yo a California en vuestro caso políticamente sí

Voz 6 03:58 sí sí políticamente y también en el ámbito de los estudios hay no diferenciamos un poco pero bueno en otras cosas de la vida sí que coincidimos bastante

Voz 1995 04:06 hemos decidido Adrian Nagore utilizaron para hacer un pequeño experimento veréis yo voy a hacer una se pregunta Se trata de que Nacho Insa de de Sergio distingan quién es el del PP y quién es el del PSOE así que yo voy a hacer una serie de preguntas vosotros solamente tienes que contestar sí o no existe si es extender mucho yo creo que se va a ver el plumero pero sí decisión a una serie de preguntas queremos saber si estos no son capaces de averiguar quién es el de las nuevas el de Juventudes Socialistas y quiénes el de Nuevas Generaciones os parece

Voz 1 04:37 pues vamos allá en primera pregunta no abordan a favor de la independencia de Cataluña Adrián a favor de la independencia de Cataluña no

Voz 0174 04:49 en el primer no sonó con más contundencia yo diría que no me contó las Nuevas Generaciones el primer no que me he dormido demente que piensas de Podemos

Voz 6 05:01 pienso que es un partido que representa una parte importante de la población pero que está abocado pues a ser la segunda fuerza de la izquierda

Voz 1995 05:09 Adrián qué opinión tiene ustedes podemos este queda claro

Voz 6 05:12 yo creo que es una respuesta a una situación de crisis que vivimos aquí creo que es lógico el enfado que que pudo haber en la sociedad española pero creo que la sociedad española es tiene claro que apuesta por alternativas serias

Voz 2 05:28 sí yo creo que lo ha complicado un poco fuera a favor del aborto libre y gratuito Adriana a favor de el aborto libre y gratuito sí recuerdo que se está complicando sesenta nativas por eso insisto uno representa a las nuevas

Voz 1995 05:48 Juventudes Socialistas en Galicia y otras nuevas genes del PP

Voz 1 05:51 es en ambos presidentes última cuestión Nador tú qué estudias

Voz 6 05:56 políticas Adrián tú qué estudias

Voz 1 05:59 Economía

Voz 0985 06:02 bueno yo no me voy me voy a arrestarlo creo que por la mínima

Voz 1 06:05 la que abre las del PP

Voz 1995 06:09 habían tu caso que dices Nacho

Voz 0174 06:13 yo creo que es PSOE pero por qué me dieron la pista sobre todo porque dice que el por qué Podemos está abocado a ser la segunda fuerza

Voz 2 06:24 ahí queda decía con satisfacción era porque para lo demás por lo demás

Voz 0174 06:30 creo que es buena noticia no difieren tanto yo creo que habla un poco de una nueva generación que viene de política

Voz 2 06:37 pues dejarlo claro Gabor es el presidente de las Juventudes Socialistas secretario general el secretario general perdón Adrián ahora sí es el presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Orense verdad

Voz 1 06:49 tampoco el Secretario General

Voz 1995 06:52 sí que aún siendo políticos conocéis bien vuestro trabajo sea bueno y lo que dicen muchos interesante es verdad que en el fondo no estáis tan lejos más allá de algunos matices y más allá de la del entusiasmo y la intención

Voz 1 07:08 el tono no estáis tan lejos no

Voz 6 07:11 bueno no estamos tan lejos físicamente genéticamente probablemente lo políticos y que a veces podemos coincidir con España por ejemplo puede estar de acuerdo pero luego ya la solución yo defiendo modelo federal defiende algo diferente en todo lo que tiene que ver con política social de bienestar en general en todo prácticamente la política buenos coincidir en algo básico en lo concreto por diferir hemos totalmente practicado

Voz 1995 07:33 Adriana habéis vivido lo mismo del mismo entorno a casa cuando os dais cuenta de que vuestros criterios en nuestros planteamientos políticos son tan diferentes

Voz 6 07:41 bueno ya desde que empezábamos a debatir en casa de política hay las ver los telediarios ya con dieciséis diecisiete años aproximadamente pues empezábamos a ver qué había diferencias claras no bueno que eso quién lo más importante en lo básico sí que coincidíamos que luego a la hora de entrar en debate sabía se valoraba mucho el ambiente la verdad

Voz 1995 08:00 las comidas de familia como son

Voz 6 08:02 son calientes muchas veces se ya en las cenas de Navidad citan los dicen relajados un poco con la política porque si no ya la con el tema de Cataluña incendio tuvo un poco

Voz 1995 08:11 cuando menos a queda descubriste dice esto porque claro esto de pequeñas Oscar ahí seguro con con el tema óseas Days guantazos

Voz 6 08:18 sí que al principio la era era bastante tenso y cada noticia que había en el telediario el hora de comer o de cenar sí que pues salta amo soltaba un una puya del PSOE del PP las encuestas también siempre estaban ahí y quieras que no lo íbamos como bastante a flor de piel entonces pues claro cualquier cosa que decía uno el otro saltaba entrábamos en un bucle ahí de de discusión en pues claro no daba la razón y uno al otro ni alumnos

Voz 0985 08:40 pero sí es importante para mí es gemelos porque así fuera seis uno mayor que el otro entendería que la posición política del menor esta condición

Voz 7 08:47 a ellos no lo es decir por llevar la contraria pero aquí nos está llevando la contraria realmente es una cosa

Voz 0985 08:51 denomina no sexto en en casa discutir de política también venía de una familia donde se vive la política o no

Voz 6 08:59 no para nada la verdad no tenemos ningún tipo de familiar que que militar algún partido político y además en nuestra casa Mis padres nunca tuvieron eso de hablar de política ni tal no justo sea les importaba lo justo como la mayoría de los España

Voz 0174 09:10 es que es como tiene que ser pero nosotros decidimos complicarnos la vida un poco yo quería Antoni no sé si puedo correr quería aprovechando que ambos son de Ourense y hay un nombre propio en la política llega en Ourense que es José Luis Baltar que yo lo definiría como el último gran cacique que ha conocido Galicia lo digo porque él mismo se definió como un cacique bueno eso lo pongo en su boca que fue el presidente de la Diputación de Orense veintidós años cargo que ahora ostenta por herencia su hijo José Manuel este hombre fue estos mismos años presidente del Partido Popular de Ourense y fue finalmente condenado por prevaricación por colocar a ciento cuatro personas en el organismo que él dirigía Baltar es una de las últimas representaciones tan meridiana de lo que durante muchos años fue la política en Galicia y uno de los problemas de la política en Galicia estos neo caciques este amiguismo Iniesta este conocimiento de la Galicia profunda yo quería preguntarle a ambos tanto a favor como Adrian su opinión sobre su conciudadano sobre esta política llega y cómo ven ellos el futuro de la política gallega

Voz 6 10:23 yo creo que que no sea yo personalmente yo José Luis Baltar no lo no lo conocí porque bueno yo llevo aquí milita en el Partido Popular nada dos años iban a mano Baltar sí que sí que lo conozco y sé que tengo que decir que mi opinión es el mejor presidente de Diputación de una sé que podemos tener más que nada no hay más que ver la situación de innovación que es una persona que está poniendo una ese en el mapa que es una persona que además eso de que es un cargo heredado no es cierto porque paso por paso por tres congresos si no me equivoco y en concreto se cumple ocho años de ese primer Congreso si no me equivoco y que en mi opinión es un es un político ejemplar y no hay más que ver que seguimos siendo teniendo récords en resultados a niveles municipales han vuelto a niveles autonómicos y tenemos una mayoría absoluta en la Diputación de Ourense que lo corrobora los difiere totalmente de esto yo creo que es un pueblo además de cacique completamente machista que de hecho saltó a la Salt saltó pues

Voz 2 11:11 yo creo que es Betis perdón quiero que no invitéis a comer

Voz 1 11:18 todo de acuerdo y esto hace que diríamos totalmente

Voz 1995 11:21 por ejemplo no por poner algunos ejemplos están apuntan en Alemania el Partido Socialdemócrata que está en un profundo debate a propósito de la posibilidad de apoyar al Gobierno de la derecha de de de Angela Merkel conocéis además que han consultado y ha dicho que no es el famoso no es no que aquí también conocemos por Pedro Sánchez el famoso no es no vosotros ya os el caso se iríais capaces ya no lo solamente la política local en Orense en Galicia crees que sería bueno que en algunas cuestiones o establecer un momento determinado un gobierno de concentración Gobierno representado por los dos partidos mayoritarios

Voz 6 11:54 no no yo estoy totalmente desacuerdos con eso porque desdibuja completamente lo que defiende el Partido Socialista en este caso que es la alternativa al Partido Popular y lo que viene siendo lo contrario en la gran parte de políticas de la gran parte de materias al Partido Popular dibuja completamente al partido tener que puedes estar en coalición con el Partido Popular no hay obviamente sí que sí que dice lo de Mi hermano bastante porque tenemos que entender que hemos hemos pasado muy poco tiempo un marco bipartidista en el que efectivamente los partidos tenían que ofrecer unas alternativas distinguidas a un plano más multipartidista y sobre todo perjudicial para el Partido Socialista Obrero Español porque se encuentra como una fuerza su izquierda que efectivamente les les llevó sus peores resultados históricos y en ese sentido el Partido Socialista yo creo que tiene que ser Maduro tiene que saber que que hay que apostar por modelos como el alemán que apuestan por estabilidad entre los grandes partidos que nos encontramos ubicados en el centro yo creo que el modelo alemán a su modelo a seguir porque la propia aritmética parlamentaria lo pide y lo que ciudadanos españoles no son lo lo piden

Voz 1995 12:50 cuántos años tenéis genera finalmente obtuviera casi tocaba más en este mismo posicionamiento más Podemos Ciudadanos nunca había pensado en que esas esos nuevos posicionamientos políticos representan un nuevo modelo de España una nueva generación de españoles que da un paso adelante empieza a tomar el poder

Voz 6 13:07 no yo creo que no en absoluto será la nueva generación de españoles el partido solicita tiene ciento cuarenta años de historia no son los españoles de hace ciento cuarenta años lo que lo votan actualmente son españoles actual en los que los votan españoles a toledanos que luego ATAN por tanto que sean partidos nuevos no significa que traigan pues tren ideas nuevas a veces sí pero tampoco recuerdan ni tampoco suya hace la juventud unas ansias por Ciudadanos y Podemos yo lo vela facultad muchas veces de que bueno al principio sí pero ahora que ya pasaron cuatro años de estos grandes partidos pues ya son algo como no Sony nueva política ni deja políticas políticas

Voz 0985 13:41 sí porque a mí es lo que más me ha sorprendido como ha dicho Tony que no tanto que ese es gemelos que es lo que es muy llamativo como la juventud veinte años es verdad que sus dirigentes de de las juventudes de vuestros partidos pero estamos acostumbrados a ver dirigentes de la Junta desde vuestros partidos que ya son como cuarentón unos sino que ya son que

Voz 2 13:58 si ganas mucho es juventud de Juventudes real es más yo creo

Voz 6 14:06 listas está son bastante jóvenes así que que las de las cuales formamos parte de de ellas trabajamos por eso porque vez seamos más los que a través de la política que es el único instrumento que hay para poder cambiar la realidad porque es necesario juntar los gritos individuales de nada vale gritar cada uno en su casa de las reivindicaciones que tiene sino usan la política para cambiar lo que creen

Voz 0174 14:26 esto es injusto poder Adrian labor vosotros me dais con vuestros padres vivís juntos

Voz 6 14:31 sí

Voz 0174 14:32 tenéis normas como durante la comida no se habla de política o porque claro entiendo que haya convivencia irregular la Un poco

Voz 6 14:39 en principio no no hay normas sea sí que es verdad que una vez que una vez que los debates empiezan a tensar un poco ya empezamos a porque buena confianza pues uno rápidamente salte hay rápido empezó

Voz 2 14:47 queja

Voz 6 14:48 va a debatir bastante con bastante fuerza siempre con respeto eh y en ese sentido ya siempre está a mi padre mi madre de árbitros que nos ayudan a frenar un poco ya hay momentos en los que mi padre dice basta acabó la discusión

Voz 7 14:58 a ese tribunal constitucional ocupa vuestro queda quedado neutrales políticamente a hablar de política la calle ya lo mataron

Voz 6 15:08 Santiago estudiar para eso sí

Voz 1995 15:11 Adrián secretario general de las Juventudes

Voz 2 15:15 Nuevas Generaciones pues mira tú miras Nuevas Generaciones Knorr Secretario

Voz 1995 15:20 general de las Juventudes Socialistas un verdadero placer son dos hermanos gemelos que demuestra ahí es un que usted escuchar también que que que desde muy joven uno tiene sus convicciones si no es un tema de educación no es un tema velos absolutamente personal y enhorabuena por dar un paso y lo que decís hay que empezar a tratar de cambiar las cosas desde donde sea sé que respetar y apoyar los siempre habían haber muchísimas gracias encantado no en unos segundos vamos

Voz 1 15:43 a volver yo creo que es bueno hacerlo sabes que hay empresas que dedican ya romper igual que hay empresas que gestionan tu boda hay gente que gestiona desde todas las relaciones de pareja se me parece genial y es una forma de bueno tenemos que hablar Sergio Nacho tenemos que hablar Toni Garrido

Voz 1995 21:11 en la salud y la enfermedad en la pobreza ahí en la riqueza está que la muerte nos separe pues básica en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística hablan de algo más de cien mil divorcios y separaciones antes de empezar de no se trata de dar ideas no queremos

Voz 2 21:28 animal animar a nadie no

Voz 1995 21:31 pero la realidad cien mil divorcios separaciones en último año de matrimonios que duran una media de dieciséis años y cuya ruptura suele llegar cumplidos los cuarenta puede dejar a que diga silencio casi que no sé si es nuestro caso dieciséis años más llegar a los cuarenta

Voz 0985 21:50 otro riesgo tendría que casarme primero para poder volver a postularse al divorcio

Voz 2 21:57 lógica Lassana de Nacho no no se ha hecho ahí digo ahora que tendría que llegar a las

Voz 0174 22:03 cuarenta antes

Voz 2 22:04 mira yo también

Voz 1995 22:10 bueno hemos conocido de que en España se desarrolla una empresa con que tiene como nombre comercial llamada Celestina como la Cristina que hacía la literatura de parejas pero en este caso escrito con X que proponía algo parecido a lo que ya sucede en el mundo de las bodas si para casarse y hay empresas que se encargan de todo y aseguran un día de lo más feliz ellos pues bueno lo mismo pero con el divorcio de hecho se definen como el divorcio el siglo XXI Carlos Pérez es el fundador de esta compañía de Celestina Carlos muy buenos días hola qué tal buenos días entiendo que lo que buscáis aunque parezca difícil es el divorcio feliz

Voz 21 22:46 sí sí el divorcio de inicio feliz y el durante el transcurso y con el final feliz también es decir que a partir del momento que la persona está divorciada tenga las cartas lo suficientemente bien posicionadas como para empezar la nueva pantalla

Voz 1995 23:04 porque no repetir patrones el divorcio es algo complejo un trámite burocrático complejo

Voz 21 23:10 el divorcio es un trámite burocrático como bien has dicho ya hemos de pasar de que sea un trámite burocrático a que sea un trámite habitual si pensamos que cada de cara siete de diez familias o de cada diez parejas se divorcian actualmente en España y cuando hablaba tu compañero acerca de que no me he casado en el momento que tú tienes una hipoteca o tienes hijos date por Casado venga como la realidad

Voz 7 23:42 da tengo aquí nadie ha casado aquí la cuestión es que la gente ve pero no estaremos no no digo oí evidentemente

Voz 1995 23:49 que usted que afronta esta empresa se va se va a mantener en enero no muy de acuerdo con esto pero estaremos trivializa dando demasiada la ruptura en el fondo una ruptura es un fracaso y encierra una situación un trauma difícil traumática compleja no estaremos porque yo me imagino esto al lado de los paquetes estos de fin de semana que entras en un centro comercial ya hay paquetes de fin de semana con spa que visita rural visita a una bodega de vinos el divorcio feliz es decir no lo estaremos trivializar un poco Carlos

Voz 21 24:18 eh estaríamos triple Ulecia criminalizando como como has comentado Si hace unos años cambiar de trabajo era un trauma llora normalmente la gente cambia de trabajo cada cinco años más o menos es decir la sociedad la sociedad ha cambiado Easy ya hemos de pensar de que cuando antes hablábamos de comprar una enciclopedia en la actualidad estamos diciendo que vamos a buscar en Google es en el tema del matrimonio ha cambiado ha cambiado igual si hemos de tener presente de que de que hemos de tener perdón en el tema del divorcio hemos de tener un divorcio adecuado a la situación en la que estamos y que el divorcio no sea aquello que decimos que vamos o que vas a sufrir un divorcio sino con Celestina lo que decimos que te vas a gestionar el divorcio ya otro factor importante es que haciendo un poco la comparativa entre el trabajo y el divorcio es que lo que hacíamos antes con lo que se hace muchas veces es estar en esta zona de confort en la que bueno más o menos pues como no hay nada mejor pues sigo así nos damos cuenta de que esta vida pues hemos de pasar de la de esta zona de confort a ver de que hay una oportunidad la oportunidad quizás es pasar de pantalla o pasar a una nueva situación

Voz 1995 25:39 yo puedo regalarle no lo sienta servicio puede regalarle a Sergio el un divorcio sea podría comprar el pague de Sergio pero porque tú lo ves ya abrir no

Voz 7 25:49 no siendo un amigo Salvador acusa lo lo puedes devolver pero usa lo cuando

Voz 2 25:56 a eran de festivales literarios todo el día has encontrado en esta emisora de o sea no hay emisora de España de tu en casa no estás Casanovas pero ese es el secreto del éxito esto se puede regalar no se podría

Voz 21 26:11 tú puedes a nuestra página web y regalar un divorcio al igual que puedes ir a un centro comercial y regalar una experiencia más el divorcio no deja de ser una experiencia yo antes antes de crear del ex Lina he antes de cree hace se extinga estaba dirigiendo una empresa de cosmética y cuenta de que el divorció

Voz 0985 26:35 claro que sufrimos divorcio que abrir y cuenta de que había muchos divorciados que necesitaban de invertir mucho en cosmética después del divorcio claro

Voz 21 26:43 evidentemente lo que me di cuenta que se me creó una obsesión la obsesión era de que nadie sufriera o quién había pasara en la la experiencia negativa que yo pasé que vieran que les divorció puede ser una experiencia positiva como muchas en la vida

Voz 1995 27:02 es que estaba pensando ahora después de la mañana que llevamos esto para países no hay os aquella Celestino

Voz 2 27:08 en fin