Un gemelo es del PP y otro del PSOE, ¿sabrías diferenciarlos?

Voz 1 00:00 bueno seguramente a este idilio ha que añadir seguramente recordáis una famosa película protagonizada por dos gemelas

Voz 2 00:08 pues verá para para yo estoy viendo por ver a mamá me está ya hemos de ser capaces de llevar hasta podemos hacerlo somos mellizas muerto lo quiero conocer a mamá irá a mí también se me piel allí

Voz 3 00:21 estás pensando lo que no exactamente

Voz 2 00:23 pese a trabajar

Voz 1 00:25 y una rueda Boston Illa otra California la historia es conocida es un clásico algo que según se mire puede tener cierto paralelismo con la historia que les vamos a contar ahora hablamos de dos gemelos que también han decidido encauzar destinos distintos aunque en este caso es destino muy concreto que es el político uno es el presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Ourense y en otros el presidente de las Juventudes Socialistas de Galicia son hermanos gemelos y los dos nos escuchan en esta emisora de Santiago de Compostela ciudad en la que residen labor González Fariñas muy buenos días hola buenos días Adrián González Fariñas muy buenos días

Voz 4 01:00 qué tal buenos días no sé si hay similitudes entre

Voz 1 01:03 eh tú a Boston y yo a California en vuestro caso políticamente sí

Voz 4 01:07 sí sí políticamente y también en el ámbito de los estudios hay nos diferenciamos un poco pero bueno en otras cosas de la vida sí que coincidimos bastante

Voz 1 01:15 hemos decidido Adrian Nagore utilizaron para hacer un pequeño experimento veréis yo voy a hacer una se pregunta Se trata de que Nacho Insa de de que Sergio distingan quién es el del PP y quién es el del PSOE así que yo voy a hacer una serie de preguntas vosotros solamente tienes que contestar sí o no existe si es extender mucho yo creo que se va a ver el plumero pero sí decisión a una serie de preguntas queremos saber si esos no son capaces de averiguar quién es el de las nuevas el de Juventudes Socialistas y quiénes el de Nuevas Generaciones os parece

Voz 6 01:44 vale no pues vamos allá en primera pregunta Nagore a favor de la independencia de Catalunya Adrían a favor de la independencia de Cataluña no

Voz 5 01:58 el primer no sonó con más contundencia yo diría que el primer contacto de Nuevas Generaciones del primer no

Voz 6 02:06 no piensas de Podemos

Voz 7 02:09 pienso que es un partido que representa una parte importante de la población pero que está abocado pues a ser la segunda fuerza de la izquierda

Voz 6 02:17 Adrián qué opinión tiene ustedes pueden los este queda claro

Voz 4 02:21 yo creo que es una respuesta a una situación de crisis que vivimos aquí creo que es lógico el enfado que que pudo haber en la sociedad española pero creo que la sociedad española es tiene claro que apuesta por alternativas serias

Voz 6 02:36 sí yo creo que lo ha complicado un poco favor a favor del aborto libre y gratuito Adriana a favor del aborto libre y gratuito se recuerdo se está complicando esta no alternativas por eso insisto unos representa a las Nuevas Juventudes Socialistas en Galicia y otras nuevas genes del PP de Orense en ambos presidentes última cuestión Nador tú qué estudias

Voz 7 03:05 políticas Adrián tú qué estudias

Voz 6 03:08 Economía

Voz 8 03:11 bueno yo me voy me voy a resarce creo que por la mínima

Voz 5 03:14 que abre las del PP

Voz 8 03:17 sí

Voz 6 03:19 en tu caso que dices Nacho

Voz 9 03:21 yo creo que Adrián el PP Bores PSOE pero porque me dieron la pista sobre todo porque dice que el pop que Podemos está abocado a ser la segunda fuerza

Voz 6 03:33 ahí queda

Voz 10 03:35 con satisfacción no pero espero porque para los demás por lo demás

Voz 5 03:38 sí creo que es buena noticia no difieren tanto yo creo que habla un poco de una nueva generación que viene de de políticos

Voz 6 03:47 por dejarlo claro sabor es el presidente de las Juventudes Socialistas secretaria general el secretario general perdón Adrián ahora sí es el presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Orense verdad tampoco el secretario general sí que aun siendo políticos conocéis bien vuestro trabajo sea bueno y lo que dicen muchos interesantes verdad que

Voz 1 04:09 en el fondo no estáis tan lejos más allá de algunos matices y más allá de la del entusiasmo y la intención el tono no estáis tan lejos no

Voz 7 04:20 bueno no estamos tan lejos físicamente genéticamente probablemente lo políticos y que a veces podemos coincidir con que la unidad de España por ejemplo puede estar de acuerdo pero luego ya la solución yo defiendo modelo federal el defiende algo diferente y en todo lo que tiene que ver con política social de bienestar en general en todo prácticamente la política coincidir en algo básico en lo concreto por diferir hemos totalmente practicado

Voz 1 04:42 Adrián habéis vivido lo mismo lo mismo entorno a casa cuando os dais cuenta de que vuestros criterios nuestros planteamientos políticos son tan diferentes

Voz 4 04:50 bueno ya desde que empezábamos a debatir en casa de política Itar a ver los telediarios ya con dieciséis diecisiete años aproximadamente pues empezábamos a ver qué había diferencias claras no bueno que eso que lo más importante en lo básico que coincidíamos que luego a la hora de entrar en debate esa vía se agravó mucho el ambiente la verdad en las comidas de familia como son

Voz 7 05:11 son calientes muchas veces se ya las cenas de Navidad citan los dicen relajados un poco con la política porque si no ya su toda la con el tema de Cataluña ese incendio tuvo un poco

Voz 1 05:19 cuando menos a queda descubriste dice esto porque claro esto de pequeñas Óscar ahí seguro con con el tema óseas Days guantazos

Voz 7 05:26 sí sí que al principio la era era bastante tenso y cada noticia que había en el telediario el hora de comer o de cenar sí que puso salta una puya del PSOE del PP las encuestas también siempre estaban ahí y quieras que no lo vimos como bastante a flor de piel entonces pues claro cualquier cosa que decía uno el otro saltaba entrábamos en un bucle ahí de de discusión el calor no da la razón y uno al otro

Voz 11 05:48 sí pero eso es importante para mí que seis gemelos porque así fuera seis uno mayor que el otro entendería que la posición política del menor está condición

Voz 10 05:55 no no lo es decir la contraria pero aquí nos está llevando la contraria realmente es una cosa

Voz 11 06:00 denomina no sexto en en casa discutir mucho de política también venía de una familia donde se vive la política o no

Voz 4 06:07 no para nada la verdad no tenemos ningún tipo de familiar que que militar algún partido político y además en nuestra casa mis padres nunca tuvieron eso de hablar de política ni tal no justo sea les importaban lo justo como la mayoría de los españoles

Voz 7 06:19 que es como tiene que ser pero nosotros decidimos complicarnos la vida un poco yo quería puedan Toni no sé si puedo el intenso lleno de hecho claro

Voz 5 06:27 quería aprovechando que ambos son de Ourense y hay un nombre propio en la política llega e en Ourense que es José Luis Baltar que yo lo definiría como el último gran cacique que ha conocido Galicia lo digo porque él mismo se definió como un cacique bueno eso lo pongo en su boca que fue el presidente de la Diputación de Orense veintidós años cargo que ahora ostenta por herencia su hijo José Manuel este hombre fue estos mismos años presidente del Partido Popular de Ourense y fue finalmente condenado por prevaricación por colocar a ciento cuatro personas en el organismo que él dirigía Baltar es una de las últimas representaciones tan meridiana de lo que durante muchos años fue la política en Galicia y uno de los problemas de la política en Galicia estos neo caciques este amiguismo Iniesta y este conocimiento de la Galicia profunda yo quería preguntarle a ambos tanto a favor como Adrian su opinión sobre su conciudadano sobre esta política llega y cómo ven ellos el futuro de la política gallega

Voz 4 07:32 yo creo que que no sea yo personalmente yo José Luis Baltar no lo no lo conocí porque bueno yo llevo aquí militando en el patio popular nada dos años iban a más a Baltar sí sí que lo conozco y sé que tengo que decir que en mi opinión es el mejor presidente de Diputación de una sé que podemos tener más que nada no hay más que ver la situación de innovación que es una persona que está poniendo en el mapa que es una persona que además eso de que es un cargo heredado no es cierto porque paso por paso por tres Congreso si no me equivoco hoy en concreto se cumple ocho años de ese primer congreso si no me equivoco y eso que en mi opinión es un es un político ejemplar y no hay más que ver que seguimos siendo teniendo récords en resultados a niveles municipales Samuel a niveles autonómicos y tenemos una mayoría absoluta en la Diputación de Ourense que lo corrobora

Voz 7 08:11 les hiciera totalmente de esto que conste yo creo que de hecho es un pueblo además de cacique completamente machista que de hecho saltó a la salto exaltó pues yo quiero que sí perdón quiero que no invitéis a comer a su defendido

Voz 1 08:24 sí

Voz 10 08:24 no quería que me tenía que meter el dedo si no era

Voz 7 08:26 todo de acuerdo al CSN en esto sí que definimos totalmente

Voz 1 08:30 por ejemplo no por poner algunos ejemplos de fuera están apuntan en Alemania el Partido Socialdemócrata que están un profundo debate a propósito de la posibilidad de apoyar al Gobierno de la derecha de de de Angela Merkel conocéis además que han consultado y ancho que no es el famoso no es no que aquí también conocemos por Pedro Sánchez del famoso no es no vosotros ya os el caso se iríais capaces ya no lo solamente la política local en Orense en Galicia creéis que sería bueno que en algunas cuestiones o establecer un momento determinado un gobierno de concentración Gobierno representado por los dos partidos mayoritarios

Voz 7 09:02 no no yo estoy totalmente desacuerdo con eso porque desdibuja completamente lo que defiende el Partido Socialista en este caso que es la alternativa al Partido Popular y lo que viene siendo lo contrario en la gran parte de políticas de la gran parte de materias al Partido Popular dibuja completamente al partido tener que puedes estar en coalición con el Partido Popular

Voz 4 09:21 de ahí obviamente sí que sí que difiere de Mi hermano bastante porque tenemos que entender que hemos hemos pasado muy poco tiempo un marco bipartidista en el que efectivamente los partidos tenían que ofrecer alternativas distinguidas a un plano más multipartidista y sobre todo perjudicial para el el Partido Socialista Obrero Español porque se encuentra como una fuerza izquierda que efectivamente les les llevó sus peores resultados históricos y en ese sentido el Partido Socialista yo creo que tiene que ser maduro tiene que saber que que hay que apostar por modelos como el alemán que apuestan por estabilidad entre los grandes partidos que nos encontramos ubicados en el centro yo creo que el modelo alemán a su modelo a seguir porque la propia aritmética parlamentaria lo pide y lo que ciudadanos españoles no lo lo piden

Voz 1 09:58 cuántos años tenéis genera finalmente os hubiera casi tocaba más en este mismo posicionamiento más Podemos Ciudadanos nunca habéis pensado en que esas esos nuevos posicionamientos políticos representan un nuevo modelo de España una nueva generación de españoles que da un paso adelante empieza a tomar el poder

Voz 7 10:16 no yo creo que no en absoluto será la nueva generación de españoles el partido solicita tiene ciento cuarenta años de historia aquí no son los españoles te hace ciento cuarenta años lo que lo votan actualmente son españoles actual en los que los votan españoles en los que votan por tanto que sean partidos nuevos no significa que traigan pues tren ideas nuevas a veces sí pero tampoco recuerdan ni tampoco suya hace la juventud unas ansias por Ciudadanos y Podemos yo lo veo la facultad muchas veces de que bueno al principio sí pero ahora que ya pasaron cuatro años de estos grandes partidos pues ya son algo cómoda no Sony nueva política ni deja políticas políticas secas

Voz 11 10:49 sí porque a mí es lo que más me ha sorprendido como ha dicho Tony que no tanto que ese es gemelos que que es muy llamativo como la juventud veinte años es verdad que sus dirigentes de de las juventudes de vuestros partidos pero estamos acostumbrados a ver dirigentes de la Junta desde vuestros partidos que ya son como cuarenta y uno sino que ya son

Voz 6 11:07 las mucho es juventud de seis Juventudes reales de las ruinas yo creo

Voz 7 11:15 estas son bastante jóvenes astros son así que de las cuales formamos parte de ellas trabajamos por eso porque cada vez seamos más los que a través de la política que es el único instrumento que hay para poder cambiar la realidad porque es necesario juntar los gritos individuales de nada vale gritar cada uno en su casa en las reivindicaciones que tienes sino usa la política para cambiar lo que cree injusto

Voz 4 11:35 oye es injusto para Adrian

Voz 5 11:38 por vosotros me dais con nuestros padres vivís juntos se tenéis normas como durante la comida no se habla de política o porque claro entiendo que era convivencia que regularla Un poco

Voz 4 11:47 en principio no no hay normas era sí que es verdad que una vez que una vez que los debates empiezan a tensar un poco ya empezamos a porque buena confianza pues uno rapidamente salte hay rápido empezamos a a debatir bastante como siempre con respeto eh y en ese sentido ya siempre está a mi padre mi madre de árbitros que nos ayudan a frenar un poco ya hay momentos en los que mi padre dice basta Se acabó la discusión

Voz 10 12:06 bueno ese es vuestro quedado neutrales políticamente hablar de política la calle

Voz 6 12:15 no

Voz 7 12:16 darán a Santiago a estudiar para es bueno sí

Voz 6 12:19 Adrián Secretario general de las Juventudes Nuevas Generaciones es que las nuevas generaciones

Voz 1 12:28 el secretario general de las Juventudes Socialistas un verdadero placer son dos hermanos gemelos que demuestra que es un que usted escuchar también que que que desde muy joven uno tiene sus convicciones Si no es un tema de educación no es un tema velos absolutamente personal y enhorabuena por dar un paso y lo que decís hay que empezar a tratar de cambiar las cosas desde donde sea sé que respetar y apoyar los siempre habían haber muchísimas gracias