"Tendemos a decir cómo son las cosas. Y las cosas pueden ser muchas cosas"

once y cinco minutos una hora menos en Canarias Ferran Adrià muy buenos días

Voz 0659 00:04 buenos días Ferran

Voz 1995 00:07 que es un tomate

Voz 0659 00:10 pues depende para quién no un tomate son muchas cosas para en el mundo biológicos una planta Llum fruto hay las hojas de tomate para una persona que venda el tomate serán aún no una herramienta para venderlo no para un cocinero un recurso que tienen para crear una elaboración cuando maten o cocinar una relación con tomate o utilizarlo para mal que tiene incomunicación que tiene que comprar no tomate para un poeta pues puede ser una fuente de expiración son muchas cosas y esto es un poco la la la filosofía de desatiende esta metodología que utilizamos desde la Bulli Foundation que es conectar el conocimiento no para para comprender el momento tendemos a ser dogmáticos sí que las cosas son sólo una cosa las cosas son muchas cosas

Voz 1995 01:09 Ferran Adrià vivido experiencias maravillosas que han llevado a a conocer a grandes premios Nobel campos donde están los los tipos más interesantes del planeta Fran como el despacho de un premio Nobel porque siempre valoramos mucho el entorno últimamente hablamos de cómo mejorar nuestros entornos de trabajo de cómo hacerlos más eficientes podrías explicarnos cómo es el despacho de un premio Nobel que trabaja no los en Harvard donde tú has está

Voz 0659 01:37 mira yo hace ocho años estado profesora en Harvard conozco muy bien el MIT también que otra institución increíbles

Voz 1995 01:44 Temas a Cho Vito dos Technologies más prestigiosos del mundo pero lo más increíble es que fondo

Voz 0659 01:49 los pequeñitos entrar y muy normales y esto demuestra que si queréis tener un espacio chulo hoy tal está bien pero no fundamental entonces esto demuestra que haber no hay una verdad puede haber muchas maneras de enfocarlo yo yo en este caso son siempre o casi siempre hemos tenido sitio sencillo donde crear estar agusto al final puedo entender que que la gente esté a gusto en un lugar caiga un gimnasio sale me importa con tal pero Llor ciencia a mí no me hace falta fueran pimpón no voy al trabajo sabes sabérselo pero no pero ahí trabajo y trabajo mira yo vi en una vez en Nueva York a cómo trabajan la la gente los Brook la gente que analiza para todo el tema de las bolsas no una empresa claro te prometo que esta gente necesita un masaje cada cuatro cinco horas la tensión que hay durante un ordenador para hacer en los análisis de las empresas para después comprar para lo que hacían brokers más ameno más o menos al uso brutal no no cada unos cada cada cada profesión es diferente y cada profesión que haga lo que quiera cada proyecto que agrave

Voz 1995 03:03 Di utilizando es ejemplo Ferrán fíjate el setenta por ciento de las operaciones en Bolsa ya se hacen lo que ellos llaman el Trading de alta frecuencia no que ya no son humanos sino son máquinas y mete especulando vendiendo y comprando en milésimas de segundo y esa es la diferencia que a lo largo del día crea millones

Voz 0659 03:19 hay siempre siempre hay uno hay tiene que está sola al final el que va a decidir tal hay una persona ir Andrés tiene la inteligencia artificial y la tenéis la entendiendo mano tienen que estar juntos son momentos de tensión brutal paliza un clic te puede jugar el trabajo mes pero

Voz 1995 03:38 decía esta misma semana que estuvo en Davos el consejero delegado de Google una empresa que tú conoces bien asestan su campus decía que la inteligencia artificial cambiará la vida del ser humano de la especie humana como lo hizo en su día el el fuego el Homo erectus Se calcula que cuatrocientos mil años antes de Cristo recordemos que cuatrocientos un mil novecientos sesenta y dos después de Ferran Adrià que serían como los hitos grandes para la la cocina pero dice que va a cambiar nuestra forma de vida la inteligencia artificial tú crees que eso es posible sí

Voz 0659 04:09 sin duda alguna lo que estamos empezando y hay los límites siempre hay que ver no hay aún no hay un medicamento al cien por cien para el tema de la gripe y aún vamos con fregona que es mucho mejor que antes pero vamos con fregona te quiero decir que hay que ver los hitos de de innovación hay que verlo siempre con el tempos yo estoy convencido que de aquí cincuenta años habrán cosas eh hay que vivir vivir el día a día de hoy en día si entras Google es la biblioteca más maravillosa del mundo pero te gustaría que aún fuera mejor no te gustaría que han estuviera más conectada yo esto esto la inteligencia artificial o no te lo hace decir la inteligencia artificial no es capaz de decir lo que yo te he dicho el tomate a uno la de artificial lo que hacen es que cuando suele poner datos muy buenos muy buenos ella va haciendo cosas mejor si los datos que hay no son muy buenos pues no puede hacer maravillas en un espárrago de que hablamos de un espárrago blanco verde morado pequeño grande congelado o no congelado todas estas variables aún que yo conozca esto tengo más fuerte por de trabaja con Telefónica desde hace ocho años y conozco por todo lo que está pasando en el mundo y conocer grandes empresas como Google Microsoft y todas estas grandes empresas nadie me ha dicho mira hay un lugar que todo esto te lo va a arreglar es uno de los trabajos que hacemos con sapiens este diálogo entre la inteligencia artificial inteligencia humana drama era muy básica al final lo hacemos de una manera básica hay a veces con la con la lógica es lo que hace que te has mira si tu preguntas a cualquier universidad cómo hacer un currículum da un grado que va a llevar sorpresas de cómo se hace llamar es decir la mayoría bueno esto es algo de hace años que sea intenta mejorar al año a año pero no hay una pregunta de cómo está conectado este conocimiento en hicimos confrontación Telefónica y otras además escuelas creativas es uno de los poetas más bonitos que hemos hecho hemos ido a escuelas maravillosos y entonces me decían que el el lo que están intentando que cuando un niño o una niña escuche arte después vengan hablar de ciencia esté conectado no que venga el profesor de arte te explico un discurso venga al profesor de Química otro discurso el de deporte otro discurso el conectar este conocimiento es uno de los trabajos que hacemos elemento la respuesta

Voz 1995 06:59 la gente fue lo primero que no se separó de los de los males empezará razonar empezará a buscar las conexiones bueno vamos a hablar mucho de de de El Bulli Foundation Ferran Adrià tiene una mente tan grande taxi expansiva que uno piensa que que hubiera sido siempre dedicarte a la cocina Ferran tuviera dado por no sé ser astrofísico por por por querer cambiar lectura arquitecto ascenso es verdad que Rozas todas las artes Ferran en fin en el fondo con con un paracaídas a todas a la vez que mismo giro además

Voz 0659 07:30 no pero yo no tengo una un concepto oí la caras de aprender yo creo que que que que los humanos una de las mil cientos de maneras de clasificar sería los que tienen ganas de aprender como tú y como yo la gente que era de igual me parece muy bien no porque tenga ganas de aprender ballet es mejor o peor pero hay gente que estoy bien bien como esto podrá aprender al final exige normalmente un esfuerzo personas que que que ya está bien como está cosa que me parece muy bien yo hay cosas en mi vida quién no hubiera aprender por ejemplo moda pues mira voy con ropa negra más o menos normalito no quiero aprender ya muy bien sin embargo mi profesión que ya no es mi profesión sino en mi manera de vivir procuro aprender la suerte que he tenido pues de estar con la gente más increíble de Frank Gehry a premios Nobel de Química a vestir de Economía intento cada día aprender como intento aprender de esta entrevista de que la mayoría entrevistas que me hacen veo que no han visto muy bien lo que hago es son sobre entrevistas un poco extrañas porque al final es tener que es Kuchar de tal contigo veo que que que está interesado por lo que hago que se que más menos pues puede seguir un poquito me trabajo que ha visto la web del Bulli Foundation aprendo que que es muy importantísimo cuando las personas me quieren hacer una entrevista que veanlo

Voz 1995 08:57 a ti te pasa le preguntaban año veintidós con motivo de la Expo hicieron un unos grandes conciertos con los mejores guitarristas del mundo

Voz 0659 09:04 estaban todos

Voz 1995 09:07 todos los grandes guitarristas del mundo al momento y le preguntaban a todos quién era el mejor guitarrista entonces uno iba saliendo me entonces el guitarrista de Queen Brian May dijo mira el mejor guitarrista de todos es Paco de Lucía

Voz 0659 09:20 porque él

Voz 1995 09:21 voy a hacer lo que hacemos nosotros ninguno de nosotros puede hacer lo que hace él para mí Paco Lucía hay Ferran Adrià en este en ese rango de gente que bueno pues se puede podría hacer lo que hacen los demás pero nadie es absolutamente esa no no hay nadie capaz de hacer lo que hace Ferrán Adriá Ferrán vamos a hacer una pequeñísima pausa te agradezco lo que dices vamos hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con Ferran Adrià en Hoy por Hoy de la Cadena SER

Voz 1995 10:33 trescientos cuarenta y seis Ferrán cuesta hasta elegir el tema de que hablar contigo si no lo hace un problema

Voz 0659 10:39 es todo mira ahora voy a Brasil la semana que viene llevamos con Telefónica clado cada frente a los seis siete hablo de un tema porque si no lo que sucede es que cuando mezclo todo es muy diferente de mira para simplificar de qué estamos haciendo en el Museo Fundación estamos haciendo dos museos de unos cuatro mil metros cuadrados expositivos para que la gente pueda hacerse una idea como el la el Museo Dalí de Figueras o el va de Barcelona a nivel expositivo uno uno están rosas donde está hablar bastante el otro lo estamos conceptualizando aquí en Barcelona veremos en qué ciudad estará estará del mundo Malet porque no está decidido aún después por otro lado estamos haciendo un antílope día de tren unos treinta y cinco libros de seiscientas páginas académicas valen que es la media que conozcamos sobre una profesión de un sector más este extensas y esto es lo que para simplificar no ha aquí siendo de una fundación vedad que hemos hecho ocho exposiciones en veinte ciudades los dos últimos años ocho Challenge que muchos son al nivel internacional esto la gente a veces Le cuesta seguirnos o el proyecto con con Disney tan bonito de te cuento en la cocina o escuelas creativas que lo que hemos intentado es que sapiens entre en las escuelas de primaria secundaria donde hemos visto unos profesores y profesoras increíbles increíbles que con un poquito brutal hay esto es un poquito no allí al final la misión del Bulli Foundation es guardar el legado de el Bulli tanto material como inmaterial dos ayudar a poquito a las pymes microempresas medianas empresas a ser más eficientes en la innovación el cincuenta por ciento de las pymes y microempresas no duran más de cinco baños el XXII no duran más de dos años tenemos un problema económico brutal brutal en estos son miles de millones de euros que se pierden cada año porque en el colegio no te explican a ser empresario me decían en escuelas maravillosas de diseño arquitectura tal que no les explican que es una empresa la es si tú eres un día arquitecto quieres montar un taller de que Tura

Voz 1995 13:11 tienes que saber concentrada empresa siquiera es garantizar los hilos que hablábamos antes empezará a atar el conocimiento arquitecto

Voz 5 13:19 un acto económico datos Arroyo

Voz 0659 13:22 tú te tienes que saber si tú quieres ser un emprendedor un empresario tiene que haber de empresas de tu profesión en este calor yo el cocinero de las profesiones que hay en tu sector yo tengo que conocer un poquito que director de sala tal hice si tengo actitud innovadora tengo que comprende que es la innovación

Voz 1995 13:42 uno de los muchos son muchos otros sitos de Ferran Adrià yo creo que uno de los más importantes es juntar en un mismo libro todas las marcas de Disney Pixar

Voz 0659 13:51 esto no se ha hecho nunca vamos sepamos ir es hecho nunca esto fue una un un éxito de de de Disney desde aquí desde España que lo consiguieron sea Hunter Star Wars

Voz 1995 14:03 con Mickey Mouse Ferran Adrià

Voz 0659 14:05 sí pero es hicieron como una prueba hasta el punto de que después ha sido imposible hacerlo fuera de España no por qué porque que es lógico ver a Mickey Mouse en un mismo lugar con el Darth Vader Tarver no además por en medio a un personaje de carne y hueso sea yo sea otro dale la verdad que ha sido un proyecto muy bonito muy bonito y una expediente pues mira que siempre que cocinado con Mickey Mouse

Voz 1995 14:32 Ferrer cómo está cambiando no esta sería el único que ha cocinado con mínimos cómo está cambiando tanto la relación que tenemos con con la comida con la alimentación con el entorno tú crees que llegará el día en el que comer carne esté mal visto a

Voz 0659 14:47 los que saber la historia de la humanidad para entender qué somos quiénes somos porque como hemos carne lo yo porque está muy bien bien no criticara analizar sobre todo pero nosotros éramos carnívoros hizo sobre todo el cerebro se nos hacen grande evoluciona vamos porque como hemos carne primero cruda después pasada para este analizar repartir aquí hay que escuchar a los expertos a mi papá murió de cáncer de colon por lo que estoy concienciado al máximo de estos saberlo hizo un estudio hace querer dos años au tres no recuerdo donde decían que comer carrera peligroso a un nivel importante no yo creo que tenemos que es escucharos expertos los cocineros no estemos que es lo que sabemos hacer escuchar a los expertos no contextualizar no y puede decidir no pero yo estoy en contra de prohibir nada nada nada es la vida es cierto nada que sea leer no no no no no no no no es importante de esto vale aparte de aquí más matizar pero no es nada porque porque el prohibir no hacer cuál es la mejor dieta y esto lo dicen los expertos comer de todo y poca cantidad esto no hace falta ser muy muy experto italiano hará que qué pasa que unos activos Ramos de un plato de patatas fritas con pedazo viste esto que sí que está muy bien pero que sepas que esto no lo nos lo mejor para tu feliz aunque sean las mejores para donde el mundo fritas con el mejor aceite de oliva del mundo dio lo buenos un trocito de viste con unas cuantas

Voz 6 16:29 pero es bastante a la alegría que los científicos por ejemplo ahora sí podemos comer carne huevos durante mucho tiempo el el humilde de su huevo duro o era casi practicamente prohibido no habrá que dar alegría a alguien como es de tener más opciones otra vez sí

Voz 0659 16:50 sí pero es que tú puedes comer yo yo como en casa cuando estoy en casa sencillo difícilmente el día no como seis cosas valen para comer estoy me diera cocinando pero además la frutas la gente va a comer comer frutas llevan monotemática sucede o y tú vas a una frutería normal no hace falta ir a una cosa gourmet te encuentras lo mínimo lo mínimo treinta frutas hay una parada para cada día no pero es que la gente nos cuesta nos cuesta el ejercicio de los metódico nos cuesta mucho en la en hacer ejercicio en la comida y tal que algún día puede hacer este soy yo hago bastante excesos porque me encanta comer era mucho fueran con mi mujer y tal pero pero hay que explicarle a Norman entonces cuando hablamos de cocina salud es un discurso cuando hablamos de cocina el tema del placer hedonismo tal es otro cuando hablamos de cocinan y su valor en el turismo es otro cuando hablamos de cocina qué significa esto lleno para el día a día de las personas como entretenimientos otro hay muchas versiones no que de la cocina hay que comprender todas de no no no hace falta ser un experto

Voz 1995 18:10 Fernández periodista malagueño Manuel Alcántara que decía que el jamones a muchísima distancia del perro el mejor amigo del hombre hay algo más extraordinario que que algún alimento que tú conozcas más extraordinario que que el jamón que nuestro jamón

Voz 0659 18:27 a ver yo soy un loco del jamón un embajador el jamón pero Jamón Un japonés aunque sea el mejor del mundo le va a gustar porque abren no está hecho al rancio el jamón te quiero decir con esto que para nosotros es el mejor del mundo pero hay que contextualizar porque si no dices que usted porque ha sido tan difícil ahora a una por primera vez en estos tres últimos años yo estuve en Tokio en en diciembre veía que el ibérico empezaba a tener éxito poco a poco tal y sobre todo como carne fresca también el secreto la presa tal está siendo una carne casi tan valorada ahora como uruguayo esta carne japonesa que hay pero el jamón que para mí es uno de los cincos cosas que más me gusta en el mundo igual te viene viene alguien de fuera de de pues no tengo no tienes razón entonces hay que contestar pero para mí es uno de las el ibérico no sólo jamón el cerdo ibérico todo lo que ahí sería uno de los pocos signos de entidad diferenciales de la gastronomía española hecho diciendo que igual alguien puede puede entrar está diciendo es muy difícil que cualquier país del mundo cualquiera tenga algo que no tenga otro de una manera generalizada

Voz 1995 19:47 tiendo a mi me gusta el mano a mí también me gusta me gusta jamón bueno

Voz 0659 19:51 pero no hay el Reus

Voz 1995 19:53 pero también me ha dicho de los cinco cuál es el ex otros cuatro

Voz 0659 19:57 a mí que me gusta es no pero es un tema personal m digo a mí me encanta la centollo es una araña es una al año pero una araña amiga eso nada

Voz 1995 20:09 la araña mi cuerpo Él es el siguiente el caviar

Voz 0659 20:12 aunque es una cosas mano en el sentido que por desgracia mucha gente no puede comer que habían pero creo que es una textura única no hay cosas igual es verdad que en los últimos tiempos ha bajado el precio pero aún así salto no pero es una sardina a mí es lo denominan es un producto que vuelve en una operación temas personales pero a ver qué es el lujo el lujo yo siempre pongo un ejemplo es ir a la par debería graderío comprar una baguette salir y comerte la punta no aquello cuando ese momento es el lujo el lujo lo que te apetece en cada momento es la tortilla de patata nacía mi madre que se que técnicamente nada mejor pero hombre pero mi madre sí que era la mejor entonces el lujo que en que momento

Voz 1995 21:00 el lujo perdóname es poder hablar con Ferran Adrià me voy a quedar con esa imagen del Cusco y la baguette eso es el lo demás es tontería eso es el lujo Ferran Adrià desde Barcelona siempre siempre es un placer aprender con contigo un abrazo muy grande muchas veces también once y veintinueve minutos una hora menos en Canarias en Hoy por hoy