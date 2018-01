"Matices catalanes"

Voz 1910

00:00

el presidente del Parlamento catalán Roger Torrent optó ayer finalmente por aplazar el pleno de investidura una decisión que está totalmente respaldada por su partido Esquerra Republicana de Cataluña por su máximo dirigente Oriol Junqueras quién desde la cárcel lanzó un mensaje dándole las gracias por su compromiso en defensa de Cataluña la democracia y la recuperación de sus instituciones nada que ver con la respuesta de Carles Puigdemont el anuncio del presidente del Parlamento evidenció las grietas en el bloque soberanista especialmente el malestar del ex presidente de la Generalitat quién desde Bruselas reiteró que no está dispuesto a dar un paso atrás que dice considera el único candidato posible pase lo que pase Ike lamentó claramente el aplazamiento la decisión de Torrent puede haber recibido asimismo una acogida es diferente en las dos organizaciones civiles que han venido organizando hasta ahora el movimiento independentista la Asamblea Nacional de Cataluña y el Omnium Cultural la Asamblea pareció respaldar a los centenares de manifestantes que rompieron el cordón policial que rodeaba al parlamento para exigir que el pleno en Figueras grande y que protagonizaron los incidentes más desagradables insultando reiteradamente a los diputados de los partidos no independentistas algunos de los cuales llegaron a pedir amparo al propio presidente del Parlamento catalán el Omnium se mantuvo por el contrario en un plano más discreto en fotónica de las últimas semanas son matices que merecen atención