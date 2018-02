Reividincan unos premios Oscar para los animales que salen en las películas

Voz 1 00:00 la Ventana las Francina

Voz 3 00:13 huele Iturriaga es no bueno desafío esta esta tarde desafió general

Voz 2 00:18 pues bueno yo no puede hacerlo

Voz 4 00:22 Geral yo y la música discurrirá nos viene muy bien no muy para recordar lo que es una tarde de

Voz 3 00:26 desafío si eso incluye el desafío todo

Voz 2 00:29 la radio porque lo haremos no y tú me dejaste tenemos lo que tenemos que hacer una pequeña introducción peculiaridad en tenemos teníamos empate

Voz 1220 00:37 soy yo estoy en lo mejor

Voz 2 00:38 luego logos con lo raro fue lo quisimos ordena ideas y entre

Voz 1220 00:45 minuto no cuenta

Voz 5 00:50 viva el vino aquí a hacer amigos a la política me la trae floja me la asunto de la traía al fresco tú que mi pregunta al acabar así que yo os propongo que de aquí digamos bando claro que sí nos parece un Le Pen viva

Voz 6 01:12 ah sí

Voz 7 01:29 es muy muy debían viene como viene o mejor dicho que no viene como te de una vieja deje la roca

Voz 3 01:44 por otro invertir el polvos empresarial va sí bueno mientras media España búsqueda Puigdemont la otra media se pregunta si la canción de Amaia y Alfred es la mejor opción para Eurovisión hay un tercer grupo de personas

Voz 0230 01:56 formado este tercer grupo por una persona en este caso la persona Francino asiente inquietud alguna por la victoria de Alfred y Amaya no siente inquietud porque él ya la predijo hace una semana y siendo cierto que muchas personas lo pueden predecir pueden opinar pueden decir cosas atienda sea la plomo Hilari naturalidad del pronóstico como como quién dice Bayern de Munich contra el equipo de bomberos de Villavieja Bayern favorito La Ventana hace siete días

Voz 2 02:24 ganar este africano tiene toda la pinta bueno estamos divididos Alfredo

Voz 8 02:30 la de las los dos una de las canciones sus fondo insisto no

Voz 0230 02:34 mira qué bonito qué tío qué tío la frase de Francino yo insisto en los dos nos muestra que esta era una idea que venía defendiendo ya él desde hace tiempo tal vez de la intimidad como sucede cuando en Carrusel alguien dice yo insisto en que el Real Madrid necesita un doble pivote y cuando gana el Madrid con doble pivote nadie el reconoce pero él tiene esa satisfacción íntima la que hoy tiene Francino que ya dijo

Voz 9 02:55 en el sexto en los dos

Voz 0230 02:59 otra persona que hoy merece nuestra atención el presidente del Gobierno Mariano Rajoy que ha estado en Televisión Española ya ha comunicado que en el caso de que las elecciones generales sean dentro de cien años tendrá dificultades para presentarse con esta frase podemos adivinar que Mariano Rajoy está pensando en criogénicos darse durante un periodo inferior a cien años y presentarse a las elecciones de dos mil noventa y seis Para entonces el caso Bárcenas Gürtel y todo lo que cuelga estaría prescrito escuchamos al presidente si las elecciones son hoy

Voz 10 03:33 quiero presentar a las elecciones y las selecciones son dentro de cien años me temo que mis posibilidades son un poco menores que en el día de hoy cono entregó

Voz 0230 03:41 oye dentro de cien años hay un amplio margen de discrecionalidad estos has dicho tu médico bueno luego Puigdemont

Voz 11 03:51 esto

Voz 2 03:53 pero yo no saben tu Gross Puig y hoy el presidente del Parla

Voz 0230 04:01 en de Cataluña ha suspendido el pleno lo ha aplazado no lo ha suspendido los partidarios de Puigdemont están concentrados ante el Parlament para protestar contra la decisión del presidente el diputado Xavi Domènech ha llegado esta mañana al Parlament de Catalunya en taxi los Mossos d'Esquadra le han dado el alta su plan registrado el taxi incluido el maletero en busca de Puigdemont qué habría sucedido de hallarse Puigdemont dentro como todo todo esto ha pasado antes en Mortadelo todo en general ha pasado antes en Mortadelo yo tengo recuerdo de una viñeta pero no recuerdo el álbum en la que Mortadelo descubre aún malo abriendo una puerta y el malo es responde cierre hombre que hace frío

Voz 12 04:39 Mortadelo yerra por qué

Voz 0230 04:41 es una situación tan desconcertante abrir el maletero de un

Voz 12 04:44 Taxi

Voz 0230 04:47 Ike dentro vaya Puigdemont de estrangis también algunos conductores catalanes se han colgado pelucas en su maletero en señal de cachondeo tenemos también hoy noticia de Radio Zaragoza durante los últimos días se han intensificado los controles en el aeródromo de Huesca que casi no tiene pasajeros habitualmente pero se sospechaba que Puigdemont podía viajar en avioneta privada y otra noticia de ser Toledo la policía fue el domingo a Ocaña porque había despegado de euros

Voz 1220 05:16 de los un avión privado

Voz 0230 05:18 quizá animado por la percepción de que el índice de cachondeo por metro cuadrado supera en España ya todos los límites un señor al que están juzgando por sospechoso de terrorismo responde al juez en su interrogatorio con una soltura notable se llama ya ya no está acusado de liderar una célula yihadista que quería atentar en Barcelona escuchamos al sospechoso responder ante

Voz 13 05:40 juez a preguntas de su abogado al Lakua ayudar quiere decir Josep

Voz 0779 05:44 que todo poderoso como los cristianos decimos

Voz 13 05:46 viva la Virgen del Rocío hay gente que que

Voz 14 05:49 dice viva Nacho Vidal

Voz 0230 05:51 le guste otro ventajas de todo esto por favor lo contaremos a nuestros nietos desventajas de todo esto

Voz 7 06:01 nuestros nietos no

Voz 15 06:07 eres tú

Voz 16 06:10 twiterías más las tutorías con este mensaje de David Linares que creo que debería quedar

Voz 0779 06:17 amaba fuego vamos a dejar una cosa clara los audios de whatsapp tiene que durar hubo un minuto como máximo porque de un minuto para arriba ya se considera podcast

Voz 16 06:28 estará Diada exige un tremendo sacrificio no todo el mundo puede subiendo tiquismiquis a su deriva dietética

Voz 0779 06:34 las nueve de la mañana té verde diez treinta manzana reineta doce té verde catorce horas sopa de pollo más vitalicia de fresa quince treinta té verde más Mandarina veinte horas y medio fuet veinte treinta el otro medio veinte cuarenta y cinco pan por comer pan veintiuna horas Nacho es con queso veintidós volcado Gamón veintitrés treinta dos pateras Rosa una treinta tu rol suya

Voz 16 07:01 ha habido en la implicación de los padres en la educación de los hijos es fundamental como idea la pijo hortera

Voz 0779 07:07 ja que es la asertividad el examen ese que hacen para la universidad y la empatía eso es cuando sacan la misma nota

Voz 16 07:16 ahora una lección de física a cargo de dicho funcionario

Voz 0779 07:19 que el agua hierve a cien grados centígrados y la leche en los tres segundos que uno la deja de mirar

Voz 16 07:25 y acabamos las tutorías con una inquietante conversación que tuiteo been a ver si te aclara Salgado ustedes

Voz 12 07:31 lo que bueno

Voz 17 07:37 vivir

Voz 6 07:48 eh

Voz 18 08:16 el Rey Felipe ha impuesto hoy a su hija la Orden del Toisón de Oro y le ha dicho que sobre todo cumpla la Constitución a la Infanta Leonor raro hubiera sido que le dijera

Voz 0230 08:31 salta de la Constitución que para eso somos Reyes es habría sido un discurso chulo del Rey Javier No te cortes de fracaso Iturriaga hace un concurso normal tras con nosotros tampoco con más razón sin embargo ha dicho a su hija que cumpla la Constitución todos lo destacamos en todos los medios porque hay en España una sensación como de emergencia de nerviosismo que pone en valor estas frases el Rey pidió a su hija que cumpla la Constitución

Voz 0779 08:55 te guiará permanentemente por la Constitución cumpliendo nada

Voz 6 08:59 sí

Voz 0230 08:59 y observando no le quita ojo tú GPS la semana pasada estuvo el Rey en Davos en la reunión al Foro Económico de Davos y dijo a los allí reunidos la Constitución española no es un adorno frase ante la cual los presentes estuvieron pensar que bien pero es que esto lo conocemos aquí porque conocemos el contexto estamos nerviosos ahora estamos tensos porque no sabemos qué hacer a los independentistas tampoco y este es el consuelo de los constitucionalistas que el enemigo tampoco sabe qué hacer ya no es lo de Gila sí pueden parar la guerra un momento es el pos gilismo es que nadie sabe qué hacer el presidente del Parlament ha aplazado el pleno donde había que investir a Puigdemont no lo ha suspendido pero lo aplazado escuchamos como dábamos la noticia en directo en

Voz 19 09:46 el pleno de hoy Shurna queda aplazado broncas desconvoca pero en ningún caso desconvocar

Voz 0230 09:53 es bonito que vaya haciendo pausas para que podamos ir cuando la traducción la traducción está aplazado pero no desconvocado yo señor Puigdemont se ha enfadado porque nadie lo ha dicho pero el presidente el Parlament ha dicho que le había llamado por teléfono cinco veces Ike Nole había respondido el Tribunal Constitucional había dicho que la investidura presencial pidiendo permiso Puigdemont había dicho que permiso no presencial ya veremos si el president del Parlament mantenía el pleno podía entenderse que incumplía la ley y por si no se entendía bien se lo ha recordado el presidente de gobierno esta mañana

Voz 10 10:25 el presidente del Parlament tiene que ser muy consciente de las responsabilidades en las que puede incurrir si se salta una resolución del Tribunal Constitucional

Voz 0230 10:34 Torrent ha decidido no incurrir incurra no hay Curro pone corro los independentistas se dividen en dos grupos los que desean seguir saltándose la ley y los que no entre los que si esto Puigdemont entre los que no Oriol Junquera

Voz 5 10:45 a que Imaz la Roma de Nerón

Voz 0230 10:48 a todo esto crea esta sensación de emergencia nacional no declarada que es poco bueno pues a veces Alfredo Pérez Rubalcaba habla de nuevo hoy en la Cope

Voz 7 10:56 está huido de la justicia no puede ni siquiera pretender ser presidente de la comunidad

Voz 0230 11:03 una expresión que coincide punto por punto con Mariano Rajoy a la misma hora en la tele

Voz 10 11:07 oiga no se puede ser un prófugo de la justicia residir en Bruselas sin pretender que aún no lo elijan presidente de una institución democrática mientras tanto el líder del P

Voz 1220 11:16 eso

Voz 6 11:18 sí

Voz 0230 11:23 el líder del PSOE baliza hoy algo que flota en el ambiente dice estamos ante una crisis de Estado Youtube polemizar insisto creo que estamos ante una crisis de Estado eh creo que es importante que los españoles vean al principal partido de la oposición apoyando al Gobierno en esta situación tan difícil tan compleja y con eso yo quiero quedarme bueno a ver cuánto tardamos en escuchar a alguien decir que las crisis de Estado necesitan soluciones de Estado porque si la solución a la crisis de Estado consiste buscar a Puigdemont en el maletero de un taxi podría hablarse de desproporción

Voz 20 12:09 Especialistas secundarios

Voz 21 12:11 tú

Voz 12 12:18 oye bonita melodía Carles ya sabes que eso no se debía tenemos en estudio a nuestro experto en animales qué bonita música viva bueno te pone hacía cantar vistas como alegre pero hemos estado patadas a la silla patadas a Manu Atwood he cogido tu guión lo tira a la basura Giles entera tranquilito te que pasara ya basta ya basta de ver

Voz 0779 12:48 en qué sociedad vivimos que eso día es capaz pregunto de aceptar esto sin salir a la calle y quemar contenedores instituciones serán las de cuenta en el un poquito ver qué es lo que te indignas evidente amigo en serio ese otro año sin ningún animal nominado para los Oscars electo normal teniendo en serio un año más discriminación a los animal en el mundo define las puesto eh con optimismo lamentable bueno me estoy acordando dejarme que me acuerdo ahora por ejemplo por ejemplo eh de de Lass y casi siempre encantadora de flipper si ese delfín saltador de la mona Chita derrumbo de El Vaquilla de revocó de niebla del Cuco Ziganda del Pato Donald Potro de Vallecas de Tiger Woods Paloma San Basilio del pollo de Francino de la cinco muchos animales vale que merecieron un premio les negó por discriminación que hay

Voz 16 13:40 claro que un poquito de todo hay animales ahí dibujo animado boxeadores golfista cantantes mucosidad futbolista ya está robots pero un poquito el tema

Voz 0779 13:48 soy muy aficionado al cine la verdad pero bueno da igual es una vergüenza pero vosotros seguir así mirando para otro lado es igual Tiger traigo hoy para cambiar de tema una historia bastante bastante interesante saber sabe que no se pueden poner diques al mar puertas al bosque alumbra la naturaleza al final siempre se abre camino bien tenemos otro ejemplo en la historia personal que nos trae nuestro invitado se llama amuleto y lo tenemos al teléfono ya veréis qué interesante hola amuleto

Voz 22 14:14 hola Antonio que está tú eres de Narón talón sí sí bueno

Voz 0779 14:19 el efecto precioso bueno sí de al lado de Ferrol iba a ser un pisito pequeño verdad

Voz 22 14:25 si unos setenta y cinco metros cuadrados reales pero vitales son veinticinco porque hicieron los para que un poco

Voz 12 14:30 esto gruesas y yo soy bastante grueso

Voz 22 14:33 también un poco en paz

Voz 0779 14:35 dos y de haber vive una quinta planta pero

Voz 22 14:38 el entresuelo vale tú pisito Hain si cuarta

Voz 0779 14:41 el tu pisito decíamos que la naturaleza lo que contábamos no se ha abierto camino verdad

Voz 22 14:46 sí puedo e historias que va desde hace unas semanas pues me está viniendo de vez en cuando elefantes viejos a morir a mi piso

Voz 0779 14:53 bueno pues seguramente tu pisos y se construyó encima de un cementerio de elefantes y claro usted es que claro siguen considerando tu pisito de Narón el lugar donde los elementos más viejo de cada manada van a morir para no ser una carga para el resto del grupo no eso te acarrea problemas verdad amuleto local

Voz 22 15:10 más problemas haylos no porque tardan bastante días desde que desde que tenía caro estos días hemos de convivir pacíficamente y servidor no irá convivencia Antonio no es bueno es buena con elefantes y que son elefantes viejos claro manera Molina tarde tiene mil manías yo por ejemplo el que está ahora mismo dice que él come siempre a las doce y veintitrés grados de veintitrés junto a mí ya me estoy diciendo aquí no que claro que no comemos que que ha ganado siempre siempre más con las persianas bajadas todo aviso pues a su absurda elefantes bueno pero lo peor fue ayer que tuve que te Garvey que a mí no me gusta Operación Triunfo pero le gusta mucho tuvo que tragar entera está con Amaia el tío faena ya hayan fue madre mía cuando campo código que estos señalando elefante

Voz 0779 16:04 pero yo lo que no puedo

Voz 22 16:07 como no

Voz 23 16:09 a es un caballo

Voz 22 16:11 a ella

Voz 23 16:14 respeta hombre

Voz 22 16:16 escúchame que estoy pasando mal momento ahora dentro elefante yo no cabemos escuchado gracias gracias

Voz 1220 16:24 la Ventana La Ventana

Voz 0779 16:27 en la naturaleza no conoce fronteras ya casi me

Voz 16 16:29 admitió tengo que dejar porque me llaman de una asociación que dieron un pájaro con la patita rota me gustaría ir a salvar al equipo de pájaro es es un Palomero catorce ha puesto a

Voz 6 16:41 no

Voz 3 16:50 sí señor antes de ACS Palomero catorce y del Desafío Iturriaga despolitizar con Marta Estévez y seguimos con otea yo creo no un poco sí

Voz 24 16:57 porque bueno sabemos la canción pero vamos a hacer un poco de atrás adelante en tercer lugar quedó la canción que comentabamos se tan que le gustaban

Voz 2 17:05 lo malo tan malo ella

Voz 24 17:07 la canción tuvo el veintiuno por ciento de los votos

Voz 25 17:11 hoy a seguirlo más Junquera no más la noche mí no de otro voy a colgar ya no hay vuelta atrás llaman no

Voz 8 17:21 porque aquí

Voz 26 17:23 se me tiro porque sólo te hablo

Voz 2 17:29 sí pero están todos los garitos ya estás la queda triunfan los gritos y hasta los garitos a ver un poquito más tu estribillo

Voz 0779 17:38 este domingo atragantó tú

Voz 12 17:48 que no me voy a cinco su perro Virgina

Voz 2 17:58 pues sólo hay mil canciones convulso Hernando Navarro de va a ver estamos hablando con Mikel Iturriaga bueno

Voz 8 18:09 segunda fue arde cantada por Aitana con el treinta y seis por ciento de los moderados

Voz 28 18:21 el juez es su red esto

Voz 2 18:29 hay mucha gente que igual baloncesto el día vaya Túñez adiós

Voz 1220 18:35 que me suena a otras muchas ante el me suena esta la de Lía de Ana Belén

Voz 12 18:41 volver a ver a ver

Voz 6 18:43 cuando tenía doce años

Voz 12 18:46 bueno bonito

Voz 28 18:50 el importe el pecho alejada porque válido

Voz 8 18:55 pero es que es es muy difícil venir que tenemos una con el cuarenta y tres por ciento de los votos la elegida fue tu canción que ya todo lo que sirva incompleto

Voz 28 19:05 da por Amaya

Voz 6 19:09 gallega que era otro

Voz 2 19:18 tú no no digo nada tenía que viene ese chico los sobresaltado problema yo creo que es que si en Eurovisión no explicamos el contexto de la historia no se sientan tan con los que hacer un briefing ante vídeo veintisiete también admita a poner a rodar la prensa está un poquito de amor como la Constitución tienes que explicarla es en Lisboa Lisboa son hermanos hombre de raíz el piano que lo tocáis a cuatro manos

Voz 6 20:22 así es

Voz 28 20:33 ah

Voz 2 20:36 ha sido una aquí quién hubiera votado Chico Malo Iturriaga no chico para los votos a favor de chico malo si la chica de chico malo un botón segunda canción arde un voto para darle un bote parar del votos para dar después chico malo yo no lo sé cuántos sobre los pitos de la media aquí estamos ballet

Voz 9 21:07 o o

Voz 0779 21:11 cadena SER La ventana

Voz 7 21:14 con Carles Francino yo prometo que hoy es el principio

Voz 3 24:15 aquí seguimos en La Ventana en todo foro Radio preparados ya para el desafío de gran Iturriaga pero antes hay que darse un paseíto por Youtube

Voz 36 24:22 muy bien muchos cómics me de dos meses

Voz 3 24:29 esta la de la mano estará corresponsal Pilar de Francisco

Voz 2 24:34 hola buenas tardes hola qué bien

Voz 8 24:37 bueno vivienda muy ya te la da Alfred y Amaya en Youtube el siete son tendencia ahora mismo en Youtube hizo en Sobradillo stands al City en salen de otea Alfred mayas hace un empaste

Voz 12 24:50 uno al otro pero voy a intentar ir más allá hoy

Voz 8 24:53 porque muchos youtubers han recibido una llamada el misterio la llamada de lo paranormal por ejemplo la youtuber Nekane del canal Fleischer que es imposible decir esta sin mojar al de al lado los ciento Roberto Sánchez bueno no volvería a Internet Carmen G tiene un canal muy bonito de ellas historiadora de arte escritora y amante de los de de lo desconocido aquí nos instruye sobre la existencia de los muñecos diabólicos

Voz 2 25:16 es en su mayoría

Voz 37 25:22 a ven más allá pues difícil es que hable propia hija se moje no

Voz 3 25:40 Parla como pero pocos sí

Voz 8 25:43 hay que reconocer que pone una voz tan natural como un posado en la Familia Real a este organismo orgánico otros canales atreven a hablar de predicciones las de Nostradamus no las del FMI el Fondo Monetario Internacional no las buenas buenas las dos Simpson las analizan en el canal Dro My Life en español

Voz 0419 26:03 en un capítulo en mil novecientos noventa y ocho Homer imitaba a Thomas Edison ira ecuación que escribió en la pizarra era aproximada a la que luego hay harían los científicos catorce años más tarde no sabemos sin Matt Groening es iluminar controla el futuro o simplemente lo escribe y el mundo conspira para que lo que dicen los Simpson se cumpla casualidad o predicción

Voz 8 26:22 bueno es que eso es canales tienen muchísimos seguidores extrema en español tiene en millón y medio porque usted es brutal el seguimiento ya hay otro canal VM gran misterio tienen más de setecientos mil ellos hablan de las predicciones del dos mil dieciocho tranquilos que no hay spoiler sobre quién ganará el desafío de Itu

Voz 38 26:39 salud cadáveres el misterio gracias por asistir a gran misterio punto o solemos hace ver este canal un vídeo sobre predicción tensión en el espacio entre China y Estados Unidos y por el medio Rusia

Voz 2 26:56 la buena acogida ya que se seguro

Voz 8 27:01 pero que llega aquí cambios Bruno supone para nuestro ponerlo más canales del misterio mundo desconocido millón y medio de seguidores que nos confundan nombre mundo desconocían las porque hablo de contratos fijos ni nada

Voz 2 27:16 el lejos esto

Voz 8 27:19 me gusta pueden la telonera Iturriaga yo me

Voz 1220 27:24 fin

Voz 8 27:26 es sí frente a Amaya cuando estáis vosotros dando de verdad no bueno mundo escamación nos hablaba él se ha metido en un poco jardines del fraude de algunos estudios científicos

Voz 20 27:40 que entre el diez por ciento del veinte por ciento de los trabajos científicos contenían graves errores de investigación

Voz 2 27:54 la verdad a este viral ha sido

Voz 8 27:59 sí ha sido polémica esta semana en Youtube porque con la agencia hemos topado te metes con la ciencia pues los científicos te responden así le contestó el físico José Luis Crespo en su canal Quantum fracture

Voz 39 28:11 así que es un tema complicado este es un tema muy complicado no voy a justificar es decir que desde luego no se puede decir que la gran parte de adquiría está todo esto uno está a gusto en fraude no sólo es escupir la cara a modo de científicos que ha un trabajo estupendo señaló que vencen enseñan las estadísticas no es que sea una gran parte te enseñan pues dos por ciento o diez veinte por ciento de no se puede decir que una gran parte en una falta de respeto tremendo pero bueno yo entiendo que hacer este tipo de vídeos pues pueden a sus ventajas

Voz 40 28:39 la está cabreado eh matinal de Radio está cifra chicos cuando se nada

Voz 8 28:47 a un científico pues son niños y niñas una estrella es todo lo que hay en Youtube

Voz 41 28:52 a la Wikipedia Cobo han triunfado influencer cómodo Leire compañía La en la pasarela cero ochenta eh sí sean están desfilando sentada pero no mañana asistía es que ya a diez modelos hola influencias del año próximo paciencia desafió

Voz 4 29:16 a decir de la semana ante

Voz 42 29:18 bueno la sala pasada la este concluso Roque es la palabra entonces he me he puesto en contacto con el el Tribunal de Derechos Humanos de los concursantes aquí porque había varias posibilidades no una empezar de cero como si dijésemos otra eh que sí que es verdad que Maria había hecho pleno en la primera ronda no es caro con lo cual tenía más posibilidades de ganar tocadiscos pero es

Voz 2 29:46 los complicaba mucho

Voz 1220 29:50 el criterio de la jurisprudencia de la comunidad esto es lo que vamos a hacer es pues eh

Voz 42 29:57 no olvidar lo ocurrido cruzar a nuestros concursantes que bueno nada pero lo que te este de Men in black efectivamente velamos haya el botoncito enormes acordamos con lo cual me Bolinaga tengo seno muy

Voz 1220 30:11 yo tengo una sorpresa pero más adelante para María eh pero vamos a saludar a vamos a a nuestra pareja de moda como los de Operación Triunfo Alfred y Amaia Alfred y Amaia Alfred Alfred Alfred Alfredo Alfred Alfred y Amaia son María Unite María un hay buenas tardes a todos un aplauso

Voz 0230 30:31 no

Voz 12 30:32 dentro

Voz 19 30:34 si os parece bien

Voz 1220 30:37 hagamos de tripas corazón que no está María nombre nada no pero María María es buena María es buena volverá volverá a colocar es en disposición de llevarse el pedazo de de premios que no es ir a Eurovisión pero bueno es casi G vamos a empezar la semana pasada empezamos con buen espera el Madrid no son madrina María Caro voy a ellas dio cuenta ni muy bien

Voz 24 31:01 entone el hombre

Voz 19 31:04 sí sí sí sí

Voz 1220 31:08 efecto pues se la semana pasada creo recordar que empezamos con María no vale pues vamos a empezar con un entonces pregunta estamos trabajando en ello bien está en una es un nuevo tipo de pregunta es qué va de idiomas eh ponemos un ejemplo de una persona hablando inglés casi a la perfección e ir vamos salir de la noticia del aspirante al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que hablaba pero bueno es una ahí cómo se viste de nada para gracias de nada en inglés francés o Italia no me vale con que me lo digas en dos idiomas inglés francés hoy no te doy opción nada

Voz 19 31:50 el hueco bien es serles o eh

Voz 1220 31:55 sabía muy bien ya me da asco ya luce en italiano debería este sí señor sí

Voz 12 32:05 sí pero bueno no perdona vamos a él madre efectivamente esto es en Google tras le quedaba vida junto con la mole debía en tenía verdadera veréis histórica no al espíritu de de Dios que esto me lo han cambiado

Voz 1220 32:27 voy a ver aquí en todos los concursos tiene claro os acordáis en el Un dos tres estaban los súper súper disputas es Google y Wikipedia no sois vosotros vale así vale yo estoy de todas maneras sugiero recurrir a idiomas como a su a Gili

Voz 12 32:45 más complicada verificación albur de gira no se dice de ustedes no siempre hay alguna

Voz 1220 32:56 es como comunidades de Italia no es otra vamos a dar te vamos a dar por válido porque no has pillado bien venga a España ha sido este fin de semana campeones de Europa balonmano no es muy honrado vamos pregunta ya lo había estropeado porque los hispanos a todos los equipos tienen que tener su apodo bueno pero es otro tema que tocaremos otro día junto con las de oro de la bueno yo no doy a España ha sido campeona de Europa balonmano cuánto dura un hay un partido de balonmano sobre la vida de treinta cuarenta o sesenta minutos

Voz 12 33:33 no no no es mucho balón no no no no

Voz 19 33:39 no sé si las dos partes venga ahora sesenta

Voz 1220 33:45 nombre pero sí se ha hecho mediadores como de verdad a este ritmo que que bueno venga mira vamos a hacer una cosa como la entrega siglo II a esta también te vamos a dar un punto entra las

Voz 12 33:59 nos queda así un poquito la venga venga estaba eh

Voz 24 34:05 una vez que encontró Martín debajo de un botón Humboldt tanto que encontró

Voz 1220 34:12 sí una de las tienes hacerme Fabian Carlos Velázquez joder

Voz 12 34:22 un rato

Voz 1220 34:24 no podía saber cómo iba si podía ser dicha Pilar tenía

Voz 8 34:29 no hablamos de ratones como sabéis somos

Voz 1220 34:31 utilizados en ensayos clínicos la razón es que su genoma es muy parecido al humano pero cuando de parecido qué porcentaje tres de setenta y cinco por ciento coincidente ochenta y cinco o noventa y cinco Unai

Voz 19 34:46 dice Pilar que lo sabe el noventa por ciento En cuanto has visto

Voz 1220 34:53 hecho setenta y cinco ochenta y cinco y noventa y cinco en efecto noventa como si bien verdadero falso los ratones cantan

Voz 12 35:03 a través verdadera efectividad para cantar como tú bien bien la capilla que estoy un poco lento

Voz 1220 35:13 los sonidos que emiten son tan agudos que por eso no los percibimos pero si cantan pregunta hoy queremos felicitar a un oyente habitual de este desafío Le gusta escucharla junto a sus dos hijas Felipe VI le ya sabes cincuenta años Felipe podría haber jugado a baloncesto porque es salto es es muy alto muy alto pero es tan alto como yo que yo soy muy alto como sabéis

Voz 12 35:39 moralmente Office no no no físicamente física

Voz 1220 35:42 este es Felipe VI más alto que yo

Voz 12 35:48 puyazos escogido no yo no tengo yo todavía existe ahí usted lleva venga muy bien

Voz 19 35:56 es un ochenta y uno noventa y seis

Voz 1220 35:59 a mí lo que me de Felipe ya lo que mide mal

Voz 43 36:06 pues pie el Rey

Voz 1220 36:09 es siempre uno noventa y siete vale la verdad es que tenemos unos dirigentes sobre lo puede haber dudas sobre sus capacitación es dar pero no sobre su talla porque Mariano Rajoy para Rajoy es muy gordo eh entonces ahora pero cuanto antes la pregunta es ponen orden del más alto al más bajo Felipe VI Mariano Rajoy

Voz 19 36:35 el Rey primero se pues tú y luego Mariano mueve

Voz 1220 36:41 muy querías creo el último adiós

Voz 2 36:46 venía hablando de altura el hombre más alto

Voz 1220 36:48 vivo turco llamado tan coches tiene treinta y cinco años cuanto que saca a mí cuánto crees cuando crees que mi de te voy a dar ocho hace mira te voy a dar ocho ocho centímetros a río abajo cuánto crees que mide y te digo que mide mucho mucho gancho

Voz 44 37:14 he

Voz 1220 37:16 tengo que decir no no no te doy ocho centímetros de margen por arriba todos nos y media

Voz 9 37:23 jo dos cincuenta no

Voz 1220 37:25 el que está registrado ya porque que da ya que he estado viendo el Libro Guinness de los Récords el el que está registrado como más alto de siempre es un estadounidense que llegó a dos setenta y dos Palmou con veintidós años vieron alturas que cantante y productor musical ha dicho doble ya tono no ha sido Francino qué he dicho en el más abajo no

Voz 0779 37:50 ahora sí que sí que otra

Voz 1220 37:52 la doble que es doble ya

Voz 12 37:54 venga vale

Voz 1220 37:56 dejemos las alturas que cantante rapero y productor musical estadounidense tiene como nombre artístico una raza de perro a ver te queda acudir a Esperanza no no lo dicho dicho nombre mira eh ha dicho es verdad es que has dicho

Voz 43 38:16 he visto nunca

Voz 1220 38:18 nada nada dicho nada

Voz 8 38:22 con quién haría está un poco está un poco espeso

Voz 1220 38:25 la esta esta primera fase no yo me refería Pit Bull pero tú has dicho ha dicho el ritmo lo ha dicho se ha hecho lo pero todo ese también es un perro claro la gripe ya veréis

Voz 40 38:41 villano

Voz 1220 38:42 pero Pilar válido puede Leyma estilo ya me lo diga habla Loli no no va a Toni como está en la jerarquía por delante de Pilar no venga pregunta ha preguntado pueda a ver qué está me gusta mucho mucho es muy fácil de no te vuelvas loco se abre el telón ya parece una jam va armada hasta los dientes con pistolas rifles metralletas bombas como se llama la película parecida a una gamba es bélica una gamba que que que coge y se carga de pistolas y se va al monte se defiende allí porque el estar atacando muchos

Voz 19 39:25 a ver yo es que estoy muy malos Pilar de mayo ayudado todavía

Voz 2 39:29 no Pilar ya está fuera de juego ya se Montoro dice que va a estar cómoda llenar

Voz 12 39:39 en Gando campos llanos y los bigotes es decir de la española

Voz 2 39:51 pero todos han sido

Voz 1220 39:54 tres fallos con lo cual tiene siete de diez hay dos cohetes pero aquí ha sido muy muy Arida eh Booth nos hemos ruido nada venga vamos a ver si fluye con María de contó Allen yo ya la primera pregunta es pregunta cuidado pregunta estamos trabajando en ello pero idiomática estamos trabajando y de Meis metidos que decir María madre mía pero además entonando como se dice el sonido en en en Todo por la radio madre mía en inglés francés italiano dos son dos de las tres

Voz 0159 40:31 a francés italiano base en Indep

Voz 12 40:36 Oh My God of gran Google tras convertirse en italiano

Voz 0159 40:42 sí en Italia lo mía mía pero la de Oh My God sea hombre claro hicimos bueno los God no claro no equivale equivale en cierto modo que uno

Voz 1220 40:58 en otros como el chiste de Pretty Love está claro que este tipo de

Voz 12 41:04 juntas a la altura

Voz 1220 41:07 Gil que estaba pensando al haber puesto con con y chihuahua que es la clásica y tal pero he María cuando les subí al

Voz 2 41:15 a Rubina la Billy Rubina

Voz 0159 41:19 y donde cuando te mire no me mira

Voz 2 41:22 bueno

Voz 1220 41:28 hoy no se hubiese gustado felicitar por sus ochenta y un años a Olof Palme pero ya acordada es que no

Voz 2 41:35 fue asesinado hace muchos años

Voz 1220 41:37 los Palme era primer ministro de EE

Voz 0159 41:40 como Olof Palme ni Sony tan y tan y como decíamos

Voz 1220 41:46 si bien oye he María tú dirías que Suecia en extensiones más grande que España o más pequeña

Voz 0159 41:55 sí yo diría que no

Voz 1220 41:57 que no hay más grande por poco cuántos años cincuenta mil kilómetros cuadrados Suecia quinientos mineros darla oficial de Suecia a la corona sueca pregunta

Voz 2 42:13 madre mía imagínate a doce

Voz 1220 42:17 María imagínate que el ex portero portera de fútbol vale IT ha dicho el entrenador que saques que cuando saques de portería cuando coja lo Dani saques primeros saques dos veces seguidas con el pie derecho luego sacas una con el pie izquierdo la siguiente las sacas con la mano en la mesilla al lo pillas no las dos primeras pie derecho las eh la otra la siguiente con el izquierdo y la otra con la mano creadas como tienes que lanzar el balón en la décima ocasión lustros

Voz 0159 42:53 como en la Unión do Vale nosotros siempre me expreso no dejaba a ver varias a de dos derecho sería yo he con las me iría a Cuzco la directa con la directa

Voz 1220 43:15 donde nació Leonardo da Vinci

Voz 0159 43:17 donde nació Leonardo da Vinci Florencia

Voz 1220 43:22 puede ser más concreto porque en Florencia

Voz 12 43:25 creo que es la calle

Voz 1220 43:29 la que listos es hijo Alicante

Voz 2 43:33 perdón no

Voz 0159 43:36 esto sí sí envíen

Voz 1220 43:39 sí sí listas para que estáis por salvarle amarilla pregunta hasta la semana pasada creo recordar que diste toda una lección de conocimiento sobre el equipo a María pero aquel miembro del equipo boa les daba pánico volar

Voz 0159 44:03 a M A M A M A pertenece entonces Zarraluqui el bono como J

Voz 1220 44:09 la doble que puente de puentes más antiguo el Golden Gate de San Francisco o el Puente Colgante de Portugalete

Voz 0159 44:16 que cuente con el que más antiguos esto ante Portugal esto les dan Francisco del The Golden Gate sí que no es poco que ante la duda

Voz 12 44:25 a Duda m a Portugalete

Voz 1220 44:33 la Liga Árabe Se levanta el telón ya parece Bibiana Fernández vestida de policía multando a Guti no me digas que no es un comienzo maravilloso no la verdad es que intentaba ahora se cierra el telón se vuelve a abrir ya parece Bibiana Fernández perdón dándole la sanción van a Guti a Guti título de la serie muy parecida serie de televisión muy parecida a una que causó furor en los ochenta que era si era un condominio de éstos en los Angeles

Voz 2 45:08 de no le

Voz 45 45:11 se habla de la serie

Voz 0159 45:16 el reducto de alas

Voz 1220 45:18 yo que como poco sí pero no se llama Bueno tenía un otro nombre

Voz 45 45:24 sí sí

Voz 12 45:26 muy bien

Voz 1220 45:29 bueno eso era lo tienes que acoplar a esta situación con en la que Bibiana Fernández hasta esta multa Guti luego el escrita

Voz 0159 45:36 pues Bibiana Fernández Montagut y luego le quita

Voz 1220 45:39 ah entonces esa red con sensación de Vigo claro

Voz 0159 45:43 qué tiene que ver con sensación de de

Voz 45 45:46 no no lo voy brillan lo tenemos en sí he sin Lamo

Voz 12 45:53 no su sanción canción vuestra artillero catorce no no pintaba eh no pero era bueno por por toca cosa de balizamiento colorista

Voz 1220 46:15 bueno no te la doy válida no no te la doy válida bueno venga pero como nos falla otra son diez muy bien Iris siete bien El Pilar estar vamos a nadie hasta descuentos vas tres puntos a a Unai entoces vamos a hacer una cosa vamos a empezar contigo las el siguiente bloque de cinco preguntas en las tres razas cinco años sí si quedan dos minuto justo entonces es dos temas feliz ayer

Voz 9 46:49 o uno que me gusta mucho vivo o muerto

Voz 0159 46:53 y bueno tenga amigo muerto Marujita Díaz Marujita Díaz muerta

Voz 3 47:00 sí señor se está grabarlo seis Lille es una sección que pagar disgusto

Voz 1220 47:08 no hombre bueno vamos dijo Dick Van Dyke te acuerdas Van Dyke

Voz 0159 47:15 baile de manda ahí yo creo que vivo

Voz 9 47:21 sí estaba

Voz 12 47:24 el beso pues una buena selección ruso agobio está vivo es bueno

Voz 1220 47:41 la tercera tercera Roger Moore

Voz 0159 47:47 adiós a esta muerto muerto está muerto

Voz 12 47:50 claro que soberano dando para ello cobrar honesta ya pero que puede ir a tocadiscos y eso a ver venga

Voz 1220 48:05 así que hizo de Lou Grant

Voz 45 48:08 ver hizo él hubiera vio que el vivo vivo

Voz 1220 48:16 bueno cada año Betis Tom Petty cantando

Voz 19 48:20 el Petit tal friki otro sólo en Pekín muerta en marzo