el treinta de enero de mil novecientos treinta y tres amaneció frío y gris en toda Alemania el país llevaba seis meses esperando que el presidente de la República Pawel Fon indemnizar nombrara al nuevo canciller que tendría que formar gobierno y aunque intentó evitarlo acabó nombrando al peor posible a un tipo con un bigote ridículo y un cerebro enfermo que sin embargo había ganado las últimas elecciones Adolf Hitler fue nombrado presidente del Gobierno porque una mayoría de alemanes lo votó que Hitler no salió como una seta que a Hitler lo votar

me gusta la democracia porque permitía apreciar del que tiene escribir mira uno cuando yo aumentar su visita

no seguimos preguntando cómo fue posible que los alemanes votaran a Hitler también nos preguntamos qué hacía ahí Donald Trump pues porque sí porque no estamos atentos y los tramposos con labia Nos la cuelga en la política alemana de aquellos años repleta de aristócratas con chistera irrumpió de repente un líder distinto un tipo muy vocinglero muy nacionalista muy de banderitas gritando de mitin en mitin que le iba a devolver la gloria Alemania que los alemanes era lo más alto lo más rubios en lo más listos un tipo que hipnotizado a una población ignorante que acabó convirtiendo al partido nazi en la primera fuerza parlamentaria pese a esta mayoría el presidente himen Börse resistía encargarle al tal Hitler que formara Gobierno no le daría ni la cartera de Correos llegó a decir esperaba que las demás fuerzas se pusieran de acuerdo para presentar otro candidato a canciller pero los políticos cercanos al presidente le animaron nombra nombra Hitler le dijeron haciendo un cálculo fatalmente errónea