Pagos a terceros: el nuevo abuso en Internet que puede causarte la ruina

Voz 1 00:00 Trigueros tres punto cero el mundo de los nuevos timos las ofertas bajo sospecha los fraudes y las escazas

Voz 2 00:12 Borja Merino que tal cómo estás buenos días

Voz 0927 00:14 buenos días a ver cuéntanos primero para quién no escuche que no esté metido en esto qué es exactamente todos los pagos a terceros de que denunciará desde estos pagos a terceros venga

Voz 3 00:24 pues estamos ante terceros es una opción que ofrecen las principales compañías de teléfono en el que te permiten pagar pues suscripciones au contenidos en internet a través de tu factura telefónica

Voz 0927 00:36 que cuestan más o menos entre tres y seis euros no

Voz 4 00:39 si las horas semanales que te aplica

Voz 3 00:41 ambos hermanos de unos tres seis euros

Voz 0927 00:44 llevo bastante dinero

Voz 3 00:45 pues yo he perdido unos ciento diez euros en esta estafa tres puntos cero

Voz 0927 00:50 le puede pasar a cualquiera es algo que haya que conectarse apuntarse es algo que sin querer que no suscriben de forma fraudulenta cómo es esto

Voz 3 00:59 pues desgraciadamente la compañía tienen un pequeño truco hoy es que no te informan de inicio que tú tienes eh activado la posibilidad de pagar a través de tu factura entonces todos todo el mundo de que tenemos pues eh a navegamos a través de Internet accedemos a enlaces a páginas web donde no saltan Ballmer o a noticias que de fuentes que no son muy fiable pinchamos en algún sitio que no conocemos o en un banner simplemente para quitarlo ya te ha suscrito a ver pero todo tipo de suscripciones yo en un día cuyo estricto a cinco plataformas sin enterarme

Voz 0927 01:38 ya oye y Lugo el operador cuando tú reclaman se lava las manos o realmente lo soluciona te lo descuentan devuelto este dinero o no

Voz 3 01:46 no todo en todos los casos sí que a lo mejor detener a ver qué compañía pero en todos los casos el operador se lava las manos y te lleva directamente al tercero que sea el tercero

Voz 0927 01:56 con esto lo tienen los principales operadores no

Voz 3 01:59 sí yo he contrastado Soy cliente de las tres compañías ahora me he dado de baja en Vodafone pero tanto corazón Movistar ahora tiene activado por defecto desde este servicio de pagos factura

Voz 0927 02:09 oye me contabas ayer que hay una cosa un problema que es que normalmente en otros servicios cuando das a la X es que no quieres y aquí es lo contrario no parece que eso es bastante lo utilizan un poco para enganchar a la gente no de forma delito engañosa

Voz 3 02:23 todo el mundo entendemos que la X es para cerrar pero resulta que me como comentaba una operadora de de la propia Vodafone que simplemente esos esos cargos aparecen que suscriben por por dar a la X lo normal sería aceptar o continuar o ese tipo de

Voz 0927 02:42 si alguien alguien parece que llegó a pagar hasta dos mil euros no

Voz 3 02:46 si él me encontré un caso de una chica de Orange clientas que a lo largo de dos años había acumulado dos mil euros en pagos a personas

Voz 0927 02:56 ya ya ya bueno pues los servicios jurídicos que nos asesoran habitualmente nos dicen que si no se ha contratado que evidentemente se puede reclamar y que todas estas practicas todo lo que hay detrás de todas estas contrataciones garitas pues parece que tiene mucho de práctica abusiva así que a cualquier persona que le haya todo primero controlar mucho la factura y luego si tiene esos cargos pues que reclame a la compañía incluso que lo ponga en manos de profesionales de las Asociaciones de Consumidores OMIC para que se lo lleven y en todo caso para que les les devuelvan el dinero Borja Merino muchísimas gracias gracias a vosotros a vosotros adiós hasta luego