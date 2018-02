Estartapeando: Educación para grandes y pequeños

Voz 1 00:00 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más Gad en la SER

Voz 1762 00:13 buenos días hoy vamos a hablar de dos proyectos que tienen que ver con la educación aunque abordan el tema desde perspectivas distintas se dirijan a públicos pues muy diferentes unos para niños otro para jóvenes están pensando en la educación superior ir a que tienen en común es que ambas iniciativas están radicadas en Valencia allí nos vamos José Aberdeen CEO de educó guay qué tal muy buenas muy buenas bueno hablamos de guay pero éste es en realidad un proyecto que van a hacer ahora fruto de un pivotar una evolución de vuestra idea original cuéntanos cómo ha sido el proceso

Voz 2 00:40 el educó Way es una empresa que que es una evolución es una evolución que que se va a constatar este mes de febrero nacimos de FP agrado FP agrado nació de una necesidad la necesidad de aquellos estudiantes de Formación Profesional que querían continuar sus estudios con la universidad en la cual no puedan convalidar esos dos años de educación por lo tanto necesitaban cuatro años más de inversión para tener un grado universitario lo que conseguimos ir como servicio digamos pionero fue convalidar esos dos años por completo en universidades públicas concretamente en Dinamarca y el estudiante accede directamente al último año y medio de grado no el y por lo tanto aparte de obtener un grado universitario homologado en menos tiempo la carreras hace totalmente en inglés en universidades con una metodología muy práctica con la solución de problemas trabajando con proyectos muy internacional porque estudiantes de hasta ochenta nacionalidades y una de las cosas que me gustan mucho a todos que ese cien por cien subvencionado como podríamos decir de otra forma gratis estoy cómodo

Voz 1762 01:40 descubres este mundo de este tipo de educación podríamos decir no

Voz 2 01:44 como te he comentado al principio era una necesidad pero para ser honesto será una necesidad propia entonces al al no poder convalidar lo que es la formación profesional en España y me pedían cuatro años más de para obtener un grado universitario brusquedad algunas alternativas y fórmulas buscando en países diferentes como fue Holanda fue Suecia Finlandia al final con el sistema educativo danés nos permitió hacer esta convalidación idea ahí ver pues bueno esa ventaja que aporta a todos los estudiantes no sólo eso sino ver qué países relacionados como es Suecia ya estamos trabajando ahora o Finlandia pues proporcionar una educación pues de alta calidad muy alta ir como digo antes en inglés metodologías practicas cien por cien subvencionada

Voz 1762 02:28 vale este es el origen el recorrido hasta ahora cuál sería la visión de cara al futuro

Voz 2 02:31 es la visión que es una realidad lo que hemos hemos ampliado países este año hemos ampliado con Finlandia pero también con Holanda en Holanda las condiciones son muy similares son carreras que tiene un coste bastante asequibles son dos mil seis euros al año pero como nos constatamos ahora en esta evolución en educó Wei somos orientadores vocacionales hemos visto la necesidad de los estudiantes de Bachiller que invierte mucho tiempo en en estudiar un selectivo en sacar una nota poquito tiempo en decir que carrera van a hacer iba a dedicar resto de sus vidas en ese momento es cuando entramos nosotros orientando qué tipos de carreras podrían interesarles ir realizando todo el proceso

Voz 1762 03:12 cuál es la carrera a la formación que más os demandan masona os han demandado hasta ahora

Voz 2 03:17 es una buena pregunta cuál de un padre me lo hace y bueno yo creo que la carrera estrella podremos decir siempre es business dentro de business hay que tener en cuenta que hay muchas líneas tenemos Business en administración management más enfocado al liderazgo Business con idiomas Business

Voz 3 03:33 es que cada año lo hace siendo uno de los

Voz 2 03:35 países más internacional pero hay carreras que llevan mucho como pueden ser las ingenierías generaría iría mecánicas al City o por ejemplo también carreras se relacionaba con Somewhere no se te podría decir varias pero digamos que estas dos son las más más demandadas

Voz 4 03:53 José Evelyn CEO de educó Wei muchas gracias

Voz 2 03:55 a vosotros

Voz 1762 04:23 no habíamos quedado en que íbamos a hablar de educación ahora para niños y es que nos encontramos ante un programa formativo que echa mano de las técnicas de las capacidades de la forma de ver el mundo de los emprendedores para propiciar actividades pues pues entretenidas porque están enfocadas a los más pequeños gana Carrau CEO de Txiki emprendedores bienvenida muchas gracias por Benet

Voz 1917 04:42 gracias Rafa vosotros hacéis un Txiki en premios

Voz 1762 04:45 no vayan practiquen entienden es es un programa

Voz 1917 04:47 no fomenta las habilidades sube el espíritu emprendedor en niños y niñas pequeñas como bien indicabas de siete a catorce años

Voz 1762 04:56 es y cómo lo hacéis cómo lo lleváis la práctica

Voz 1917 04:59 nosotros bebemos de las metodologías los conocimientos y las debilidades que tienen los emprendedores hilo transformamos en retos para que los niños aborden con pues desde perspectivas y metodologías tan diferentes como el Disa en fin Keane eh aborden retos concretos que además son aplicables en la vida real porque estos retos vienen lanzados por empresas e instituciones que están en activo en el mercado

Voz 1762 05:26 qué capacidades lo que valores desarrollan los niños que participan en vuestros programas o dicho de otro modo que tiene de educativo el modo de vida emprendedor

Voz 1917 05:33 a modo de vida emprender o el espíritu emprendedor tiene muchas de las habilidades que cualquier profesional hoy en día necesita sea cual sea la actividad en la que los emplee desde la capacidad de resiliencia ante los fracasos que sabes que es una una habilidad que está muy poco trabajada y de ahí pues los las frustraciones que vivimos cuando somos mayores y fracasamos no sabemos salir de ese hoyo habilidad es como por ejemplo la conexión de ideas personas más en lo que nosotros llamamos cooperación que también es muy necesaria cuando llegas a una edad adulta imponer a a rodar tus proyectos la creatividad como sistema de resolución de conflictos no de problemas la comunicación todo este tipo de habilidades son necesarias y están muy poco trabajadas en los currículos educativos por nuestro programa lo refuerza utilizando buena pues al emprendedor y sus metodologías como una excusa pero tratando de desarrollar habilidades que que como te he dicho cualquier persona necesita hoy en día

Voz 1762 06:39 y todo esto con qué formatos se lleva a la práctica qué tipos de talleres por ejemplo que hacéis buena Gaspar Matas que trabajamos

Voz 1917 06:44 son muy diversos hemos hecho talleres específicos en empresas que han querido que sus los hijos en este caso de sus empleados pues se forme este tipo de habilidades que a su vez se acerquen a la propia empresa pues como una acción propia de comunicación interna o de RSC lo hacemos también con talleres que intentamos implantar cuando los niños no tienen colegio en vacaciones de verano Navidad Pascua etc en modo Campus que funciona muy bien y luego dentro de los colegios estamos abriendo nuevas líneas de formación para ayudar y apoyar al personal docente que realmente hay que pasar más tiempo con estos niños a desarrollar lo que ahora se llama de la metodología de proyectos de aprendizaje por proyectos con unas líneas mucho más cercanas a lo que el mercado está está desarrollando hoy en día algo mucho más realista

Voz 1762 07:34 cala el mensaje convence a los padres y los educadores esto de que el emprendimiento trae cosas buenas a los niños

Voz 1917 07:39 bueno cala bastante porque los propios padres las familias de estos niños son los primeros que que han visto que necesitan esas habilidades más en un en un entorno laboral que hemos visto que en muy poco tiempo ha acelerado los cambios que ha presentado un contexto totalmente incierto no entonces ante esta incertidumbre lo único que se pueden potenciar de verdad son habilidades que son las mal llamadas Soft son habilidades blandas pero que en realidad te dan una formación transversal que te ayuda a asentar otro tipo de conocimientos y sobre todo a aplicarlo

Voz 1762 08:13 Ana Carrau CEO de Txiki emprendedores muchas gracias por estar hoy con nosotros gracias a Rafa

Voz 6 08:18 de emprendedor a emprendedor

Voz 1762 08:22 antes de las una de esas recomendaciones que los emprendedores que pasan por estartapeando dan para aquellos que estén pensando en dar el paso y lanzar su startup escuchamos a Sergio Navarro que es arquitecto y gerente de la empresa de viviendas modulares casas sin agua

Voz 7 08:33 el primer consejo que le daría posteridad escuchar atender para encontrar ese nicho de mercado donde puede desarrollar arte y luego cuando ya lo has encontrado evidentemente rodearse de un gran equipo sin un gran equipo no puede es empujar mucho tiempo tienes que olvidar un poquito el flujo de la caja porque al principio todos creo que habremos empezado igual el flujo de caja muy pequeñito pero el equipo se que es importante en rodear te escuchan y luego ya una vez decidido ha hecho algún ente se hacen lo mismo todos los días no esperes que sucedan cosas distintas a casa ha encontrado algo diferente que realmente bien su sitio

Voz 8 09:09 escucha empujar empujar cuando vayan confirmando que realmente lo que estás haciendo es correcto empujando

Voz 1762 09:16 cerramos estartapeando por hoy pero seguimos en contacto en Twitter en Facebook y en el correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta la próxima

