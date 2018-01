Hora 25 Deportes: Iñigo Martínez se cambia de bando (30/01/2018)

No hay resultados

Voz 1 00:00 Uri veinticinco Deportes con Jesús Gallego

Voz 0919 00:12 qué tal muy buenas tardes bienvenidos vaya como se ha puesto interesante el mercado de fichajes cuando faltan apenas dos días para que es el cierre esta Ventana de el mes de enero lo último el fichaje de Íñigo Martínez por el Athletic de Bilbao el central de la Real Sociedad que ha sido presentado esta tarde después de que el Athletic haya pagado su cláusula de rescisión de treinta y dos millones de euros el fútbol da muchas vueltas y todo el mundo ha recordado todo esto que dijo Íñigo Martínez hace unos años cuando le preguntaron por la posibilidad de fichar por el Athletic siendo jugador de la cantera de la Real Sociedad hace un tiempo a Íñigo le hacía gracia que pensaran que se podía ir al Athletic de Bilbao

Voz 2 01:01 tan amigo treinta millones para nada así que así que no me ni pienso en eso ni en sido nunca me iría al otro bando para nada así que estoy Butarque

Voz 0919 01:16 nunca me iría al otro bando para nada pero claro las circunstancias cambian la gente crece el dinero es el dinero cuando hoy le han preguntado a Íñigo Martínez por estas declaraciones ha dicho eso

Voz 3 01:30 eran otros años eh otra época donde es cierto que todavía era muy joven pero siempre de cara ahí por su puesto te digo que en ese momento lo pensaba así yo creo que todos cambiamos de opinión hoy a estar aquí porque dentro de cinco esto es en otro lado tal y como ha pasado a mí poco a poco va madurando y viendo las cosas eh eh y como Sony y al final soy un profesional de fútbol hay Bono eh como en esa época esa etapa de mi vida pensaba así o pues pienso lo contrario y por eso doy ese salto que tanto cuesta dar verdad de salir de de un equipo a irá de la Real a ir al Atleti cuesta cuesta mucho por supuesto no es nada fácil yo creo que es que lo más difícil dar ese paso pero bueno había que tomar hay mi derecho lo tomo con lo tome con muchas ganas y con mucha muchísima ilusión

Voz 0919 02:28 realmente lo ha pasado mal dando alguna explicación en esa sala de prensa ya sabes qué Íñigo Martínez llega al Athletic después de que el City de Pep Guardiola haya fichado al central del Athletic ya Mariela por por setenta millones de euros lo que se ha gastado el Manchester City de Guardiola en defensa en los últimos meses es algo increíble setenta por Laporte casi sesenta por Mendi cincuenta y pico por Stones cincuenta y cinco por Walker XXXV por Danilo todo para reforzar la defensa solamente Manchester City de Pep Guardiola pero cuando le han preguntado a Guardiola os estáis gastando demasiado dinero por defensas estáis rompiendo el mercado Guardiola ha dicho es que otros se gasta más

Voz 4 03:11 ahí Expósito se gastaron trescientos mil cuatrocientos en dos jugadores nosotros hemos gastado trescientos en seis tenemos que cambiar jugadores teníamos que que fichar jugadores porque nuestros cuatro-cinco defensa se iba si queremos competir Oscar arriba en las competiciones de azar algún día sea cual emprendemos culo entiende así gastará en un jugador pues ciento treinta Oz doscientos no lo sé hasta ahora no ha sido el jugador más caro ciudad aporte con cincuenta y cuatro De Pablos

Voz 0919 06:28 y lo hacemos por lo último el presidente de la Real Sociedad señora Perry Bay ha valorado no sé si ha terminado hace unos minutos su rueda de prensa después de que el Atleti le haya robado entre comillas pagando su cláusula de rescisión a Íñigo Martin martinete Roberto Ramajo que he dicho Aperribay buenas tardes

Voz 1825 06:49 hola qué tal Gallego muy buenas pues si a Holanda el presidente de la Real Sociedad sigue valorando esa fuga esto parecía que la Historia pegó vuelve otra vez a a la primera plaga fuga diez jugadores de Zubieta hacia Lezama hacia el Athletic que con cara de pocos amigos estaba el presidente de la Real Sociedad ha dicho que es el momento de la unión de la fuerza de la confianza en Zubieta incluso ha llegado a señal que Íñigo Martínez ya es historia Se mira al presente ha dicho cuando se le ha preguntado si tiene pensado romper relaciones con el Athletic de Bilbao por este ataques lo podemos llamar de esta forma ha dicho que van a mirar si este fichaje cumple con todos los rey

Voz 0919 07:27 éxitos de la UEFA y en ese caso tomar

Voz 1825 07:30 las medidas oportunas pero que relaciones muchas que el Athletic la verdad que no tienen la Real sí que mira el mercado para fichar suenan nombres como Diego Reyes como Florian I como Jorge Meré pero tendrá que darse prisa porque tiene un mes más para poder fichar en el mercado nacional pero solamente hasta mañana para fichar en el mercado internacional así se expresaba Jokin Aperribay cuando hablaba de la marcha de Iñigo Martínez previo pago de la cláusula de rescisión al Athletic débil

Voz 3 07:54 estamos orgullosos de todos los que visten la camiseta de la Real Sociedad Ike desde luego como decimos siempre desde como pensamos siempre aquel que no quiere vestir la camiseta del Real lo mejor Prazeres merced y que la fuerza de todos juntos es lo que va a hacer que sea grande

Voz 0919 08:13 que tenga futuro no es un buen día para el presidente del Athletic tampoco parece haberlo sido de de total entusiasmo para Íñigo Martínez lo mal que lo ha pasado en la rueda de prensa en algún momento acompañando al presidente del Athletic vamos a Bilbao Iván Martín cómo ha sido buenas tardes muy buenas Gallego

Voz 0838 08:33 si hace escasos minutos ha terminado esa comparecencia de prensa del nuevo Hort del Athletic hasta acompañado por su familia también por amigos todos ellos de la Real por cierto hoy en San Mamés es verdad ha tenido que afrontar algunas preguntas complicadas como la que escuchábamos en portada también ha dicho que digerir para un aficionado de la Real es ser jugador que se marche el Athletic no entra en la cabeza de muchos Ike no es fácil salir pero que entendía que allí había terminado una etapa pasa de ser el cuarto capitán de la Real a ser el fichaje más caro en la historia del Athletic esos treinta y dos millones de euros Darra se lo toma así

Voz 8 09:07 así Talgo ha Orgullo orgulloso de de que lo sea así ha apostado muy fuerte por mí yo ahora pues devolverles esa confianza

Voz 0838 09:16 Khan depositado me va a lucir el dorsal número cuatro gallego y ha dicho estar preparado si así lo entiende Ziganda para debutar el domingo en Girona

Voz 0919 09:24 bueno pues así ha venido este día en el mercado pero hay más operaciones vamos con ellas enseguida en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 10:17 otras de las operaciones del día es el fichaje de Marc Bartra por el Real Betis viene cedido pero bueno que viene para quedarse a Fran ronquido buenas tardes si buenas tardes Gallego porque va a firmar hasta dos mil veintidós ha sido recibido por mucha gente esta tarde en el aeropuerto de San Pablo llega contento a muy contento el Betis ha hecho un esfuerzo grande porel mañana va a ser presentado en Sevilla necesitaba refuerzos para la defensa al equipo de Setién mar fichajes del día Santi Ortega en el Sevilla que tocaba hoy buenas tardes tocaba Roque Mesa de manera oficial que ya entrenó esta tarde con el equipo extras hacer Sevilla oficial esa cesión y también el Mexicano de la Llum que ha estado en el entrenamiento atención a lo que Montera a subo modo ha querido explicar de por qué ha elegido El Aaiún al Sevilla en vez del Betis

Voz 15 11:08 igual era muy bueno creo que que cualquier jugador sí podrían es decir entre el Betis y el Sevilla porque puede jugar las competiciones europeas

Voz 16 11:17 equivocado no podrá jugar la Champions ya lo hizo con el Oporto

Voz 0919 11:20 que mala suerte de verdad en el Villarreal también ha presentado hoy a Javi Fuego Xavi Isidro buenas tardes

Voz 17 11:27 así el gallego muy buenas esta mañana ha firmado su contrato André nada con el equipo ya ha firmado bueno ya ha sido presentado firma por lo que resta de temporada dos años más a cambio de setecientos cincuenta mil euros feliz y contento por esta oportunidad a los treinta y cuatro años

Voz 18 11:41 estoy muy feliz de recalar en un gran club como el Villarreal al final pues a estas alturas de mi carrera una oportunidad así pues les irrechazable estoy con la ilusión de León juvenil no estoy para retos individuales ni particulares sino para retos colectivos para ayudar al equipo desde el perfil lo desde donde el entrenador considere oportuno nada más muchas gracias

Voz 0919 12:09 sí también en el Levante es día de fichajes refuerzo José Manuel ademán buenas tardes buenas tardes se porque va a fichar

Voz 19 12:15 de una tacada dos delanteros por un lado Armando Sá Legia de Varsovia polaco que llega traspasado por algo más de un millón de euros y también está a punto de cerrar algo de ardor italiano del en las Verona Giampaolo Pazzini que va a llegar cedido hasta el próximo treinta de junio y además está intentando cerrar la negociación con Rubén Ruiz

Voz 20 12:32 Elena que llegaría con la carta libertad procedente del

Voz 19 12:34 en Kazán

Voz 0919 12:36 dos días quedan para que se cierre el mercado iban a ser intensos bueno mañana comienzan las semifinales de la Copa del Rey de fútbol partido de ida entre el Leganés y el Sevilla juega mañana en Butarque Leganés la gran sorpresa de las semifinales después de dejar en la cuneta al Real Madrid pongo Óscar Egido que ya liberado de toda presión ante el Sevilla para seguir para intentar seguir haciendo historia Oscar

Voz 21 13:02 Gallego buenas pues de las ganase llegaba determinado en Butarque para Prehistoria mañana miércoles el miércoles en la Copa del Rey que Rubén Pérez de Mauro Imanol si en entrenamientos a puerta cerrada pero se espera un once bastante similar al que ganaron es verdad que el pasado jueves por la posible presencia teleco un PAU en el centro del campo además va vertiendo en Butarque porque los otros algo más de ocho mil entradas de las mil ochocientas que han salido a la venta esta tarde ya se han vendido más de mil además espera un gran tirón durante la noche la venta online por la tarde a lo loco Asier Garitano al que hemos visto tranquilo gracioso yo diría que incluso hasta organista a eso a veces al Sevilla aunque ha dicho que no en Interior asegura que ya no hay trazados y que les va a tener mañana el próximo miércoles sus oportunidades

Voz 22 13:44 yo obligaciones no tenemos ninguna en cuanto a resultados y que la obligación de darlo todo la ilusión y la tenemos y bueno intentaremos jugar un buen partido e para volver a tener opciones eh no el siguiente cuando vayamos allí ya a Sevilla se ese será el objetivo poder estar vivo oí que no es sentencia en la eliminatoria como vienen haciéndolo en las tres eliminatorias de Copa ahí su última salida ya fuera de casa también en diga vienen de ganar cero tres

Voz 0919 14:14 si el Sevilla se ha metido en semifinales contra pronóstico porque eliminó al Atlético de Madrid pero ahora juega con el Lega Isi Disi el Sevilla pasa ante un modesto como el Leganés será un patinazo Santi Ortega la vitola de favorito la tienen

Voz 16 14:28 es hispalenses sí porque a priori favorable para el Sevilla sin Barcelona y Valencia y jugando la vuelta en casa pues le convierte en favorito pero hay una tremenda preocupación con el rival que ha demostrado una jerarquía inesperada y que realmente insisto tiene muy preocupado al técnico monte

Voz 0919 14:42 en la clasificación

Voz 15 14:44 en está muy abierto es una clasificación que hay que jugársela en ciento ochenta minutos el Leganés es un grandísimo equipo que ganó en el Bernabéu después de haber perdido en casa así que va a ser muy haber no

Voz 16 14:54 a última hora y que no están convocados Pizarro no va tampoco en esa convocatoria va a salir del club Roque Mesa la Juni Arana los tres viajan con el equipo en tan sólo unos minutos gracias

Voz 0919 15:04 Santi el jueves la otra eliminatoria entre el Barça y el Valencia el partido se jugó en el Camp Nou pero vamos primero a Valencia porque las lesiones están afectando más a los valencianistas Carlos Martínez

Voz 0341 15:15 el gallego qué tal ayer contábamos aquí que Guedes se pierde seguro el partido por esa lesión muscular que sufrió en el encuentro del pasado sábado contra el Real Madrid tampoco va a estar en la convocatoria de mañana Murillo que ya lleva varias sesiones entrenando con el grupo pero Marcelino robe todavía en condiciones para meterle en una convocatoria y hoy dos ausencias en el entrenamiento aunque parece que podrían entrar para el partido contra el Barça Garay que tiene un

Voz 0919 15:38 golpe en el hombro que se vio el otro día contra su compañero

Voz 0341 15:41 Beto en el partido contra el Real Madrid Icon dos vía al que le vienen dosificando durante toda la temporada depende de si mañana están entrenando por la mañana para que formen parte uno de la lista de convocados para el partido que juega contra el Barça y el bar

Voz 0919 15:52 esa hoy día libre Adrià Albert la gran pregunta es cómo va a gestionar las rotaciones y la va a poner en liza a Valverde

Voz 0017 15:59 pues sí qué tal muy buenas e gallego Ésta es la gran pregunta veremos a qué equipo saca el próximo jueves Ernesto Valverde para este partido frente al Valencia aunque en principio esperamos a los titulares porque el otro día frente al Alavés descansaron jugadores importantes como Jordi Alba como Sergi Roberto y también como Sergio Busquets el Barça preparar mañana este partido porque hoy Valverde el día libre a sus jugadores y a partir de mañana pues siempre va empezaran a preparar esta semana que será intensa con los dos partidos frente al Valencia Icon el derbi de Cornellà en medio de estos dos partidos de Copa y mientras tanto el club ha cerrado ya la carpeta de las salidas Aleix Vidal se queda finalmente en el Barça

Voz 0919 16:41 Pablo CEU puede debutar mañana como nuevo jugador del Watford esto es lo que dice hoy Gerard Deulofeu Bingen

Voz 23 16:50 estoy muy feliz de estar aquí es una gran oportunidad para tener minutos espero jugar bien ganar confianza y sobre todo poder ayudar al equipo

Voz 0919 16:57 ya veremos si derrota gracias a Messi o no hoy hay unas declaraciones de el seleccionador argentino Sampaoli que después de una gira por Europa ha dicho al llegar a su país hemos hablado con Leo Messi vamos a intentar que no llegue a este Mundial tan cansado tan saturado de minutos cómo llegó al otro y lo mejor es que lo gestione cada uno que interprete esta declaración de Sampaoli como quiera pero ha dicho lo mejor es que Messi lo gestión en el Real Madrid Javier Herráez sin Copa sin fichajes nombres propios

Voz 24 17:30 bueno pues nombres propios primero Bale que hoy trabajó en el gimnasio pero no tiene nada simplemente es bueno pues el planning del futbolista galés que estará el próximo sábado en el campo del Levante también está Rafa Varane que se llevó un golpe en el campo de Mestalla hace unos días el sábado ante el Valencia son secuelas de ese golpe probarán bajo en ese partido ir lesionados hombres como Vallejo Ceballos Ramos e Isco hoy han trabajado sobre el césped un poquito al menos no estará en el próximo fin de semana pero sí estarán dentro de quince días aunque Isco ya sabe lo que le toca cuando vuelva después de adhesión gallego detrás de la BBC porque Bale Benzema y Cristiano es el plan de Zidane para el partido por ejemplo frente al París Saint Germain donde el Madrid se juega la temporada

Voz 0919 18:14 cierto que Zidane no quiere fichajes ni quiere que sí vaya a nadie pero el Alavés va a intentar que Marcos Llorente saga no Kevin Fernández

Voz 1264 18:23 hola Gallego si les según hemos podido saber mañana reunión entre la dirección deportiva del Alavés y el tío representantes de Marcos Llorente para realizar una última intentona saben que está muy complicado pero el jugador quiere salir la opción que más le gusta es la del Deportivo Alavés iban a intentar una última opción de que Zidane le deje salir al Deportivo Alavés está complicado pero mañana Reunión entre el Alavés y el tío y representante de Marcos Llorente para intentar que

Voz 0919 18:48 lo a Vitoria al menos hasta final de temporada realmente lo tiene complicado porque Zinedine se ha cerrado en banda no quiere entradas tampoco quiere salidas son las ocho y cuarenta y nueve minutos y esto es Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos

Voz 27 19:57 eh

Voz 0919 20:03 se ha hablado del mercado en primera división pero el mercado de fichajes en Segunda también está muy activo y hay algún nombre importante que vuelva a sonar Alejandro Rodríguez buenas tardes Gallego así algún mítico que llega a la categoría de plata porque es muy intenso en Córdoba han fichado a José Antonio Reyes casus treinta y cuatro años que tras jugar en Sevilla Arsenal Atlético Real Madrid firma por el Córdoba está siendo presentado en estos momentos en El Arcángel

Voz 18 20:25 un día todo lo que lo más importante no es dinero para mí era jugando y compitiendo salvara un poco estoy como decir Córdoba

Voz 20 20:37 para que está en puestos de descenso que quiere cerrar siete fichajes más entre ellos estarán Aythami el ex Las Palmas Alex Quintanilla más Roca Jesús Valentín o Kim Araujo acaba de rescindir con el Albacete esta te vamos gallego porque tenemos que hablar del Barça B que has fichado a Marcus ningún centrocampista que llega del Arsenal es el quinto fichaje del Barça B en invierno el décimo quinto en lo que va de temporada para el filial del Barça que es un poco de los viajes que ha fichado el Barça pero no de la cantera algunos de los extranjeros todos a que se va del Barça B el Choco Lozano fichaje estrella en verano que se va a primera división se va al Girona además las Diarra está cerca de dejar el Rayo para jugarlo cada temporada en Almería y la última ningún fichaje pero es que el líder ha perdido a su pichichi el colombiano cuyo Hernández estará siete semanas de baja porque se ha roto un hueso de un dedo de su pie

Voz 0919 21:20 gracias a Alejandro fútbol internacional lector González buenas tardes

Voz 28 21:23 qué tal Gallego hoy juegan los nuevos galácticos de París

Voz 0919 21:26 Jermaine no eso es a las nueve y cinco semifinales de la Copa

Voz 28 21:28 en la Liga los nuevos galácticos Juan en campo del Rennes es a partido único Neymar y Mbappé van a ser titulares hoy le toca descansar acaban y además tenemos premier en juego acaba de empezar el Arsenal con b Jeremy Monreal en el once de Wenger y el West Ham Crystal Palace ambos van cero cero desde las nueve hackers Phil Liverpool también hay Copa en Italia ida de las semifinales está jugando el Atalanta Juventus de momento también cero cero en el que está siendo el regreso de Gigi Buffon a la portería después de varias semanas lesionado y una del mercado uva medían ya está en Londres para pasar reconocimiento con el Arsenal el Borussia Dortmund va a recibir aproximadamente sesenta y ocho millones de euros del en de agosto

Voz 0919 22:03 mercado bueno con esto dejamos el fútbol vamos a hablar de balonmano porque los hispanos han continuado con la celebración de su medalla de oro en el último Europeo de este fin de semana hoy Paco Hernández han estado con el ministro el Secretario de Estado para el Deporte luciendo medalla y trofeo

Voz 0838 22:22 si los palos han sido recibidos a lo grande en el CSD muchísima gente para dar a los de Jordi Ribera discurso del capitán Raúl Entrerríos que ha agradecido el apoyo de los que han estado pendientes y animando a los hispanos para conseguir este primer oro en un Europeo después Viran Morros ha estado con nosotros en SER Deportivos nos ha contado cómo han sido las horas posteriores a la celebración

Voz 29 22:42 es bonito recibir todo el calor de

Voz 3 22:44 que hemos recibido los periodistas el habrá que es de agradecer lo hemos celebrado muy bien como se merece ir yo creo que es lo que tocaba no este grupo os decía después de llevamos desde el día tres de enero concentrados en muchos días y es donde ha sido muy buenos el buen ambiente que tenemos ahora mismo así y creo que eso siempre hemos mantenido pero tenemos que creo que buena gente buena gente no estamos muy bien juntos y eso hace que que todo sea más fácil próximo

Voz 0838 23:08 el gran reto de este grupo el Mundial de dos mil diecinueve que se va a disputar en Alemania y Dinamarca y para el que ya estamos clasificados tras conseguir el oro europeo

Voz 0919 23:16 baloncesto tenemos un partido en juego de la Eurocup Top dieciséis está jugando Herbalife Gran Canaria en Berlín cómo está el partido Rafa León hola

Voz 21 23:26 un su tiempo ahora mismo de descanso XXXV metí que tengan en el Palau Gran Canaria está cometiendo alguno algunas pérdidas sobre todo importante que no atajando bien el rebotó ahora mismo Water tiempo de ocho gigas clasificado para la siguiente fase de la Europa

Voz 0919 23:41 Marta Casals buenas tardes hola Jesús Gallego muy buena en la NBA de las últimas horas hay que felicitar a Marc Gasol por su cumpleaños

Voz 1509 23:49 sí XXXIII añitos Cacho el pequeño de los Gasol

Voz 0919 23:52 pero también por el partidazo

Voz 1509 23:55 pues sí celebró la vid celebró el cumpleaños Gasol con Victoria además y con un doble doble doce puntos y diez rebotes una buena manera en la que los Grizzlies poquito a poco ganando partido necesitan ir recuperando confianza aunque en la actualidad en la NBA en las últimas horas gallego has hablado del mercado en primera división en Segunda pues en la NBA también va la cosa de fichajes y también la la cosa de mercado porque el principal movimiento en las últimas horas que ha habido es el traspaso de Blake Griffin el hasta ahora jugador franquicia de Los Ángeles Clippers que se va a los Pistons en un movimiento en el que se han visto implicados hasta cinco jugadores y que muchos ya

Voz 0919 24:33 es el traspaso de los últimos meses

Voz 1509 24:35 por meses sin ningún tipo de duda no te iba a decir del año porque has leído otros este verano que han sido muy importantes pero es un traspaso un movimiento muy importante que algunos ya ven como una opción de Los Ángeles Clippers para liberal espacio salarial de cara a la agencia libre que va a venir este próximo verano en donde no se van a estar nombres como Le Bron James como guay Leonard como Kevin Love entre otros ya hay muchos que ya apuntan a una reconstrucción de Los Ángeles Clippers después de la salida de de Blake Griffin de de su equipo y otra de mercado con uno de los nuestros implicados que es Nikola Mirotic su futuro en Chicago está muy en el aire desde su pelea con Bobby Fortis ya lo hemos ido contando en los últimos meses y en los últimos días los Pelicans y los Chicago Bulls se encontraba muy cerquita de cerrar un acuerdo pero las negociaciones por ahora se han estancado si amparado veremos cómo se resuelve el futuro del hispano montenegrino en cuanto a la actual meramente deportiva ya hemos hablado de esa victoria de los Grizzlies de Marc Gasol doce puntos diez rebotes y también anoche derrota de los Nuggets contra los Celtics de nuevo sin minutos para Juancho Hernangómez y de cara a esta próxima madrugada vamos a tener partidos con hasta siete españoles duelo entre españoles por ejemplo con los Spurs de Pau Gasol y los Nuggets de Juancho también van a jugar los Jazz de Ricky Rubio contra los Warriors también van a jugar los Knicks contra Brooklyn en los Knicks están pendientes de la futura salida de Joakim Noah que podría darle más minutos habilita

Voz 0919 25:53 tenemos pendientes gracias Marta cómo estamos pendientes de Fernando Alonso que ha confirmado su participación en Le Mans Jorge genial

Voz 30 25:59 sí gallego este año va a tener ocupado Fernando Alonso he combinando el Mundial de Fórmula uno con el de resistencia al volante de un Toyota aunque tanto Mc Laren como el español han dejado claro que la prioridad esta temporada es el Mundial de Fórmula uno y de todas las pruebas de resistencia destacar las veinticuatro Horas de Le Mans dieciséis diecisiete de junio seguro que Alonso tiene ese día marcado en el calendario recordemos que Le Mans las quinientas millas de Indianápolis el Gran Premio de Mónaco conforman la mítica triple corona que todo piloto ansía además de Le Mans Alonso estará en mayo en las seis horas de Spa en agosto en las seis horas de Silverstone o en noviembre estará por ejemplo en Shanghai así que pocas vacaciones va a tener este año

Voz 0919 26:36 gracias esto esta semana cerramos hora25 Demon una banda de Vigo que ha sacado nuevo disco este tema se llama arde suena así de bien y lo que suena bien es esta noticia de última hora que nos cuenta

Voz 31 27:08 Donilon sigue González el Sporting han localizado ya a los autores de los gritos racistas en el Molinón en el partido del Sporting Nàstic y anunciado

Voz 0919 27:16 con el Barcelona gritaban es no queremos jugadores de color en el Sporting los queremos solamente asturiano

Voz 31 27:20 correcto pues va a tomar medidas el Sporting contra ellos iban a pasar su identidad a las autoridades competentes así que muy buena noticia y un ejemplo Sporting para reto de clubes y una más de puntos al cuento que ya ha empezado Europeo dos dos han quedado en Serbia Rusia Polonia van cero cero una favoritas

Voz 0919 27:35 gracias Toni continua hora25 con Ángels Barceló once y media El Larguero con Manu Carreño mañana ocho y media vuelve hora25 deporte es un saludo de Gallego gracias por escuchar Dios